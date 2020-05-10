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Новости Коронавирус и карантин
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Активней всего COVID-19 распространяется в Дарницком и Деснянском районах столицы, - Кличко. КАРТА

Активней всего COVID-19 распространяется в Дарницком и Деснянском районах столицы, - Кличко. КАРТА

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о распространении коронавирусной инфекции в разных районах Киева.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Отмечу, что в последнее время наибольшая динамика заболеваемости - в Дарницком и Деснянском районах столицы.

Эти районы - густонаселенные, и многие не соблюдают правила безопасности", - написал Кличко.

Активней всего COVID-19 распространяется в Дарницком и Деснянском районах столицы, - Кличко 01

Мэр указал, что за последние сутки коронавирус обнаружили еще у 34 киевлян, в том числе — двоих медиков. Умерли за сутки трое больных.

Читайте на Цензор.НЕТ: Количество больных COVID-19 в РФ превысило 200 тыс., за сутки почти 11 тыс. новых случаев

Всего с начала пандемии в столице 1805 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, умерли 37 человек.

15 заболевших сейчас находятся в больницах, остальные лечатся дома под контролем врачей.

Активней всего COVID-19 распространяется в Дарницком и Деснянском районах столицы, - Кличко 02

Активней всего COVID-19 распространяется в Дарницком и Деснянском районах столицы, - Кличко 03Активней всего COVID-19 распространяется в Дарницком и Деснянском районах столицы, - Кличко 04
Активней всего COVID-19 распространяется в Дарницком и Деснянском районах столицы, - Кличко 05

Автор: 

карантин (16729) Киев (25796) Кличко Виталий (4661) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
от цяцьку себе нашёл - covid 19
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10.05.2020 15:43 Ответить
+4
Педаля, на хрена нам твоя подробная статистика? Давай ещё по-подъездно начни отчитываться.
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10.05.2020 15:36 Ответить
+4
На Троещине просто людей очень много.Не говорите ему об этом.
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10.05.2020 16:04 Ответить
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На затрещину ни ногой!
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10.05.2020 15:35 Ответить
Замість посилення карантинних заходів в Києві - найбільшому очагу захворювання в Україні, ми почали послабляти карантин і відривати ринки! Але ми не перейшли на мікрорівень карантину - не почали блокувати будинки де живуть заражені на коронавірус громадяни! Потрібно кожен будинок де живе хворий на коронавірус обносити лентою і ставити охорону, щоб виходили з будинку тільки ті хто пройшов тести і гарантовано здоровий. Потрібно вводити сертифікати здоров'я для мешканців таких будинків та працівників транспорту, правоохоронних органів, продавців та працівників сфери послуг! Раз на 10 днів всі люди з групи ризику мають здавати ПЦР тест і отримувати новий сертифікат здоров'я з яким їх будуть пускати на роботу та дозволяти покидати приміщення які знаходяться на карантині. Тільки так можна подолати коронавірус - міліція та НГУ мають слідкувати щоб хворі сиділи вдома і не виходили навіть на перекур!
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10.05.2020 18:14 Ответить
застрелись, что-бі
коронавирусу не достаться.
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10.05.2020 21:19 Ответить
Педаля, на хрена нам твоя подробная статистика? Давай ещё по-подъездно начни отчитываться.
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10.05.2020 15:36 Ответить
Тоже стало любопытно: в каких именно переулках Ковид наиболее активен?
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10.05.2020 17:23 Ответить
Это ж надо такое, айяйяй
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10.05.2020 15:38 Ответить
от цяцьку себе нашёл - covid 19
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10.05.2020 15:43 Ответить
Троещина - самый большой жилой массив Киева, 263,7 тысячи человек ... Лесной массив, который тоже входит в Деснянський район - 87,3 тысячи ..
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10.05.2020 15:46 Ответить
На Троещине просто людей очень много.Не говорите ему об этом.
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10.05.2020 16:04 Ответить
Виталик. Вирус - фейк. 300 тысяч умерло на 7 миллиардов в мире. За 3 месяца. От карантин и безработицы умрут миллионы . Вы паников. Швеция и Беларусь победили
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10.05.2020 16:05 Ответить
В Украине люди переболели короновирусом под видом воспаления лёгких в январе.
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10.05.2020 16:28 Ответить
Айвазян.. Трамп тебе глибоко в душі ,як бізнесмен підтримує.. Але в нього виборча ситуація,сам розумієш яка...

ну не сприймає народ Америки 80 тисяч смертей...
і "нікчемн"і,прогнозовані 200-300 тисяч не сприйме
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10.05.2020 17:32 Ответить
Заметте, что громче всех кричат что коронавирус фейковый ето кацапы, РПЦ и порохоботы. Они рады будут когда епидемия накроет поголовно всех чтобы кричать что при Порохе такого небыло. Сволочи готовы даже уничтожить пол Украины лишь бы Вальцмана вернуть к корыту
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10.05.2020 16:14 Ответить
Та сыньоносому светит только миска тюремная и ложка с дыркой
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10.05.2020 16:40 Ответить
Не надо было закрывать метро. И всё было бы лучше чем сейчас.
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10.05.2020 16:26 Ответить
У мене питання? Цей вірус обирає штати на основі політичних думок 😂Найактивніше COVID-19 поширюється у Дарницькому та Деснянському районах столиці, - Кличко - Цензор.НЕТ 741
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10.05.2020 16:42 Ответить
нет никакого вируса. За то брехни много.
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10.05.2020 17:05 Ответить
Виталя прекращай, мы знаем что в тех раёнах явно что то не так, но при чем тут вирус?
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10.05.2020 17:04 Ответить
как оказалось кличко - это европейская,тупая свинья
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10.05.2020 17:17 Ответить
ты на себя смотрело в зеркало, срань лаптеногая?
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10.05.2020 22:16 Ответить
⚡️Високая швидкість передачі інфекції є найнебезпечнішим властивістю коронавируса SARS-CoV-2, повідомив китайський вірусолог, професор Чжун Наньшань. Про це в суботу, 9 травня, повідомляє портал Huanqiu.
⚡️По словами фахівця, захворювання COVID-19 передається швидше і легше сезонного грипу, ГРВІ або інших типів коронавирусу, тому для боротьби з ним необхідні чотири компоненти: ранній захист, раннє виявлення, рання діагностика і рання ізоляція.
На жаль,жодна з цих умов після помякшення карантину в Україні виконана не буде
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10.05.2020 17:29 Ответить
плохо дело
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10.05.2020 21:28 Ответить
Самі продажні і корупційні райони!
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10.05.2020 21:36 Ответить
На 10 квітня по Києву 348 випадків.
На 10 травня маємо 37 загтблих и 138 вилікуваних.
Разом 175 чоловік
Що з рештою 348-175 = 173?
Половина людей кудись зникла?
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10.05.2020 23:35 Ответить
 
 