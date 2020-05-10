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"Автострада" инвестировала в 2020 году в технику для строительства дорог в Житомирской области 7 млн долларов, - Шкиль

Группа компаний "Автострада", которая специализируется на строительстве и ремонте дорог, с начала 2020 года уже проинвестировала в Житомирскую область около 7 млн долларов. В случае победы "Автострады" в публичных закупках в рамках "Большой стройки" президента группа компаний готова уже в ближайшее время построить на Житомирщине дороги европейского качества.

Об этом говорится в публикации РБК-Украина "Большая стройка: как "Автострада" развивает в регионах дорожную инфраструктуру", информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечают в компании, которая была создана совместно с немецкими специалистами, их материально-техническая база включает 13 комплексов и 8 собственных асфальтобетонных заводов, что позволяет обеспечивать бесперебойную подачу высококачественных асфальтобетонных смесей и самостоятельно выполнять все этапы дорожно-строительных работ нужного качества.

Кроме того, недавно компанией было введен в эксплуатацию еще один асфальтобетонный завод в Житомирской области, производственная мощность которого составляет 200 т/ч. Отмечается, что завод построен на базе Беховского гранитного карьера, который открылся в 2006 году. Как рассказывают в "Автостраде", рабочий процесс на заводе организован таким образом, чтобы свести к минимуму негативное влияние на окружающую среду и отфильтровать воздух от пыли и газа на 99,8%.

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По словам владельца компании Максима Шкиля, "Большая стройка", в которой компания принимает участие, поможет реализовать три важные задачи: поддержать людей работой; улучшить качество дорог в Украине и подтолкнуть развитие экономики, ведь вложения в инфраструктуру имеют весомый мультипликативный эффект, поэтому ответственный бизнес готов инвестировать в подобные проекты.

Бизнесмен также отмечает, что работы на подобных объектах должны осуществляться со строгим соблюдением всех технологических требований и контролироваться на каждом этапе, поэтому гарантийный срок надежной эксплуатации дорог от "Автострады" – 5 лет. В то же время, по его мнению, бизнес должен ответственно относиться к новым мировым вызовам и, в первую очередь, думать о безопасности персонала и соблюдении всех санитарно-гигиенических норм, чтобы исключить возможность распространения коронавируса.

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Следовательно, добавляют в группе компаний, в случае победы "Автострады" в публичных закупках в Житомирской области уже в ближайшее время будут построены дороги европейского качества.

Кроме участия в публичных закупках в Житомирской области, "Автострада" представлена еще в семи областях Украины, где уже выполняет строительные работы в рамках проекта транснационального транспортного коридора Go HIghWay и, собственно,"Большой стройки" Владимира Зеленского.

"Большая стройка" - совместный проект президента и правительства Украины, цель которого - построить необходимые объекты инфраструктуры по всей Украине. Проект будет реализован на бюджетные средства, средства Государственного фонда регионального развития, а также средства из местных бюджетов.

Группа компаний "Автострада" - предприятия дорожно-строительной отрасли, которые осуществляют капитальный ремонт и строительство дорог различных категорий и любой сложности. Компания имеет сертификат на соответствие международному стандарту ISO 9001, что подтверждает высокий уровень сервиса и организованности внутренних бизнес-процессов. Также является ассоциированным членом AECU и крупнейшей международной организации в сфере строительного консультирования FIDIC.

Автор: 

дороги (2512) инвестиции (1167) Укравтодор (663) Максим Шкиль (6) автострада (1) Большая стройка (728) Житомирская область (1417)


