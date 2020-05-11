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Новости Коронавирус и карантин
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Второй день растет количество заражений коронавирусом в Германии: за сутки - 668 случаев

Второй день растет количество заражений коронавирусом в Германии: за сутки - 668 случаев

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлены 668 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число инфицированных составило 169 218 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, 144 400 из них уже выздоровели. RKI информирует о 13 летальных случаях за 24 часа. Всего в Германии от COVID-19 умерли 7395 человек.

Также DW со ссылкой на ежедневный отчет Института имени Роберта Коха (RKI) сообщает, что в Германии второй день подряд растет активность заражений коронавирусом. В пятницу так называемое базовое репродуктивное число Ro составляло 0,83. В субботу оно выросло до 1,10. Это означает, что 10 инфицированных сейчас заражают 11 человек. В воскресенье произошел рост репродуктивного числа до 1,13. Ученые считают, что говорить о спаде пандемии можно будет только тогда, когда число Ro стабильно будет держаться на уровне ниже 1,0.

При этом, напоминает по издание, с 6 мая Германия приступила ко второму этапу снятия карантина. Было решено открыть все магазины, возобновить занятия массовым и профессиональным спортом. Также открылись парикмахерские, музеи и зоопарки, постепенно возвращаются к занятиям школьники. Вместе с тем, власти не исключают возвращения локальных локдаунов в случае новых вспышек инфекции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В немецких лабораториях тестируют украинские медпрепараты для лечения СОVID-19, - посол Мельник

Отмечается, что растет число людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19, и в мире. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии общее число зараженных превысило 4,1 млн человек. Из них от последствий заболевания скончались свыше 283 тысяч, выздоровели почти 1,5 млн человек. DW следит за развитием событий 11 мая (время московское).

Автор: 

Германия (7114) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
идити вы н..й со своим коронавирусом, под прикрытием коронавируса в турборежиме тдет подготовка к геноциду украинцев.... и что мы ждем? уважаемые украинцы?
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11.05.2020 01:36 Ответить
+9
В Германии нет паники!!! Я живу в Германии. Не сочиняйте.... Ограничения были и ещё есть ..Маски в транспорте ,магазинах,многолюдных местах - обязательно! За прошедшие сутки увеличилось число инфицироапнных на 352 человека,умерло 22,выздоровевших увеличилось на1 300 человек. Это в стране с 83 000 000 населением.....
Никакой паники......
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11.05.2020 06:08 Ответить
+8
Второй день растет количество заражений коронавирусом в Германии: за сутки - 668 случаев
...
Було б на 2 випадки менше, і заголовок звучав би містично й цеглогенеруюче
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11.05.2020 04:01 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Естественно: Людям убили иммунитет паникой, разгоняемой всеми СМИ, торчанием взаперти, и страхом перед глубочайшим экономическим кризисом.
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11.05.2020 01:32 Ответить
Что ты несешь? В Германии нет никакой паники, и карантин там был нестрогий. какое "торчание *********"?
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11.05.2020 01:58 Ответить
Несёшь ты. Послушай немецких блогеров.
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11.05.2020 02:03 Ответить
Накой они мне?
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11.05.2020 02:09 Ответить
чтоб не нести чушь
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11.05.2020 02:25 Ответить
Карантин там никакой, и поголовно никого не тестируют, как тут пишут.
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11.05.2020 07:28 Ответить
не совсем так. часть настолько была запугана, что... да и не очень он был "никакой"... один немецкий психиатр говорил: общество разделилось на 2 части и эти части начали ненавидеть друг друга. стучали на соседей. если сосед поехал на прогулку....
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11.05.2020 07:38 Ответить
Ну такое у них всегда приветствовалось, как это называетсвя - гражданская ответственность или как у них?
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11.05.2020 07:44 Ответить
стукач он везде стукач. главное - немцы дурантина хлебнули неслабо, хоть и меньше, чем "католики"
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11.05.2020 07:48 Ответить
Да, да, да интересно, расскажи. А соседей мы уже едим или ещё нет?
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11.05.2020 08:31 Ответить
как в Германии обычно называют аквариумных рыбок?
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11.05.2020 08:35 Ответить
Не берите близко к сердцу. Это кремлеботы! У них методичка и выслуга лет
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11.05.2020 02:32 Ответить
В Германии нет паники!!! Я живу в Германии. Не сочиняйте.... Ограничения были и ещё есть ..Маски в транспорте ,магазинах,многолюдных местах - обязательно! За прошедшие сутки увеличилось число инфицироапнных на 352 человека,умерло 22,выздоровевших увеличилось на1 300 человек. Это в стране с 83 000 000 населением.....
Никакой паники......
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11.05.2020 06:08 Ответить
Пiдтверджую ..яка панiка ?? Всi на расслабонi
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11.05.2020 06:29 Ответить
Паника только в Украине все слушают брехливые СМИ раздувпющие панику
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11.05.2020 06:31 Ответить
На Цензоре процентов 80 "новостей" именно про корону!
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11.05.2020 09:10 Ответить
идити вы н..й со своим коронавирусом, под прикрытием коронавируса в турборежиме тдет подготовка к геноциду украинцев.... и что мы ждем? уважаемые украинцы?
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11.05.2020 01:36 Ответить
Ви звертаєтеся до 73%, які проголосують за Рабіновича?
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11.05.2020 01:41 Ответить
кроме матов слов у меня уже нет... я начинаю думать, что голодомор 33го мог быть организован только в Украине - стране зебилов... и вот опять в 2020м... это какой-то п..ц
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11.05.2020 01:45 Ответить
почему же? среди "наших" (тех, кто голосовал за Петра) поклонников дурантина тоже хватаИт...
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11.05.2020 01:45 Ответить
Дурантин може бути різним🤐 Те, що зробили зебіли нагадує психлікарню, де недоліковані 73%.
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11.05.2020 01:57 Ответить
Они тупо сдули у "демократических" европейцев. Даже ослабив. Правда сдули частично: "забыли" денюшку подкинуть.
https://www.youtube.com/watch?v=xZ-Bw9zn4lY

