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МИД РФ возмутился из-за того, что Белый дом не указал заслугу СССР в победе над нацизмом в тематическом видео в Instagram

Россия возмущена "попыткой искажения" "итогов разгрома нацизма" и ее "решающего вклада" в это.

Такое заявление обнародовало 10 мая Министерство иностранных дел России, информирует Цензор.НЕТ.

"Вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны (до 1991 года Российской Федерации не существовало, во Второй мировой войне участвовал СССР, куда входили и другие позже получившие независимость государства. - Ред.), которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы", - говорится в заявлении дипломатического ведомства.

Поводом для такого заявления Москвы стало сообщение в Instagram Белого дома: "8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацизмом! Американский дух всегда в конце концов побеждает".

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МИД РФ возмутился из-за того, что Белый дом не указал заслугу СССР в победе над нацизмом в тематическом видео в Instagram 01

"Имеем в виду провести серьезный разговор на этот счет с американскими официальными лицами", - подчеркнули в МИД РФ.

Напомним, в 1939 году Советский Союз заключил с нацистской Германией "пакт Молотова-Риббентропа", по которому в том же году оба государства захватили части Польши, тем самым начав Вторую мировую войну. После нападения Германии на СССР в 1941 году Советское Союз объединился с Соединенными Штатами и европейскими государствами против Рейха.

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8 и 9 мая мир отмечает годовщину победы союзников во Второй мировой войне.

Автор: 

Вторая мировая война (428) День Победы (1231) МИД РФ (1679) США (27341)


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Топ комментарии
+64
Ребятка, вы хоть помните, что был ЛЕНД-ЛИЗ
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10.05.2020 21:30 Ответить
+52
МЗС РФ обурилося через те, що Білий дім не вказав заслугу СРСР у перемозі над нацизмом у тематичному відео в інстаграмі - Цензор.НЕТ 7363
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10.05.2020 21:49 Ответить
+50
Мнение мерзости в виде р.ф. уже никого в мире не интересует.
И это правильно.
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10.05.2020 21:32 Ответить
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Москалі і є фашисти по своєї природі, так що війна триває.
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10.05.2020 23:40 Ответить
во первых: ссср был союзником фашистов и гитлера! - это факт!!! Во вторых он не победил фашизм! Он его унаследовал.... да и вообще : срусские.... беспросветные тупари, дикие сущности, на всегда потерявшие какую либо связь с Homo sapiens!!! Даже в аду им места нету! Только полная аннигиляция их протухших, смердючих, мерзейших душонок!!!!
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10.05.2020 23:44 Ответить
Если бы СССР не победил, то на 75% тебя бы вообще не было, именно на такую величину должны были бы уничтожены славянские народы по затее Гитлера - почитай "Майн камп".
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11.05.2020 07:27 Ответить
если бы ссср и сросии не существовало вообще .... могли бы жить сотни милионов людей !
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11.05.2020 12:22 Ответить
придурь, если бы твой сесесер и усатый упырь сталин не помогал Германии, rкоторая была под санкциями и репарациями, не слал ей продовольствие, зерно, отнятое у убитых голодом украинских крестьян, не слал горючее, не не водил бы хороводы с Гитлером, не помогал Гитлеру укрепится во власти, вплоть до выдачи Гитлеру немецких коммунистов, не напал бы совместно с Гитлером на Польшу, а до этого на страны Балтики и Финляндию, ВМВ возможно бы вообще не было.

так шта, все это гадание на кофейной гуще...и совок и гитлер повинны в развязывании ВМВ в одинаковой мере.
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13.05.2020 12:39 Ответить
Кацапе, у тебе прапорець відклеївся. Тут совкодрочево не проходить, побігай з картонним танком на голові по красній площі. Срлдіваюся ти не забув написати "На Берлин!" на своєму іржавому Опелі чи Фольксвагені, який ти доїжджаєш за онуком зольдата Вермахту.
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13.05.2020 12:48 Ответить
*********, уперед за уРодину, за Сцарька-лысогнома и его банду Озеро ! ура-яяяяя!!!

МЗС РФ обурилося через те, що Білий дім не вказав заслугу СРСР у перемозі над нацизмом у тематичному відео в інстаграмі - Цензор.НЕТ 1569
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13.05.2020 14:09 Ответить
МЗС РФ обурилося через те, що Білий дім не вказав заслугу СРСР у перемозі над нацизмом у тематичному відео в інстаграмі - Цензор.НЕТ 1347
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10.05.2020 23:46 Ответить
МЗС РФ обурилося через те, що Білий дім не вказав заслугу СРСР у перемозі над нацизмом у тематичному відео в інстаграмі - Цензор.НЕТ 3162
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10.05.2020 23:48 Ответить
казламордый - казламордаму:
- Валодь, помнишь те бальшие белые кастрюли, каторые мы c хахляцких катеров-та скиздили?
- Ну ... и чё?- Ничё, я в них такие щи научился варить. В аккурат на атделение хватает. Хитрая однака канструкция у хахлов-та, но удобная, бакавую дырку накланяешь и насыпаешь, парционна. Но, чё главнае-та - быстра закипает...
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11.05.2020 00:09 Ответить
https://glavcom.ua/ru/news/gitler-bez-usov-po-oshibke-stal-geroem-voyny-v-rossii-678492.html Гитлер без усов по ошибке стал "героем войны" в Козломордоре

