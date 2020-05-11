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Новости Коронавирус и карантин
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Число жертв коронавируса в мире превысило 282,7 тыс. человек, инфицированы более 4,1 млн. ИНФОГРАФИКА

Число жертв коронавируса в мире превысило 282,7 тыс. человек, инфицированы более 4,1 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 11 мая в мире зарегистрировали 4 102 955 случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 282 719 смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 79 528, заболевших - 1 329 799.

Испания сообщает о 224 350 случаях COVID-19, 26 621 человек умерли.

В Италии зафиксировано 219 070 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 30 560 летальные.

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Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Великобритании, Италии, Испании и Франции.

В Великобритании умерли 31 930 человека, во Франции - 26 383, в Германии - 7 569, в Иране - 6 640, в Турции - 3 786, в Бельгии - 8 656, в Нидерландах - 5 459, Канаде - 4 991.

В РФ число зараженных достигло 209 688 человек, из которых 1 915 умер, в Беларуси - 22 973, умерли - 131; в Польше - 15 996, умерли - 800; в Молдове - 4 927, умерли - 169; в Венгрии - 3 263, умерли - 413; в Румынии - 15 362, умерли - 961; в Словакии - 1 457, умерли - 26.

Напомним, в Украине на утро 10 мая зафиксировано 522 новых случая COVID-19: всего - 15 232, летальных - 391, выздоровели 3060 человек.

Число жертв коронавируса в мире превысило 282,7 тыс. человек, инфицированы более 4,1 млн 01

карантин (16729) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
що тут дивного? якби ви кожного ранку чистили зуби в Ганзі, їли брудними руками з підлоги, а також пісяли та какали - на вулиці ,де приспічить , і, при цьому досягли 18-и річчя-то, яка корона вам страшна після цього. Це коронавірус має заразитись від вас та здохнути
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11.05.2020 09:46 Ответить
+1
Интересно, а насколько десятков тысяч, уменьшилась смертность от онкологических, кардиологических, вегето сосудистых заболеваний? А сколько из этих 282 тысяч, были с перхотью в волосах?
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11.05.2020 08:30 Ответить
+1
Ви пропонуєте перетворитись на диких тварин? відмовитись від ліків та слідувати лише природньому відбору.В цілому, задля істотного зменшення людства та покращення генофонду-я з Вами погоджуюсь. Але, дуже цікаво було б на вас подивитись, коли хворіє Ваше дитя, а Ви мужньо чекаєте, поки, дубова кора допоможе при діареї, а, якщо раптом не допомагає - Ви просто мужньо чекаєте розв'язки, розмірковуючи, що баба ще народить, якщо що.
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11.05.2020 10:53 Ответить
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вся ольгінська наволоч!

ВАША ТЕМА!
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11.05.2020 08:29 Ответить
Интересно, а насколько десятков тысяч, уменьшилась смертность от онкологических, кардиологических, вегето сосудистых заболеваний? А сколько из этих 282 тысяч, были с перхотью в волосах?
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11.05.2020 08:30 Ответить
і вооще.
ВСЕ УМРУТ.
ПОЕТОМУ ПРІВІВКІ-ЗЛО!

