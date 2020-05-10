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Новости Агрессия России против Украины
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В дни, когда мы чтим память погибших во Второй мировой, призываю не забывать о продолжающейся в Европе войне, - Кулеба

В дни, когда мы чтим память погибших во Второй мировой, призываю не забывать о продолжающейся в Европе войне, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не забывать об агрессии Российской Федерации против Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Тwitter министра.

Он отметил, что на этой неделе 17 украинских военных были ранены.

"К счастью, на этой неделе никто не погиб. В эти дни, когда мы чтим память погибших во Второй мировой войне, призываю вас не забывать о войне, продолжающейся в Европе", - пишет Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД РФ возмутился из-за того, что Белый дом не указал заслугу СССР в победе над нацизмом в тематическом видео в Instagram

В дни, когда мы чтим память погибших во Второй мировой, призываю не забывать о продолжающейся в Европе войне, - Кулеба 01

Напомним, 8 и 9 мая мир отмечает годовщину победы союзников во Второй мировой войне.

Также читайте: С начала суток на Донбассе 3 обстрела, потерь нет, - Минобороны

Автор: 

Вторая мировая война (428) Донбасс (26958) Кулеба Дмитрий (2880) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+8
Голобородько ж говорил что это внутренний гражданский конфликт.....
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10.05.2020 22:50 Ответить
+7
ну так да .... он же в 14 -м году говорил что "россия просто немножко подвинула границу украины.."" .... ну так пару тысяч убитых - не важно для него ...главное шоб концерты цирка не отменяли Сватов и т.д.
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10.05.2020 22:53 Ответить
+7
Щось я не чув щоб хтось на офіційному рівні назвав це війною. Там якийсь конфлікт.
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10.05.2020 22:53 Ответить
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Голобородько ж говорил что это внутренний гражданский конфликт.....
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10.05.2020 22:50 Ответить
ну так да .... он же в 14 -м году говорил что "россия просто немножко подвинула границу украины.."" .... ну так пару тысяч убитых - не важно для него ...главное шоб концерты цирка не отменяли Сватов и т.д.
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10.05.2020 22:53 Ответить
Понимает что рано или поздно придется с витей шапошником у одного киоска за пивом стоять
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10.05.2020 22:57 Ответить
У опаблока так вообще только одна отечественная война и бессмертные её ветераны и на 90% маланцы
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11.05.2020 00:03 Ответить
и что в голове у него ничего нет...в смысле - войны нет...(хотя одно другому не мешает)
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10.05.2020 22:53 Ответить
Щось я не чув щоб хтось на офіційному рівні назвав це війною. Там якийсь конфлікт.
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10.05.2020 22:53 Ответить
Ну если Пётр Алексеевич не назвал при своём президентстве то этот тем более не назовёт, а надо было бы набраться смелости и сказать как всё есть на самом деле , тогда и опаблок можно было бы поставить на место и отправить как минимум в рашу безвозвратно или провести аресты
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11.05.2020 00:10 Ответить
Но тогда пришлось бы границу закрывать и торговлю прекращать, а это бабло, а бабло - святое...
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11.05.2020 10:00 Ответить
Только, к сожалению, слова Кулебы расходятся с деяниями Зеленского.
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10.05.2020 22:55 Ответить
Зедебил сегодня выходной?
МИД что-то адекватное говорит.
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10.05.2020 22:55 Ответить
Уже писала, но повторюсь:
Я так думаю, что пора поднимать вопрос о том, что вторая мировая еще не окончилась....а приостановилась на 75 лет.
Ведь второй инициатор войны не только не истреблен, а продолжает войны спустя эти 75 лет.
Кто-то должен сказать это с высоких трибун и начинать копать.
Конечно, не наше временное уродское зебильё, а кто-то из адекватных людей.
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10.05.2020 22:56 Ответить
У дні, коли ми вшановуємо пам'ять загиблих у Другій світовій, закликаю не забувати про війну, яка триває в Європі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7403
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10.05.2020 23:37 Ответить
Русофобію затівають... )))0))0)))
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11.05.2020 01:07 Ответить
чому путлєр - це гітлєр сьогодення https://texty.org.ua/d/2018/putler/

