"Украинцы должны научиться жить и работать в новых условиях, чтобы карантин не был снова усилен, - Шмыгаль"

С 11 мая в Украине начнется ослабление карантина.

Об этом в Facebook напомнил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже завтра в Украине будут ослаблены первые карантинные ограничения и начнет работать концепция адаптивного карантина. Это означает, что местные власти, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе, смогут оставлять в силе определенные ограничения", - отметил он.

Как пример премьер привел Киев и Львов, которые вводят не все послабления.

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"Отдельно хочу поблагодарить всех украинцев, которые добросовестно соблюдают карантинных правил эти два месяца. Я знаю, что это было непросто, но вы действительно спасли тысячи жизней и позволили лучше подготовить нашу медицинскую систему к вызовам пандемии.

Сейчас наступает самый ответственный момент, ведь ослабление карантина не означает, что коронавируса больше нет или он стал менее опасным. Мы должны научиться жить и работать в новых условиях. Это ключевое условие, при котором карантин не будет усилен, а следующий этап послаблений наступит быстрее", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией - пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Они продлены до 25 мая, однако с 11-го числа начнется ослабление.

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