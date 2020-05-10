Запрета на выезд украинцев за границу нет, ограничения связаны с закрытием части пограничных пунктов, - МИД
Министерство иностранных дел Украины опровергает сообщение посольства Великобритании о якобы запрете на выезд украинцев за границу без разрешения МИД.
Об этом сказано в официальном разъяснении пресс-службы МИД, предоставленном изданию "Европейская правда", информирует Цензор.НЕТ.
В МИД настаивают, что ограничения касаются только пересечения границы в "закрытых" пунктах пересечения, прежде всего в аэропортах.
"Действующим законодательством не установлено никаких дополнительных ограничений выезда граждан Украины за границу. В условиях противодействия распространению эпидемии коронавируса в Украине, Правительство приняло решение о закрытии отдельных пунктов пропуска через государственную границу, в частности, для воздушного сообщения", — сказано в пояснении. "МИД проинформировал иностранные дипломатические представительства в Украине" только о перечне этих пунктов, пояснили в министерстве.
Читайте на Цензор.НЕТ: Украина запрещает выезд своих граждан без разрешения МИД, - посольство Великобритании
В МИД подчеркивают, что они не предоставляют разрешения или отказа в разрешении на выезд за границу и не передавали такую информацию дипучреждениям. "Другой информации об ограничении выезда за границу или необходимости получения от Министерства иностранных дел Украины разрешений на выезд граждан Украины, в частности, тех, у кого есть вид на жительство за рубежом, МИД не давал", — пояснили в пресс-службе дипведомства.
При этом МИД является коммуникатором, передающим информацию от посольств в другие органы власти, которые имеют право принимать необходимые решения.
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"В условиях пандемии коронавируса МИД выполняет коммуникативную функцию между центральными органами исполнительной власти, осуществляющими свои полномочия в сфере обеспечения перевозки пассажиров и охраны государственной границы, и иностранными дипломатическими представительствами в Украине", — пояснили в дипведомстве.
Ранее посольство Великобритании в Украине заявило, что официальный Киев якобы сообщил партнерам о запрете на выезд своих граждан без отдельного разрешения министерства иностранных дел.
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Авакову или лично Зе?
"Мы никому ничего не блокируем... Мы объяснили, что когда у нас идет карантин, его нужно соблюдать. Это надо понять...
Мы отпускаем граждан на эти работы - при условии, что нам показывают копию контракта с человеком как минимум на три месяца работы", - сказал Зеленский.
Источник: https://censor.net/n3194526
Один на одного тепер перекладають відповідальність
А вы и не заметили
-Лева, а как вы думаете, почему у Пушкина кот ученый все-таки сидит на цепи?
- Я думаю, Моня, если он ученый, то цепь для того, шобы он не эмигрировал.
- Где ты нашел такое слово, Изечка?
- У Пушкина.
- Странно... недавно перечитьывал Пушкина, такого слова не встречал...
- А учительница нам читала вслух:
"И днем, и ночью кот ученый
Все ходит, поц, эпи кругом".
- марьиванна, а кто такой скр?
- скр, вовочка, это следственный комитет рассеи."
Обкласти податком.
, КОТОРУЮ ЕМУ ПРЕДЪЯВИТЬ ДОЛЖЕН ВЫЕЗЖАЮЩИЙ ,
разорялся, или это был «квартал95» ?
Громадо, зустрічайте нового кацапомовного троля з українським ніком https://censor.net/user/130310
Наші бурхливі аплодисменти (по кнопці "СПАМ").
чтобы давку на оставшихся создать ?
кулеба и дрыстайко брехливые нажратые
слуги слуг народа
Насколько я знаю британцев (в частности сотрудников посольств Соединенного королевства, а так же сотрудников UKBA) за ними брехни замечено никогда не было. А с ними приходиться работать уже на протяжении 22 лет. А вот брехня из уст наших чиновников - дело, как раз таки, обычное.
Гнать зеленского лжеца в Ростов,пущай там карантины вводит,дебил
Запрета нет, но и разрешения нет.
- Вы не сказали: "нет" (с)
запрета на выезд нет, НО ВСЕ пункты выезда ЗАКРЫТЫ на ремонт...))))
редкая дешовка моника-влада ))))))
..."Звертаємо увагу, що українська влада повідомила нам, що тільки українці з постійним помешканням в зарубіжних країнах зможуть покинути Україну.
Тому ми не можемо допомогти жодним українським громадянам з іншими візами Великої Британії або дозволами на вихід з України. Вам слід звернутися до Державної прикордонної служби України за номером + 380 44 527 63 63 чи варто мати додаткові запити з цього приводу"...
Т.Е. рабочие визы не действуюут ни при каких работодателях, как постоянных, так и сезонных, как и для учебы. Почти все их имеющие не могут иметь постоянное место жительства в Великобритании. Но самое интересное что "В МИД настаивают, что ограничения касаются только пересечения границы в "закрытых" пунктах пересечения, прежде всего в аэропортах"(https://censor.net/n3194610)" Идти пешком до Лондона как то Ну и "українці з постійним помешканням в зарубіжних країнах" И чартеры помогают плохо
По приезду, группа должна работать и проживать отдельно, в течении 14 дней. Выход за территорю, где группа проводит карантин не разрешается.
...тут же закрываются аэропорты...
Предлагаю в словосочетании "из стран бывшего СССР", удалить слово "бывшего"... ...и всё станет на свои места... ...а кое-где и ляжет...