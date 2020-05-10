22 новых случая коронавируса выявили за сутки на Виннитчине, один заболевший умер, - ОГА
В Винницкой области зарегистрировано 544 случая COVID-19, выздоровел 291 человек, умерли шестеро.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.
"На сегодня в области выздоровели 291 человек, в том числе 21 ребенок и 107 медработников, что подтверждено отрицательными результатами повторных лабораторных исследований. По информации Винницкого областного лабораторного центра МЗ Украины, по состоянию на 10 мая в области с начала наблюдений зарегистрировано 865 подозрений на коронавирусной инфекцией. В 544 случаях обнаружен коронавирус, в том числе у 39 детей. В частности, COVID-19 выявлен у 27 детей из Винницы, в четырех - из Гайсин. В Винницком районе лабораторно подтверждено 2 случая заболевания коронавирусом среди детского населения, а в Калиновском, Барском, Литинском, Томашпольском, Тростянецком районах и в Черновцах - по одному", - сообщил глава облгосадминистрации Владислав Скальский.
Всего, по его словам, в лабораториях Винницкого областного лабораторного центра МЗ Украины протестировано 10822 образца материалов. В 10278 случаях результаты исследований были отрицательные.
9 мая в области зарегистрирован еще один летальный случай. В возрасте 62 лет умер мужчина из Винницы, у которого было онкологическое заболевание.
Сейчас на Винниччине 6 летальных случаев.
Напомним, по состоянию на утро 9 мая на территории Винницкой области зарегистрировано 842 подозрения на коронавирусную инфекцию, в 522 случаях обнаружен коронавирус, в т. ч. у 36 детей. Вместе с тем, выздоровели 289 человек.
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https://censor.net/user/359826
Ну это уже отчаяние.... Да, Зеленский жесткий переговорщик и не уступит ни цента,ни дюйма. А что это означает?То что Порошенко оказывается слабый переговорщик ( в сравнении с Зеленским) и уступает всегда и везде. В таком разрезе текст Минских соглашений не вызывает удивления и оторопи, а чего вы хотели от Порошенка с его трусостью и жадностью?
https://censor.net/comments/locate/3122247/019215a3-844d-7175-bbca-e75a3e9f9ef8
https://censor.net/user/410470
я могу провести дебаты с ЗЕ и доказать, что оно есть ,а вот с вами с чего я буду беседу вести. Вам он в лицо плюет, а вы плевки за божий знак принимаете. Лечитесь, голубчик от зеленства.
https://censor.net/comments/locate/3122247/019215a3-8459-7380-a961-42***************://censor.net/user/359826
Истерика как она есть... Не переймайтесь.. все буде добре.
https://censor.net/comments/locate/3122247/019215a3-8451-70b3-a488-3af119ab3a04