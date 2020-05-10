Активней всего COVID-19 распространяется в Дарницком и Деснянском районах столицы, - Кличко. КАРТА

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о распространении коронавирусной инфекции в разных районах Киева.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Отмечу, что в последнее время наибольшая динамика заболеваемости - в Дарницком и Деснянском районах столицы.

Эти районы - густонаселенные, и многие не соблюдают правила безопасности", - написал Кличко.

Мэр указал, что за последние сутки коронавирус обнаружили еще у 34 киевлян, в том числе — двоих медиков. Умерли за сутки трое больных.

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Всего с начала пандемии в столице 1805 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, умерли 37 человек.

15 заболевших сейчас находятся в больницах, остальные лечатся дома под контролем врачей.



