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Новости Коронавирус и карантин
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В Польше анонсировали ослабление карантина: с 18 мая смогут открыться парикмахерские и салоны красоты

В Польше анонсировали ослабление карантина: с 18 мая смогут открыться парикмахерские и салоны красоты

В профильном министерства Польши констатируют, что общая ситуация в стране хорошая, хотя есть вспышки коронавируса в Силезии.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

"Если не произойдет ничего чрезвычайного, начиная с 18 мая будем снимать очередные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса", - заявил вице-министр здоровья Вальдемар Краска. Политик сказал, что постепенно и с определенными ограничениями, будут открываться рестораны.

"Думаю, что в скором времени будет возможность возобновить деятельность отраслей экономики. Бесспорно, обязанность соблюдать санитарный режим остается, это - основа безопасности. Но, думаю, что разработанный нами план открытия очередных отраслей, если не произойдет ничего чрезвычайного, будем воплощать в жизнь", - сказал вице-министр здоровья.

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Третий этап снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, предполагает открытие парикмахерских и косметических салонов. В дальнейшем действующим остается обязанность соблюдения социального дистанцирования на 2 метра и прикрытия нижней части лица масками или шалями.

Отметим, что по данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса, в Польше зафиксировано 15996 случаев коронавируса, умерли 800 заболевших, вызоровели 5698.

Автор: 

