Активней всего COVID-19 распространяется в Дарницком и Деснянском районах столицы, - Кличко. КАРТА
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о распространении коронавирусной инфекции в разных районах Киева.
Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Отмечу, что в последнее время наибольшая динамика заболеваемости - в Дарницком и Деснянском районах столицы.
Эти районы - густонаселенные, и многие не соблюдают правила безопасности", - написал Кличко.
Мэр указал, что за последние сутки коронавирус обнаружили еще у 34 киевлян, в том числе — двоих медиков. Умерли за сутки трое больных.
Читайте на Цензор.НЕТ: Количество больных COVID-19 в РФ превысило 200 тыс., за сутки почти 11 тыс. новых случаев
Всего с начала пандемии в столице 1805 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, умерли 37 человек.
15 заболевших сейчас находятся в больницах, остальные лечатся дома под контролем врачей.
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коронавирусу не достаться.
ну не сприймає народ Америки 80 тисяч смертей...
і "нікчемн"і,прогнозовані 200-300 тисяч не сприйме
⚡️По словами фахівця, захворювання COVID-19 передається швидше і легше сезонного грипу, ГРВІ або інших типів коронавирусу, тому для боротьби з ним необхідні чотири компоненти: ранній захист, раннє виявлення, рання діагностика і рання ізоляція.
На жаль,жодна з цих умов після помякшення карантину в Україні виконана не буде
На 10 травня маємо 37 загтблих и 138 вилікуваних.
Разом 175 чоловік
Що з рештою 348-175 = 173?
Половина людей кудись зникла?