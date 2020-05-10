Один украинец погиб и трое пострадали при ДТП в Смоленской области РФ, - МИД
Один гражданин Украины погиб и трое получили травмы, в том числе тяжелые, в результате дорожно-транспортного происшествия в г. Вязьма Смоленской области РФ.
Об этом директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"09.05.2020 в 22:40 по местному времени в г. Вязьма Смоленской области произошло дорожно-транспортное происшествие. По информации Главного управления МЧС России по Смоленской области, в результате ДТП погиб 1 гражданин Украины и 3 украинца получили телесные повреждения. Тело погибшего доставили в Вяземскую центральную районную больницу", — сказал Погорельцев.
По его словам, один пострадавший получил легкие повреждения. Второй украинец — травмы средней тяжести, его жизни ничего не угрожает. Третий пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении местной больницы.
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"Посольство Украины в Российской Федерации поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает меры по розыску родственников погибшего и пострадавших украинцев. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в РФ", — рассказал он.
Российское информагентство "О чем говорит Смоленск" сообщает, что в ДТП погибла девушка-пассажирка.
По его данным, "Шевроле Круз" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Маздой" и "Ладой Калиной". Основной удар пришелся на "Ладу Калину".
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"Водитель и три пассажира на заднем сидении авто получили серьезные травмы. Девушку, которая в момент аварии находилась на переднем пассажирском сидении, спасти не удалось. Очевидцы сообщили, что тело пассажирки без признаков жизни спасатели изъяли путем распила металлического каркаса", — пишет СМИ.
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теперь ни мертвому ни живым не заплатят ничего....
- мамо, как мой батя погиб?
- в Московии сынко, в аварии - сортиры там строил во время войны...
По его данным, "Шевроле Круз" выехал на полосу встречного движения и столкнулся Источник: https://censor.net/n3194620
С бабой ехали.
Один гражданин Украины погиб и трое получили травмы
один пострадавший получил легкие повреждения. Второй украинец - травмы средней тяжести. Третий пострадавший находится в тяжелом состоянии Источник: https://censor.net/n3194620
Пропал один человек. С барсеткой наверно. ***** кацапские добили видно и прикопали на обочине.
" --В конце концов я могу показать паспорт...
-- При современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский паспорт-это такой пустяк, что об этом смешно говорить... Один мой знакомый доходил до того, что печатал даже доллары. А вы знаете, как трудно подделать американские доллары? " (с)
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Mike Kazarenko
@mykhaylokaz
Сім'я, яку не маємо права забути! Волонтери Олена та Володимир Куліш. Були розстріляні російськими окупантами за те, що везли їсти захисникам Луганського аеропорту. Їх називали ангелами за життя. Тепер вони дивляться на нас із неба.
Вічна пам'ять! Царство Небесне!
Зато 75 раз "победили" Германию!
Не верю!