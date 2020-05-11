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Новости Коронавирус и карантин
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Трое детей в Нью-Йорке умерли от синдрома, связанного с COVID-19, еще 85 подобных случаев расследуют

Трое детей в Нью-Йорке умерли от синдрома, связанного с COVID-19, еще 85 подобных случаев расследуют

Эксперты уже не уверены в том, что коронавирус не несет смертельной опасности для детей. Властям штата Нью-Йорк сейчас известно о 85 случаях, когда у детей, заразившихся COVID-19, наблюдался воспалительный синдром.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, трое детей в Нью-Йорке скончались от редкого воспалительного синдрома, который, как считается, связан с новым коронавирусом.

Губернатор штата Эндрю Куомо сообщил о смерти пятилетнего ребенка, заболевшего коронавирусом, который в результате привел к осложнению в виде синдрома с симптомами токсического шока и болезни Кавасаки. В целом по штату, коронавирус унес жизни как минимум трех молодых людей. Губернатор не предоставил подробную информацию об их возрасте или обстоятельствах их смерти.

По словам Куомо, он обеспокоен тем, что последний случай с появлением синдрома у ребенка означает увеличение риска для детей, которые ранее считались в значительной степени невосприимчивыми к тяжелым формам COVID-19, респираторного заболевания, вызываемого коронавирусом.

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Губернатор рассказал, что властям штата сейчас известно о 73 случаях, когда у детей, заразившихся COVID-19, наблюдались проявление симптомов того же синдрома - в первую очередь, воспаление кровеносных сосудов, что, в свою очередь, может вызвать проблемы с сердцем. В воскресенье чиновник сообщил в Twitter, что расследуются 85 случаев.

Трое детей в Нью-Йорке умерли от синдрома, связанного с COVID-19, еще 85 подобных случаев расследуют 01

Куомо сказал, что у заболевших детей при тестировании на COVID-19 был получен положительный результат, однако симптомы, по его словам, появились уже после того, когда пациенты были госпитализированы.

Назвав это "действительно тревожным" событием, губернатор сказал, что эксперты ранее находились под впечатлением, что молодые люди не подвержены риску коронавируса.

"Мы больше не уверены в этом, - сказал он - Вполне возможно, что это продолжалось в течение нескольких недель, и [этот синдром] не был диагностирован как связанный с COVID".

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По словам Куомо, департамент здравоохранения Нью-Йорка совместно с Нью-Йоркским геномным центром и Университетом Рокфеллера пытается выяснить, существует ли генетическая основа для появления синдрома, случаи которого впервые были зарегистрированы в Великобритании, Италии и Испании.

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний попросили Нью-Йорк разработать национальные критерии для выявления синдрома.

Синдром вызывает симптомы токсического шока, а также схож с болезнью Кавасаки, которая приводит к лихорадке, кожным высыпаниям, отекам желез, а в тяжелых случаях - к воспалению сердечных артерий. Болезнь Кавасаки поражает в основном младенцев и детей в возрасте от 1 до 5 лет, ее происхождение неизвестно.

Ученые все еще пытаются определить, связан ли синдром с новым коронавирусом, потому что не у всех детей с этим синдромом был диагностирован COVID-19.

Автор: 

дети (6612) карантин (16729) Нью-Йорк (204) смерть (9261) США (27341) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Чи є хоч один симптом у медицині, який на спостерігається при ковіді? Бо вже й понос був, і тромбоз, а тепер ще й запалення сердечних артерій. Якесь захворювання-універсал.
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11.05.2020 01:29 Ответить
+6
Че то меня чем дальше , тем больше терзают сомнения по поводу искусственного нагнетания страха в теме вируса. По Украине эпидемиологический порог превышен не был. Но шухер стоит грандиозный.
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11.05.2020 01:42 Ответить
+6
Як в тому анекдоті:
- Сарочка, на следующих выборах нужно голосовать за Рабиновича.
- За какого Рабиновича?

