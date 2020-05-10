РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11513 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
13 912 75

Рекомендации по работе кафе, парикмахерских, магазинов, стоматологий и офисов утверждены Минздравом. ИНФОГРАФИКА

Рекомендации по работе кафе, парикмахерских, магазинов, стоматологий и офисов утверждены Минздравом. ИНФОГРАФИКА

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко утвердил рекомендации министерства по работе заведений общепита, парикмахерских, магазинов, стоматологических клиник и предпринимателей, принимающих клиентов в офисах.

Об этом Ляшко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Напоминаю, 11 мая в Украине будут ослаблены карантинные мероприятия. Сегодня нам очень важно найти баланс между сохранением жизни и здоровья людей и постепенным запуском экономики. Поэтому организация необходимых противоэпидемических мероприятий и их соблюдение являются чрезвычайно важными вопросами!", — написал он.

В рекомендациях для работы парикмахерских указано, что клиентов можно принимать только по записи. Клиент должен быть в маске, а мастер — в маске и в перчатках. Ожидать своей очереди внутри помещения нельзя.

Читайте на Цензор.НЕТ: Масочный режим может завершиться еще до конца лета, - главный санврач Ляшко

Кафе разрешили принимать посетителей только на летних площадках либо продавать заказы на вынос. За одним столиком могут сидеть не более 2 человек, расстояние между столиками должно составлять как минимум 1,5 метра. Кроме того, запрещено использование бумажных меню.

В магазинах должно быть не более 1 покупателя на 10 квадратных метров площади. Ручки корзинок и тележек должны каждый раз после использования протирать антисептиком.

Также на Цензор.НЕТ: Парки и скверы закрывали ради психологического эффекта, - главный санврач Ляшко

Стоматологиям также велели принимать пациентов только по предварительной записи, перед этим тщательно расспросив их о самочувствии.

Кроме этого, во всех заведениях в начале дня должны измерять температуру сотрудников. Если она превышает 37,2 градуса, то сотрудника не допускают к работе.

Рекомендации по работе кафе, парикмахерских, магазинов, стоматологий и офисов утверждены Минздравом 01
Рекомендации по работе кафе, парикмахерских, магазинов, стоматологий и офисов утверждены Минздравом 02
Рекомендации по работе кафе, парикмахерских, магазинов, стоматологий и офисов утверждены Минздравом 03

Автор: 

карантин (16729) магазин (188) рестораны (279) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
Самое лучшее фото, которое я видел в своей жизни.

Рекомендации по работе кафе, парикмахерских, магазинов, стоматологий и офисов утверждены Минздравом - Цензор.НЕТ 6397
показать весь комментарий
10.05.2020 16:19 Ответить
+14
Кофе пить и лечить зубы не снимая маски.
Стричься садовыми ножницами.
Да?
показать весь комментарий
10.05.2020 16:17 Ответить
+12
Рекомендації щодо роботі кафе, перукарень, магазинів, стоматологій та офісів затверджені Міністерством охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 8810
показать весь комментарий
10.05.2020 16:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кофе пить и лечить зубы не снимая маски.
Стричься садовыми ножницами.
Да?
показать весь комментарий
10.05.2020 16:17 Ответить
профильтруется кофе через ее,
а сверло в зубе с маской вместе? - ето даже интересно....
показать весь комментарий
10.05.2020 16:29 Ответить
я как-то спонтанно решил проблему стрижки. Сын (химик-фармаколог, правда) освоил машинку и уже несколько лет меня стрижёт, правда я без претензий на модную причёску. Но в салонах - дорого, а в дешёвых очереди и *******, как собаку блохастую.
показать весь комментарий
10.05.2020 16:45 Ответить
За 100 грн можна нормально зробити стрижку!
показать весь комментарий
10.05.2020 16:53 Ответить
та сделаем как с бровями - вжик и нет проблем
показать весь комментарий
10.05.2020 16:56 Ответить
Я за 100 грн (менше 4 доларів) зробив нормальну стрижку у знайомої перукарки😊
показать весь комментарий
10.05.2020 17:01 Ответить
мо и у нас когда окроются - $10 стрижка $5 типы пока зарастаем
показать весь комментарий
10.05.2020 17:04 Ответить
Пфффф... 30 грн., максимум 40 - під нуль
показать весь комментарий
10.05.2020 17:06 Ответить
У Києві стрижки дешевше 100 грн не знайти! Полуниця сьогодні 135 - 200 грн кг.
показать весь комментарий
10.05.2020 17:08 Ответить
жена смеется уже - ты уже даже не чингачкук,
а как лошадь его зарос, хочешь обкарнаю? - пока не решаюсь
показать весь комментарий
10.05.2020 17:12 Ответить
жена опшибаеться - я стиженный под машинку дома - а лошадь мною) то же ))
показать весь комментарий
10.05.2020 18:16 Ответить
тебя и без маски когда сверлят, то чувствуешь себя деталью....
показать весь комментарий
10.05.2020 16:54 Ответить
Ну кофе можно пить не снимая маски...купив одноразовые пластмассовые трубочки,для коктейля! Стричься тоже можно не только садовыми ножницами..умельцы уже приспособили закрепив на трубках мини элетробритвы,которые раньше использовали для удаления волос в носу,ушах и интимных местах!!! ...А вот с зубами...
показать весь комментарий
11.05.2020 10:32 Ответить
В рекомендациях для работы парикмахерских указано, что клиентов можно принимать только по записи. Клиент должен быть в маске, а мастер - в маске и в перчатках.

