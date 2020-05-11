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Новости Коронавирус и карантин
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В Великобритании начали ослаблять карантин: разрешают гулять по улицам и в парках

В Великобритании начали ослаблять карантин: разрешают гулять по улицам и в парках

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с телевизионным обращением к жителям, в котором рассказал, как страна будет выходить из карантина.

Среди прочего вводится система предупреждения об опасности заражения COVID-19 по типу террористической угрозы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

По словам Джонсона, реализация плана зависит от того, как будет развиваться борьба с заболеванием, в частности, от базового показателя R, который определяет среднее число людей, которых заражает один инфицированный COVID-19. Сейчас, как отметил премьер-министр, этот показатель составляет от 0,5 до 0,9.

"Мы не можем просто отменить локдаун на этой неделе. Вместо этого мы предпринимаем первые осторожные шаги, видоизменяющие наши ограничения, - сказал Джонсон. - Мы будем руководствоваться научными данными и общественным здоровьем. И я должен снова подчеркнуть, что все это зависит от выполнения целого ряда важных условий".

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Согласно введенной системе, уровень угрозы заражения будет определяться по шкале от зеленого (1-й) до красного (5-й) и меняться в зависимости от получаемых данных. Джонсон объявил, что сейчас страна находится на 4-м уровне, "однако сейчас мы можем начать двигаться в сторону третьего уровня".

Об уровне опасности будет оповещать Совместный центр по биобезопасности, который также займется определением степени опасности заражения коронавирусом в разных частях страны. Это значит, что уровень угрозы в одном городе может существенно отличаться от уровня в других местах. Система будет также информировать о переменах в ограничениях, действующих в разных районах Англии.

Другие меры, о которых объявил премьер-министр Великобритании:

  • С понедельника людям, которые не могут работать из дома, например, строителям, рекомендуют отправляться на работу. Сейчас они могут делать это только в случае крайней необходимости. При этом сотрудники должны пытаться избегать общественного транспорта.
  • Со среды на следующей неделе жителям Англии позволят заниматься спортом на улице без ограничений. Сейчас они могут выходить для физических упражнений только один раз в день.
  • Британцы смогут посещать парки, загорать в них, а также пользоваться своими автомобилями для путешествий.
  • Начальные школы могут начать открываться с 1 июня, начнется также поэтапное открытие магазинов.
  • При этом меры социального дистанцирования должны сохраняться, а для нарушителей вводятся увеличенные штрафы.
  • Пабы, рестораны, гостиницы и другие общественные места могут начать открываться не ранее июля, "но только в том случае, если в пользу этого будет говорить статистика".

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Глава правительства Шотландии Никола Стерджен заявила в воскресенье, что в этой части Великобритании с понедельника людям разрешат заниматься спортом на улице чаще, чем один раз в день. Это будет единственным послаблением карантина в Шотландии.

Отмечается, что в воскресенье, 10 мая, в Британии было зарегистрировано еще 269 смертей от COVID-19, всего в стране умерло 31 855 человек с коронавирусной инфекцией.

Автор: 

Великобритания (5048) карантин (16729) Джонсон_Борис (506) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
А вы уверены на 100% ,что он болел или так надо было по сценарию
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11.05.2020 02:08 Ответить
+4
Здогадуюсь, хоча зовнішність у нього типова ірландська. Чомусь думала, що він ірландського походження.

Згадалось:
Ми всІ трошечки євреї, просто ще не всі в цьому зізнались.
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11.05.2020 02:40 Ответить
+3
73% алєнєй. Ти увєзі мєня алєнь в свою страну алєнью...
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11.05.2020 02:12 Ответить
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Сер! З одужанням!
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11.05.2020 02:00 Ответить
А вы уверены на 100% ,что он болел или так надо было по сценарию
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11.05.2020 02:08 Ответить
Борюсіку я вірю, а от принцу Чарльзу - ніт. Якщо він обдурював саму знамениту знаменитість принцесу Діану, то обдурити весь світ йому легко. Доречі, принцу Альберу монакському я теж не вірю, що він хворів. От така у мене вибіркова система довіри.
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11.05.2020 02:19 Ответить
Да никто с этих знаменитостей не болел. Просто лапша для стада овечок.
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11.05.2020 02:21 Ответить
К тому же Боря не знаменитость, поведение и повадки не позволяют таковым считаться ,другое дело например Тетчер или Черчель
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11.05.2020 02:31 Ответить
По сценарію для залякування людей він хворів. А як писали. Згадайте. " Реанімаційне відділення" більшість змі малювали картину, що він майже присмерті. Коронавіри тут співчували Бориса і вже пускали сльозу, а всі адекватні розуміли, що це шоу і не більше. І так і відбулося швидко і без проблем боря подолав смертельний вірус.
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11.05.2020 02:37 Ответить
Черчель це круто, майже шершень, або чучель!
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11.05.2020 02:47 Ответить
У евреев свои мансы и нам порой много над чем приходится задумываться и разгадывать кроссворды ,а вы знаете что Борюсик такой точно англичанин, как Зе- украинец , Макрон -француз а Меркель -немка
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11.05.2020 02:25 Ответить
Здогадуюсь, хоча зовнішність у нього типова ірландська. Чомусь думала, що він ірландського походження.