карантин (16729) Польша (8548) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Просто факт - Везде где ослабили карантин - сразу идет вспышка... И я сделал вывод - что даже если меня на 99% убедят, что вируса нет, для меня ничего не изменится: маска, спирт, мыло и дистанция - пусть даже на долгие месяцы, и это дешевле лежания в больнице, и не так уж трудно. Ну а если и умирать от вирусняка, то хотя бы не из-за своего ***********..
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11.05.2020 00:25 Ответить
+7
Так может всем в Польшу выехать на ПМЖ?К в Украине останутся Зеленский ииШмыгаль со своим карантином
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11.05.2020 00:14 Ответить
+5
Ті, хто голосував за Зе тепер голосують за Рабіновича🐸
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11.05.2020 00:40 Ответить
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Так может всем в Польшу выехать на ПМЖ?К в Украине останутся Зеленский ииШмыгаль со своим карантином
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11.05.2020 00:14 Ответить
Тим більше, що Шмигаль починає погрожувати🐸
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11.05.2020 00:23 Ответить
Угу. Интересно как выехать? Вон знакомая до сих пор к мужу и детям не может выехать. Хотя и виза есть, а формить документы на выезд не может. ОВИРы закрыты.
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11.05.2020 00:36 Ответить
В Польшу виза не нужна,собираются желающие на границе и дружной толпой, выполняют свою конституционное право о свободе передвижения
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11.05.2020 00:44 Ответить
Я не знаю, как там что. Но ей воевуда пришла, но там что-то еще нужно с ОВИРа нашего чтобы уехать.
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11.05.2020 01:22 Ответить
Рабинович , Бойко и весь опаблок только об этом и мечтают правда без Шмыгаля и Зе
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11.05.2020 00:38 Ответить
Ті, хто голосував за Зе тепер голосують за Рабіновича🐸
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11.05.2020 00:40 Ответить
Ну если честно и как есть, то опаблок куда опаснее всех вместе взятых и не дай бог дать ему дорваться до власти , зе покажеться ребёнком и путь в совок обеспечен
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11.05.2020 00:48 Ответить
Між ними нема різниці, бо це однакова кацапська сволота.
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11.05.2020 00:54 Ответить
Вот тебе список некоторых известных людей в Украине выбери одного на твоё усмотрение лучшего из лучших и одного самого ублюдка и мне будет понятна твоя суть а так же где и на каких выборах произошла самая большая историческая ошибка в выборе народа Украины
Л Кравчук В Черновол Л Кучма В Ющенко Ю Тимошенко В Янукович П Поршенко В Зеленский
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11.05.2020 01:29 Ответить
В'ячеслав Чорновіл.
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11.05.2020 04:21 Ответить
И я того же мнения, а значит мы одинаково мыслим,здоровья и успехов тебе и твоим родным и близким, с уважением R C
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11.05.2020 21:53 Ответить
Если по поводу кацапская то здесь скорее маланская а иван на печи сидит и раб послушный ,проанализируй кто стоит у власти во многих странах и ты найдёшь нечто интересное кроме того просчитай украинцев в нашем правительстве с эпохи Кравчука и в раше аналогично русских со времён Ельцина на фамилии не реагируй пример Медведев и Медведчук и учитывай кто с кем в браке типа Ельцин не еврей но жена Наина успехов тебе и отпишись
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11.05.2020 01:38 Ответить
Якщо кожного добряче трусити, то якесь лайно витрусиш😏 Не жодного, хто не має різної іншої крові з початку створення України. До нас тут жили трипільці, сармати, скіфи, тюркські народи... В Україну включили землі колишньої Хазарії та колишньої Османської імперії... Так, що маємо те, що маємо (Кравчук).
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11.05.2020 04:31 Ответить
Ты уверен,например я работаю с людьми разных категорий и классов(клиенты по долгу работы) и не сказал бы что так есть, среди тех кто голосовал за зе есть тупо много просто бедных у которых не хватает порой на жрачку и копят они на услугу ремонта домашней техники пару месяцев(400-600грн) , им сложно что то в голову вдолбить было, они готовы были просто на любое изменение, встречались сельские украиноязычные понятно недалёкие но по сути добрые бабушки пенсионерки с пустым холодильником, которые несли вот такую вот чушь" Сынок, а может хай пукин уже будет нашим президентом" и это во время войны с рашей в 14-15 годах ,а тут ещё коданули украинские каналы на спутниковом тв кстати 112 медведь не кодировал и село обучается смотря соловья скабейку и киселя в нужном кремлю направлении и всем насрать,а это просто жесть
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11.05.2020 01:17 Ответить
Це я бачу і сам. Але пробачати не збираюся, бо кожен відповідає за себе і свій вибір.
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11.05.2020 04:24 Ответить
Плевать о чем они мечтают каждый должен думать о себе
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11.05.2020 00:45 Ответить
Та на ПМЖ неохота,а постричся можно сьездить.
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11.05.2020 06:15 Ответить
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11.05.2020 07:58 Ответить
Сім год мак не родив і голоду не було.
Будем ходить красивыми , но истощенными.
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11.05.2020 08:26 Ответить
Ослабление карантинных мер было плохо подготовлено, говорят специалисты.
По всему миру общее число официально подтвержденных заболевших Covid-19 превысило 4 миллиона человек, от болезни скончались более 280 тыс. пациентов. В некоторых странах, ранее объявивших о смягчении карантинных ограничений, отмечен новый рост числа инфицированных, пишет https://www.bbc.com/russian/news-52608332 BBC .
В Южной Корее власти возобновили ограничения и закрыли все бары и рестораны в связи с возникновением нового очага инфицирования после того, как молодой мужчина с подтвержденным диагнозом посетил ряд увеселительных заведений Сеула.
Власти сообщают о 34 новых случаях заражения - это самое высокое число за последний месяц. Из них 26 случаев имеют местное происхождение и 8 завезены из-за границы. Президент Мун Чжэ Ин предупредил о возможной второй волне эпидемии к концу года.
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11.05.2020 09:18 Ответить
Просто факт - Везде где ослабили карантин - сразу идет вспышка... И я сделал вывод - что даже если меня на 99% убедят, что вируса нет, для меня ничего не изменится: маска, спирт, мыло и дистанция - пусть даже на долгие месяцы, и это дешевле лежания в больнице, и не так уж трудно. Ну а если и умирать от вирусняка, то хотя бы не из-за своего ***********..
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11.05.2020 00:25 Ответить
Спирт для внутрішнього вживання?))
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11.05.2020 00:31 Ответить
Ага. Щонайменше віскі.
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11.05.2020 00:37 Ответить
нет.. я не пью совсем.... я беру и смачиваю вату-тампон и сую в жоппу - ну и жду прихода...
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11.05.2020 00:37 Ответить
Тогда уже лучше насвай подойдёт , ну короче тот ,что узбеки под язык закладывают и ждут прихода
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11.05.2020 00:43 Ответить
Так только жену с дорожной полицией обманывать. Типа выхлопа нет, значит не пьяный.
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11.05.2020 00:47 Ответить
ПНХ,бот!
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11.05.2020 09:21 Ответить
За таку відповідь потрапляєш до чорного списку.
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11.05.2020 09:44 Ответить
Мизофобия это термин, используемый для описания патологического страха перед микробами, бактериями, нечистотой, загрязнением и инфекцией
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11.05.2020 00:47 Ответить
акуеть.. так ты уже практикующий политолог-вирусолог!!! Наша заслуга что мы не больны вирусом не в том что мы носим маски(я например ее ношу только из уважения к окружающим) и т.д. - а лишь в том что мы еще не повстречали на своем жизненном пути НАСТОЯЩЕГО вирусоносителя !!
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11.05.2020 01:10 Ответить
РПЦ(ФСБ) ВАМ СТАВИТ ЛАЙК!
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11.05.2020 09:19 Ответить
до кремационных огненных печей верил глеб что вирус это фейк и выдумка врачей
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11.05.2020 00:57 Ответить
а кто тебе сказал что я сижу дома!? я ограничил контакты с окружающими до минимума..
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11.05.2020 01:05 Ответить
И главное до 18 числа ни одна сволочь не пойдёт поднимать сельское хозяйство! Всё гастарбайтеров ждут.
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11.05.2020 00:35 Ответить
Чмыгаль на клубнику не нужен??
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11.05.2020 01:07 Ответить
І тих, хто за Шмигаля теж туди треба на перевиховання!
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11.05.2020 01:09 Ответить
Ну нафіга ці салони краси відкривати? Це саме небезпечне місце, де клієнт та майстер знаходяться на відстані поцілунку. Все одно у зачиненій труні будуть ховати померлого від корони і його красу ніхто не побачить.
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11.05.2020 04:21 Ответить
Краще домовлятися із знайомою перукарню.
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11.05.2020 04:34 Ответить
Звичайно, чи робити все самій. Невже так важко зробити манікюр, пофарбувати волосся чи зробити епіляцію. Кожна жінка повинна вміти все це робити. А чоловіків нехай дружини чи донькі стрежуть.
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11.05.2020 04:39 Ответить
До стоматолога теж якось стрьомно йти
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11.05.2020 08:00 Ответить
 
 