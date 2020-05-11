Один украинский воин получил ранения на Донбассе, еще трое - боевые травмы. За сутки - 15 вражеских обстрелов, - штаб ОС

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Для подавления огневых средств противника украинские воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После чего захватчики прекратили свою активность", - сказано в сообщении.

Сообщается, что по украинским военнослужащих, выполняющим задачи возле Авдеевки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российские наемники пять раз открывали огонь. В общем здесь враг выпустил 41 мину из минометов 120-мм и 82-мм калибров и применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Недалеко от населенного пункта Старогнатовка оккупанты дважды вели огонь из вооружения боевых машин пехоты.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил пять обстрелов по защитникам Орехово из запрещенных минскими соглашениями вооружений. В общем вооруженные формирования РФ использовали 25 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 54 мины 120-мм и 82-го калибров. Кроме этого враг применял противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Позиции Объединенных сил рядом с Новотошковским оккупанты обстреляли три раза - из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометов.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, трое - боевые травмы.

Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили вражеским подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою деятельность", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое воинов ОС пострадали в результате вражеского обстрела возле Орехово, - пресс-центр

По данным разведки, 10 мая украинские военнослужащие ранили пять российских оккупантов.

Объединенные силы и в дальнейшем будут адекватно и без колебаний отвечать на каждый вражеский обстрел, который несет угрозу жизни и здоровью как военнослужащих так и мирных жителей.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.



