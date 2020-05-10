В дни, когда мы чтим память погибших во Второй мировой, призываю не забывать о продолжающейся в Европе войне, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не забывать об агрессии Российской Федерации против Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Тwitter министра.

Он отметил, что на этой неделе 17 украинских военных были ранены.

"К счастью, на этой неделе никто не погиб. В эти дни, когда мы чтим память погибших во Второй мировой войне, призываю вас не забывать о войне, продолжающейся в Европе", - пишет Кулеба.

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Напомним, 8 и 9 мая мир отмечает годовщину победы союзников во Второй мировой войне.

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