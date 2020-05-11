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В Испании полиция оформила 837 тыс. штрафов за нарушение карантина, во Франции - 915 тыс., в Италии - 418 тыс.
В Испании за нарушение карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, полиция выписала 837 000 штрафов. Во Франции оформлено 915 000 нарушений.
За время пандемии коронавируса испанская полиция выписала 837 000 штрафов. Размер штрафа от 600 евро за прогулку по улице или выезд из города, до 10 000 евро за более серьезные нарушения карантина. Помимо штрафов, около 7500 испанцев было арестовано, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правд.
В Италии местная полиция с 11 марта по 3 мая успела оформить 418 222 нарушений. Размер штрафа от 206 евро 3000 евро или 3 месяца тюрьмы.
Во Франции с середины марта до начала мая было оформлено 915 000 нарушений карантина. Размер штрафа 135 евро.
Топ комментарии
+4 Иван Пупкин #322791
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+2 Полиграф Полиграхович-007
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+2 Иван Стариков
показать весь комментарий11.05.2020 08:37 Ответить Ссылка
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https://www.who.int/ru/news-room/detail/14-12-2017-up-to-650-000-people-die-of-respiratory-diseases-linked-to-seasonal-flu-each-year
Общее число смертельных случаев из-за COVID-19 во всем мире превысило 250 тыс. Такие данные публикует 5 мая американский Университет Джонса Хопкинса, который обобщает официальную статистику стран и регионов.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/05/05/2020/5***********************
Текущие данные по ссылке на университет
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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і як у ФРАНЦІЇ З КАРАНТИНОМ..
ХОЧА,ЗВИЧАЙНО,пі..дять..
ольгінські ВСЕ знають..
і як у ФРАНЦІЇ З КАРАНТИНОМ..
ХОЧА,ЗВИЧАЙНО,пі..дять..
https://censor.net/comments/locate/3194658/019214f3-452e-7144-9744-5884d5518148 Ответить Мне нравится
Потому они и рассказывают, что #вывсёврёте
точнее - сиди в стойле и не мычи...
А год спустя это можно будет в ролик ему запилить)))
А вообще, потерпевший может и не признавать решения есчп.
пля - ну именно вот этого я нифига не понимаю.
Если было нарушение и государство выплатило (понесло убыток), то открывается уголовное дело по взысканию ущерба, нанесённого государству против чиновника, который нарушил закон.
Если это уголовное дело не было открыто, то открывается уголовное дело против чиновника, не открывшего уголовное дело - невыполнение должностных обязанностей повлекшее ущерб государству и взыскивается с того, кто не открыл уголовное дело.
Почему этого нет? Ведь это и есть отправная точка развала государства.
Это и есть точка когда в суды и прокуроры и менты и министры лезет всякая тупая срань, срущая "указами" налево и направо...
Но к ним приказано не подходить.
Зато простых смертных УЖЕ неоднократно штрафовали.