Неизвестный отправил для публикации отредактированную фотографию Гитлера, представив его как своего деда
В рамках проекта "Имена героев" в Челябинске скрепоносцам показали отредактированный черно-белый снимок фюрера Великогерманского рейха Адольфа Гитлера. SMM-специалисты не узнали его, так как на картинке нацистский лидер изображен без усов, сообщают лаптерылые СМИ.
Начальник отдела маркетинга челябинского торгово-развлекательного центра "Космос" Ильдар Ярулин заявил, что ранее фотографию прислали по электронной почте, имя отправителя неизвестно. По его словам, SMM-специалистов, проглядевших фюрера, в наказание за невнимательность лишили премии.
Неизвестный пользователь отправил фотографию Гитлера, представил его как своего деда и добавил: "В 1942 году отправился на фронт, воевал под Курском и под Москвой. В 1945 умер в Висло-Одерской операции". Фотография была выложена в сообществе во «ВКонтакте» с подписью "Пусть город знает своих героев!" в рамках проекта в память о героях Великой Отечественной войны.

МЗС РФ обурилося через те, що Білий дім не вказав заслугу СРСР у перемозі над нацизмом у тематичному відео в інстаграмі - Цензор.НЕТ 5862
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11.05.2020 00:24 Ответить
Не надо было наезжать на Украину. Теперь же можно жалобы писать хоть в Спортлото.
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11.05.2020 00:47 Ответить
РФія є правоприємницею Перемоги...........
Йой, щось не стикується.
Це в їх розумінні якщо Орда у свій час захопила території, подавилась і розвалилась , а тепер РФія, як правонаступник Орди хоче щоби ці території були визнані її власністю.
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11.05.2020 00:48 Ответить
копайте глубже. если главный колаборант Руси алексашка невский ездил с челобитной к хану в Монголию, то Главный Хурал Монголии должен кокцапам предьявить предьяву.
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11.05.2020 03:49 Ответить
Монголия покорила полмира своей электроникой.
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11.05.2020 06:37 Ответить
МИД РФ возмутился, что Белый Дом не указал заслуг "ссср" в подготовке гитлеровских войск.
Лётчиков тренировали, танкистов тренировали, снабжали топливом, легирующими металлами, зерном и ного чем другим. А Белый Дом всё это забыл !
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11.05.2020 06:36 Ответить
МЗС РФ обурилося через те, що Білий дім не вказав заслугу СРСР у перемозі над нацизмом у тематичному відео в інстаграмі - Цензор.НЕТ 8579
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13.05.2020 14:13 Ответить
В качестве демарша Лавров должен потребовать, чтобы дочь отказалась от американского гражданства.
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11.05.2020 06:46 Ответить
А про величайшую победу над печенегами тоже промолчали проклятые пиндосы!
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11.05.2020 07:35 Ответить
Вот это рвануло у лаптей!!! Качественный троллинг.
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11.05.2020 07:58 Ответить
Весь мир знает и поддерживает факт, о том , что львинную долю в победе над фашизмом внесла Англия, которая ещё с 1939 года жестко воевала с германией!!
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11.05.2020 13:21 Ответить
МЗС РФ обурилося через те, що Білий дім не вказав заслугу СРСР у перемозі над нацизмом у тематичному відео в інстаграмі - Цензор.НЕТ 8286
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11.05.2020 15:07 Ответить
*********, вы все свои заслуги, вернее не свои, а тех ваших предков, кто погиб в борьбе с немецким нацизмом, давно перечеркнули.

теперь вы и есть современные фашисты, продолжатели дела Гитлера и Муссолини, с некоторыми поправками, конечно, потому что ничто не повторяется в абсолютной точности,
но именно рашизм является фашизмом современности.
вы, гниды рассеянские, плюнули как раз на память о ваших дедах, когда уничтожали ковровыми бомбардировками Грозный, когда в 2008 году напали на Грузию, когда начали в 2014 году необъявленную войну против Украину продолжающуюся седьмой уже год.

с тех пор вы, *********, вы, срань рашистская, для всех думаюших людей и есть фашстами современности.
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11.05.2020 15:36 Ответить
МЗС РФ обурилося через те, що Білий дім не вказав заслугу СРСР у перемозі над нацизмом у тематичному відео в інстаграмі - Цензор.НЕТ 4885
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11.05.2020 15:36 Ответить
Русский мор называется.
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11.05.2020 17:23 Ответить
Пусть не переживают - скоро наступят времена, когда заслуги "Рассеи" оценят по-достоинству... В разжигании войн на планете... В том числе - и Второй Мировой...
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11.05.2020 16:49 Ответить
Нацизм уничтожил Трамп с Елизаветой.
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11.05.2020 17:41 Ответить
А причем здесь СССР? С восточного фронта заслуга в победе над Nazi лично товарища Сталина и товарища Жукова. Какой СССР? Тем более, что бабы уже новых нарожали... Пусть еще царя вспомнят. Вдруг, замироточит.
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11.05.2020 17:44 Ответить
Возможно и не указали,но почему ***** уже годами трындит что россияне победили фашизм если россиян в этой войне было не более 20% а остальное ,,братские,,народы о которых он тупо забыл и которые реально победили и в СССР есть страны по которым дважды прошла война и за это подавляющее большинство сгнило в сибирских лагерях.
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11.05.2020 20:01 Ответить
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