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Новости Агрессия России против Украины
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Трое воинов ОС пострадали в результате вражеского обстрела возле Орехово, - пресс-центр

Трое воинов ОС пострадали в результате вражеского обстрела возле Орехово, - пресс-центр

Подразделения оккупационных войск РФ обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Орехово.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Враг открыл огонь из противотанкового ракетного комплекса по украинским защитникам вблизи Орехово, в результате чего один военнослужащий получил ранения и еще трое - боевые травмы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воинов доставили в госпиталь, их состояние удовлетворительное.

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"Такие коварные и преступные действия не остались без ответа. Подразделения Объединенных сил, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются", - информируют в пресс-центре.

Трое воинов ОС пострадали в результате вражеского обстрела возле Орехово, - пресс-центр 01

Напомним, ранее в сводке операции Объединенных сил сообщалось, что враг шесть раз открывал огонь на Донбассе с начала суток 10 мая, потерь нет.

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обстрел (28274) ранение (3405) Донбасс (26958) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+15
Досить наживатись на війні.
Троє воїнів ОС постраждали через ворожий обстріл біля Оріхового, - пресцентр - Цензор.НЕТ 1892
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10.05.2020 23:12 Ответить
+15
Одужання нашим воїнам
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10.05.2020 23:16 Ответить
+12
найскорішого одужання, воїнам і повного відновлення...тримайтеся, синочки!
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10.05.2020 23:20 Ответить
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Это где-то между Ленинградом и мацквой?
Или это под Золотым?
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10.05.2020 23:11 Ответить
Досить наживатись на війні.
Троє воїнів ОС постраждали через ворожий обстріл біля Оріхового, - пресцентр - Цензор.НЕТ 1892
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10.05.2020 23:12 Ответить
Зедебил - сцыкло!!!
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10.05.2020 23:14 Ответить
щось не чув я того штатного..Треба нештатним.120 та152 мм..як тоді коли Порох був..щоб земля здригалась..і весь Кіровськ..звідти стріляють...з підвалів не вилазив..а коли виліз подякував ,,своім мальчікам"....шо отвєтка прилетіла
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10.05.2020 23:15 Ответить
Утверждаешь, что ВСУ обстреливали детсады и школы?
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10.05.2020 23:17 Ответить
.я живу недалеко і знаю де садки і де школи і де окопи і і звідки стріляють Нема там ні садків ні шкіл 3 вулиці та терікон ...з за якого шмаляють
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10.05.2020 23:32 Ответить
Так ті мальчікі скажуть шо це вони дають отвєтку.
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10.05.2020 23:20 Ответить
а то місцеві сліпі та грухі ? Все вони бачать і чують і знають хто куди лупе і з чого...6 років війна..по свисту визначаєшь шо і куди летить
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10.05.2020 23:33 Ответить
Одужання нашим воїнам
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10.05.2020 23:16 Ответить
все карантинные ограничения напрвлены на то, чтобы загробить малый бизнес. Зе-власть оправдывает это тем, что с крупных компаний администрирование налогов проще
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10.05.2020 23:17 Ответить
І тому продовжуються обстріли.
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10.05.2020 23:21 Ответить
найскорішого одужання, воїнам і повного відновлення...тримайтеся, синочки!
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10.05.2020 23:20 Ответить
Спасибо нашим воинам - героям. Выздоровления им....Украина молится за них!
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10.05.2020 23:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uKgBEEpd7Zw За ЧТО ты ВОЕВАЛ ??? Донецкий ПОВОЕВАВШИЙ.
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10.05.2020 23:32 Ответить
вы со своим подлым новоязом совсем охренели, - 1 ранен, 3 трамвировали, - читай 4 ранены.
Сволочье ермаковское!
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11.05.2020 00:13 Ответить
Откуда знаешь или ты по фотографиям лечишь?
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11.05.2020 03:10 Ответить
Якщо не помиляюся, Горіхове - зона відведення. Колишня.
Все за зе-наказиками.
А це просто =правакация=

Одужання нашим пораненим воїнам.

Люта смерть ворогам України !
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11.05.2020 04:40 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам, смерті і найтяжких поранень ворогам!
Щоб було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських бидлотварюк на кшталт цієї.

Троє воїнів ОС постраждали через ворожий обстріл біля Оріхового, - пресцентр - Цензор.НЕТ 4460
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11.05.2020 08:07 Ответить
 
 