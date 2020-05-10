"Автострада" инвестировала в 2020 году в технику для строительства дорог в Житомирской области 7 млн долларов, - Шкиль
Группа компаний "Автострада", которая специализируется на строительстве и ремонте дорог, с начала 2020 года уже проинвестировала в Житомирскую область около 7 млн долларов. В случае победы "Автострады" в публичных закупках в рамках "Большой стройки" президента группа компаний готова уже в ближайшее время построить на Житомирщине дороги европейского качества.
Об этом говорится в публикации РБК-Украина "Большая стройка: как "Автострада" развивает в регионах дорожную инфраструктуру", информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечают в компании, которая была создана совместно с немецкими специалистами, их материально-техническая база включает 13 комплексов и 8 собственных асфальтобетонных заводов, что позволяет обеспечивать бесперебойную подачу высококачественных асфальтобетонных смесей и самостоятельно выполнять все этапы дорожно-строительных работ нужного качества.
Кроме того, недавно компанией было введен в эксплуатацию еще один асфальтобетонный завод в Житомирской области, производственная мощность которого составляет 200 т/ч. Отмечается, что завод построен на базе Беховского гранитного карьера, который открылся в 2006 году. Как рассказывают в "Автостраде", рабочий процесс на заводе организован таким образом, чтобы свести к минимуму негативное влияние на окружающую среду и отфильтровать воздух от пыли и газа на 99,8%.
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По словам владельца компании Максима Шкиля, "Большая стройка", в которой компания принимает участие, поможет реализовать три важные задачи: поддержать людей работой; улучшить качество дорог в Украине и подтолкнуть развитие экономики, ведь вложения в инфраструктуру имеют весомый мультипликативный эффект, поэтому ответственный бизнес готов инвестировать в подобные проекты.
Бизнесмен также отмечает, что работы на подобных объектах должны осуществляться со строгим соблюдением всех технологических требований и контролироваться на каждом этапе, поэтому гарантийный срок надежной эксплуатации дорог от "Автострады" – 5 лет. В то же время, по его мнению, бизнес должен ответственно относиться к новым мировым вызовам и, в первую очередь, думать о безопасности персонала и соблюдении всех санитарно-гигиенических норм, чтобы исключить возможность распространения коронавируса.
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Следовательно, добавляют в группе компаний, в случае победы "Автострады" в публичных закупках в Житомирской области уже в ближайшее время будут построены дороги европейского качества.
Кроме участия в публичных закупках в Житомирской области, "Автострада" представлена еще в семи областях Украины, где уже выполняет строительные работы в рамках проекта транснационального транспортного коридора Go HIghWay и, собственно,"Большой стройки" Владимира Зеленского.
"Большая стройка" - совместный проект президента и правительства Украины, цель которого - построить необходимые объекты инфраструктуры по всей Украине. Проект будет реализован на бюджетные средства, средства Государственного фонда регионального развития, а также средства из местных бюджетов.
Группа компаний "Автострада" - предприятия дорожно-строительной отрасли, которые осуществляют капитальный ремонт и строительство дорог различных категорий и любой сложности. Компания имеет сертификат на соответствие международному стандарту ISO 9001, что подтверждает высокий уровень сервиса и организованности внутренних бизнес-процессов. Также является ассоциированным членом AECU и крупнейшей международной организации в сфере строительного консультирования FIDIC.
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строят качественно."магистраль-юг"
але,чувак...уже капитализьм.выживает тот,кто при минимальных затратах выдает качественный продукт.
да не твое это дело-указывать частной фирме,где покупать оборудование.покупают там,где целесообразно.и это заботы продавца-сделать продаваемым свой товар.а не покупателя.совковый сациализм тут неприменим.
И поддерживают своих производителей при помощи госзакупок и госзаказов (в США насколько я помню вообще запрещено тратить госсредства на закупку иностранных товаров) практически во всем мире, и только идиоты и воры позволяют уничтожать свою промышленность за откаты от иностранцев.
до того ж КрАЗ є одним із бізнесів Петра Порошенка... тебе не перекосой*бить від такої співпраці, експерде?
Нічого розумнішого ти не подужав видати?
1. купил технику для себя. пропиарился.
2. взял многомиллионный подряд на строительство.
но есть и плюсы. рабочие места, закупка сырья, уплата налогов.
круговорот бабла в природе.
срубят прибыля в 10 кратном размере - 70$ покладут в кипрский кашелек
потом ишшо раз следующей весной, когда ихний асфальт сойдет со снегом
и так каждый год тотальный распил
под названием ба-аальшое будевництво
ахахаха
Тобто покупка власного комп'ютера в офіс це тепер інвестування в ІТ галузь України?
Недобитки олігархічні. Знову хочуть до корита.
2 "материально-техническая база включает 13 комплексов и 8 собственных асфальтобетонных заводов, что позволяет обеспечивать бесперебойную подачу высококачественных асфальтобетонных смесей"