ПРОТІВ ВОЛІ БОГА!/РПЦ подвєрдіт.
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11.05.2020 08:54 Ответить
Не знаю, позицию РПЦ, но логика и здравый смысл, говорит, что все умрут. Потому, что естественный отбор, раньше оставлял только здоровых людей, то сейчас выхаживают всех и недоношеных,и зарожденных в пробирке, хирургии всех пороков, церебральных параличей, инвалидных колясок и приспособлений, прививок от всех болезней,таблеток при любом чихе и тому подобных вещей. Человечество оторвалось от природы, вся жизнь на кнопочном управлении без физических нагрузок и иммунитета. Естественно, для людей искусственная жизнь, это тупиковый путь. Похоже, планета, неоднократно, сбрасывала человечество в первобытные условия. И эта пандемия, это уже тоже первый звоночек.
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11.05.2020 10:23 Ответить
Лукашенко провел парад без единой маски. На параде присутствавали китайцы, тоже без масок.
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11.05.2020 09:30 Ответить
Это Индия.
Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 282,7 тис. осіб, інфіковано понад 4,1 млн - Цензор.НЕТ 8457
Количество смертельных случаев 2200 на 1,2 млрд населения.
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11.05.2020 09:37 Ответить
що тут дивного? якби ви кожного ранку чистили зуби в Ганзі, їли брудними руками з підлоги, а також пісяли та какали - на вулиці ,де приспічить , і, при цьому досягли 18-и річчя-то, яка корона вам страшна після цього. Це коронавірус має заразитись від вас та здохнути
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11.05.2020 09:46 Ответить
Может Вы и с сарказмом, но по существу, абсолютно верно. Иммунитет, надо приобретать в естественной среде. Как то же дикие животные живут миллионы лет без таблеток и зубных щеток.
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11.05.2020 10:28 Ответить
Ви пропонуєте перетворитись на диких тварин? відмовитись від ліків та слідувати лише природньому відбору.В цілому, задля істотного зменшення людства та покращення генофонду-я з Вами погоджуюсь. Але, дуже цікаво було б на вас подивитись, коли хворіє Ваше дитя, а Ви мужньо чекаєте, поки, дубова кора допоможе при діареї, а, якщо раптом не допомагає - Ви просто мужньо чекаєте розв'язки, розмірковуючи, що баба ще народить, якщо що.
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11.05.2020 10:53 Ответить
Чего тут спорить. Инстинкт, спасения своих детей любой ценой, это тоже от животных. Я просто констатирую факт того, что высокие человеческие познания рано или поздно всё равно погубят цивилизацию. Жить в гармонии с природой нам не дано. Сейчас приумножаются наследственные болезни. Только недавно видел в телевизоре как женятся дауны.
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11.05.2020 11:08 Ответить
Кое, где вместе с Гретой Тумберг, могли бы сделать полезного для планеты. Перестать соревноваться в получении максимально возможного ВВП, рацион питания перенацеливать на собирательство плодов в дикой природе. Разбежаться из мегаполисов. В таком плане жить.
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11.05.2020 11:13 Ответить
плодов в дикой природе не вистачить на стільки ротів.уже й дикої природи немає майже.
людина запрограмована на покращення та спрощення свого побуту та збільшення вимог до задоволення потреб. Це все через мозок, доречі. Горе от ума, так сказать. Найкраще пристосовані до виживання на Землі-примітивні організми.
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11.05.2020 11:35 Ответить
Да ладно вам. Планета пуста. А Вы были на Цейлоне? Это рай на земле, но и там довольно таки безлюдно. Я уж о России не говорю. Каждому человеку Богом дано примерно одно футбольное поле. Но. Почему то еще Пушкин писал. Столпились кучей у ограды, любви стыдятся, мысли гонят, торгуют волею своей и просят денег да цепей. Жильё в Киевской хрущёвке в сто раз дороже чем в Полтавском селе. Может Бог дал нам этот короновирус, что бы мы репу почесали. Я же говорю, что начинаем новую жизнь с понедельника. Я о будущих тенденциях.
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11.05.2020 11:44 Ответить
***Я же НЕ говорю
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11.05.2020 11:45 Ответить
пане, а чому Ви у Франції, а не в полтавському селі?)
глобальні зміни клімату виправлять ситуацію з густотою населення в Росії, так само, як і в Україні. скільки при Пушкіні жило людей на планеті -мільярд. скільки років пройшло з тих пір -всього двісті, а вже 7,5 мільярдів . кількість збільшення мутацій, епідемій, війн за ресурси -на жаль, не минуча.
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11.05.2020 12:30 Ответить
Численность населения, не обязана расти вечно. Помнится в истории уже был возврат в мрачное средневековье, а потом ренессанс, возрождение. Весь 11й век в Европе была засуха. Люди вымерли от голода и болезней. А вот в верховьях Иртыша, наоборот, климат благоприятствовал размножению. На обезлюдевшие территории хлынула орда. Были и другие великие переселения народов. Вон кости слонов разбросаны по Якутии. А сейчас там вечная мерзлота. Гренландия, ещё недавно соответствовала названию. Ни что ни вечно под луной.
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11.05.2020 13:16 Ответить
Назовите среднюю продолжительность жизни приматов, сопоставимых по массе с человеком, а за одно и их популяцию. И мы сразу выясним на сколько естественный отбор "предпочтительнее" современной медицины и средств профилактики.
