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Новости Коронавирус и карантин
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Более 50 новых случаев COVID-19 зафиксировали за сутки на Львовщине, ослабление карантина в регионе отложили

Более 50 новых случаев COVID-19 зафиксировали за сутки на Львовщине, ослабление карантина в регионе отложили

По состоянию на утро 10 мая на Львовщине подтвердили 753 случая инфицирования COVID-19, из них - 20 летальных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облгосадминистрации.

"Подтверждено методом ПЦР наличие коронавируса за сутки у 54 жителей Львовщины", - говорится в сообщении. При этом 38 из них - во Львове.

В сообщении отмечается, что за все время COVID-19 подтвержден у 753 человек, умерли 20 человек, выздоровели 152 человека.

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Из-за роста заболеваемости, отвечают в пресс-службе, прошло заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС. По итогам заседания принято решение о продлении карантина без смягчающих мер до 15 мая.

"Учитывая увеличение количества больных, а также летальные случаи от коронавируса в области, комиссия обязывает продлить карантин до 15 мая. Следовательно, те послабления, которые были запланированы с 11 мая, будут вводиться с 15", - отметил заместитель председателя Львовской ОГА Тарас Грень.

Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией - пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Они продлены до 25 мая, однако с 11-го числа начнется ослабление.

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Автор: 

карантин (16729) Львов (4605) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2958)


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Топ комментарии
+7
Даже школьнику понятно, что карантин не прихоть, а следствие эпидемии нового вируса. Как-будто мы единственные в мире ввели карантин.
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10.05.2020 22:44 Ответить
+5
Боюсь карантин теперь будет на весь срок правления ЗЕ шайки.если конечно клоун ума не наберется
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10.05.2020 22:38 Ответить
+4
Папайю с овцой и перепелкой протестировали?
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10.05.2020 22:29 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
так вроде ж до 22 мая продлен карантин по Украине? не??
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10.05.2020 22:26 Ответить
Карантин то продлен, но собирались немного ослабить с завтрашнего дня.
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10.05.2020 22:31 Ответить
ну да , ну да...
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10.05.2020 22:41 Ответить
мы устали - мы вообще быстро от всего устаем...
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10.05.2020 22:47 Ответить
либо привыкаем...хоть и устаем...но втягиваемся...главное - чтоб не совсем уж пофиг...
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10.05.2020 22:49 Ответить
двойная вина властей и нарида. власть, преследуя свои цели, пособрала всех кого можно, не введя для них должного карантина, а у нарида, подстрекаемого пропагандонами, "эго" о правах человеков и мнимой спасении экономики закусило. не могли месяц-полтора следовать требованиям карантина. по сути с той же ракоуско и в Украине карантин одновременно ввели. только тут все полтора месяца почти строго отсидели по хатам и щас уже всё перезапущено. а там черти всех носили по церквам та эпицентрам. теперь эти по 400-500 новых в день и добавляют. хотя хз сколько в реале. и сколько месяцев теперь такое колличество в день будет сохранятся вообще непонятно. вышли "на плато", по советам пропагандонов "старшего брата" (((.
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10.05.2020 23:05 Ответить
Ви ж зрозумійте,карантин не знімуть ще дуже довго.Готуйтеся до життя,на рівні совєтьського 50-60 років.
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10.05.2020 22:28 Ответить
Боюсь карантин теперь будет на весь срок правления ЗЕ шайки.если конечно клоун ума не наберется
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10.05.2020 22:38 Ответить
https://censor.net/user/467549 Тоді Україна точно скотиться.Я казав,що через рік-півтора після президентських виборів,буде повний піпець.Навіть хтось заскрінив.
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10.05.2020 22:41 Ответить
Эх аврора аврора .... где ж был твой айсберг
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10.05.2020 22:48 Ответить
Понад 50 нових випадків COVID-19 зафіксували за добу на Львівщині, ослаблення карантину в регіоні відклали на 4 дні - Цензор.НЕТ 596
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11.05.2020 00:53 Ответить
Таки да. Этот ёжик из тумана - реальное воплощение прахобота. Они блуждают в тумане своего невежества, ангажированности, упреждённости, а также, к глубочайшему сожалению, ненависти к своим же согражданам. На месте лошадки, я бы этого придурковатого ёжика хорошо бы лягнул копытом. И его колючки ему бы абсолютно не помогли в этом случае.
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11.05.2020 01:36 Ответить
Даже школьнику понятно, что карантин не прихоть, а следствие эпидемии нового вируса. Как-будто мы единственные в мире ввели карантин.
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10.05.2020 22:44 Ответить
Не ходите люди в церковь.... Ося Бендер говорил же ,что религия - -опиум- короновирус для народа
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10.05.2020 22:29 Ответить
Мурчик, никуда не ходи. Сегодня к нам в церковь доктора приходили и на службе молились.
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10.05.2020 22:32 Ответить
короновирус им в помощь
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10.05.2020 22:39 Ответить
Коронавирус Зеле с кварталом в помощь. А врачи не идиоты лечиться по протоколам Минздрава.
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10.05.2020 22:48 Ответить
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10.05.2020 22:52 Ответить
якщо лікування всупереч протоколу приведе до смерті-то це кримінал..