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Топ комментарии
+4
Ваапщета, "Автострада" инвестировала в технику не для строительства дорог в Житомирской области", а в парк машин той самой "Автострады".
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10.05.2020 17:08 Ответить
+4
ещё больше надо сказать, скорее всего она инвестировала в экономику Евросоюза!! Путём покупки там этой техники!! А вот как эти инвестиции отразятся на качестве выполненных работ, Огромный вопрос!!
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10.05.2020 17:24 Ответить
+3
Годика через пол посмотрим на результаты. А пока что говорить об этом рано.
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10.05.2020 16:59 Ответить
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Годика через пол посмотрим на результаты. А пока что говорить об этом рано.
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10.05.2020 16:59 Ответить
смотрим и эксплуатируем уже три года.полет нормальный.
строят качественно."магистраль-юг"
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10.05.2020 17:53 Ответить
Що таке 7 млн. доларів, витрачених на закупку тупих китайських вантажівок, коли йде мова про розподілення 100 млрд грн! Автострада могла б у Краза купити техніки на 7 млн. доларів, але ж ні, купили якесь вживане або китайське!
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10.05.2020 18:01 Ответить
а они такое выпускают?твои кразовцы?
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10.05.2020 18:47 Ответить
Шляхобудівні підприємства закуповують переважно нові китайські вантажівки щоб возити грунт, щебінь, пісок, асфальт. А вантажівки КРАЗ випускає по 1500 шт на рік і навіть більше! Але наші підприємці не хочуть купляти техніку КРАЗ, вони краще куплять 45-тонні вантажівки в Китаї і будуть вбивати наші дороги своїми перегрузами!
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10.05.2020 19:16 Ответить
ну да...а нагрузку на ось кразовскую ты подсчитал?и сравнил ее с теми,что они закупают?а вся прибамбасы ,удобные в работе + хорошая скорость доставки?а виброкатки?а цены продавцов сравнил?
але,чувак...уже капитализьм.выживает тот,кто при минимальных затратах выдает качественный продукт.
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10.05.2020 19:31 Ответить
Виживає той хто підтримує власне виробництво! А китайські вантажівки ніякої користі Україні не принесуть, тільки знищать українські дороги перегрузами! Катайська вантажівка бере по 45 тон і тому шляхобудівники купляють ці вантажівки! А між тим в кошторисах по яким рахують ціну робіт пораховані звичайні вантажівки Краз! А якщо вантажі будуть возити 45-тонними машинами, то і ціна за роботи буде менша! Але в Україні відбувається величезна афера - беруть гроші за капітальний ремонт доріг з заміною всієї інфраструктури під дорогами, а виконують тільки заміну асфальтового покриття, що є найдешевшою роботою! А хто буде замінювати дренажні та ливневі споруди під дорогами, переоблаштовувати підземні переходи комунікацій під дорогами, перекладати кабелі, газогони, водоводи? Будівництво доріг це глобальний злочін, бо порушуються всі існуючі будівельні та проектні норми, СНІП та ДБН! І використання машин зі збільшеною вантажопідйомністю має зменшувати ціну робіт, бо один водій працює за двох, отже одна зарплата, менше палива, менше екплуатаційних витрат! Але ніхто про це не думає - мафія тупо бере всі гроші і кладе в кишеню і не виконує повного обсягу робіт і знищує всі навколишні дороги біля будівництва!
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10.05.2020 19:58 Ответить
ты как всегда,ищешь альтернативу...здравому смыслу,экономической целесообразности.
да не твое это дело-указывать частной фирме,где покупать оборудование.покупают там,где целесообразно.и это заботы продавца-сделать продаваемым свой товар.а не покупателя.совковый сациализм тут неприменим.
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10.05.2020 21:05 Ответить
Ну вообще-то использование инфраструктурных проектов для разогрева экономики как раз и подразумевает максимальное использование отечественной техники, материалов и рабочей силы и только в таком случае они дают хоть какой-то эффект. А в данном случае мы субсидируем Китай, ЕС, США, но не свое машиностроение и это приводит только к увеличнию нашего внешнего долга, и краткострочной занятости нескольких тысяч человек (хотя китайцы вообще завозят как я понял своих рабочих) .
И поддерживают своих производителей при помощи госзакупок и госзаказов (в США насколько я помню вообще запрещено тратить госсредства на закупку иностранных товаров) практически во всем мире, и только идиоты и воры позволяют уничтожать свою промышленность за откаты от иностранцев.
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11.05.2020 04:14 Ответить
а скажи експерде, в тебе є пруфи? бо той факт, що киздло, усім відомий
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10.05.2020 21:12 Ответить
експерде, ти знову за своє? якого пуя ти приколупалося до приватного підприємства? це не державне підприємство, а для ремонту автошляхів потрібна спецтехніка - катки, асвальтоукладчики, грейдери... читаємо сторінку компанії: спільне україно-німецьке підприємство, яке співпрацює зі світовими брендами - вогель, ман, ДжіСІБі... техніці не більше трьох років!!! для прикладу, 4-х осний самоскид МАНН бере 30 тон, найкращі КрАЗівські кар'єрники 12-15
до того ж КрАЗ є одним із бізнесів Петра Порошенка... тебе не перекосой*бить від такої співпраці, експерде?
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10.05.2020 21:11 Ответить
сорян, КрАЗ є одним із бізнесів Кості Жеваго... тебе не перекосой*бить від такої співпраці, експерде?
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10.05.2020 21:23 Ответить
КРАЗ является УКРАИНСКИМ предприятием на котором работаю УКРАИНЦЫ и который платит налоги в НАШ бюджет. Только полные кретины покупают импортное , когда есть свое. Именно благодаря таким как ты полезным идиотам и уничтожили нашу промышленность, а мы превратились в самую бедную страну Европы.
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11.05.2020 04:16 Ответить
А в Закарпатті Зе сам обіцяв будувати дороги! Правда не за свої гроші!
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10.05.2020 17:05 Ответить
А от Свиночолий гетьман дороги будував за власні кошти! "Автострада" инвестировала в 2020 году в технику для строительства дорог в Житомирской области 7 млн долларов, - Шкиль - Цензор.НЕТ 6424
Нічого розумнішого ти не подужав видати?
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10.05.2020 17:11 Ответить
порошенко все свои капиталы вложил в строительство украинских дорог, даже деньги Марины втайне от нее снял с банковского счета и успел вложить в дорогу Козятин- Жмеринка. И все это бескорыстно, он говорил- головне щоб людям добре було
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10.05.2020 17:28 Ответить
а пин-код карты подсмотрел? изверг. марина осталась без шубы.
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10.05.2020 17:58 Ответить
Обещать он любит