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11.05.2020 13:24 Ответить
Порядка четырёх десятилетий длится жизнь большинства обезьян. Ну и что? Они почти всю жизнь они в фазе молодости. Плодятся до самой смерти. А черепахи 300 лет живут, это значит надо жить по черепашьи?
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11.05.2020 13:39 Ответить
Остаётся пожелать Вам и Вашим близким, жить столько и так же счастливо, как приматам. Вы же этого хотите, я же ничего не перепутал? Пусть желания сбываются. А нам помучатся с современной медициной лет так до ста.
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11.05.2020 17:27 Ответить
Сто лет, это очень мало. Вспомните " Каин родил Еноха, этот Гаеридада, тот Мафусаила, тот Ламеха," Первородные люди жили 600-900-1000 лет и умирали. Археологи не перестают нас удивлять. Черепа древних людей, со своими зубами, а не пластмассовыми как у наших современников с 60 лет. Это сейчас люди могут жить только при наличии своих костылей. Вместо телепатии, сотовые телефоны, вместо гипнотерапии фармацевтика, при наличии машины наличие ног стало неоправданным атавизмом. Большие яркие души, исчезли, все люди стали, только винтиками государственной машины. Жить автономно, никто не сможет. Нам до семьи Лыковых, как до марса. Соль, металл, спички пуговицы, всё всё, можно достать только путём обмена на свой продукт с применением денег. Честь, совесть, доброта, стали помехами в жизни. Сами мы из этого замкнутого круга не выйдем. Поэтому помучаемся ещё лет 500 и всё равно вымрем почти все. Эти отскоки к первобытности и возвраты уже происходили до нас и будут после нас.
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11.05.2020 19:02 Ответить
Хотя бы одно научное доказательство жизни любого человека более 150 лет в студию !!! Ну если говорить о фактах, известные мне, то за последние 100 лет средняя продолжительность жизни человека увеличилась вдвое. А ископаемые останки наших предков, говорят о наличии в древние времена от кариеса до онкологии полный набор. И пока, кое кто из наших предков ножками за год только до столицы добирались, ничего более не делая и ни чем полезным не занимаясь, я, мои друзья и родственники успеваем побывать на трёх континентах и с отдыхом, и по работе.
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11.05.2020 21:59 Ответить
Хм! Доказательства! Да запросто! Тебя ксерокопии свидетельства о рождении и свидетельста о смерти Мафусаила устроит? Где то я тут недавно в шкафу натыкался на них и приткнул, толи в паспорт от микроволновки, то ли холодильника. Помню уголки обтрёпаные такие, да и чернила повыгорали за 5000 лет, особеннно у свидетельства о рождении, потому, что оно постарше на 969 лет по сравнению со свидетельством о смерти. Счас найду. А пока я буду искать, ты мне ответь, только пожалуйста честно. Ты когда нибудь кукушку видел? Хотя бы на одном из трёх континентов? Слышать, то мы её все слышали, а вот видеть никому не доводилось. Я думаю, что кукушки не существует. Кукушка, это миф. А ты как думаешь?
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12.05.2020 08:55 Ответить
Ну с кукушкой проблем нет и сам видел и тебе могу показать Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 282,7 тис. осіб, інфіковано понад 4,1 млн - Цензор.НЕТ 7137
А вот общаюсь я сейчас, видимо, с дятлом. Свободен, можешь клюв больше не напрягать.
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12.05.2020 11:42 Ответить
Не надо меня обманывать. Это фотография дикого голубя. Горлица это. Я таких тоже видел, но они не кукуют. Но то такое. Мы же с тобой ещё о смысле жизни не поговорили. Куда же ты? О человеческих эмоциях. У здорового нормального человека баланс, положительных и отрицательных эмоций должен быть уравновешен и стремиться к нолю. Зато глубина чувств у первобытного человека была несомненно выше чем у нас с тобой. Он умел радоваться новым валенкам, больше чем мы с тобой новому мерседесу. И огорчался смерти соплеменника тоже сильнее чем мы. А ты, сильно радовался дешевому коньяку в аэропорту в зоне дьюти фри? А, что ты там кроме облаков, видел из иллюминатора? А вот моя бабушка девчонкой осенью после уборки урожая ходила в Киев Богу молиться км 400 где то, в одну сторону. Видела и кукушек и зайчиков с лисичками, воробушками и сильно радовалась, не меньше чем ты на всех трёх континентах. Да больше, больше, гораздо больше радовалась чем ты! А, что ещё человеку надо? Да уж! А прабабушки так те даже ходили в Стамбул, когда он ещё был Константинополем, с двумя парами сапог за плечами. Стамбул, это далеко, это там Порошенко выкупил справку о подлинности Украинской церкви. Ну он тоже не особо напрягался. На самолёте летал. Наверное неспрста ему та справка понадобилась. Наверное хотел тебе доказать достоверность Библии. Первая книга Бытие как раз про Мафусаила. Ты почитай. Впечатляет.
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12.05.2020 12:13 Ответить
Это Швейцария.
Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 282,7 тис. осіб, інфіковано понад 4,1 млн - Цензор.НЕТ 569

Количество смертельных случаев 1900 на 9 млн. населения.
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11.05.2020 09:44 Ответить
Это Италия.
Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 282,7 тис. осіб, інфіковано понад 4,1 млн - Цензор.НЕТ 2434
Количество смертельных случаев 31000 на 60 млн. населения.
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11.05.2020 09:53 Ответить
 
 