20 лютого 1938 року фюрер виступає перед Радою Федерації Рейхстагом щодо австрійського питання. Кричить у мікрофон про дискримінацію «німецької меншини» за кордоном, яка хоче возз'єднатися з Германским Миром, а кляті гнобителі не дають.
Тому «Німецький Рейх оголошує про захист [зарубіжних] німців, які живуть уздовж наших кордонів». Шах і мат, германофоби!
Через 80 років МЗС Росії https://theins.ru/parafraz/123699 цитуватиме цю промову Гітлера слово в слово.
Гібридна логіка перетворює численну діаспору на політичну зброю. Розмовляєш німецькою, юзернейм? Все, ми йдемо тебе захищати. Ти вже не одна з національних меншин, забудь. Ти - унікальний, ти - часточка величної імперії переможців. Колись ми врятували цивілізацію, можемо повторити.
...У тому ж 1938 році Гітлер оголошує https://en.wikipedia.org/wiki/Heim_ins_Reich програму «[Повернення] додому до Рейху». А оскільки це був гібридний проект, його назва означала зовсім інше.
Не йшлося про виїзд німців з інших країн до Німеччини. Навпаки, фюрер пропонував зарубіжним фольксдойче [російський офіціоз використовує аналогічний термін соотечественники] приєднуватися до фатерлянду цілими регіонами.
Пізніше кожне таке розширення німецьких державних кордонів супроводжувалося пропагандистською кампанією. Її ключове гасло залишалося незмінним: «Регіон N повертається додому!»
Пам'ятаєте «Хоть камни с неба, мы на Родине!», «Крым вернулся домой», «...в родную гавань» тощо? Програмна віха путінського агітпропу - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC._%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83 фільм про гібридну військову окупацію чужої території має назву Путь на Родину.
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10.05.2020 23:00 Ответить
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10.05.2020 23:06 Ответить
У дні, коли ми вшановуємо пам'ять загиблих у Другій світовій, закликаю не забувати про війну, яка триває в Європі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8827
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10.05.2020 23:02 Ответить
Еще тогда писали, что это русня с нашим флагом.
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10.05.2020 23:09 Ответить
писали чем ? кипятком или кровью триколорной ?
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10.05.2020 23:25 Ответить
да этот летел, я удивился когда он на гусеницах устоял
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11.05.2020 00:57 Ответить
Ну,не звезди.Терористы-боевики там бегали,щемили мусоров,органы власти,создали штаб «ДНР",грабили ьам банки,магазины.А 25 мая проводидись выборы презедента Украины.
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11.05.2020 04:30 Ответить
Да, думаю, многие, кто поднимая в эти дни рюмку и вспоминая об окончании второй мировой, помнят, что очередная российская или "русскомирская", кому как угодно, не закончена. И ее, просто перестав стрелять, не закончить.
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10.05.2020 23:02 Ответить
https://twitter.com/donikroman
https://twitter.com/donikroman

Роман Донік

@donikroman


Москвичам не понравился салют. Страшно. Адское зарево, говорят. Они не знают, что это психологическая подготовка. Их приучают к артобстрелам. Так что вдыхайте полной грудью и запоминайте ощущения. Украинцев так 6 лет убивают. Российскими пушками, расчетами и российскими снарядами

У дні, коли ми вшановуємо пам'ять загиблих у Другій світовій, закликаю не забувати про війну, яка триває в Європі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8783
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10.05.2020 23:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0IEnenhhTy0

Хлопці в масках. Мабуть, коронавіруса боялися.
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10.05.2020 23:08 Ответить
У дні, коли ми вшановуємо пам'ять загиблих у Другій світовій, закликаю не забувати про війну, яка триває в Європі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7192
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10.05.2020 23:10 Ответить
Посмотрев на карту РАБссии сразу приходит перывя мысль,эти оклятые капиталисты Омерики м фошЫзды Гитлера захватили такое обширое дерьмо от Камчатки до Кенигсберга...
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10.05.2020 23:20 Ответить
https://www.facebook.com/a.chto.tam.u.pp/?hc_ref=ARQ1qussKFVEC5deMFZ9zs6MRDkYCaTa8TiNaGMHeNCPhX0uygXszHuANgY3wCgHfec&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAOXPh-T4PkrhR58Tf9PHmHxN7jxnVrTTlLD1qNdofxBuWfEuC8MQyUKg6Q15QLSWWPB5umBiA6vPRzpOE0WfVQWmurMFX2bwFnH37iiJ1pAWGnociFSImfYlPSLkV85_0ZYlvC26zCmaGkGLWTT_el6M5pGs0lxG8VH4KfAxXVcj4kPkHAwHAzyPnNSLx5PP3WI7bN2mNQ0M-pz70mo_iZNhxOVyP7ycqcvDJstC4ZzUoKz270hLXxA9JglP-mOtI5YxvdZy2exUf9iaGKhr206hTCPiFQOsG5_qbKpR-5shmnwGJKFGQ-yKrLmhbvpyV4DWmL5_hwxqgQKn_q4nM&__tn__=kC-R А що там у ПП - А що там у ЄС
https://www.facebook.com/a.chto.tam.u.pp/photos/a.272206583614857/671992870302891/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAOXPh-T4PkrhR58Tf9PHmHxN7jxnVrTTlLD1qNdofxBuWfEuC8MQyUKg6Q15QLSWWPB5umBiA6vPRzpOE0WfVQWmurMFX2bwFnH37iiJ1pAWGnociFSImfYlPSLkV85_0ZYlvC26zCmaGkGLWTT_el6M5pGs0lxG8VH4KfAxXVcj4kPkHAwHAzyPnNSLx5PP3WI7bN2mNQ0M-pz70mo_iZNhxOVyP7ycqcvDJstC4ZzUoKz270hLXxA9JglP-mOtI5YxvdZy2exUf9iaGKhr206hTCPiFQOsG5_qbKpR-5shmnwGJKFGQ-yKrLmhbvpyV4DWmL5_hwxqgQKn_q4nM&__tn__=-R Вчера в 08:30 · https://www.facebook.com/a.chto.tam.u.pp/photos/a.272206583614857/671992870302891/#