Правильно. И чтобы только по Скайпу.
показать весь комментарий
10.05.2020 16:19 Ответить
и никого не ибьот, что мастер не может стричь в перчатках.
показать весь комментарий
10.05.2020 16:37 Ответить
Кстати правда, к резиновым перчаткам еще и волосы сильно прилипают. Так все волосы оборвать клиенту можно. Одно дело покраска, там в перчатках, а другое дело стрижка или укладка.
показать весь комментарий
10.05.2020 16:49 Ответить
Самое лучшее фото, которое я видел в своей жизни.

Рекомендации по работе кафе, парикмахерских, магазинов, стоматологий и офисов утверждены Минздравом - Цензор.НЕТ 6397
показать весь комментарий
10.05.2020 16:19 Ответить
Фото конечно зачетное, НО!!! Эта черножопая абизяна мира, великий и могучий блок НАТО, превратила в сопливую и беспомощную Нату
показать весь комментарий
10.05.2020 16:31 Ответить
А рыжий таракан, продолжает ее (Нату) добивать
показать весь комментарий
10.05.2020 16:33 Ответить
Ахаха, підняли настрій )
показать весь комментарий
10.05.2020 19:57 Ответить
"Не работает ларёк, потому что Рагнарёк"...

Рекомендации по работе кафе, парикмахерских, магазинов, стоматологий и офисов утверждены Минздравом - Цензор.НЕТ 7242
показать весь комментарий
10.05.2020 16:20 Ответить
Вы в своем уме? Кто их будет соблюдать ваши рекомендации? Особенно в рыгаловках когда алкашня будет жрать из одной миски, а в парикмахерских вообще прямой контакт
показать весь комментарий
10.05.2020 16:20 Ответить
требуй вторую миску
показать весь комментарий
10.05.2020 16:39 Ответить
Короче закрывайте нах. больницы пускай все кто хочет снятия карантина передохнут. Потом запустим новую эру.
показать весь комментарий
10.05.2020 16:23 Ответить
Правильно. Первыми сдохнут твои безиммунитетные детишки. Я за. Сиди дома и ссы в свой памперс.
показать весь комментарий
10.05.2020 16:52 Ответить
Рекомендації щодо роботі кафе, перукарень, магазинів, стоматологій та офісів затверджені Міністерством охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 8810
показать весь комментарий
10.05.2020 16:24 Ответить
фотограф просто Нобель!! истошный вопль куйла, его взяли за йяца или на копыта наступили
показать весь комментарий
10.05.2020 17:15 Ответить
Фу, пля
показать весь комментарий
10.05.2020 17:41 Ответить
Когда Вадим Рабинович приехал из Москвы от Путлера в марте,и заявил про самоиляцию и Карантинкулы с марта,я понял,украина приплыла в СкренПОНОСную РАБссию....,в родную Говень...
показать весь комментарий
10.05.2020 16:25 Ответить
" Рекомендации " ..... А где в законах записано что бы за не следование рекомендациям были штрафы и другие гадости ? Зебилы , мля .
показать весь комментарий
10.05.2020 16:27 Ответить
Путлеру останется назвать украинцев ЛишнеХромоСомными...,Мышибраття....
показать весь комментарий
10.05.2020 16:30 Ответить
Хватит нести дичь. Покажите горы трупов в Минске. Покажите статистику смертей в Украине за 2019 и 2020 за время карантина . Вам никто не верит
показать весь комментарий
10.05.2020 16:31 Ответить
гара ета скока?
показать весь комментарий
10.05.2020 16:59 Ответить
Я вже сьогодні бачив як працюють кіоски з одягом😊
показать весь комментарий
10.05.2020 16:33 Ответить
Вони можуть працювати, але не приймати клієнтів...
Щось типу, підготовка...
Принаймні, деякі мої знайомі саме тому знаходяться в своїх магазинах цього напрямку...
показать весь комментарий
10.05.2020 17:46 Ответить
А ты в наморднике как ходил так и ходишь?
показать весь комментарий
10.05.2020 18:19 Ответить
Белорусский телеканал БелСАТ я смотрю каждый день.Там Бацька поносит Путлерское БЫДЛО последними словами...Советую и вам подключить Спутник-ТВ...
показать весь комментарий
10.05.2020 16:33 Ответить
А каво он хваліт?
показать весь комментарий
10.05.2020 17:00 Ответить
це що...реклама Спутник-ТВ?...гарні бабки косиш?
показать весь комментарий
10.05.2020 17:33 Ответить
Про канал БелСат: "Белсат - телевизионный канал, вещающий на белорусском и русском языках. совместно финансируется Министерством иностранных дел Польши и международными донорами, самые крупные из которых -SIDA (Швеция), Совет министров Северных стран, Министерство иностранных дел Норвегии, Министерство иностранных дел Нидерландов и Министерство иностранных дел Канады, правительства Великобритании и Ирландии, а также Государственный департамент США. В Беларуси канал через кабельные и цифровые сети не доступен ввиду неофициального запрета властей."

