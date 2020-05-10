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Новости Коронавирус и карантин
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22 новых случая коронавируса выявили за сутки на Виннитчине, один заболевший умер, - ОГА

22 новых случая коронавируса выявили за сутки на Виннитчине, один заболевший умер, - ОГА

В Винницкой области зарегистрировано 544 случая COVID-19, выздоровел 291 человек, умерли шестеро.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"На сегодня в области выздоровели 291 человек, в том числе 21 ребенок и 107 медработников, что подтверждено отрицательными результатами повторных лабораторных исследований. По информации Винницкого областного лабораторного центра МЗ Украины, по состоянию на 10 мая в области с начала наблюдений зарегистрировано 865 подозрений на коронавирусной инфекцией. В 544 случаях обнаружен коронавирус, в том числе у 39 детей. В частности, COVID-19 выявлен у 27 детей из Винницы, в четырех - из Гайсин. В Винницком районе лабораторно подтверждено 2 случая заболевания коронавирусом среди детского населения, а в Калиновском, Барском, Литинском, Томашпольском, Тростянецком районах и в Черновцах - по одному", - сообщил глава облгосадминистрации Владислав Скальский.

Всего, по его словам, в лабораториях Винницкого областного лабораторного центра МЗ Украины протестировано 10822 образца материалов. В 10278 случаях результаты исследований были отрицательные.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 9 мая в Виннице: Участник организованного партией Шария автопробега толкнул своим "Москвичом" мужчину и написал заявление о повреждении машины. ФОТОрепортаж

9 мая в области зарегистрирован еще один летальный случай. В возрасте 62 лет умер мужчина из Винницы, у которого было онкологическое заболевание.

Сейчас на Винниччине 6 летальных случаев.

Напомним, по состоянию на утро 9 мая на территории Винницкой области зарегистрировано 842 подозрения на коронавирусную инфекцию, в 522 случаях обнаружен коронавирус, в т. ч. у 36 детей. Вместе с тем, выздоровели 289 человек.

Также смотрите: Рекомендации по работе кафе, парикмахерских, магазинов, стоматологий и офисов утверждены Минздравом. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Винница (729) Винницкая область (1050) карантин (16729) ОГА (2394) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Если Цензор будет публиковать статистику по райцентрам - будет еще веселей. Нету новостей, есть обязательство или приказ о раскраске в ад адовый, чтоб нарид в страхе держать.
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10.05.2020 19:37 Ответить
+5
Дуель Дідовик -Зеленський відбудеться на піаніно.
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10.05.2020 19:37 Ответить
+5
И те, кто топил за зелю, не думая о последствиях тоже ответят
https://censor.net/user/359826

Ну это уже отчаяние.... Да, Зеленский жесткий переговорщик и не уступит ни цента,ни дюйма. А что это означает?То что Порошенко оказывается слабый переговорщик ( в сравнении с Зеленским) и уступает всегда и везде. В таком разрезе текст Минских соглашений не вызывает удивления и оторопи, а чего вы хотели от Порошенка с его трусостью и жадностью?
https://censor.net/comments/locate/3122247/019215a3-844d-7175-bbca-e75a3e9f9ef8
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10.05.2020 19:41 Ответить
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Це багато чи мало?
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10.05.2020 19:23 Ответить
297 - 544, це більш менш, незабаром вийдуть на плато.
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10.05.2020 19:38 Ответить
много, мало, но срочно возобновить жесточайший карантин, запретить выходить всем из дома, закрыть все магазины, в том числе продуктовые
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10.05.2020 20:02 Ответить
Це ж чому ви зробили такий висновок?
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10.05.2020 20:30 Ответить
тебе и правда интересно?
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11.05.2020 10:05 Ответить
youtube в беспрецедентном масштабе банит ролики врачей со всего мира, которые высказывают возмущение происходящим беспределом и открытым попранием основного врачебного принципа "не навреди". Нарушаются основные противоэпидемические принципы в связи со свозом до кучи всех пациентов и массовым перепрофилированием клиник под ковид. Которые по-стахановски наполняются путем целенаправленного поиска ковид+ даже тех, кто переносит болезнь в легкой форме. Поликлиникам поставлена задача обзвона нескольких категорий пациентов: 65+, инвалидов, хронических больных. Цель: выяснить нет ли жалоб. Наверное, скоро от обзвона перейдут к поквартирному обходу с полицией и взламыванием дверей. По закрытым социальным учреждениям уже прошлись и что там на самом деле происходит - страшно подумать. Такая забота о гражданах, что аж не вспомню когда такое было последний раз на памяти. Одни, вместо того чтобы лечиться дома, - свозятся в стационары, там утяжеляются, заражаясь иными всевозможными инфекциями внутрибольнично
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10.05.2020 21:09 Ответить
Нема питання це мало чи багато, я цю людину знав, це нового чоловіка моєї тещі сват, тесть мій давно помер, всі кто з ним жив здали аналізи, якшо в сина тещиного сожителя найдут короновірус то моя теща повина здавати аналізи а зней останім часом спілкувалась жінчена сестра з якою недавно спілкувалась моя жінка, так шо появляється ціла нитка питань, і статистика тут вже другоряден питання
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10.05.2020 21:10 Ответить
якщо немає симптомів навіщо щось здавати? вживайте вітаміни гуляйте на свіжовому повітрі на сонечку і все і коронапсихоз пропаде
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10.05.2020 21:18 Ответить
Людина немаючи сімтоми може бути просто носієм який не хворіє но заражає інших.
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10.05.2020 23:05 Ответить
та да, от спида с 1985 года уже вообще все умерли на земле. Человечество вымерло уже
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11.05.2020 10:07 Ответить
Надоело.
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10.05.2020 19:30 Ответить
Если Цензор будет публиковать статистику по райцентрам - будет еще веселей. Нету новостей, есть обязательство или приказ о раскраске в ад адовый, чтоб нарид в страхе держать.
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10.05.2020 19:37 Ответить
Цена Пандемии Страха огромна. За это ответит конкретно Зеленский.
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10.05.2020 19:33 Ответить
Дуель Дідовик -Зеленський відбудеться на піаніно.
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10.05.2020 19:37 Ответить
И те, кто топил за зелю, не думая о последствиях тоже ответят
https://censor.net/user/359826