Згадалось:
Ми всІ трошечки євреї, просто ще не всі в цьому зізнались.
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11.05.2020 02:40 Ответить
А тим, хто вважає себе неєвреєм не усе розповідала мати про єврея сусіда😨
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11.05.2020 02:45 Ответить
Есть типичные ну например Рабинович и Кацман , а есть замаскированные и не чистые например х-ло и его кум
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11.05.2020 02:52 Ответить
Я вам скажу більше, є ще більш замасковані, наприклад, як Ленні Кравіц. Він у своєму походженні не тільки єврея приховав, але ще і українця. Обожнюю його творчість!!! 😍
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11.05.2020 03:00 Ответить
Денні Кравіц єврей по батькові, а мати з Ямайки!
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11.05.2020 03:16 Ответить
Так, його батько єврей українського походження, переїхав в Америку з України.
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11.05.2020 03:24 Ответить
А я вот подозреваю шо Зеля и Пеця замаскированые негры.
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11.05.2020 06:01 Ответить
Пока полагаю , что Али Хасан вроде как нет ,он скорее крымский татарин или прикалывается ,но парень хороший и скромный, за остальных не берусь утверждать
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11.05.2020 03:03 Ответить
Алі - Українець з великої літери!
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11.05.2020 03:13 Ответить
Тогда колите его на поездку в Лондон, он никуда не денется
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11.05.2020 03:19 Ответить
Я хочу до родичів у Істанбул😔
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11.05.2020 03:24 Ответить
А з вами шо робити? З собою брати? Визначайтеся, куди вам більше треба: до Алі у Київ чи у Лондон зі мною на Портабелло-роуд.
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11.05.2020 03:31 Ответить
Беріть його, бо я ще трохи працюю у Києві.
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11.05.2020 03:43 Ответить
Ну тогда конечно и безусловно с вами в Лондон ,но в кредит за его счёт,ввиду пандемии , он как я понял дядька богатый и даже по киевским нормам
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11.05.2020 03:44 Ответить
Все відносно, бо у порівнянні з СН я просто "ніщеброд". Зробив би я морду старою і порепаною цеглиною та співав би осану Найвеличнішому лідеру **********, то можливо і були би гроші😟
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11.05.2020 03:49 Ответить
Ты знаешь, а ведь куда лучше мирно шутить как мы сегодня ,чем сраться на форуме и обливать друг друга грязью как некоторые ,правда
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11.05.2020 03:54 Ответить
Я наполовину українець з татарами, турками...
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11.05.2020 03:15 Ответить
Значит любитель острых блюд и носишь бороду и усы кстати ,а в многоточии кого имел в виду?
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11.05.2020 03:23 Ответить
Половців😊 І це не жарт.
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11.05.2020 03:26 Ответить
Колись любив справжню абхазьку аджику, а тепер лише куницю по-стамбульскі😱
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11.05.2020 03:29 Ответить
Курку😵 ще не вистачало з'їсти куницю😱
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11.05.2020 03:30 Ответить
Вже чули. Ми всі Президенти. Та Зеля - скоро лусне, а інші презеденти, - сохнути почали.
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11.05.2020 08:09 Ответить
Так вам і треба, Зебіли. Вже прийшов час вам починати пухнути ві голоду.
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11.05.2020 13:04 Ответить
Ми всІ трошечки євреї/ Живущие в Украине этнические евреи должны капля по капле выдавливать из себя рабиновичей с коломойскими - воров,граждан Израиля-военного союзника Путина. Дожились: Данилюк трижды предлагал мне возглавить Минобороны Украины, - Виндман. Виндман-киевский еврей,эмигрировавший в США. Громадяни України спочатку воїни -запорожці, а вже потім корчмарі-лихварі.
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11.05.2020 08:58 Ответить
Не вір йому.
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11.05.2020 07:46 Ответить
Когда он "заболел",я писал шо 101% выздоровеет.Это у них сценарий такой по всему миру.
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11.05.2020 05:42 Ответить
Когда он заболел,я писал шо ставлю 101%,шо выздоровеет.Это у них такой сценарий по ясему миру
Это как нам в школе талдычили,шо Черчель в войну пил чай без заварки.
А щас Кличко скакает со шнуром от ноутбука.
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11.05.2020 05:58 Ответить
А в Україні давно плюнули на заборону і спокійно гуляють у парках.
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11.05.2020 02:02 Ответить
насчёт "спокійно" не согласен
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11.05.2020 02:05 Ответить
Я спокійно гуляю і бачу таких самих відпочиваючих у парках🤫
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11.05.2020 02:13 Ответить
Треба і собі вже починати гуляти у парках та вигулювати обновки, які я накупувала в Інтернеті під час карантину.
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11.05.2020 02:22 Ответить
А вы предложите Али Хасану, а то я стесняюсь и поедем к нему на дачу отдыхать под Киевом
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11.05.2020 02:36 Ответить
Будинок практично в Києві, а якщо приїдете, то там треба працювати!
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11.05.2020 02:37 Ответить