Вы это смотрели?
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11.05.2020 02:02 Ответить
Я цього чичваркина давно знаю. Довго його не слухаю, бо багато від нього локшини. Я не забув його фірми продажу мобілок та його девіз...
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11.05.2020 03:10 Ответить
Добре, ти теж з наляканих... А якби його не було, як в Білорусі?
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11.05.2020 07:34 Ответить
Я наляканий? Ви помилилися, бо це вже неможливо🤫
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11.05.2020 07:38 Ответить
Вже... авжеж))). Поживи подольше - узнаешь побольше это называется.
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11.05.2020 07:42 Ответить
Пан Крисолов! Ви часом не Лещенко? Шо-то мені походка ваша знайома.
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11.05.2020 02:08 Ответить
да
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11.05.2020 02:11 Ответить
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11.05.2020 02:11 Ответить
Оглянись, незнакомый прохожий,
Мне твой взгляд неподкупный знаком.
Может я это, только моложе,
Не всегда мы себя узнаем(с)😁
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11.05.2020 03:06 Ответить
Деменція називається...
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11.05.2020 07:02 Ответить
В Німеччині ходять чутки,що вакцина проти коронавірусу,буде обов'язкова.Без неї тебе не візьмуть на роботу і не випустять закордон.З цією вакциною.звісно ніякого чіпування і подавлення волі не буде.А от призвести до поступового зменшення народжуваності може,через побічні ефекти.
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11.05.2020 01:45 Ответить
не просто ходят слухи, а звучат законопроекты
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11.05.2020 01:46 Ответить
як це не буде подавлення волі? тобі проти волі вколять лайно, невідомо з якими наслідками, і це не подавлення волі? та третій рейх відпочиває порівняно з тим, що затіяли ******* нацисти
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11.05.2020 01:48 Ответить
https://censor.net/user/447963 Ну це ж не викликано саме вакциною.Це викликано карантином,який ввела влада.
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11.05.2020 01:50 Ответить
https://censor.net/user/447963 Вони не нацисти,а нові комуністи.
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11.05.2020 01:51 Ответить
Да я так понял для элиты этого мира остро стал вопрос проблемы перенаселения земли.но этот вопрос пусть решают в Индии Китае при чем здесь бедная Украина
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11.05.2020 02:11 Ответить
Вакциной можно просто сократить продолжительность жизни в Европе, с приростом населения у них как раз не очень хорошо, а пенсов много.
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11.05.2020 08:44 Ответить
Так, російськомовні блогери, які живуть у Німеччині про це вже казали.
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11.05.2020 02:10 Ответить
Да это говорят все адекватные люди, кроме любителей дурантинов)
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11.05.2020 02:12 Ответить
Вы зря себя причислили к адекватным. И себе подобных. .......
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11.05.2020 06:24 Ответить
Тебя уже чипирлвпли и тебе не помочь
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11.05.2020 06:34 Ответить
А тебе остатки мозгов выскребли....и тебе уж точно ,даже трепанация,не поможет.... Успокойся.жертва неудачного геноцида....
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11.05.2020 08:31 Ответить
Кто вам этот бред внушает? Или вы хотите кому-то эту хрень внушить?
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11.05.2020 06:20 Ответить
Бред?Детей уже в школу без прививки не пускают,не знала? Геноцид в действии
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11.05.2020 06:38 Ответить
Это ЗЕбелизм , у вас в голове, в действии....
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11.05.2020 08:27 Ответить
https://censor.net/user/365933 Це не брид.Скоро подивимось,хто правий,а хто ні.
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11.05.2020 11:54 Ответить
