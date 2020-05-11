Злоумышленник угнал автомобиль и наехал на нем на полицейского в Харькове, правоохранитель в больнице

Полицейские Харькова разыскивают неизвестного за кражу из автомобиля

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение о происшествии на улице Минской поступило в полицию 10 мая около 15:00.

"Сотрудники патрульной полиции заметили мужчину, который разбил стекло и пытался проникнуть в машину. При попытке задержания злоумышленник толкнул полицейского и, сев за руль транспортного средства, совершил наезд на полицейского. С ушибами полицейского доставили в больницу", - сказано в сообщении.

Сотрудник полиции применил табельное огнестрельное оружие, сделав несколько выстрелов по колесам автомобиля злоумышленника. Однако, неизвестный скрылся с места происшествия на автомобиле "Peugeot 206" серого цвета иностранной регистрации.

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По распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области по городу и прилегающим районах введено полицейскую операцию "Перехват".

Информация о происшествии зарегистрирована в Шевченковском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.