У меня есть робот исполнитель с японской физиономией, много чего умеет пьёт только машинное масло
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11.05.2020 02:43 Ответить
Таке не підходить, бо у мене там ручна робота😊
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11.05.2020 02:49 Ответить
Вареники будет Иренка лепить
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11.05.2020 03:29 Ответить
Так зять є у мене, а там мангал, на якому він професійно робить шашлики. Але там радити по саду дуже багато. Не хочу розповідати чому так.
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11.05.2020 03:35 Ответить
я тоже гуляю, но это не особо спокойно. в принципе орлята могут вынырнуть в любой момент.... глубокого релакса не получается причём этот запрет противоэпидемического смысла не имеет. и лопоухий глист был настолько глуп, что заявил об этом публично, возможно не один раз: впервые я об этом читал примерно месяц назад.
есть хороший повод ненавидеть... а вот кого, нужно подумать. зелёная власть мерзость это само собой. но это не её ноу-хау.
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11.05.2020 02:22 Ответить
Зробіть собі ксіву та гуляйте😊
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11.05.2020 02:33 Ответить
Так ты ещё оказывается и депутат местных советов ,тогда дружим как никогда
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11.05.2020 02:38 Ответить
Не депутат, але ксіву на транспорт зробив. Цього достатньо.
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11.05.2020 02:50 Ответить
На струйнике распечатал, ладно я никому не расскажу
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11.05.2020 02:56 Ответить
Як не дивно, але в мене справжня ксіва!
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11.05.2020 03:01 Ответить
А на фото ксивы ты в кепке и с усами?
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11.05.2020 03:11 Ответить
Майже вгадали! А ще у мене погляд, який не можна забути😁
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11.05.2020 03:13 Ответить
Такой взгляд как у телохранителя индуса (именно таким тебя и представляю), мистера Крампе (рыба кит) в фильме "Укол зонтиком "значит и ножём владеешь в совершенстве как он
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11.05.2020 03:35 Ответить
У індусів 120 націй, які іноді не розуміють один одного. Іноді смішно їх чути, як один індус говорив на іншого індуса, що він йому не земляк!
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11.05.2020 03:41 Ответить
даже если такая и существует, до завтра не успею. а завтра она уже будет не нужна.
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11.05.2020 02:38 Ответить
Ще не вечір, бо зебілізм безмежний😊
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11.05.2020 02:42 Ответить
Алё Али, ты так и не ответил на посты ,я думал спать пошёл, а ты как огурчик давай
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11.05.2020 02:05 Ответить
А я з телефону пишу, тому не завжди бачу кому відповідати. І до речі, я вже спав чотири години😔
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11.05.2020 02:11 Ответить
І захворюваність зростає. Олені...
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11.05.2020 02:11 Ответить
Захворюваність і буде зростати, ви це не зупините.
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11.05.2020 02:14 Ответить
Що уже переобувся? Раніше був затятим карантинщиком
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11.05.2020 02:23 Ответить
Спокойно ,если есть пистолет или приличная собачка килограмм за 30
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11.05.2020 03:27 Ответить
А аленей выгуливать можно??
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11.05.2020 02:10 Ответить
73% алєнєй. Ти увєзі мєня алєнь в свою страну алєнью...
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11.05.2020 02:12 Ответить
Ех! Я б теж хотіла по Лондону прогулятися. А особисто по Портобелло-роуд.
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11.05.2020 02:27 Ответить
Не так давно я розмовляв з людиною, яка три місяці проходила стажування в Лондоні. Все його спілкування там було з арабами і поляками😁
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11.05.2020 02:40 Ответить
Про індусів забув. Там їх ще більше, ніж арабів.
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11.05.2020 03:04 Ответить
Так я і в Києві маю друга індуса більше 30 років! До речі, він дуже приємна і нормальна людина, яка допомогла мені трохи вижити і прогодувати дитину у 90-ті роки!
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11.05.2020 03:20 Ответить
А Лукашенко в Беларуси?
А он и не собирается выводить страну из карантина т.к. его и не вводил.
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11.05.2020 06:43 Ответить
Білоруси вже 25 років на карантині.
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11.05.2020 07:00 Ответить
Точно, рты они рукой прикрывать умеют.
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11.05.2020 08:19 Ответить
Это социализм, а не карантин, не путай. Беларусь, в основной массе живут и прославляют батьку.
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11.05.2020 09:35 Ответить
Молодець, Борис!!!
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11.05.2020 08:38 Ответить
Интересно, что скажет Геращенко о британской власти, которая, оказывается, вводила ограничения не только для парков, но и передвижения по улице Правда, она может сказать, да кто такая эта ваша Британия, нашли с кем сравнивать Украину. Хотя, увы, действительно, где Британия, а где Украина
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11.05.2020 11:25 Ответить
 
 