- Да за любого.
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11.05.2020 01:57 Ответить
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Население перестаёт верить в ковид, вот беда...
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11.05.2020 00:45 Ответить
Обидно только, что ковид не перестал верить в население.
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11.05.2020 00:50 Ответить
Ну, на войне как на войне. Стреляй первым, или тебя убьют.
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11.05.2020 01:08 Ответить
Да, рептилоиды теряют позиции
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11.05.2020 00:55 Ответить
По тому что они успели уже сделать - можно представить: какой апокалипсис они реально планировали. По сравнению с ними, Сталин и Гитлер - щенки шелудивые были.
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11.05.2020 01:10 Ответить
Это - сарказм?
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11.05.2020 07:47 Ответить
Суровая реальность.
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11.05.2020 10:40 Ответить
Тепер по всьому Світу треба заборонити дітям виходити на вулицю!
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11.05.2020 01:00 Ответить
та ходим....
соседей тока близко к детям не подпускаем, та они и сами не подходят,
издалека хайкаются....)))
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11.05.2020 01:05 Ответить
Сусідів теж треба не випускати на вулицю🤪
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11.05.2020 01:07 Ответить
то шо им и говорю - сидите дома!
не прутся....
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11.05.2020 01:10 Ответить
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11.05.2020 01:12 Ответить
на самом деле людей много на улице, но дистансция, как ето ***-кое слово?
а вот - блюдется...
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11.05.2020 01:23 Ответить
Людей теж не треба випускати на вулицю!
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11.05.2020 01:29 Ответить
шо правда все так грустно в Украине?
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11.05.2020 01:32 Ответить
Готуємося до президента Рабіновича, якого оберуть 73%🐸
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11.05.2020 01:34 Ответить
Тю на вас
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11.05.2020 01:38 Ответить
Тю на тих, хто це буде робити🐸 І до речі це мені сказали виборці Зе🐸 Так, що тюкайте поки погано не стане😰
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11.05.2020 01:43 Ответить
Коли обрали Зе, то це не тю?
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11.05.2020 01:46 Ответить
Це не до мене, хоча самого перетрушуе,як згадаю про цей вибир зедебилив
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11.05.2020 01:53 Ответить
Тоді зрозумійте, що про Рабіновича я не жартую!
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11.05.2020 02:04 Ответить
А мени б дуже хотилось вважати це за жарт. Таку перспективу я мабуть зможу пережити тильки в екзили.
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11.05.2020 02:15 Ответить
Тоді готуйтеся до екзиля, бо зебілізм безмежний, а ваше життя коротке.😋
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11.05.2020 04:16 Ответить
упрямые - вас зеленский-украинец не устраивает?
непременно нужен рабинович?
шо бы уже даже глухие услышали?
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11.05.2020 01:39 Ответить
Ну положим Зеленский в отношении национальности тоже так сказать...
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11.05.2020 01:42 Ответить
ну и как сказать?
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11.05.2020 01:50 Ответить
вы шо та призадумались?
ну назовем его моникой...
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11.05.2020 02:18 Ответить
А-ааа!Эта пять с плюсом. Хотя , вислюк в омани мне очень нравилось
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11.05.2020 02:22 Ответить
А Лолита на скоко тянет?
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11.05.2020 13:56 Ответить
Я не призадумался. Просто не заглядывал на форум. Я периодически сюда заглядываю для развлечения. Я тут не работаю. Ну а так по национальности Зеленский, вроде такие слухи ходят, не совсем чистокровный украинец. И что в его крови есть таки кровь богоизбранного народа. А там ХЗ.
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11.05.2020 13:59 Ответить
Рабінович президент 73%🐸😄
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11.05.2020 01:45 Ответить
буба 2 - даже не сомневаюсь, шо мы можем!
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11.05.2020 01:48 Ответить
А как же. Процесс обрезания должен быть обнародован при инаугурации. С воплями кандидата. Пейсы сдаются на хранение на срок каденции
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11.05.2020 01:47 Ответить
Обрізати треба 73% до виборів.
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11.05.2020 01:49 Ответить
иногда такая глуповня в башку залазит, шо вроде уже ....
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11.05.2020 01:52 Ответить
лоботомия - процесс сложный и длительный.
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11.05.2020 01:54 Ответить
Необхідний!
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11.05.2020 02:04 Ответить
На жаль, нереальний в такому обсязи. Вибачайте за выдсутнисть укршрифту, в мене то й росыйського нема, друкую по памяти.
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11.05.2020 02:18 Ответить
Так встановіть українську розкладку. Це робиться на всіх телефонах і компах.
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11.05.2020 04:18 Ответить
І шо воно йому дасть, коли на клавіатурі немає українських символів? Хоча три літери можна й запам'ятать. Але коли в нього тільки латиниця, то дуже важко буде друкувати. Ну можна врешті решт і наліпки купити. Я так сину свому на його бук зробив.
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11.05.2020 14:02 Ответить
Ну це не лячно. Ви вже готувалися до президента Порошенка на другий термін.
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11.05.2020 01:41 Ответить
Я і кажу, що ви тепер оберете Рабіновича і знову почнете рюмсати🐸
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11.05.2020 01:44 Ответить
З якого переляку? У Робіновича шансів ще менше ніж у Порошенка обраним бути.
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11.05.2020 01:50 Ответить
Не з переляку (ви обирали від образи на Порошенка), а з вашої образи на Зе!🐸 Бо ви лайно українцям знайдете.
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11.05.2020 02:06 Ответить
Ну якщо особисто про мене, то я Порошенка не з брази не обирав. Я його дуже добра знаю. Тому й першого разу у 2014 теж за нього не голосував.
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11.05.2020 14:04 Ответить
Ни в якому рази. Ще досить великий видсоток тих, хто кайфуе вид споглядив власного зеленого лайна
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11.05.2020 01:51 Ответить
Як в тому анекдоті:
- Сарочка, на следующих выборах нужно голосовать за Рабиновича.
- За какого Рабиновича?