Ми тут з видавництвом активно шукали перекладачів на англійську. (Спойлер: все гаразд, знайшли, дякую). І що мене вразило у процесі: двоє людей відмовилися від роботи над книгою тільки тому, що ідеться про воєнну тематику. Дослівно: я вірю, що роман класний, але «це ніяк не скасовує важкості самої теми».
Це таке дивне відчуття, коли ти раптом виявляєш, що живеш у світі рожевих поні. І що твої співгромадяни - як квіти сакури. Ніжні, тендітні, пливуть собі на хвилях дзену.
Це так мило. Ні, я рада, правда.
Рада за вічно вагітних людей, яким протипоказано дивитися на некрасиве. Які можуть собі дозволити у воюючій - сім років воюючій! - країні не розстроюватися.
Не бруднити руки. Та що там, про які руки ви говорите? Я думаю, вони у всіх інших відношеннях оправляються ромашками.
А війна - це таке фу. Таке неблагородне, прямо скажемо, плебейське слово. Ні, ну іще бутоньєрка маку на лацкані - куди не йшло. Це іще можна пережити, он, королева Британії такої маки вдягає. Зрештою, можна оздобити стразіками і замовити такий дизайнерський стильний мачок.
А от наша поведінка, прямо скажемо, якась не туди. Треба ж стримувати свої фізіологічні пориви, правда? А не пхатися із цим ось потом, грязюкою, заскорузлими шкарпетками, із кров'ю і гноєм прямо поперед очі шановного панства. Потрібно ж знати своє місце, правда? А не розмотувати онучі прямо за столом, можна сказати, посеред бенкету.
Я не знаю і не хочу знати, як насправді ведеться у обіймах зефірної вати. І чи існує там життя взагалі.
Я тільки знаю, що ось цей вибір пацифізму не співпадає ні з політичним вибором, ні з якимись іншими уподобаннями. Те що серед «зеленої» більшості таких більшість - це правда.
Але і серед наших вистачає.
І тих, хто насправді воює, нікчемно, катастрофічно мало. Воює у прямому значенні, із потом, кров'ю та опіками від зброї. І що їхня кількість скорочується щодня, тому що платформу, на якій вони окопалися і стоять, підгризаєте ви. Ті, для кого це досі «не моя війна».
Тільки знаєте що, дорогі мої епікурейці? Кожна мильна бульбашка рано чи пізно лопається. Це така її природна властивість, лопатися, вона у цьому не винна. І після цього «упс…» настає зустріч з реальністю. У вашому випадку дуже болісна зустріч.
«Ніколи знову» думаєте ви? А хтось із вас взагалі поцікавився, що входить у пакет «знову-все-включено»? І чому це «знову» не настане?
Варіант «тому що я не хочу» не пропонувати.
Автор: Тамара Горіха Зерня
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10.05.2020 23:33 Ответить
Тут вопрос в Другом,каким образом Гитлер за первые 3 месяца боев,сумел оккупировать Латвию,Естонию,Литву,Белоруссию,Молдавию и Украину и взять в плен 4 миллиона солдат и офицеров РККА,и к 15 октября подойти к Москве всего за 24 км от нее?Уму не постижимо....,имея 8 кратное преимущество в танках,самолетах,артиллерии и личном численном составе РККА...,имея 1064 генерала и 5 маршалов на 22 июня 1941 года...,на этот вопросниктоне ответил..ни Марк Солонин, ни Виктор Суворов...
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10.05.2020 23:42 Ответить
Один из вариантов, что вчерашние капитаны и майоры, за 2-3 года стали генералами... Это только в рашкинских сказках шахтеры могут планировать и управлять фронтами....
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11.05.2020 03:20 Ответить
С Кулебой согласен - война идёт в Европе и является проблемой всей Европы... Только сдерживаем кремлёвского агрессора мы одни... С жиденькой и неуверенной поддержкой остальной Европы. И противодействием сопротивлению со стороны пятой колонны внутри Украины....
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10.05.2020 23:44 Ответить
Сейчас в инете читаю книгу Дмитрия Егорова "Разгром Западного фронта" ..,в Белоруссии,наравления главного удара Гитлера.Это кошмар,какие бездари управляли армией...
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10.05.2020 23:51 Ответить
Дело в том что Сталин не планировал никакой обороны. Вся армия, её вооружения, система командования и т.д. - всё было подчинено задаче блицкрига против Европы. Когда Гитлер ударил первым, РККА оказалась командой баянистов, которым нужно играть Бетховена.
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11.05.2020 00:44 Ответить
С такими командирами которые были на тот момент, мало верится в реальность этого блицкрига... Вернее не так... Планы естественно были, но вот с реализацией... Ну до Варшавы может быть бы и добрались... А дальше опять бы бежали до Москвы... Только не факт, что был бы потом Лэнд Лиз...
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11.05.2020 03:41 Ответить
Якщо уважно перечитати "Лабіринт", мемуари Вальтера Шелленберга - то розумієш, що страшною переламною подією була загибель у 1942 році Райнхарда Гейдріха.
Мабуть, у германській верхівці було лише два дійсно розумних хлопця, що дивилися на речі тверезо й глобально - Гейдріх та Шелленберг. І якби Райні відкрито очолив Райх, коли Гітлер остаточно ******** - історія була б зовсім іншою... і райх зовсім іншим.

