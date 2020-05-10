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Один украинец погиб и трое пострадали при ДТП в Смоленской области РФ, - МИД

Один украинец погиб и трое пострадали при ДТП в Смоленской области РФ, - МИД

Один гражданин Украины погиб и трое получили травмы, в том числе тяжелые, в результате дорожно-транспортного происшествия в г. Вязьма Смоленской области РФ.

Об этом директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"09.05.2020 в 22:40 по местному времени в г. Вязьма Смоленской области произошло дорожно-транспортное происшествие. По информации Главного управления МЧС России по Смоленской области, в результате ДТП погиб 1 гражданин Украины и 3 украинца получили телесные повреждения. Тело погибшего доставили в Вяземскую центральную районную больницу", — сказал Погорельцев.

По его словам, один пострадавший получил легкие повреждения. Второй украинец — травмы средней тяжести, его жизни ничего не угрожает. Третий пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении местной больницы.

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"Посольство Украины в Российской Федерации поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает меры по розыску родственников погибшего и пострадавших украинцев. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в РФ", — рассказал он.

Российское информагентство "О чем говорит Смоленск" сообщает, что в ДТП погибла девушка-пассажирка.

По его данным, "Шевроле Круз" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Маздой" и "Ладой Калиной". Основной удар пришелся на "Ладу Калину".

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"Водитель и три пассажира на заднем сидении авто получили серьезные травмы. Девушку, которая в момент аварии находилась на переднем пассажирском сидении, спасти не удалось. Очевидцы сообщили, что тело пассажирки без признаков жизни спасатели изъяли путем распила металлического каркаса", — пишет СМИ.

Автор: 

ДТП (7699) МИД (7033) россия (96472) смерть (9261) украинцы (3880) Погорельцев Сергей (36)


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Топ комментарии
+54
Украинцы на россию не ездят. Только малоросы.
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10.05.2020 16:33 Ответить
+45
На росіянії нема Українців,то манкурти та зрадники.
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10.05.2020 16:34 Ответить
+29
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Mike Kazarenko

@mykhaylokaz


Сім'я, яку не маємо права забути! Волонтери Олена та Володимир Куліш. Були розстріляні російськими окупантами за те, що везли їсти захисникам Луганського аеропорту. Їх називали ангелами за життя. Тепер вони дивляться на нас із неба.
Вічна пам'ять! Царство Небесне!
Один українець загинув і 3 постраждали у ДТП у Смоленській області РФ, - МЗС - Цензор.НЕТ 5337
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10.05.2020 17:34 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Дружно; "нехай щастыть"...
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10.05.2020 16:32 Ответить
а шо такоє, кацап не любить ватяних українців ?
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10.05.2020 16:43 Ответить
Нефіг за поребрік шастать !
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10.05.2020 17:15 Ответить
так і буде.
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10.05.2020 17:50 Ответить
Какая разніца.
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10.05.2020 16:33 Ответить
Начало статьи правильно начинается " граждане Украины"
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10.05.2020 16:33 Ответить
Украинцы на россию не ездят. Только малоросы.
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10.05.2020 16:33 Ответить
На росіянії нема Українців,то манкурти та зрадники.
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10.05.2020 16:34 Ответить
нехай щастить!
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10.05.2020 16:39 Ответить
Достали шастать нарасею, у нас в Чернигове 4 первичных случая ковида из 4-х привезены из раши ватными заробитчанами
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10.05.2020 16:41 Ответить
Та да ,сперва впустити- мы заразу принесли надо нас лечить,а теперь выпустите а то так работать хочется что аж кушать не где,пустите переночевать, а как заразятся впустите обратно- ненька лечи, мы твои дети.
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10.05.2020 16:48 Ответить
та у вас там ещё и Беларусь рядом где кол-во инфицированных превышает показатели у нас в стране.
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10.05.2020 18:28 Ответить
наверное строили что то там москалям.....
теперь ни мертвому ни живым не заплатят ничего....

- мамо, как мой батя погиб?
- в Московии сынко, в аварии - сортиры там строил во время войны...
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10.05.2020 16:44 Ответить
Кот дурак, курит табак.
По его данным, "Шевроле Круз" выехал на полосу встречного движения и столкнулся Источник: https://censor.net/n3194620
С бабой ехали.
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10.05.2020 16:59 Ответить
Под вЯзьмой украинцам делать нечего ... , а вот "граждане с паспортами Украины" ( в любом состоянии ) мало интересуют ....
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10.05.2020 16:47 Ответить
вопрос один. какого хрена они там делали?
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10.05.2020 16:50 Ответить
Может Молодая Гвардия?
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10.05.2020 16:55 Ответить
Готувалися голосувати за Рабиновича😊
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10.05.2020 16:57 Ответить
Праздновать поехали.
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10.05.2020 17:14 Ответить
Это не Украинцы!! Это, как их называют кацапсячее стадо - ванючие хахлы!
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10.05.2020 16:52 Ответить
Один українець загинув і 3 постраждали у ДТП у Смоленській області РФ, - МЗС - Цензор.НЕТ 9117
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10.05.2020 16:54 Ответить
Це не українці, а сепари з ордло!
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10.05.2020 16:56 Ответить
***** шо там їхати було на росію, хоча... Подивився на той ватний шабаш у Одесі вчора - і думаю, краще б воні усім отим кодлом поїхали туди і порозбивалися в аваріях.
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10.05.2020 16:58 Ответить
доїздилися по тому **********. Кацапи вас вбивають не тільки на донбасі, а й у себе у гостях, придурки хохловатноголові!
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10.05.2020 17:01 Ответить
а почему нихрена не жалко...
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10.05.2020 19:22 Ответить
людину завжди жалко, та хто ж їм лікар, якщо вони самі у той мордор їдуть?
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10.05.2020 20:29 Ответить
Дошастались...
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10.05.2020 17:04 Ответить
Цікаво, презедент висловить співчуття родинам?
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10.05.2020 17:06 Ответить
Так украинец или гражданин Украины? Это может быть большая разница.
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10.05.2020 17:09 Ответить
Водитель и три пассажира на заднем сидении авто получили серьезные травмы. Девушку, которая находилась на переднем пассажирском сидении.