Ну это уже отчаяние.... Да, Зеленский жесткий переговорщик и не уступит ни цента,ни дюйма. А что это означает?То что Порошенко оказывается слабый переговорщик ( в сравнении с Зеленским) и уступает всегда и везде. В таком разрезе текст Минских соглашений не вызывает удивления и оторопи, а чего вы хотели от Порошенка с его трусостью и жадностью?
https://censor.net/comments/locate/3122247/019215a3-844d-7175-bbca-e75a3e9f9ef8
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10.05.2020 19:41 Ответить
Правда, на встречах с хутиным этот "жесткий переговорщик " ни хрена не напереговорил...
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10.05.2020 19:43 Ответить
Хвалю, молодец. Все верно. До тех пор, пока Ахметов не взял неясным пока образом Зеленского за причинное место все было окей. Но никакие заслуги в прошлом не отменяют ответственности в настоящем. Ошейник в комплекте с намордником до сих пор носишь?
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10.05.2020 19:44 Ответить
Ошейник только ты носишь.
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10.05.2020 19:47 Ответить
Не, ну капец. Дядя два месяца всех тут агитировал подчинится хотелкам клоуна носить намордники с ошейниками , а теперь вот нагло в отрицалово пошел.
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10.05.2020 20:21 Ответить
Кто тут топил и топит за Зе мы отлично знаем.
https://censor.net/user/410470

я могу провести дебаты с ЗЕ и доказать, что оно есть ,а вот с вами с чего я буду беседу вести. Вам он в лицо плюет, а вы плевки за божий знак принимаете. Лечитесь, голубчик от зеленства.
https://censor.net/comments/locate/3122247/019215a3-8459-7380-a961-42***************://censor.net/user/359826

Истерика как она есть... Не переймайтесь.. все буде добре.
https://censor.net/comments/locate/3122247/019215a3-8451-70b3-a488-3af119ab3a04
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10.05.2020 20:27 Ответить
Абыдна, да? Мы тебе тоже про соплю говорили, но ты нас не слушал.
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10.05.2020 21:59 Ответить
;Заслугі в прошлом;- Це ти про рояль, чи про Голобородька?
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10.05.2020 20:03 Ответить
22 нові випадки коронавірусу виявили за добу на Вінниччині, один хворий помер, - ОДА - Цензор.НЕТ 9395
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10.05.2020 20:55 Ответить
Говорят, из этого института в свое время был такой выхлоп какой то заразы, что коренным киевлянам никакой китайский вирус больше не страшен.
22 нові випадки коронавірусу виявили за добу на Вінниччині, один хворий помер, - ОДА - Цензор.НЕТ 2812
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10.05.2020 20:17 Ответить
От каранОт карантина и последствий умрет больше. Прекратите вирусобесие
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10.05.2020 20:31 Ответить
В Україні от епідемії лишилися розуму вся влада та СМІ.Мабуть треба їх всіх закрити в підвал на самоізоляцію,щоб не натворили більше біди.Нехай там сидять поки не здохнуть.
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10.05.2020 21:23 Ответить
А сколько людей без работы и денег? Почему в Беларуси этого психоза нет?
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10.05.2020 21:34 Ответить
Де москпархат там і зараза.
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10.05.2020 21:40 Ответить
 
 