У дні, коли ми вшановуємо пам'ять загиблих у Другій світовій, закликаю не забувати про війну, яка триває в Європі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8981
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11.05.2020 01:15 Ответить
Во, именно об этом я и говорил выше... Тот же Кирпонос... Сначала стучал на своих командиров, их порасстреливали.. А потом когда занял их место, то оказалось, что не по Сеньке шапка...
"Меня крайне удивила его резко бросающаяся в глаза растерянность… Создавалось впечатление, что он или не знает обстановки, или не хочет её знать. В эти минуты я окончательно пришёл к выводу, что не по плечу этому человеку столь объёмные, сложные и ответственные обязанности, и горе войскам, ему вверенным" https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 К. К. Рокоссовский
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11.05.2020 03:28 Ответить
Да плевать им на Украину; им только нефтегаз нужен, и рынки сбыта.
Украину добивали с 1991 года, сделали абсолютно нищей, потребовали не сопротивляться в 2014-м году. Разве это друзья ?
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11.05.2020 00:42 Ответить


-
___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________

Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на пана, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
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11.05.2020 08:26 Ответить
Ему б ещё добавить: Albeit 17 is way too few for measures like a visa requirement for the citizens of the Russian Federation not to mention completely closing the border for them. They really need to kill more of our people. Ну как бы чтоб прояснить ситуацию, а то народ читает это и недоумевает... А потом многие пишут про civil war in Ukraine. Потому что 2 и 2 не складываются. Война и... БЕЗВИЗ С АГРЕССОРОМ? Вашу мать!!!
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11.05.2020 09:59 Ответить
*********, вы все свои заслуги, вернее не свои, а тех ваших предков, кто погиб в борьбе с немецким нацизмом, давно перечеркнули.

теперь вы и есть современные фашисты, продолжатели дела Гитлера и Муссолини, с некоторыми поправками, конечно, потому что ничто не повторяется в абсолютной точности,
но именно рашизм является фашизмом современности.
вы, гниды рассеянские, плюнули как раз на память о ваших дедах, когда уничтожали ковровыми бомбардировками Грозный, когда в 2008 году напали на Грузию, когда начали в 2014 году необъявленную войну против Украину продолжающуюся седьмой уже год.

с тех пор вы, *********, вы, срань рашистская, для всех думаюших людей и есть фашстами современности.

\
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11.05.2020 15:37 Ответить
У дні, коли ми вшановуємо пам'ять загиблих у Другій світовій, закликаю не забувати про війну, яка триває в Європі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2977
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11.05.2020 15:37 Ответить
 
 