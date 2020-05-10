Количество больных COVID-19 в РФ превысило 200 тыс., за сутки почти 11 тыс. новых случаев

За сутки в России зафиксировано 10 997 новых случаев инфицирования коронавирусом. Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 составило 209 377 человек.

Это следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф, передает Цензор.НЕТ.

Согласно ему, за сутки больше всего заражений обнаружили в Москве - 5551 человек (итого - 109 740 случаев), в Московской области – 1133, в Петербурге – 414, в Нижегородской области – 262, в Свердловской – 139.

Смотрите также: В Швейцарии более 1000 человек, оказавшихся в нужде из-за пандемии, пришли за бесплатной едой. ФОТО

Умерли в России за последние сутки 88 человек, выздоровели - 2380. Всего с начала эпидемии, по официальным данным, умерли от инфекции 1911 человек, выздоровели - 34 218.

Россия остается на пятом месте по количеству заболевших после США, Италии, Испании и Великобритании.

Читайте также: На утро 10 мая зафиксировано 522 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 15 232, летальных - 391, выздоровели 3060 человек