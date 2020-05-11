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Новости Коронавирус и карантин
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В Испании полиция оформила 837 тыс. штрафов за нарушение карантина, во Франции - 915 тыс., в Италии - 418 тыс.

В Испании полиция оформила 837 тыс. штрафов за нарушение карантина, во Франции - 915 тыс., в Италии - 418 тыс.

В Испании за нарушение карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, полиция выписала 837 000 штрафов. Во Франции оформлено 915 000 нарушений.

За время пандемии коронавируса испанская полиция выписала 837 000 штрафов. Размер штрафа от 600 евро за прогулку по улице или выезд из города, до 10 000 евро за более серьезные нарушения карантина. Помимо штрафов, около 7500 испанцев было арестовано, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правд.

В Италии местная полиция с 11 марта по 3 мая успела оформить 418 222 нарушений. Размер штрафа от 206 евро 3000 евро или 3 месяца тюрьмы.

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Во Франции с середины марта до начала мая было оформлено 915 000 нарушений карантина. Размер штрафа 135 евро.

Автор: 

Испания (883) Италия (1657) карантин (16729) Франция (3557) штраф (1290) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
а к чему эти циферки? нарид мало в Украине заплатил денег за корону?
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11.05.2020 08:40 Ответить
+2
Вот как власть в разных странах во время карантина на людях нажилась.
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11.05.2020 08:25 Ответить
+2
вот дураки! У них что, совсем нету пропагандонов, которые объясняют тут нам, что вирус фуфло, что карантин не нужен. что это всемирный заговор. Могут пару -тройку у нас импортировать, и сразу попустит. И возьмём недорого, ещё и доплатим
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11.05.2020 08:37 Ответить
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рыбку жалко))
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11.05.2020 08:24 Ответить
Вот как власть в разных странах во время карантина на людях нажилась.
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11.05.2020 08:25 Ответить
Ну и нах эта статистика???
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11.05.2020 08:30 Ответить
а это . что бы не писать как власть помогает. во Франции например за жкх людям списали пока на карантине .
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11.05.2020 08:35 Ответить
щоб показати українському бидлу .що в нас нібито не все плохо.
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11.05.2020 09:08 Ответить
Каждый год от респираторных заболеваний, связанных с сезонным гриппом, умирает до 650 тысяч человек

https://www.who.int/ru/news-room/detail/14-12-2017-up-to-650-000-people-die-of-respiratory-diseases-linked-to-seasonal-flu-each-year

Общее число смертельных случаев из-за COVID-19 во всем мире превысило 250 тыс. Такие данные публикует 5 мая американский Университет Джонса Хопкинса, который обобщает официальную статистику стран и регионов.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/05/05/2020/5***********************

Текущие данные по ссылке на университет
https://coronavirus.jhu.edu/map.html

282719
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11.05.2020 08:37 Ответить
650000+250000=900000 . почти милион. А для коронавируса прошло всего 3 месяца. До конца года будет даже в условиях карантина вместе 1,5-2 милиона жертв.
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11.05.2020 08:48 Ответить
Это при карантинах или при том, как люди сейчас его соблюдают - ношение масок и социальная дистанция. При такой статистике и продолжающихся истериках о, якобы, 0.2-0.3%, всего, погибших от короновируса, погибнет в 2 раза больше, чем от гриппа.
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11.05.2020 08:59 Ответить
ольгінські ВСЕ знають..
і як у ФРАНЦІЇ З КАРАНТИНОМ..
ХОЧА,ЗВИЧАЙНО,пі..дять..
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11.05.2020 09:03 Ответить
https://censor.net/ua/user/31269
ольгінські ВСЕ знають..
і як у ФРАНЦІЇ З КАРАНТИНОМ..
ХОЧА,ЗВИЧАЙНО,пі..дять..
https://censor.net/comments/locate/3194658/019214f3-452e-7144-9744-5884d5518148 Ответить Мне нравится

Потому они и рассказывают, что #вывсёврёте
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11.05.2020 09:05 Ответить
вот дураки! У них что, совсем нету пропагандонов, которые объясняют тут нам, что вирус фуфло, что карантин не нужен. что это всемирный заговор. Могут пару -тройку у нас импортировать, и сразу попустит. И возьмём недорого, ещё и доплатим
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11.05.2020 08:37 Ответить
сиди в подвале и не кукарекай.
точнее - сиди в стойле и не мычи...
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11.05.2020 08:40 Ответить
и тебя туда же, с доплатой
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11.05.2020 08:58 Ответить
а к чему эти циферки? нарид мало в Украине заплатил денег за корону?
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11.05.2020 08:40 Ответить
Счас МВД прикинет цифру и окажется, что при величайшем потерпевшем мы заняли хорошее место)))
А год спустя это можно будет в ролик ему запилить)))
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11.05.2020 08:46 Ответить
сейчас тонны в ЕСПЧ обращений пойдут по антиконституционным действиям "слуг". И будет этот "нарид" и мы с Вами платить по этим искам........ не "слуги" а мы.... плачевно на самом то деле......
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11.05.2020 08:49 Ответить
Есчп вот именно - вопрос прав человека, а не нарушение по сути рассматривает. Кроме того, до обращения в есчп нужно "пройти" все ступеньки обжалования тут.
А вообще, потерпевший может и не признавать решения есчп.
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11.05.2020 09:08 Ответить
"не "слуги" а мы.... "

пля - ну именно вот этого я нифига не понимаю.

Если было нарушение и государство выплатило (понесло убыток), то открывается уголовное дело по взысканию ущерба, нанесённого государству против чиновника, который нарушил закон.
Если это уголовное дело не было открыто, то открывается уголовное дело против чиновника, не открывшего уголовное дело - невыполнение должностных обязанностей повлекшее ущерб государству и взыскивается с того, кто не открыл уголовное дело.

Почему этого нет? Ведь это и есть отправная точка развала государства.
Это и есть точка когда в суды и прокуроры и менты и министры лезет всякая тупая срань, срущая "указами" налево и направо...
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11.05.2020 09:12 Ответить
залякують
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11.05.2020 10:10 Ответить
не это только у нас порохоботов ущемляют не дают им в Англию с награбленым на войне удрать
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11.05.2020 08:53 Ответить
как не дают, судя по тому шо порох вернулся хоть и не с англии, а с Испании, то его сами же и назад пригласили бгггг, водки.нет , цап
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11.05.2020 09:01 Ответить
Ндаааа недоработал Авакян... недоработал!))
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11.05.2020 08:54 Ответить
Зрада пасем задних по штрафам.
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11.05.2020 09:32 Ответить
Наша полиция 9 мая ОБЯЗАНА была массово штрафовать медведчуков, левочкиных, шляющхся толпами без масок.
Но к ним приказано не подходить.
Зато простых смертных УЖЕ неоднократно штрафовали.
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11.05.2020 11:09 Ответить
Что- то эти штрафы там никак не повлияли на заболеваемость и смертность. Занимают первые места в мире.
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11.05.2020 11:16 Ответить
 
 