Билл Гейтс открыто говорил что с помощью вакцын надеется сократить прирост населения. По-этому странно, что много людей верят в святість вакцин.. вражає те, що він навіть не приховує це але всерівно багато людей хахомбованих чекає нових вакцин) а яку цензуру влаштував ютуб і фейсбук! Видаляється все що не відповідає нагнітанню паніки і страху. Всі адекватні відео, які спростовують смертельність корони, - видаляються і блокуються.
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11.05.2020 02:19 Ответить
Швейцарський сайт з критичними узагальненими даними відносно коронапсихозу. Всі дані на багатьох мовах (є російською) з послідовним викладом по днях і місяцях.
https://swprs.org/%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-19/?fbclid=IwAR0OWaG3mG6Vr7hykgIQgfoR2K56hQ7zOlKyg_F0opTFtHXagzuvCGIpxRE https://swprs.org/на-ковид-19/?fbclid=IwAR0OWaG3mG6Vr7hykgIQgfoR2K56hQ7zOlKyg_F0opTFtHXagzuvCGIpxRE
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11.05.2020 02:44 Ответить
В Швейцарии кстати ГМО запрещено законом,там дураков нет,а вы жрите,на закуску специальная прививка
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11.05.2020 06:36 Ответить
Продукты с ГМО выйдут из тебя так же, как и без, а вакцина - нет.
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11.05.2020 07:41 Ответить
Второй день растет количество заражений коронавирусом в Германии: за сутки - 668 случаев
...
Було б на 2 випадки менше, і заголовок звучав би містично й цеглогенеруюче
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11.05.2020 04:01 Ответить
это только начало! нам тоже не нужно ослаблять карантин! нужно выработать план по доставкам рабочих на работы в условиях карантина и делать им тесты и договориться о технике безопасности, что хочешь работать и получать бабки, тогда подписывай бумагу, что ты отказываешься от гуляний по улице! Также нужно выработать план по обеспечению питанием. нужно создать карту по выявлению коронавируса по районам городов и отсекать из них выход до тех пор, пока коронавирус не будет уничтоженный в данной локации! люди такое впечатление еще не одуплились с чем столкнулись и во власти также. чем мягче будет проходить борьба и чем она будет не организованней, тем дольше будет зараза делать вспышки и увеличивать ущерб! нельзя ослаблять карантин, его нужно сделать организованней нужно жить в условиях карантина и также работать в этих условиях, про прогулки можно забыть! Рестораны могут работать только перепрофилировались в доставку еды. все районы разбить на участки и перекрыть выходы из них, только по неотложным делам и спец пропускам. чистые зоны, где нет ни одного случая коронавируса можно снять с карантина и там внутри будет обычная жизнь и транспорт и прогулки и т.д. Только выехать никто не сможет! Дальше зоны с локации поборовшие карантин тоже можно снимать с карантина и к ближайшим локациям, если такие имеются не зараженные, то к ним открывать доступ. Но зараженные локации в которых хоть 1 случай был, то их не снимать с карантина и не того карантина, что сейчас, а нужно вводить особый карантин структурированный в котором все будут выполнять особые условия и даже с работой, но не выйдет локация из под карантина пока там есть хоть 1 зараженный! Нужно сейчас уже отрабатывать разные условия и улучшать их, потому что вскоре будет вирус выпущен и не один, и они будет во много раз страшнее коронавируса! Коронавирус - это репетиция, чтобы люди научились выживать в условиях страшных! Кто не выработает стратегии четкие по разбитию локаций, по доставке продавольствия, не создаст безопасные перевозки и транспорт для зараженных в которых водители не будет подвергаться опастности. страны, которые не создадут медицину для таких условий, чтобы обезопасить врачей. кто не создаст зоны под карантины для приезжих с других стран. И еще много уязвимых мест, которые должны быть проработаны! Должен быть план борьбы с эпидемией и не только уровня коронавируса, а план по борьбе с вирусом на уровень мощнее или даже на 10 уровней и по заражению и по смертности и т.д.
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11.05.2020 04:02 Ответить
Вирус первым делом разъедает тупой мозг.
