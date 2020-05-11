В Великобритании начали ослаблять карантин: разрешают гулять по улицам и в парках
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с телевизионным обращением к жителям, в котором рассказал, как страна будет выходить из карантина.
Среди прочего вводится система предупреждения об опасности заражения COVID-19 по типу террористической угрозы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
По словам Джонсона, реализация плана зависит от того, как будет развиваться борьба с заболеванием, в частности, от базового показателя R, который определяет среднее число людей, которых заражает один инфицированный COVID-19. Сейчас, как отметил премьер-министр, этот показатель составляет от 0,5 до 0,9.
"Мы не можем просто отменить локдаун на этой неделе. Вместо этого мы предпринимаем первые осторожные шаги, видоизменяющие наши ограничения, - сказал Джонсон. - Мы будем руководствоваться научными данными и общественным здоровьем. И я должен снова подчеркнуть, что все это зависит от выполнения целого ряда важных условий".
Согласно введенной системе, уровень угрозы заражения будет определяться по шкале от зеленого (1-й) до красного (5-й) и меняться в зависимости от получаемых данных. Джонсон объявил, что сейчас страна находится на 4-м уровне, "однако сейчас мы можем начать двигаться в сторону третьего уровня".
Об уровне опасности будет оповещать Совместный центр по биобезопасности, который также займется определением степени опасности заражения коронавирусом в разных частях страны. Это значит, что уровень угрозы в одном городе может существенно отличаться от уровня в других местах. Система будет также информировать о переменах в ограничениях, действующих в разных районах Англии.
Другие меры, о которых объявил премьер-министр Великобритании:
- С понедельника людям, которые не могут работать из дома, например, строителям, рекомендуют отправляться на работу. Сейчас они могут делать это только в случае крайней необходимости. При этом сотрудники должны пытаться избегать общественного транспорта.
- Со среды на следующей неделе жителям Англии позволят заниматься спортом на улице без ограничений. Сейчас они могут выходить для физических упражнений только один раз в день.
- Британцы смогут посещать парки, загорать в них, а также пользоваться своими автомобилями для путешествий.
- Начальные школы могут начать открываться с 1 июня, начнется также поэтапное открытие магазинов.
- При этом меры социального дистанцирования должны сохраняться, а для нарушителей вводятся увеличенные штрафы.
- Пабы, рестораны, гостиницы и другие общественные места могут начать открываться не ранее июля, "но только в том случае, если в пользу этого будет говорить статистика".
Глава правительства Шотландии Никола Стерджен заявила в воскресенье, что в этой части Великобритании с понедельника людям разрешат заниматься спортом на улице чаще, чем один раз в день. Это будет единственным послаблением карантина в Шотландии.
Отмечается, что в воскресенье, 10 мая, в Британии было зарегистрировано еще 269 смертей от COVID-19, всего в стране умерло 31 855 человек с коронавирусной инфекцией.
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Згадалось:
Ми всІ трошечки євреї, просто ще не всі в цьому зізнались.
Это как нам в школе талдычили,шо Черчель в войну пил чай без заварки.
А щас Кличко скакает со шнуром от ноутбука.
есть хороший повод ненавидеть... а вот кого, нужно подумать. зелёная власть мерзость это само собой. но это не её ноу-хау.
А он и не собирается выводить страну из карантина т.к. его и не вводил.