але ольгінським провокаторам насрати на долю лікарів
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11.05.2020 08:28 Ответить
Алекс Лука, ты сам себя лайкнул )))
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10.05.2020 22:49 Ответить
Папайю с овцой и перепелкой протестировали?
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10.05.2020 22:29 Ответить
Коронапсихоз навсегда!
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10.05.2020 22:40 Ответить
як ольгінський хвилюється за економіку Львівщини...


ну просто кушать не может...
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11.05.2020 08:23 Ответить
Пока не будет вакцины, всё будет продолжаться.
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10.05.2020 22:40 Ответить
ну... или пока не переболеют все...чтоб обзавестись либо такими-сякими антителами к этой херне...ну или....(не дай Боже) персональным пэт. мешочком ...без церемонии и оркестра...
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10.05.2020 22:44 Ответить
Вакцины не будет.
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10.05.2020 22:46 Ответить
блин.....и что 4 000$ медикам тоже не будет ????? .... тут просто 73% спрашивают ...
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10.05.2020 23:22 Ответить
Какая нафиг вакцина от респираторно-вирусных инфекций?
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11.05.2020 09:00 Ответить
пакращення опять откладывается...лет на десять
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10.05.2020 22:43 Ответить
а буба же обещаль... - ну и гад же тот порох.
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10.05.2020 22:57 Ответить
Кожен з мерів хоче показати, що він пуп землі (місцевий царьок до якого піддані холопи повинні йти на поклін) - садовий не вийняток. Від ускладнень звичайного грипу за 2а місяці в Україні, зазвичай, вмирає не меньше ніж при "Cov-19". То кому вигідний цей карантин ???
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10.05.2020 22:47 Ответить
Понад 50 нових випадків COVID-19 зафіксували за добу на Львівщині, ослаблення карантину в регіоні відклали на 4 дні - Цензор.НЕТ 5529
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10.05.2020 22:47 Ответить
Илон Маск планирует перенести производство из Калифорнии в Техас.

«Узурпация власти округа Аламеда не только противоречит приказам губернатора, но и оскорбляет федеральную и калифорнийскую конституцию», - говорится в иске, сообщает Mercury News из Сан-Хосе.

В предыдущем твите Маск сказал, что Тесла подаст иск против округа Аламеда по поводу того, что компании не разрешено открываться из-за правил, связанных с коронавирусом.

«Неизбранный и невежественный «Временный офицер здравоохранения» Аламеды действует вопреки губернатору, президенту, нашим конституционным свободам и просто здравому смыслу», - написал Маск.
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10.05.2020 22:50 Ответить
тараканьи бега...
как президент сказал - нам придется заплатить жизнями.
и ето верно - почему не его первая?
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10.05.2020 23:08 Ответить
я тут же за ним вторым пойду...
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10.05.2020 23:11 Ответить
В интрнет вбросили фото клетки КоронвиRUSа снятое с электронного микроскопа,ну во первых если он элетронный,то клетка помрет моментально....,от передозировки наркотика элетронного... во вторых ее не существует от слова совсем,в третьих хватит рекламировать атипичную пневмонию от 2003 года....
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10.05.2020 23:25 Ответить
ольгінські!

не тупіть!)
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11.05.2020 08:25 Ответить
 
 