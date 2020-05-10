В зоне ООС с начала суток 6 обстрелов, потерь нет, - штаб Операции
Российские наемники обстреливали защитников Украины из минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.
Возле Авдеевки по украинским военнослужащим российские наемники трижды открывали огонь, применив 120 мм и 82 мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Орехово оккупанты дважды обстреливали позиции Объединенных сил из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с Новотошковским враг применил миномет 120-го калибра.
Читайте на Цензор.НЕТ: 12 раненых воинов эвакуированы самолетом из Днепра в Одессу, 4 в тяжелом состоянии, - волонтер Танцюра. ФОТОрепортаж
"Украинские защитники на преступные попытки российских наемников повлиять на ситуацию в районе проведения операции штатным вооружением адекватно отвечали на каждый обстрел. Потери противника уточняются", — сообщили в штабе.
На участках разведения №1, №2 и №3 соблюдается режим "Тишина".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Есть ссылка на источник этой информации?
Но даже если это и так, то нужны бы и цифры по урону который успели нанести эти 35 сбитых аппаратов.
Теперь давай применим такую военную бухгалтерию - предположим стоит где-то танковый батальон с 40, например, танками и его прикрывает ЗРПК "Панцирь". Допустим чтобы в итоге его сжечь, придётся ему подставить пару Байрактаров - в деньгах это, на первый взгляд, будет разменом неравноценным, но! Но ведь сжигать Панцирь нужно не ради того чтобы ЕГО сжечь, а ради того, чтобы он не мешал сжечь танковый полк!
Вот и считай - даже если не пару, а штук пять БПЛА нужно будет потерять для того, чтобы сжечь напрочь или хотя бы раскурочить под неизбежный капремонт 40 танков, это того стоит или это не оправдано дорого?
2. можно ссылку на посмотреть картинку и почитать про ТТХ неубиваемых ракетами авиаРПГносцев?
ну лезут гоблины, так пустите.пусть ползут.
потом всех в котел и на фарш. там командовать некому?
https://www.youtube.com/watch?v=***********