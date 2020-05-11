Второй день растет количество заражений коронавирусом в Германии: за сутки - 668 случаев

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлены 668 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число инфицированных составило 169 218 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, 144 400 из них уже выздоровели. RKI информирует о 13 летальных случаях за 24 часа. Всего в Германии от COVID-19 умерли 7395 человек.

Также DW со ссылкой на ежедневный отчет Института имени Роберта Коха (RKI) сообщает, что в Германии второй день подряд растет активность заражений коронавирусом. В пятницу так называемое базовое репродуктивное число Ro составляло 0,83. В субботу оно выросло до 1,10. Это означает, что 10 инфицированных сейчас заражают 11 человек. В воскресенье произошел рост репродуктивного числа до 1,13. Ученые считают, что говорить о спаде пандемии можно будет только тогда, когда число Ro стабильно будет держаться на уровне ниже 1,0.

При этом, напоминает по издание, с 6 мая Германия приступила ко второму этапу снятия карантина. Было решено открыть все магазины, возобновить занятия массовым и профессиональным спортом. Также открылись парикмахерские, музеи и зоопарки, постепенно возвращаются к занятиям школьники. Вместе с тем, власти не исключают возвращения локальных локдаунов в случае новых вспышек инфекции.

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Отмечается, что растет число людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19, и в мире. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии общее число зараженных превысило 4,1 млн человек. Из них от последствий заболевания скончались свыше 283 тысяч, выздоровели почти 1,5 млн человек. DW следит за развитием событий 11 мая (время московское).