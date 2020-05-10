Рекомендации по работе кафе, парикмахерских, магазинов, стоматологий и офисов утверждены Минздравом. ИНФОГРАФИКА

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко утвердил рекомендации министерства по работе заведений общепита, парикмахерских, магазинов, стоматологических клиник и предпринимателей, принимающих клиентов в офисах.

Об этом Ляшко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Напоминаю, 11 мая в Украине будут ослаблены карантинные мероприятия. Сегодня нам очень важно найти баланс между сохранением жизни и здоровья людей и постепенным запуском экономики. Поэтому организация необходимых противоэпидемических мероприятий и их соблюдение являются чрезвычайно важными вопросами!", — написал он.

В рекомендациях для работы парикмахерских указано, что клиентов можно принимать только по записи. Клиент должен быть в маске, а мастер — в маске и в перчатках. Ожидать своей очереди внутри помещения нельзя.

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Кафе разрешили принимать посетителей только на летних площадках либо продавать заказы на вынос. За одним столиком могут сидеть не более 2 человек, расстояние между столиками должно составлять как минимум 1,5 метра. Кроме того, запрещено использование бумажных меню.

В магазинах должно быть не более 1 покупателя на 10 квадратных метров площади. Ручки корзинок и тележек должны каждый раз после использования протирать антисептиком.

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Стоматологиям также велели принимать пациентов только по предварительной записи, перед этим тщательно расспросив их о самочувствии.

Кроме этого, во всех заведениях в начале дня должны измерять температуру сотрудников. Если она превышает 37,2 градуса, то сотрудника не допускают к работе.





