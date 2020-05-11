Число жертв коронавируса в мире превысило 282,7 тыс. человек, инфицированы более 4,1 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 11 мая в мире зарегистрировали 4 102 955 случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 282 719 смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 79 528, заболевших - 1 329 799.

Испания сообщает о 224 350 случаях COVID-19, 26 621 человек умерли.

В Италии зафиксировано 219 070 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 30 560 летальные.

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Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Великобритании, Италии, Испании и Франции.

В Великобритании умерли 31 930 человека, во Франции - 26 383, в Германии - 7 569, в Иране - 6 640, в Турции - 3 786, в Бельгии - 8 656, в Нидерландах - 5 459, Канаде - 4 991.

В РФ число зараженных достигло 209 688 человек, из которых 1 915 умер, в Беларуси - 22 973, умерли - 131; в Польше - 15 996, умерли - 800; в Молдове - 4 927, умерли - 169; в Венгрии - 3 263, умерли - 413; в Румынии - 15 362, умерли - 961; в Словакии - 1 457, умерли - 26.

Напомним, в Украине на утро 10 мая зафиксировано 522 новых случая COVID-19: всего - 15 232, летальных - 391, выздоровели 3060 человек.