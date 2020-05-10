Более 50 новых случаев COVID-19 зафиксировали за сутки на Львовщине, ослабление карантина в регионе отложили
По состоянию на утро 10 мая на Львовщине подтвердили 753 случая инфицирования COVID-19, из них - 20 летальных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облгосадминистрации.
"Подтверждено методом ПЦР наличие коронавируса за сутки у 54 жителей Львовщины", - говорится в сообщении. При этом 38 из них - во Львове.
В сообщении отмечается, что за все время COVID-19 подтвержден у 753 человек, умерли 20 человек, выздоровели 152 человека.
Из-за роста заболеваемости, отвечают в пресс-службе, прошло заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС. По итогам заседания принято решение о продлении карантина без смягчающих мер до 15 мая.
"Учитывая увеличение количества больных, а также летальные случаи от коронавируса в области, комиссия обязывает продлить карантин до 15 мая. Следовательно, те послабления, которые были запланированы с 11 мая, будут вводиться с 15", - отметил заместитель председателя Львовской ОГА Тарас Грень.
Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией - пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.
11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Они продлены до 25 мая, однако с 11-го числа начнется ослабление.
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але ольгінським провокаторам насрати на долю лікарів
ну просто кушать не может...
«Узурпация власти округа Аламеда не только противоречит приказам губернатора, но и оскорбляет федеральную и калифорнийскую конституцию», - говорится в иске, сообщает Mercury News из Сан-Хосе.
В предыдущем твите Маск сказал, что Тесла подаст иск против округа Аламеда по поводу того, что компании не разрешено открываться из-за правил, связанных с коронавирусом.
«Неизбранный и невежественный «Временный офицер здравоохранения» Аламеды действует вопреки губернатору, президенту, нашим конституционным свободам и просто здравому смыслу», - написал Маск.
как президент сказал - нам придется заплатить жизнями.
и ето верно - почему не его первая?
не тупіть!)