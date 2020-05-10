Один украинец погиб и трое пострадали при ДТП в Смоленской области РФ, - МИД

Один гражданин Украины погиб и трое получили травмы, в том числе тяжелые, в результате дорожно-транспортного происшествия в г. Вязьма Смоленской области РФ.

Об этом директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"09.05.2020 в 22:40 по местному времени в г. Вязьма Смоленской области произошло дорожно-транспортное происшествие. По информации Главного управления МЧС России по Смоленской области, в результате ДТП погиб 1 гражданин Украины и 3 украинца получили телесные повреждения. Тело погибшего доставили в Вяземскую центральную районную больницу", — сказал Погорельцев.

По его словам, один пострадавший получил легкие повреждения. Второй украинец — травмы средней тяжести, его жизни ничего не угрожает. Третий пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении местной больницы.

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"Посольство Украины в Российской Федерации поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает меры по розыску родственников погибшего и пострадавших украинцев. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в РФ", — рассказал он.

Российское информагентство "О чем говорит Смоленск" сообщает, что в ДТП погибла девушка-пассажирка.

По его данным, "Шевроле Круз" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Маздой" и "Ладой Калиной". Основной удар пришелся на "Ладу Калину".

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"Водитель и три пассажира на заднем сидении авто получили серьезные травмы. Девушку, которая в момент аварии находилась на переднем пассажирском сидении, спасти не удалось. Очевидцы сообщили, что тело пассажирки без признаков жизни спасатели изъяли путем распила металлического каркаса", — пишет СМИ.