- Да за любого.
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11.05.2020 01:57 Ответить
Тільки це правда, а не анекдот.
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11.05.2020 02:07 Ответить
Отож, як кажуть зебилы "хуже не будит"
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11.05.2020 02:20 Ответить
Они еще не определились, так, прощупывают, еще недавно они овоща хотели, там вариантов - сам знаешь.
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11.05.2020 07:14 Ответить
От тільки не треба нас зайвий раз лякати. Проведіть дослідження, а потім вже оголошуйте інформацію. Задовбали.
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11.05.2020 01:11 Ответить
Є два варіанти:
- вони нас не випускають;
- ми їх не випускаємо.
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11.05.2020 01:18 Ответить
Другий - найкращий.
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11.05.2020 01:28 Ответить
Переболеют все, но в лёгкой форме, если будут носить маски и соблюдать дистанцию...
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11.05.2020 07:50 Ответить
Чи є хоч один симптом у медицині, який на спостерігається при ковіді? Бо вже й понос був, і тромбоз, а тепер ще й запалення сердечних артерій. Якесь захворювання-універсал.
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11.05.2020 01:29 Ответить
Є симптом бажання у зевлади красти і отримувати великі зарплати🐸 Ті, хто обирав Зе планують голосувати за Рабіновича, бо Порох барига! Гірше не буде чи буде, а яка різниця🤪🐸
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11.05.2020 01:33 Ответить
ето доказывает тока одно - ничего никто про етот вирусняк не знает...
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11.05.2020 01:36 Ответить
А ті хто знають - мовчать, сцукі.
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11.05.2020 01:54 Ответить
Зато они очень красноречиво лазят по ресторанам без масок, например, или тягают коробки с тестами под минздравом Того же гепу возьми - он очень щепетильный в отношении своего здоровьичка, но маску на заседании натянул только после замечания.
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11.05.2020 07:18 Ответить
Так при всяких исследованиях чего-то неизвестного, а часто приходится и новые методики исследований разрабатывать для исследования этого нового.
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11.05.2020 07:52 Ответить
Как аккуратно сказано - "умерли от синдрома связанного с ковид" - т.е. не от ковида, а от какого-то синдрома.
Напомню, в США ежедневно умирает около 87 детей в возрасте от 0 до 5 лет. Ежедневно, без всякого коронавируса. А тут за несколько недель умерло 3 ребенка причем не факт что именно от вируса - и все, прям паника.
Новые данны ео вирусе должны поступать от медиков, а не от политиков которым надо нагнать побольше страха чтобы избиратели уверовали как он о них печется и избрали на 2-й срок.
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11.05.2020 01:32 Ответить
Че то меня чем дальше , тем больше терзают сомнения по поводу искусственного нагнетания страха в теме вируса. По Украине эпидемиологический порог превышен не был. Но шухер стоит грандиозный.
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11.05.2020 01:42 Ответить
А чого сумніви, якщо епідемію зевлада використовує точно для обмеження прав людей?
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11.05.2020 01:48 Ответить
Так это к доктору не ходи. Если эти зеленые суки умудряются на копеечных масках миллионы отжать, так нажиться на рабсиле за границу как говорят - сам бог велел
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11.05.2020 01:59 Ответить
Не превышен??? Просто не протестирован! Выявляют только тех, кто тяжело переносит болезнь, и обратился за помощью. А сколько бессимптомных переносчиков ходит неизвестно!
С учётом что вирус мутирует, симптомы тоже меняются. Коварный вирус! И будет как с другими вирусами Гриппа, версия 1,2,3,4,5,... И нужны разные прививки.
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11.05.2020 03:13 Ответить
Если нет симптомов то и живи не здоровье,нет тебе надо себя зашугать и жить истеричкой
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11.05.2020 07:33 Ответить
И заражай тех, кто в группе риска, может и ты с помощью короновируса узнаешь, что у тебя есть хронические болезни. Нет здоровых людей, есть недообследованные
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11.05.2020 07:55 Ответить
Пока Маск судится с властями округа из-за карантина и переезжает с Теслой в Техас, Н-Йорк держит оборону.
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11.05.2020 07:20 Ответить
и вообще ето была реклама намордников...
75000 трупаков тока в Америке немедленно все ето подвердят,,,
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11.05.2020 02:33 Ответить
Эффективно в США сокращают количество эмигрантов нищих.
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11.05.2020 03:22 Ответить
sho tu ******* dyrak
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11.05.2020 06:58 Ответить
В Украине и других странах совкового типа, правды не узнаешь, сколько на самом деле от осложнений от вируса уходит народа. Во первых тест денег стоит, во вторых не желают правительства показывать свою несостоятельность, и бунтов народа.
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11.05.2020 03:28 Ответить
Время тупых посредственных людишек которые прикрываясь политкорректностью узурпировали власть и порождают страх невежество и всякую хрень придуманную комунистами
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11.05.2020 07:07 Ответить
 
 