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Новости Коронавирус и карантин
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Количество больных COVID-19 в РФ превысило 200 тыс., за сутки почти 11 тыс. новых случаев

Количество больных COVID-19 в РФ превысило 200 тыс., за сутки почти 11 тыс. новых случаев

За сутки в России зафиксировано 10 997 новых случаев инфицирования коронавирусом. Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 составило 209 377 человек.

Это следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф, передает Цензор.НЕТ.

Согласно ему, за сутки больше всего заражений обнаружили в Москве - 5551 человек (итого - 109 740 случаев), в Московской области – 1133, в Петербурге – 414, в Нижегородской области – 262, в Свердловской – 139.

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Умерли в России за последние сутки 88 человек, выздоровели - 2380. Всего с начала эпидемии, по официальным данным, умерли от инфекции 1911 человек, выздоровели - 34 218.

Россия остается на пятом месте по количеству заболевших после США, Италии, Испании и Великобритании.

Читайте также: На утро 10 мая зафиксировано 522 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 15 232, летальных - 391, выздоровели 3060 человек

карантин (16729) россия (96472) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+45
вы фсеврети...никакого коронавируса нет.это фсе билгейтс чипы вставлять хочет

Количество больных COVID-19 в РФ превысило 200 тыс., за сутки почти 11 тыс. новых случаев - Цензор.НЕТ 2739
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10.05.2020 15:30 Ответить
+5
Еще бы сказали сколько тысяч ватников вчера погибли в вяликих сражениях с противным буржуйским....., ой изобретением - водкой, сколько захлебнулись блевотиной и сколько были зарезаны скрепными собутыльниками, которые отправятся в тюрьму потом, ну и по-мелочи - упал на сковородку, 30 раз, жена докажет, уснул в тайге, закушан медведем, упал на бутылку и мужественно, за дидов, не захотел встать.....
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10.05.2020 15:34 Ответить
+5
Не заметил дефектов. Можно к ДОСу вернуться, он, правда, тоже сделан им же с товарищем. Ну... ещё можно на перфоленте попробовать. А если у тебя есть выбор и тебе нравится 7-ка (я тоже на ней) - то какого хрена тебе нужно, хороняка? Бери и пользуйся, для того и выбор. Я уже в летах, винду знаю от 3.1.... ты такую видел? Она загружалась с 11-ти дискет 3-х дюймовых. И были явно говённые - миллениум, например. Но их просто игнорили и всё. Так что... да, можно ещё калькулятор, счёты... сначала пусть параша что-нить создаст приемлемое, потом потолкуем? Не так ли?
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10.05.2020 15:52 Ответить
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Тенденція позитивна, але МАЛОВАТО! Треба повторити кілька сотень разів! І летальних випадків більше! Усі до раю, там бояри дохмуя!
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10.05.2020 18:29 Ответить
гонка между сша и рф продолжается...
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11.05.2020 00:17 Ответить
дебилоиды радуются, только нигде в статье не написано количество протестированных в рашке. По спутнику на кацапском канале сказали что на 10 мая протестировано почти 5,5 миллионов человек. Потому и прирост по 10-11 тысяч в сутки. У нас бы в Украине 5 лимонов тестов сделали. Все бы и охренели от цифр. А так у нас типа все хорошо. Читаю местную прессу. Местная лаборатория сможет делать 1тысячу ПЦР тестов в МЕСЯЦ если обеспечат расходными.
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11.05.2020 06:15 Ответить
Писать, не мешки ворочать.
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11.05.2020 07:17 Ответить
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