Один гражданин Украины погиб и трое получили травмы

один пострадавший получил легкие повреждения. Второй украинец - травмы средней тяжести. Третий пострадавший находится в тяжелом состоянии Источник: https://censor.net/n3194620
Пропал один человек. С барсеткой наверно. ***** кацапские добили видно и прикопали на обочине.
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10.05.2020 17:10 Ответить
Алеж в смоленській області українців немає . То якісь самозванці , хер на них .
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10.05.2020 17:13 Ответить
С чего вы взяли что то был украинец? Среди множества паспортов вы нашли у него так же украинский паспорт? Так ето ничего не значит. Сейчас паспорт за $500 можно любой купить
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10.05.2020 17:14 Ответить
Классика жанра -
" --В конце концов я могу показать паспорт...
-- При современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский паспорт-это такой пустяк, что об этом смешно говорить... Один мой знакомый доходил до того, что печатал даже доллары. А вы знаете, как трудно подделать американские доллары? " (с)
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10.05.2020 17:41 Ответить
https://twitter.com/mykhaylokaz
https://twitter.com/mykhaylokaz

Mike Kazarenko

@mykhaylokaz


Сім'я, яку не маємо права забути! Волонтери Олена та Володимир Куліш. Були розстріляні російськими окупантами за те, що везли їсти захисникам Луганського аеропорту. Їх називали ангелами за життя. Тепер вони дивляться на нас із неба.
Вічна пам'ять! Царство Небесне!
Один українець загинув і 3 постраждали у ДТП у Смоленській області РФ, - МЗС - Цензор.НЕТ 5337
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10.05.2020 17:34 Ответить
Напоминать вате постоянно! Царствие небесное невинно убиенным рашо-кацапом
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10.05.2020 17:36 Ответить
смерть рашистьким окупантам
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10.05.2020 18:01 Ответить
Я их знал до войны ,часто встречал,и был шокирован когда узнал что их убили.
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11.05.2020 00:48 Ответить
Аткель в Смаленскай области взялися украинцы?
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10.05.2020 17:35 Ответить
Жрати хочуть.
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10.05.2020 17:41 Ответить
некуй шастать
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10.05.2020 18:00 Ответить
Такие новости о смерти кого-то на вражеской территории....Если бы украинцы погибли , выполняя задание Зеленского по взрыву завода, моста, электростанции или бункера путина, тогда это - событие. Об этом надо писать и говорить. А этот случай - ничто.Ни о чём... Пусть мрут на паРаше хоть все одновременно, хоть по одному в муках - не трогает и не волнует....
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10.05.2020 18:05 Ответить
Нє хадітє дєті в Афріку гулять.. В Афрікє горіли... Злия кракаділи...
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10.05.2020 18:09 Ответить
Ці гражданє їхали на "ладє калінє"? Патріотичненько.
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10.05.2020 18:13 Ответить
хохли ,а не українці
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10.05.2020 18:16 Ответить
Бажаю всім рузьгємірцям здохнути так.
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10.05.2020 18:20 Ответить
Вот и наступило 10 мая. Чуда не произошло. "Победители", с зарплатами и пенсиями в 10 раз меньше, чем у "побежденных", проснулись в стране с разрушенными дорогами, убитым здравоохранением, без науки, культуры, образования, и с украденным будущим.

Зато 75 раз "победили" Германию!
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10.05.2020 18:50 Ответить
В Сирии в провинции #Алеппо на фугасе подорвали машину с русскими, членами спецбанды "сил специальных операций". Сообщается об уничтожении 4 путинских спецбандитов. Местные источники сообщают, что это была группа офицеров-снайперов #ФС
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10.05.2020 18:51 Ответить
и кто же это сделал ?
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10.05.2020 21:26 Ответить
воины света!
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10.05.2020 21:34 Ответить
"Посольство Украины в Российской Федерации"??? Это на 7 году войны(((.Источник: https://censor.net/n3194620
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10.05.2020 19:03 Ответить
там были украинские паспорта ... а настоящие Украинцы на шестом году войны туда бы не поехали ... прости Господи но туда им дорога !!
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10.05.2020 19:19 Ответить
и хрен с ними
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10.05.2020 19:36 Ответить
Как говорил Кот Матроскин, "в такую погоду свои дома сидят, телевизор смотрят '
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10.05.2020 19:44 Ответить
Они, когда выезжали из Украины, тоже показывали на границе контракт минимум на три месяца !?
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10.05.2020 20:58 Ответить
Украинцы в р.ф.?
Не верю!
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10.05.2020 21:34 Ответить
 
 