22 новых случая коронавируса выявили за сутки на Виннитчине, один заболевший умер, - ОГА

В Винницкой области зарегистрировано 544 случая COVID-19, выздоровел 291 человек, умерли шестеро.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"На сегодня в области выздоровели 291 человек, в том числе 21 ребенок и 107 медработников, что подтверждено отрицательными результатами повторных лабораторных исследований. По информации Винницкого областного лабораторного центра МЗ Украины, по состоянию на 10 мая в области с начала наблюдений зарегистрировано 865 подозрений на коронавирусной инфекцией. В 544 случаях обнаружен коронавирус, в том числе у 39 детей. В частности, COVID-19 выявлен у 27 детей из Винницы, в четырех - из Гайсин. В Винницком районе лабораторно подтверждено 2 случая заболевания коронавирусом среди детского населения, а в Калиновском, Барском, Литинском, Томашпольском, Тростянецком районах и в Черновцах - по одному", - сообщил глава облгосадминистрации Владислав Скальский.

Всего, по его словам, в лабораториях Винницкого областного лабораторного центра МЗ Украины протестировано 10822 образца материалов. В 10278 случаях результаты исследований были отрицательные.

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9 мая в области зарегистрирован еще один летальный случай. В возрасте 62 лет умер мужчина из Винницы, у которого было онкологическое заболевание.

Сейчас на Винниччине 6 летальных случаев.

Напомним, по состоянию на утро 9 мая на территории Винницкой области зарегистрировано 842 подозрения на коронавирусную инфекцию, в 522 случаях обнаружен коронавирус, в т. ч. у 36 детей. Вместе с тем, выздоровели 289 человек.

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