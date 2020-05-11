В Польше анонсировали ослабление карантина: с 18 мая смогут открыться парикмахерские и салоны красоты

В профильном министерства Польши констатируют, что общая ситуация в стране хорошая, хотя есть вспышки коронавируса в Силезии.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

"Если не произойдет ничего чрезвычайного, начиная с 18 мая будем снимать очередные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса", - заявил вице-министр здоровья Вальдемар Краска. Политик сказал, что постепенно и с определенными ограничениями, будут открываться рестораны.

"Думаю, что в скором времени будет возможность возобновить деятельность отраслей экономики. Бесспорно, обязанность соблюдать санитарный режим остается, это - основа безопасности. Но, думаю, что разработанный нами план открытия очередных отраслей, если не произойдет ничего чрезвычайного, будем воплощать в жизнь", - сказал вице-министр здоровья.

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Третий этап снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, предполагает открытие парикмахерских и косметических салонов. В дальнейшем действующим остается обязанность соблюдения социального дистанцирования на 2 метра и прикрытия нижней части лица масками или шалями.

Отметим, что по данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса, в Польше зафиксировано 15996 случаев коронавируса, умерли 800 заболевших, вызоровели 5698.