Число жертв коронавируса в мире превысило 282,7 тыс. человек, инфицированы более 4,1 млн. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 11 мая в мире зарегистрировали 4 102 955 случаев инфицирования COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 282 719 смертей от коронавируса.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 79 528, заболевших - 1 329 799.
Испания сообщает о 224 350 случаях COVID-19, 26 621 человек умерли.
В Италии зафиксировано 219 070 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 30 560 летальные.
Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Великобритании, Италии, Испании и Франции.
В Великобритании умерли 31 930 человека, во Франции - 26 383, в Германии - 7 569, в Иране - 6 640, в Турции - 3 786, в Бельгии - 8 656, в Нидерландах - 5 459, Канаде - 4 991.
В РФ число зараженных достигло 209 688 человек, из которых 1 915 умер, в Беларуси - 22 973, умерли - 131; в Польше - 15 996, умерли - 800; в Молдове - 4 927, умерли - 169; в Венгрии - 3 263, умерли - 413; в Румынии - 15 362, умерли - 961; в Словакии - 1 457, умерли - 26.
Напомним, в Украине на утро 10 мая зафиксировано 522 новых случая COVID-19: всего - 15 232, летальных - 391, выздоровели 3060 человек.
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Количество смертельных случаев 2200 на 1,2 млрд населения.
людина запрограмована на покращення та спрощення свого побуту та збільшення вимог до задоволення потреб. Це все через мозок, доречі. Горе от ума, так сказать. Найкраще пристосовані до виживання на Землі-примітивні організми.
глобальні зміни клімату виправлять ситуацію з густотою населення в Росії, так само, як і в Україні. скільки при Пушкіні жило людей на планеті -мільярд. скільки років пройшло з тих пір -всього двісті, а вже 7,5 мільярдів . кількість збільшення мутацій, епідемій, війн за ресурси -на жаль, не минуча.
А вот общаюсь я сейчас, видимо, с дятлом. Свободен, можешь клюв больше не напрягать.
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