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11.05.2020 06:29 Ответить
Эт точно! Прослеживаетсячётко в комментах к этой теме...
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11.05.2020 09:07 Ответить
Очень самокритично это подтвердили.
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11.05.2020 11:39 Ответить
DARK SIDE 35611cd8 ты сегодня пропустил укол?
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11.05.2020 09:17 Ответить
Нужно опять жёсткий карантин на полтора года))) Шведы и Беларусь все всем показали.
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11.05.2020 07:34 Ответить
Скажем так: что будет рости число инфицированных, в принципе - ожидаемо=>ослабили ограничения и многие «расслабились».......
Кстати перед ослаблением предупредили, что если инфицированных будет за «барьером» 51 человек на 100 000 жителей в течении одной недели - то в этом районе снова введут ограничения.......
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11.05.2020 07:44 Ответить
То есть карантин навсегда.
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11.05.2020 08:21 Ответить
Пока не найдут вакцину... Или пока не вымрут все ослабленные ... Некоторые переносят этот вирус имея симптомы лёгонькой простудки...
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11.05.2020 08:39 Ответить
До вакцины или социального иммунитета (70% должны переболеть) и, конечно, до тех пор, пока слабоумные поймут, что эпидемия не закончена и поэтому продолжаем сохранять дистанцию, маски на работе, мытьё рук, не целоваться-обниматься, не собираться в толпы, ну и проч.
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11.05.2020 08:45 Ответить
Внучка сегодня идет в гимназию (10 класс ) ,но заниматься будут по половине класса.Столы стоят на расстоянии 1,5 метров друг от друга . Неделю, прошлую , занимались другие из класса... Правда , меня интересует как будет ограничиваться контакт на переменах ... Большой вопрос!
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11.05.2020 09:04 Ответить
Уже ввели в 3 -х городах. Только что прочла в dw.de. в новостях На западе...
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11.05.2020 08:36 Ответить
Ответ ingrid
«Натепер з часу послаблення каранатинних обмежень в Німеччині уже п'ять округів перевищили встановлену владою межу в 50 нових випадків SARS-CoV-2 на 100 тисяч жителів протягом семи днів, після чого відновлюватимуться скасовані раніше заходи щодо обмеження контактів. Йдеться про округи Зоннеберг і Грайц у Тюрингії, Кесфельд у Північному Рейні-Вестфалії, Штайнбург у Шлезвіг-Гольштейні, а також баварське місто Розенхайм, що має статус округу.»(с) dw,de
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11.05.2020 09:31 Ответить
За NRW еще в пятницу начали говорить=>там в West Fleisch больше чем 100 работников инфицированных (если не ошибаюсь(!) все из восточной Европы)......
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11.05.2020 11:31 Ответить
Извиняюсь: почти(!!!) 100 работников ин
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11.05.2020 11:46 Ответить
У них есть реальный шанс выжить......😐
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12.05.2020 03:38 Ответить
А чому Цензор не розповідає про протести в Німеччині проти карантину?
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11.05.2020 09:17 Ответить
Молодых идиотов,считающих что кирпич с крыши упадёт на голову кому угодно,но только не ему , в Германии вполне хватает. Как и во всём Мире!
На них никто не обращает внимания.
И это не экономические причины,тк работникам больших предприятий сделали оплачиваемые отпуска за счёт предприятия, как моей невестка.
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11.05.2020 09:39 Ответить
Судя по вашим постам, там старых идиотов больше.
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11.05.2020 11:38 Ответить
Ви пропонуєте сидіти на карантині два роки чи може п'ять? Чи до тиж пір коли з'являться ліки?
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11.05.2020 14:32 Ответить
Вам,лично ,н и ч е г о.....
Смысла не вижу!
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12.05.2020 03:41 Ответить
 
 