"Автострада" инвестировала в 2020 году в технику для строительства дорог в Житомирской области 7 млн долларов, - Шкиль - Цензор.НЕТ 6538
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10.05.2020 17:15 Ответить
Так в Закарпатті він теж обіцяв. Все, що він вміє то це обіцяти, що буде обіцяти, а потім говорити, що нічого не обіцяв🐸
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10.05.2020 17:25 Ответить
Ваапщета, "Автострада" инвестировала в технику не для строительства дорог в Житомирской области", а в парк машин той самой "Автострады".
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10.05.2020 17:08 Ответить
ещё больше надо сказать, скорее всего она инвестировала в экономику Евросоюза!! Путём покупки там этой техники!! А вот как эти инвестиции отразятся на качестве выполненных работ, Огромный вопрос!!
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10.05.2020 17:24 Ответить
"Автострада" инвестировала в 2020 году в технику для строительства дорог в Житомирской области 7 млн долларов, - Шкиль - Цензор.НЕТ 1445
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10.05.2020 17:12 Ответить
построить на Житомирщине дороги европейского качества- а потом по єтим дорогам пустить 100 тонние Камази с зерном.
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10.05.2020 17:40 Ответить
От, холєра, а я вже подумав, що то Шкіль-француз будує шляхи в Україні. Але, бачиться, цей суперпатріот (Андрій Шкіль) так засів у Франції, що його звідти навіть на міністерську посаду не виманити
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10.05.2020 17:43 Ответить
Пора бы уже дороги бетонные делать, а не асфальт саморазрушаемый класть.
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10.05.2020 17:44 Ответить
Да причем объездные где часто идут грузовые машини
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10.05.2020 19:14 Ответить
сколько отмыли , откаты,? это поинтересней и главное не надо никого бояться , а ну ка зарисуйтесь? покажите как надо
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10.05.2020 17:56 Ответить
ну не столько построить сколько украсть
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10.05.2020 17:58 Ответить
здесь два фактора.
1. купил технику для себя. пропиарился.
2. взял многомиллионный подряд на строительство.
но есть и плюсы. рабочие места, закупка сырья, уплата налогов.
круговорот бабла в природе.
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10.05.2020 18:17 Ответить
"Автострада" инвестировала в 2020 году в технику для строительства дорог в Житомирской области 7 млн


срубят прибыля в 10 кратном размере - 70$ покладут в кипрский кашелек

потом ишшо раз следующей весной, когда ихний асфальт сойдет со снегом

и так каждый год тотальный распил
под названием ба-аальшое будевництво

ахахаха
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10.05.2020 18:30 Ответить
То це тепер так називається?
Тобто покупка власного комп'ютера в офіс це тепер інвестування в ІТ галузь України?
Недобитки олігархічні. Знову хочуть до корита.
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10.05.2020 19:19 Ответить
1." уже проинвестировала в Житомирскую область около 7 млн долларов. "
2 "материально-техническая база включает 13 комплексов и 8 собственных асфальтобетонных заводов, что позволяет обеспечивать бесперебойную подачу высококачественных асфальтобетонных смесей"
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10.05.2020 19:39 Ответить
Пора бы уже дороги бетонные делать, а не асфальт саморазрушаемый класть.
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10.05.2020 20:40 Ответить
нужно покупать технику для строительства бетонных дорог и нужно в каждой области строить цементобетонные заводы, чтобы сразу дороги одновременно строились везде! и нужно строить дороги сразу с 2-х сторон навстречу друг-другу и по центру дороге тоже строить в две стороны бетонные дороги, чтобы быстрее они строились! бетонные дороги по всем параметрам выгоднее строить, потому что они не ламаются, как асфальт, а минимум 30 лет без ямок будут и они крепче в 13-15 раз и фуры их не разрушают. и колеса лучше зацеп к бетонной поверхности делают - это можно у любого стритрейсера спросить. асфальт дает пробуксовку, а за бетон зацеп колес лучше! железобетонные дороги, это как взлетная полоса или как сооружение! А асфальт имеет поры в которые заливается вода и зимой допустим вода замерзает и лед расширяется и асфальт весь разрушается! нахер он надо??? по статистике в Украине официальной непригодных дорог 90%. А почему так? а потому что они из асфальта! в нашем климате надо строить железобетонные дороги качественные!
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10.05.2020 23:12 Ответить
Техника вся китайская, битум импортный, а что наше в этих дорогах, щебень и батраки и то не всегда? Зебильные мародеры просто спонсируют зарубежные машиностроительные компании, убивая остатки нашего машиностроения.
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11.05.2020 04:20 Ответить
 
 