Джерело: https://ru.wikipedia.org/wiki/БелСат
показать весь комментарий
10.05.2020 20:14 Ответить
а брови, шо с ними будем делать?
показать весь комментарий
10.05.2020 16:35 Ответить
Наголо поголити!
показать весь комментарий
10.05.2020 16:36 Ответить
значит в раду не ходить!
показать весь комментарий
10.05.2020 16:39 Ответить
отменить. дома сами принцесьі справятся.
показать весь комментарий
10.05.2020 16:38 Ответить
НИ ОДИН ПАРИКМАХЕР в Германии не работает в перчатках, имею ввиду тех, кто стрижет голову, и немашинкой.
показать весь комментарий
10.05.2020 16:36 Ответить
Докажите что бацька не прав. Слабо? А вот позапрещать хлебом неикрмии. Вымеще ответите за все убытки своим майном. Это уже не заблуждение а фррменное издевательство. Начувайтесь узурпаторы.
показать весь комментарий
10.05.2020 16:37 Ответить
Ті, хто обрав Зе ображені, тому мені сказали, що оберуть Рабіновича🐸😄
показать весь комментарий
10.05.2020 16:39 Ответить
Заставь дурака Богу молится,обязательно станет полковником КГБ-ФСБ Гундяевым,что и вся его Паства
показать весь комментарий
10.05.2020 16:39 Ответить
Управлять КоронвиRUSом по видосикам очень тяжело в условиях Самоизоляции и Карантинкулов...
показать весь комментарий
10.05.2020 16:42 Ответить
Рекомендації щодо роботи кафе, перукарень, магазинів, стоматологій та офісів затверджені Міністерством охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 4953
показать весь комментарий
10.05.2020 16:48 Ответить
А якщо не на того нападуть?
https://m.youtube.com/watch?v=6l9ZEuNL12s
показать весь комментарий
10.05.2020 16:51 Ответить
Немного философии.
Можно излечить психическое расстройство,наивность,заблуждение...,но тупость-это навсегда.
Дарий I Великий.Персидский Царь.
показать весь комментарий
10.05.2020 16:51 Ответить
"Если человек долбоеп, тут и реинкарнация хрен поможет" (с) Будда Гаутама
показать весь комментарий
10.05.2020 17:11 Ответить
Украине нанесли в первую очередь именно психологический удар,а потом пошла реклама КоронвиRUSa и видосики про Корону в странах якобы всего Мира.И их готовят в новостных лентах денно и нощщно,а зачем?Вызвать панику и Хаос,...о котором Путлер сказал Алексею Венедиктову....,а было это задолго до КоронвиRUSa.....Сегодня разве не ХАОС во всем?Докажите мне обратное....
показать весь комментарий
10.05.2020 16:59 Ответить
Якщо співробітник прийшов не робуту з температурою, це значить, що і всі інші співробіткники, в цей момент, вже, ймовірно, інфіковані. Може, все таки, температуру міряти ПЕРЕД тим, як йти на роботу? Не
показать весь комментарий
10.05.2020 17:04 Ответить
нет. не правда. хватит нагнетать панику. Даже в одной семье из двух человек вероятность заражения только 15%
показать весь комментарий
10.05.2020 17:08 Ответить
навеяло про семью

Родился необычный мальчик, очень долго не мог начать говорить. Привели его к знахарю, а он говорит: этот мальчик особенный, кого он назовет - тот немедленно умрет. Испугались родители, отвезли его к бабушке с дедушкой. Там он через месяц сказал: "Баба", она сразу умерла. Затем: "Деда", и у старика остановилось сердце. Забрали родители мальчика себе, делать нечего. Остался с ним отец, трясется. И вдруг ребенок произносит: "Папа". У отца одышка, весь побелел. Переоделся в чистое, лег на диван, стонет. Вдруг возвращается домой мать и орет: "**** разлегся, собирайся! На похороны идем, сосед умер!!"

