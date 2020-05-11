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Новости Коронавирус и карантин
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Еще 56 новых случаев коронавируса выявили 10 мая на Буковине, - глава ОГА Осачук

Еще 56 новых случаев коронавируса выявили 10 мая на Буковине, - глава ОГА Осачук

В Черновицкой области 10 мая лабораторно подтвердили 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом в Facebook сообщил председатель областной администрации Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.

"В Черновицкой области выздоровели 356 человек! ПЦР-тесты сегодня показали дважды отрицательный результат 21 буковинцу. Вместе с тем, есть и новые случаи заражения. Сегодня, 10 мая, лабораторно подтверждено еще 56 случаев коронавируса в области. Из них 23 - в Черновцах. Таким образом, общее количество инфицированных на Буковине с первого установленного случае составляет 2324 человека", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Черновицкой области выявили 89 новых случаев COVID-19, всего - 2268, - ОГА

Еще 56 новых случаев коронавируса выявили 10 мая на Буковине, - глава ОГА Осачук 01

Напомним,  на утро 10 мая зафиксировано 522 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 15 232, летальных - 391, выздоровели 3060 человек. В Черновицкой области, по данным Минздрава, было 2268 случаев коронавируса.

Автор: 

Буковина (901) карантин (16729) ОГА (2394) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Еще 56 новых случаев коронавируса выявили 10 мая на Буковине, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 900
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11.05.2020 06:45 Ответить
+3
Якщо ще й реальна можливість поширювати вірус х допомогою тестів. То це золота жила для керування стадом. Поки люди не почнуть нищити житло і яхти мільярдерів поки будуть віруси і карантини!
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11.05.2020 02:46 Ответить
+3
Поки влада не почне дохнути пачками,ні в яку епідемію не вірю.
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11.05.2020 03:11 Ответить
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Мабуть поки усі не перехворіють, то цей вірус не зупиниться.
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11.05.2020 02:28 Ответить
Хто придумав цю аферу з тестами, той розумів що це можливість керувати стадо карантинами на довгий час. Тепер можна вигадувати віруси кожного року і тестувати на ці віруси. Це кінець нормальному життю. Еліта планети вирішила піти на шлях депопуляції.
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11.05.2020 02:43 Ответить
Якщо ще й реальна можливість поширювати вірус х допомогою тестів. То це золота жила для керування стадом. Поки люди не почнуть нищити житло і яхти мільярдерів поки будуть віруси і карантини!
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11.05.2020 02:46 Ответить
Еще 56 новых случаев коронавируса выявили 10 мая на Буковине, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 900
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11.05.2020 06:45 Ответить
Зелєпупу на гілляку.
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11.05.2020 02:40 Ответить
Зеленяку ...
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11.05.2020 05:02 Ответить
Поки влада не почне дохнути пачками,ні в яку епідемію не вірю.
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11.05.2020 03:11 Ответить
У нас в Одесс,е как правило,только 2-3 случая в сутки. Правда вчера 3 медика заболели.
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11.05.2020 05:21 Ответить
Буковинці,розкажіть шо у вас там твориться,а то нас Буковиною уже всіх запугали.
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11.05.2020 05:35 Ответить
Біда чорна, через тиждень підуть полуниця і черешня.
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11.05.2020 07:47 Ответить
Еще 56 новых случаев коронавируса выявили 10 мая на Буковине, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 2987
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11.05.2020 06:56 Ответить
Шмыгаль выполняет приказ Ахметова не выпускать рабов
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11.05.2020 07:05 Ответить
Еще 56 новых случаев коронавируса выявили 10 мая на Буковине, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 32
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11.05.2020 07:14 Ответить
Я не знаю, что происходит, но я беспокоюсь из-за количества психов вокруг меня.😷
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11.05.2020 07:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BjK4q5xWIZ0
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11.05.2020 07:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BjK4q5xWIZ0
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11.05.2020 07:38 Ответить
Еще 56 новых случаев коронавируса выявили 10 мая на Буковине, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 1246
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11.05.2020 07:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=eva9uim2GJk
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11.05.2020 07:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=eva9uim2GJk
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11.05.2020 07:39 Ответить
Кошмар. Нужно жёсткий карантин до конца года)))
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11.05.2020 07:31 Ответить
Щоразу, як зростання епідемії знижується, втручається бацила рускава міра - то пасочники, то поминальники, то пабєдабєси.
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11.05.2020 07:34 Ответить
 
 