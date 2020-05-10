Запрета на выезд украинцев за границу нет, ограничения связаны с закрытием части пограничных пунктов, - МИД

Министерство иностранных дел Украины опровергает сообщение посольства Великобритании о якобы запрете на выезд украинцев за границу без разрешения МИД.

Об этом сказано в официальном разъяснении пресс-службы МИД, предоставленном изданию "Европейская правда", информирует Цензор.НЕТ.

В МИД настаивают, что ограничения касаются только пересечения границы в "закрытых" пунктах пересечения, прежде всего в аэропортах.

"Действующим законодательством не установлено никаких дополнительных ограничений выезда граждан Украины за границу. В условиях противодействия распространению эпидемии коронавируса в Украине, Правительство приняло решение о закрытии отдельных пунктов пропуска через государственную границу, в частности, для воздушного сообщения", — сказано в пояснении. "МИД проинформировал иностранные дипломатические представительства в Украине" только о перечне этих пунктов, пояснили в министерстве.

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В МИД подчеркивают, что они не предоставляют разрешения или отказа в разрешении на выезд за границу и не передавали такую ​​информацию дипучреждениям. "Другой информации об ограничении выезда за границу или необходимости получения от Министерства иностранных дел Украины разрешений на выезд граждан Украины, в частности, тех, у кого есть вид на жительство за рубежом, МИД не давал", — пояснили в пресс-службе дипведомства.

При этом МИД является коммуникатором, передающим информацию от посольств в другие органы власти, которые имеют право принимать необходимые решения.

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"В условиях пандемии коронавируса МИД выполняет коммуникативную функцию между центральными органами исполнительной власти, осуществляющими свои полномочия в сфере обеспечения перевозки пассажиров и охраны государственной границы, и иностранными дипломатическими представительствами в Украине", — пояснили в дипведомстве.

Ранее посольство Великобритании в Украине заявило, что официальный Киев якобы сообщил партнерам о запрете на выезд своих граждан без отдельного разрешения министерства иностранных дел.