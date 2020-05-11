Еще 56 новых случаев коронавируса выявили 10 мая на Буковине, - глава ОГА Осачук
В Черновицкой области 10 мая лабораторно подтвердили 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом в Facebook сообщил председатель областной администрации Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.
"В Черновицкой области выздоровели 356 человек! ПЦР-тесты сегодня показали дважды отрицательный результат 21 буковинцу. Вместе с тем, есть и новые случаи заражения. Сегодня, 10 мая, лабораторно подтверждено еще 56 случаев коронавируса в области. Из них 23 - в Черновцах. Таким образом, общее количество инфицированных на Буковине с первого установленного случае составляет 2324 человека", - заявил он.
Напомним, на утро 10 мая зафиксировано 522 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 15 232, летальных - 391, выздоровели 3060 человек. В Черновицкой области, по данным Минздрава, было 2268 случаев коронавируса.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль