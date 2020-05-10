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Новости Агрессия России против Украины
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В зоне ООС с начала суток 6 обстрелов, потерь нет, - штаб Операции

В зоне ООС с начала суток 6 обстрелов, потерь нет, - штаб Операции

Российские наемники обстреливали защитников Украины из минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

Возле Авдеевки по украинским военнослужащим российские наемники трижды открывали огонь, применив 120 мм и 82 мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Орехово оккупанты дважды обстреливали позиции Объединенных сил из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с Новотошковским враг применил миномет 120-го калибра.

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"Украинские защитники на преступные попытки российских наемников повлиять на ситуацию в районе проведения операции штатным вооружением адекватно отвечали на каждый обстрел. Потери противника уточняются", — сообщили в штабе.

На участках разведения №1, №2 и №3 соблюдается режим "Тишина".

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В зоне ООС с начала суток 6 обстрелов, потерь нет, - штаб Операции 03
В зоне ООС с начала суток 6 обстрелов, потерь нет, - штаб Операции 04

Автор: 

обстрел (28274) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+2
Вже тих Байрактарів росіяни назбивали більше 35 одиниць в Сирії та Лівії. Потрібні малі ударні БПЛА яка неможливо визначити в небі та збити керованою ракетою і такі БПЛА робить Касьянов компанія А-дронс. Вони до речі і апарат ШВЛ вже зробили, таке враження що Касьянов це український Ілон Маск. Тільки Генштаб ніяк не створить війська БПЛА і не виграє цю війну!
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10.05.2020 18:10 Ответить
+2
А потом везут раненых, которые долго приходят в себя, и это еще повезет если не останутся инвалидами на всю жизнь. Так говорите потерь нет?
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10.05.2020 18:19 Ответить
+1
"Українська народна пісня Хутін Пуйло"
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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10.05.2020 19:11 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
контрбатарейные радары(MADE IN USA) сразу засекли цели и дали координаты барражирующим неподалеку ударным Байрактарам(MADE IN TURKEY)
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10.05.2020 18:05 Ответить
Вже тих Байрактарів росіяни назбивали більше 35 одиниць в Сирії та Лівії. Потрібні малі ударні БПЛА яка неможливо визначити в небі та збити керованою ракетою і такі БПЛА робить Касьянов компанія А-дронс. Вони до речі і апарат ШВЛ вже зробили, таке враження що Касьянов це український Ілон Маск. Тільки Генштаб ніяк не створить війська БПЛА і не виграє цю війну!
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10.05.2020 18:10 Ответить
Вже тих Байрактарів росіяни назбивали більше 35 одиниць в Сирії та Лівії.

Есть ссылка на источник этой информации?
Но даже если это и так, то нужны бы и цифры по урону который успели нанести эти 35 сбитых аппаратов.
Теперь давай применим такую военную бухгалтерию - предположим стоит где-то танковый батальон с 40, например, танками и его прикрывает ЗРПК "Панцирь". Допустим чтобы в итоге его сжечь, придётся ему подставить пару Байрактаров - в деньгах это, на первый взгляд, будет разменом неравноценным, но! Но ведь сжигать Панцирь нужно не ради того чтобы ЕГО сжечь, а ради того, чтобы он не мешал сжечь танковый полк!
Вот и считай - даже если не пару, а штук пять БПЛА нужно будет потерять для того, чтобы сжечь напрочь или хотя бы раскурочить под неизбежный капремонт 40 танков, это того стоит или это не оправдано дорого?
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10.05.2020 22:00 Ответить
В Україні є ще кращі БПЛА, які неможливо збити ракетою і вони можуть знищувати танки зі звичайних РПГ, що в рази дешевше ніж керовані бомби!
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11.05.2020 00:21 Ответить
1. Я просил ссылку на источник давший цифру 35 сбитых.
2. можно ссылку на посмотреть картинку и почитать про ТТХ неубиваемых ракетами авиаРПГносцев?
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11.05.2020 21:18 Ответить
В Киеве назвали оккупацию Россией Донбасса "тлеющим внутри российским кризисом Московии и её колоний"
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10.05.2020 18:10 Ответить
А потом везут раненых, которые долго приходят в себя, и это еще повезет если не останутся инвалидами на всю жизнь. Так говорите потерь нет?
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10.05.2020 18:19 Ответить
вот не пойму я этой войны.
ну лезут гоблины, так пустите.пусть ползут.
потом всех в котел и на фарш. там командовать некому?
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10.05.2020 18:25 Ответить
"Українська народна пісня Хутін Пуйло"
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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10.05.2020 19:11 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть маскалям!!
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10.05.2020 19:51 Ответить
 
 