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Количество больных COVID-19 в РФ превысило 200 тыс., за сутки почти 11 тыс. новых случаев
За сутки в России зафиксировано 10 997 новых случаев инфицирования коронавирусом. Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 составило 209 377 человек.
Это следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф, передает Цензор.НЕТ.
Согласно ему, за сутки больше всего заражений обнаружили в Москве - 5551 человек (итого - 109 740 случаев), в Московской области – 1133, в Петербурге – 414, в Нижегородской области – 262, в Свердловской – 139.
Умерли в России за последние сутки 88 человек, выздоровели - 2380. Всего с начала эпидемии, по официальным данным, умерли от инфекции 1911 человек, выздоровели - 34 218.
Россия остается на пятом месте по количеству заболевших после США, Италии, Испании и Великобритании.
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