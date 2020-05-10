Трое воинов ОС пострадали в результате вражеского обстрела возле Орехово, - пресс-центр
Подразделения оккупационных войск РФ обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Орехово.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Враг открыл огонь из противотанкового ракетного комплекса по украинским защитникам вблизи Орехово, в результате чего один военнослужащий получил ранения и еще трое - боевые травмы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что воинов доставили в госпиталь, их состояние удовлетворительное.
"Такие коварные и преступные действия не остались без ответа. Подразделения Объединенных сил, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются", - информируют в пресс-центре.
Напомним, ранее в сводке операции Объединенных сил сообщалось, что враг шесть раз открывал огонь на Донбассе с начала суток 10 мая, потерь нет.
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Или это под Золотым?
Сволочье ермаковское!
Все за зе-наказиками.
А це просто =правакация=
Одужання нашим пораненим воїнам.
Люта смерть ворогам України !
Щоб було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських бидлотварюк на кшталт цієї.