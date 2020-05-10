МИД РФ возмутился из-за того, что Белый дом не указал заслугу СССР в победе над нацизмом в тематическом видео в Instagram

Россия возмущена "попыткой искажения" "итогов разгрома нацизма" и ее "решающего вклада" в это.

Такое заявление обнародовало 10 мая Министерство иностранных дел России, информирует Цензор.НЕТ.

"Вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны (до 1991 года Российской Федерации не существовало, во Второй мировой войне участвовал СССР, куда входили и другие позже получившие независимость государства. - Ред.), которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы", - говорится в заявлении дипломатического ведомства.

Поводом для такого заявления Москвы стало сообщение в Instagram Белого дома: "8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацизмом! Американский дух всегда в конце концов побеждает".

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"Имеем в виду провести серьезный разговор на этот счет с американскими официальными лицами", - подчеркнули в МИД РФ.

Напомним, в 1939 году Советский Союз заключил с нацистской Германией "пакт Молотова-Риббентропа", по которому в том же году оба государства захватили части Польши, тем самым начав Вторую мировую войну. После нападения Германии на СССР в 1941 году Советское Союз объединился с Соединенными Штатами и европейскими государствами против Рейха.

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8 и 9 мая мир отмечает годовщину победы союзников во Второй мировой войне.