В Польше анонсировали ослабление карантина: с 18 мая смогут открыться парикмахерские и салоны красоты
В профильном министерства Польши констатируют, что общая ситуация в стране хорошая, хотя есть вспышки коронавируса в Силезии.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.
"Если не произойдет ничего чрезвычайного, начиная с 18 мая будем снимать очередные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса", - заявил вице-министр здоровья Вальдемар Краска. Политик сказал, что постепенно и с определенными ограничениями, будут открываться рестораны.
"Думаю, что в скором времени будет возможность возобновить деятельность отраслей экономики. Бесспорно, обязанность соблюдать санитарный режим остается, это - основа безопасности. Но, думаю, что разработанный нами план открытия очередных отраслей, если не произойдет ничего чрезвычайного, будем воплощать в жизнь", - сказал вице-министр здоровья.
Третий этап снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, предполагает открытие парикмахерских и косметических салонов. В дальнейшем действующим остается обязанность соблюдения социального дистанцирования на 2 метра и прикрытия нижней части лица масками или шалями.
Отметим, что по данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса, в Польше зафиксировано 15996 случаев коронавируса, умерли 800 заболевших, вызоровели 5698.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Л Кравчук В Черновол Л Кучма В Ющенко Ю Тимошенко В Янукович П Поршенко В Зеленский
Будем ходить красивыми , но истощенными.
По всему миру общее число официально подтвержденных заболевших Covid-19 превысило 4 миллиона человек, от болезни скончались более 280 тыс. пациентов. В некоторых странах, ранее объявивших о смягчении карантинных ограничений, отмечен новый рост числа инфицированных, пишет https://www.bbc.com/russian/news-52608332 BBC .
В Южной Корее власти возобновили ограничения и закрыли все бары и рестораны в связи с возникновением нового очага инфицирования после того, как молодой мужчина с подтвержденным диагнозом посетил ряд увеселительных заведений Сеула.
Власти сообщают о 34 новых случаях заражения - это самое высокое число за последний месяц. Из них 26 случаев имеют местное происхождение и 8 завезены из-за границы. Президент Мун Чжэ Ин предупредил о возможной второй волне эпидемии к концу года.