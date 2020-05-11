В Великобритании начали ослаблять карантин: разрешают гулять по улицам и в парках

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с телевизионным обращением к жителям, в котором рассказал, как страна будет выходить из карантина.

Среди прочего вводится система предупреждения об опасности заражения COVID-19 по типу террористической угрозы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

По словам Джонсона, реализация плана зависит от того, как будет развиваться борьба с заболеванием, в частности, от базового показателя R, который определяет среднее число людей, которых заражает один инфицированный COVID-19. Сейчас, как отметил премьер-министр, этот показатель составляет от 0,5 до 0,9.

"Мы не можем просто отменить локдаун на этой неделе. Вместо этого мы предпринимаем первые осторожные шаги, видоизменяющие наши ограничения, - сказал Джонсон. - Мы будем руководствоваться научными данными и общественным здоровьем. И я должен снова подчеркнуть, что все это зависит от выполнения целого ряда важных условий".

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Согласно введенной системе, уровень угрозы заражения будет определяться по шкале от зеленого (1-й) до красного (5-й) и меняться в зависимости от получаемых данных. Джонсон объявил, что сейчас страна находится на 4-м уровне, "однако сейчас мы можем начать двигаться в сторону третьего уровня".

Об уровне опасности будет оповещать Совместный центр по биобезопасности, который также займется определением степени опасности заражения коронавирусом в разных частях страны. Это значит, что уровень угрозы в одном городе может существенно отличаться от уровня в других местах. Система будет также информировать о переменах в ограничениях, действующих в разных районах Англии.

Другие меры, о которых объявил премьер-министр Великобритании:

С понедельника людям, которые не могут работать из дома, например, строителям, рекомендуют отправляться на работу. Сейчас они могут делать это только в случае крайней необходимости. При этом сотрудники должны пытаться избегать общественного транспорта.

Со среды на следующей неделе жителям Англии позволят заниматься спортом на улице без ограничений. Сейчас они могут выходить для физических упражнений только один раз в день.

Британцы смогут посещать парки, загорать в них, а также пользоваться своими автомобилями для путешествий.

Начальные школы могут начать открываться с 1 июня, начнется также поэтапное открытие магазинов.

При этом меры социального дистанцирования должны сохраняться, а для нарушителей вводятся увеличенные штрафы.

Пабы, рестораны, гостиницы и другие общественные места могут начать открываться не ранее июля, "но только в том случае, если в пользу этого будет говорить статистика".

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Глава правительства Шотландии Никола Стерджен заявила в воскресенье, что в этой части Великобритании с понедельника людям разрешат заниматься спортом на улице чаще, чем один раз в день. Это будет единственным послаблением карантина в Шотландии.

Отмечается, что в воскресенье, 10 мая, в Британии было зарегистрировано еще 269 смертей от COVID-19, всего в стране умерло 31 855 человек с коронавирусной инфекцией.