В Испании полиция оформила 837 тыс. штрафов за нарушение карантина, во Франции - 915 тыс., в Италии - 418 тыс.

В Испании за нарушение карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, полиция выписала 837 000 штрафов. Во Франции оформлено 915 000 нарушений.

За время пандемии коронавируса испанская полиция выписала 837 000 штрафов. Размер штрафа от 600 евро за прогулку по улице или выезд из города, до 10 000 евро за более серьезные нарушения карантина. Помимо штрафов, около 7500 испанцев было арестовано, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правд.

В Италии местная полиция с 11 марта по 3 мая успела оформить 418 222 нарушений. Размер штрафа от 206 евро 3000 евро или 3 месяца тюрьмы.

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Во Франции с середины марта до начала мая было оформлено 915 000 нарушений карантина. Размер штрафа 135 евро.