показать весь комментарий
10.05.2020 17:19 Ответить
Все може бути. Та логічнішим є міряти температуру до, а не під час контакту з людьми
показать весь комментарий
10.05.2020 18:02 Ответить
И куда ты потом с этой температурой, которая при чем угодно может быть?
показать весь комментарий
10.05.2020 19:54 Ответить
Доктор из Италии роаботаюший 20 лет в клинике.посоветовал под Маску прилепить 5 слоев марли,увлажнить 40% водкой из пульверизатора марлю,дышать 5 минут парами водки,и так целый день.подушку перед сном увлажнить из пульверизатора.Утром КоронвиRUSа уже не будет.Этим способом докьтор спас себя,жену и родственников...Видеобращение подробннее доктора есть в интернете...
показать весь комментарий
10.05.2020 17:11 Ответить
Ковидианские хроники......
......Антисептик. От это вещь! Правда используемый спирт не лучшее средство против Вируса, пальма первенства тут принадлежит ацетону в смеси с бензином или клеем Момент. Рецепт избавления от Вируса такой: смачиваем смесью ацетона с бензином тряпочку и засовываем в полиэтиленовый пакет а пакет на голову. Дышим. Такая ингаляция убивает все вирусы , включая еще неизвестные науке, и лечит от всех болезней. Тут главное не переборщить , а то у меня был знакомый убивший таким небулайзером большинство вирусов, и как результат оставшиеся вирусы возмущенно покинули организм, после чего означенный организм умер от тоски. Правда мы и этим совершенно не баловались , передоверив работу с разными антисептиками специально обученным людям.
показать весь комментарий
10.05.2020 18:20 Ответить
Побрейте меня пожалуйста в маске.
показать весь комментарий
10.05.2020 17:22 Ответить
Шариков заходит к Пребраженскому без маски и с порога орет:
Филллипппыч,где мои 100 грамм?я сегодня ХЕРой совесткого союза,наливай сразу...я сегодня душил ..душил..Душил...,душил...,наливай Филллипыч сразу 250 гр.огненной жидкости,праздник сиводня..паБЕДАбессия...
Пребраженский : Полиграф,кого душил то?
Шариков : Быдло всякое из московской подворотни...
показать весь комментарий
10.05.2020 17:30 Ответить
В Вильнюсе ,в Аэропорту ,который сейчас простаивает на автостоянках устроили кинотеатр для автомобилистов под открытым небом с громадным экраном.Забит битком .Молодцы Литовцы!
показать весь комментарий
10.05.2020 18:21 Ответить
Вирусобесие продолжается...... Безумные, абсурдные правила, но что интересно, быдло выполняет их на ура.
показать весь комментарий
10.05.2020 18:31 Ответить
бидло за визначенням не виконує жодних правил
показать весь комментарий
10.05.2020 23:30 Ответить
Рекомендации, какими бы категоричными они ни были, есть всего лишь рекомендации. А тупо подчиняться коронопсихозу, дозволять ставить на себе опыты и экперементы - это ваше личное согласие, имеете право.
показать весь комментарий
10.05.2020 18:55 Ответить
На позволивших и промолчавших, подчинившихся и подопытных будет и далее экспериментировать ВОЗ.
показать весь комментарий
10.05.2020 18:57 Ответить
Рекомендації щодо роботи кафе, перукарень, магазинів, стоматологій та офісів затверджені Міністерством охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 9254
показать весь комментарий
10.05.2020 19:02 Ответить
більшість продовольчих ринків в Україні, незважаючи на дозвіл Кабінету міністрів, так і не відновили свою роботу.Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/economics/finances/fahivets-rozpoviv-na-shcho-zaraz-vitrachajut-groshi-ukrajintsi-679131.html
показать весь комментарий
10.05.2020 21:47 Ответить
Название красивое- " рекомендации", так как силой согласно законодательства нельзя заставить
показать весь комментарий
11.05.2020 09:42 Ответить
Эта стоматология работала и во время карантина и сейчас - https://stomatology-lementa.com.ua/ . Очень рекомендую
показать весь комментарий
22.09.2020 15:10 Ответить
 
 