И.о. главы ГФС Солодченко сменил почти всех руководителей территориальных органов

По итогам решения аттестационной комиссии ДФС, назначены 23 заместителя начальников главных управлений ДФС в регионах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГФС.

"По решению и.о. председателя ГФС Сергея Солодченко, во время видеоселекторного совещания было сообщено об изменении почти всех руководителей региональных подразделений Государственной фискальной службы Украины", — сказано в сообщении.

Солодченко представил коллективу 23 новоназначенных заместителей начальников главных управлений ДФС в регионах.

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"Для меня это не только смена лиц, это изменение идеологии и принципов работы Службы. ... Каждый из вас должен осознавать ответственность за свои действия. Рассчитываю на то, что среди сегодняшних назначений нет ни одного ложного", — сказал Солодченко.