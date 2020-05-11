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Новости Агрессия России против Украины
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Один украинский воин получил ранения на Донбассе, еще трое - боевые травмы. За сутки - 15 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Один украинский воин получил ранения на Донбассе, еще трое - боевые травмы. За сутки - 15 вражеских обстрелов, - штаб ОС

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Для подавления огневых средств противника украинские воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После чего захватчики прекратили свою активность", - сказано в сообщении.

Сообщается, что по украинским военнослужащих, выполняющим задачи возле Авдеевки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российские наемники пять раз открывали огонь. В общем здесь враг выпустил 41 мину из минометов 120-мм и 82-мм калибров и применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Недалеко от населенного пункта Старогнатовка оккупанты дважды вели огонь из вооружения боевых машин пехоты.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил пять обстрелов по защитникам Орехово из запрещенных минскими соглашениями вооружений. В общем вооруженные формирования РФ использовали 25 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 54 мины 120-мм и 82-го калибров. Кроме этого враг применял противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Позиции Объединенных сил рядом с Новотошковским оккупанты обстреляли три раза - из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометов.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, трое - боевые травмы.

Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили вражеским подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою деятельность", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое воинов ОС пострадали в результате вражеского обстрела возле Орехово, - пресс-центр

По данным разведки, 10 мая украинские военнослужащие ранили пять российских оккупантов.

Объединенные силы и в дальнейшем будут адекватно и без колебаний отвечать на каждый вражеский обстрел, который несет угрозу жизни и здоровью как военнослужащих так и мирных жителей.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.

Один украинский воин получил ранения на Донбассе, еще трое - боевые травмы. За сутки - 15 вражеских обстрелов, - штаб ОС 01
Один украинский воин получил ранения на Донбассе, еще трое - боевые травмы. За сутки - 15 вражеских обстрелов, - штаб ОС 02

обстрел (28274) оружие (10290) ранение (3405) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+11
Одужання хлопцям........
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11.05.2020 07:37 Ответить
+9
Один український воїн зазнав поранення на Донбасі, ще троє - бойових травм. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1667
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11.05.2020 07:41 Ответить
+5
Один український воїн зазнав поранення на Донбасі, ще троє - бойових травм. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 297
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11.05.2020 07:42 Ответить
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Одужання хлопцям........
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11.05.2020 07:37 Ответить
Один український воїн зазнав поранення на Донбасі, ще троє - бойових травм. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1667
показать весь комментарий
11.05.2020 07:41 Ответить
Один український воїн зазнав поранення на Донбасі, ще троє - бойових травм. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 297
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11.05.2020 07:42 Ответить
індульгєнція, і денере бєз кавичєк
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11.05.2020 11:05 Ответить
Боец ДНР , блд!! 1.5 метра мирной украинской земли над головой , является путёвкой в "русский мир"
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11.05.2020 07:47 Ответить
смерть сепарам
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11.05.2020 07:50 Ответить
Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Смерть российским агрессорам! Смерть русским тварям!
Один український воїн зазнав поранення на Донбасі, ще троє - бойових травм. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 25
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11.05.2020 08:05 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть расіянським окупантам!!!! 79 снарядів та мін біля Орехово, це вже не обстріл, це бій був!!!???
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11.05.2020 08:11 Ответить
07:11https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3022882-za-dobu-okupanti-obstrilali-sili-oos-15-raziv-cotiroh-nasih-bijciv-poraneno.html За добу окупанти обстріляли сили ООС 15 разів: четверо бійців поранені
За минулу добу збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3022882-za-dobu-okupanti-obstrilali-sili-oos-15-raziv-cotiroh-nasih-bijciv-poraneno.html
Один український воїн зазнав поранення на Донбасі, ще троє - бойових травм. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1145
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11.05.2020 09:01 Ответить
цензор уперто продовжує публікувати зведення "як є" - окремо "поранених", окремо "бойові травми" - то хай пояснять читачам різницю, бо сприймається так, ніби "бойова травма" це шось менш серйозне ніж поранення.

Новий класифікатор ВСТ 01.305.003 військових втрат розрізняйє: 1) бойові ураження 2) небойові травми 3) захворювання.
Бойових травм в тому класифікаторі нема.
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11.05.2020 11:17 Ответить
і ше по "втрат нема" - втрати розрізняють на незворотні та тимчасові. Незворотні - це загибель. Поранення - по класифікації теж втрати, якшо боєць в результаті уражень (навіть бойового шоку) втратив працездатність та госпіталізований більш ніж на добу.
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11.05.2020 11:27 Ответить
Класифікатор втрат особового складу призначений в тому числі і для інформаційних систем та звітності. Штаб ООС використовує самопридумані тлумачення "втрат" та "бойових травм"
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11.05.2020 11:35 Ответить
 
 