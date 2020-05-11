Второй день растет количество заражений коронавирусом в Германии: за сутки - 668 случаев
По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлены 668 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число инфицированных составило 169 218 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, 144 400 из них уже выздоровели. RKI информирует о 13 летальных случаях за 24 часа. Всего в Германии от COVID-19 умерли 7395 человек.
Также DW со ссылкой на ежедневный отчет Института имени Роберта Коха (RKI) сообщает, что в Германии второй день подряд растет активность заражений коронавирусом. В пятницу так называемое базовое репродуктивное число Ro составляло 0,83. В субботу оно выросло до 1,10. Это означает, что 10 инфицированных сейчас заражают 11 человек. В воскресенье произошел рост репродуктивного числа до 1,13. Ученые считают, что говорить о спаде пандемии можно будет только тогда, когда число Ro стабильно будет держаться на уровне ниже 1,0.
При этом, напоминает по издание, с 6 мая Германия приступила ко второму этапу снятия карантина. Было решено открыть все магазины, возобновить занятия массовым и профессиональным спортом. Также открылись парикмахерские, музеи и зоопарки, постепенно возвращаются к занятиям школьники. Вместе с тем, власти не исключают возвращения локальных локдаунов в случае новых вспышек инфекции.
Отмечается, что растет число людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19, и в мире. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии общее число зараженных превысило 4,1 млн человек. Из них от последствий заболевания скончались свыше 283 тысяч, выздоровели почти 1,5 млн человек. DW следит за развитием событий 11 мая (время московское).
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Никакой паники......
https://www.youtube.com/watch?v=xZ-Bw9zn4lY
Вы это смотрели?
Мне твой взгляд неподкупный знаком.
Может я это, только моложе,
Не всегда мы себя узнаем(с)😁
https://swprs.org/%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-19/?fbclid=IwAR0OWaG3mG6Vr7hykgIQgfoR2K56hQ7zOlKyg_F0opTFtHXagzuvCGIpxRE https://swprs.org/на-ковид-19/?fbclid=IwAR0OWaG3mG6Vr7hykgIQgfoR2K56hQ7zOlKyg_F0opTFtHXagzuvCGIpxRE
...
Було б на 2 випадки менше, і заголовок звучав би містично й цеглогенеруюче
Кстати перед ослаблением предупредили, что если инфицированных будет за «барьером» 51 человек на 100 000 жителей в течении одной недели - то в этом районе снова введут ограничения.......
«Натепер з часу послаблення каранатинних обмежень в Німеччині уже п'ять округів перевищили встановлену владою межу в 50 нових випадків SARS-CoV-2 на 100 тисяч жителів протягом семи днів, після чого відновлюватимуться скасовані раніше заходи щодо обмеження контактів. Йдеться про округи Зоннеберг і Грайц у Тюрингії, Кесфельд у Північному Рейні-Вестфалії, Штайнбург у Шлезвіг-Гольштейні, а також баварське місто Розенхайм, що має статус округу.»(с) dw,de
На них никто не обращает внимания.
И это не экономические причины,тк работникам больших предприятий сделали оплачиваемые отпуска за счёт предприятия, как моей невестка.
Смысла не вижу!