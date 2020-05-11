РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11817 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 095 21

НАТО будет оставаться "ядерным альянсом", пока у РФ и Китая есть атомное оружие, - Столтенберг

НАТО будет оставаться

НАТО стремится к миру без ядерного оружия, но пока оно существует, организация будет оставаться ядерным альянсом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в статье генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, опубликованной в воскресенье в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мир, в котором Россия, Китай и другие государства будут владеть атомным оружием, а НАТО нет, не будет безопасным, - считает он. - В связи с этим все партнеры по альянсу договорились о том, что НАТО будет оставаться ядерным альянсом до тех пор, пока существует атомное оружие".

Одновременно Столтенберг в очередной раз заявил, что НАТО - "это оборонительный альянс".

"Атомное оружие НАТО не нацелено на то, чтобы провоцировать конфликты, но нацелено на сохранение мира и сдерживание агрессивных действий", - говорится в статье.

Генсек отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса, существуют и другие глобальные проблемы: "Сохраняются террористические угрозы, авторитарные режимы бросают вызов демократиям, мы видим развитие атомного оружия в таких странах, как КНДР, а также агрессивные акции России".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО будет углублять партнерство с Украиной и Грузией, - Столтенберг

"Россия в последние годы инвестировала значительные средства в свои военные мощности, в особенности в ядерный арсенал, разместила способные нести атомное оружие ракеты в Калининграде", а также "грозила Дании, Польше и Румынии атомными ударами".

Он также напомнил о ситуации вокруг Крыма, обвинив Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который по инициативе США прекратил свое действие 2 августа 2019 года.

"В противоположность этому НАТО стремится к миру без ядерного оружия посредством осуществления контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения", - утверждает генсек альянса.

"Ядерные соглашения НАТО сегодня так же важны, как и прежде", - подытожил Столтенберг.

По его мнению, если бы альянс отказался от атомного оружия в рамках своей стратегической концепции по устрашению потенциальных противников, то больше стран стали бы стремиться к созданию собственной атомной бомбы.

Китай (3069) НАТО (10180) россия (96472) ядерное оружие (1379) Столтенберг Йенс (1620)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
"Россия в последние годы инвестировала значительные средства в свои военные мощности, в особенности в ядерный арсенал, разместила способные нести атомное оружие ракеты в Калининграде", а также "грозила Дании, Польше и Румынии атомными ударами". Источник: https://censor.net.ua/n3194652
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Столтенберг спеціально забув, що росія погрожувала ЯЗ Україні, а США примусила Україну ліквідувати свою ЯЗ!
показать весь комментарий
11.05.2020 07:28 Ответить
+6
При нашій дійсності біологічна зброя краще, НАТО збирається відповісти москалям за біологічну атаку?
показать весь комментарий
11.05.2020 07:49 Ответить
+5
Поки у США, НАТО не хочуть озвучувати інформацію щодо вини росії у цій біологічній атаці! Це все тому, що інакше дійсно потрібна буде відповідь, яку вони не хочуть робити!
показать весь комментарий
11.05.2020 07:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А нато не хочет разоружиться,как они навязали Украине,а Китай и РФ дадут им чемтное слово не нападать
показать весь комментарий
11.05.2020 07:28 Ответить
Честное слово кацапа дешевле собачьего дерьма.
Так что будет НАТО жить.
показать весь комментарий
11.05.2020 07:46 Ответить
Они могут дать ещё чемтное и благородное
показать весь комментарий
11.05.2020 08:07 Ответить
ти звідки букофки малюєш??
показать весь комментарий
11.05.2020 08:18 Ответить
"Россия в последние годы инвестировала значительные средства в свои военные мощности, в особенности в ядерный арсенал, разместила способные нести атомное оружие ракеты в Калининграде", а также "грозила Дании, Польше и Румынии атомными ударами". Источник: https://censor.net.ua/n3194652
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Столтенберг спеціально забув, що росія погрожувала ЯЗ Україні, а США примусила Україну ліквідувати свою ЯЗ!
показать весь комментарий
11.05.2020 07:28 Ответить
"Враг коварно напал на наши самолеты,в то время,как они мирно бомбили его города".
показать весь комментарий
11.05.2020 07:34 Ответить
НАТО будет оставаться "ядерным альянсом", пока параша не уничтожена. Так точнее.
А остальные гнойники типа КНДР и Ирана сдохнут сами после параши.
показать весь комментарий
11.05.2020 07:34 Ответить
, что НАТО будет оставаться ядерным альянсом до тех пор, пока существует атомное оружие"....а можно это оружие подвинуть к российской границе,украинцы не желают чтобы в случае конфликта НАТО с китайско мордовским населением ,не летали с обеих сторон над мирными городами Украины ядерные ракеты. Источник: https://censor.net/n3194652
показать весь комментарий
11.05.2020 07:36 Ответить
При нашій дійсності біологічна зброя краще, НАТО збирається відповісти москалям за біологічну атаку?
показать весь комментарий
11.05.2020 07:49 Ответить
Поки у США, НАТО не хочуть озвучувати інформацію щодо вини росії у цій біологічній атаці! Це все тому, що інакше дійсно потрібна буде відповідь, яку вони не хочуть робити!
показать весь комментарий
11.05.2020 07:52 Ответить
Анекдот:
"Иран заявил,шо если на них нападет НАТО,он выпустит все ракеты по Израилю.Страны-члены НАТО,кроме Израиля,призадумались."
показать весь комментарий
11.05.2020 07:52 Ответить
це посил до України, що треба робити її...
показать весь комментарий
11.05.2020 08:22 Ответить
НАТО залишатиметься "ядерним альянсом", поки у РФ і Китаю є атомна зброя, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5906
показать весь комментарий
11.05.2020 08:53 Ответить
НАТО залишатиметься "ядерним альянсом", поки у РФ і Китаю є атомна зброя, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6203
показать весь комментарий
11.05.2020 09:05 Ответить
Так что лапти, можете начинать его интенсивно грызть..
показать весь комментарий
11.05.2020 09:14 Ответить
Смотрите, как бы Украина не подтянулась. Будапештский меморандум нарушен - имеем полное право восставновить ЯО.
показать весь комментарий
11.05.2020 10:04 Ответить
 
 