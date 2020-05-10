МИД РФ возмутился из-за того, что Белый дом не указал заслугу СССР в победе над нацизмом в тематическом видео в Instagram
Россия возмущена "попыткой искажения" "итогов разгрома нацизма" и ее "решающего вклада" в это.
Такое заявление обнародовало 10 мая Министерство иностранных дел России, информирует Цензор.НЕТ.
"Вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны (до 1991 года Российской Федерации не существовало, во Второй мировой войне участвовал СССР, куда входили и другие позже получившие независимость государства. - Ред.), которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы", - говорится в заявлении дипломатического ведомства.
Поводом для такого заявления Москвы стало сообщение в Instagram Белого дома: "8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацизмом! Американский дух всегда в конце концов побеждает".
"Имеем в виду провести серьезный разговор на этот счет с американскими официальными лицами", - подчеркнули в МИД РФ.
Напомним, в 1939 году Советский Союз заключил с нацистской Германией "пакт Молотова-Риббентропа", по которому в том же году оба государства захватили части Польши, тем самым начав Вторую мировую войну. После нападения Германии на СССР в 1941 году Советское Союз объединился с Соединенными Штатами и европейскими государствами против Рейха.
8 и 9 мая мир отмечает годовщину победы союзников во Второй мировой войне.
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так шта, все это гадание на кофейной гуще...и совок и гитлер повинны в развязывании ВМВ в одинаковой мере.
- Валодь, помнишь те бальшие белые кастрюли, каторые мы c хахляцких катеров-та скиздили?
- Ну ... и чё?- Ничё, я в них такие щи научился варить. В аккурат на атделение хватает. Хитрая однака канструкция у хахлов-та, но удобная, бакавую дырку накланяешь и насыпаешь, парционна. Но, чё главнае-та - быстра закипает...
Неизвестный отправил для публикации отредактированную фотографию Гитлера, представив его как своего деда
В рамках проекта "Имена героев" в Челябинске скрепоносцам показали отредактированный черно-белый снимок фюрера Великогерманского рейха Адольфа Гитлера. SMM-специалисты не узнали его, так как на картинке нацистский лидер изображен без усов, сообщают лаптерылые СМИ.
Начальник отдела маркетинга челябинского торгово-развлекательного центра "Космос" Ильдар Ярулин заявил, что ранее фотографию прислали по электронной почте, имя отправителя неизвестно. По его словам, SMM-специалистов, проглядевших фюрера, в наказание за невнимательность лишили премии.
Неизвестный пользователь отправил фотографию Гитлера, представил его как своего деда и добавил: "В 1942 году отправился на фронт, воевал под Курском и под Москвой. В 1945 умер в Висло-Одерской операции". Фотография была выложена в сообществе во «ВКонтакте» с подписью "Пусть город знает своих героев!" в рамках проекта в память о героях Великой Отечественной войны.
Йой, щось не стикується.
Це в їх розумінні якщо Орда у свій час захопила території, подавилась і розвалилась , а тепер РФія, як правонаступник Орди хоче щоби ці території були визнані її власністю.
Лётчиков тренировали, танкистов тренировали, снабжали топливом, легирующими металлами, зерном и ного чем другим. А Белый Дом всё это забыл !
теперь вы и есть современные фашисты, продолжатели дела Гитлера и Муссолини, с некоторыми поправками, конечно, потому что ничто не повторяется в абсолютной точности,
но именно рашизм является фашизмом современности.
вы, гниды рассеянские, плюнули как раз на память о ваших дедах, когда уничтожали ковровыми бомбардировками Грозный, когда в 2008 году напали на Грузию, когда начали в 2014 году необъявленную войну против Украину продолжающуюся седьмой уже год.
с тех пор вы, *********, вы, срань рашистская, для всех думаюших людей и есть фашстами современности.