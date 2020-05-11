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Новости Будни полиции
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Злоумышленник угнал автомобиль и наехал на нем на полицейского в Харькове, правоохранитель в больнице

Злоумышленник угнал автомобиль и наехал на нем на полицейского в Харькове, правоохранитель в больнице

Полицейские Харькова разыскивают неизвестного за кражу из автомобиля

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение о происшествии на улице Минской поступило в полицию 10 мая около 15:00.

"Сотрудники патрульной полиции заметили мужчину, который разбил стекло и пытался проникнуть в машину. При попытке задержания злоумышленник толкнул полицейского и, сев за руль транспортного средства, совершил наезд на полицейского. С ушибами полицейского доставили в больницу", - сказано в сообщении.

Сотрудник полиции применил табельное огнестрельное оружие, сделав несколько выстрелов по колесам автомобиля злоумышленника. Однако, неизвестный скрылся с места происшествия на автомобиле "Peugeot 206" серого цвета иностранной регистрации.

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По распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области по городу и прилегающим районах введено полицейскую операцию "Перехват".

Информация о происшествии зарегистрирована в Шевченковском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

авто (4222) Нацполиция (16608) угон (294)


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Топ комментарии
+10
Меня тоже многое смутило в мусорской версии... заметили, как злоумышленник разбивает стекло, т.е., у него не было ключа. Но он настолько молниеносно сел за руль и запустил двигатель, что мусор и отскочить не успел... мне ситуация видится вв пределах 30 секунд, от замеченного взлома и до покидания места происшествия... и, разумеется, в эту версию я поверить не могу
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11.05.2020 09:30 Ответить
+4
А злоумышленник должен быть в могиле.
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11.05.2020 09:16 Ответить
+3
а пуля в лоб могла остановить и этого и последующих..
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11.05.2020 09:14 Ответить
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а пуля в лоб могла остановить и этого и последующих..
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11.05.2020 09:14 Ответить
Лучше - из автомата. После чего счастливый владелец машины радостно отмывал бы ее от кровищи и пересчитывал дырки от пуль.
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11.05.2020 09:35 Ответить
может это противник евроблях..
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11.05.2020 09:16 Ответить
надо покарать владельца... таскать Пыжик 206 из Эуропы в Украину... это как особый статус бамбасу
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11.05.2020 09:33 Ответить
А злоумышленник должен быть в могиле.
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11.05.2020 09:16 Ответить
кражу из автомобиля.

кто пишет эти новости?
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11.05.2020 09:25 Ответить
прикольно. есть автомобиль из. его можно угнать.
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11.05.2020 09:27 Ответить
Можно же еще куда-то погрузить, а так - изнутри получается)))
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11.05.2020 09:29 Ответить
Меня тоже многое смутило в мусорской версии... заметили, как злоумышленник разбивает стекло, т.е., у него не было ключа. Но он настолько молниеносно сел за руль и запустил двигатель, что мусор и отскочить не успел... мне ситуация видится вв пределах 30 секунд, от замеченного взлома и до покидания места происшествия... и, разумеется, в эту версию я поверить не могу
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11.05.2020 09:30 Ответить
Владельцу машины не позавидуешь - мало того, что угнали машину, еще стекло разбили и из пистолета расстреляли.
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11.05.2020 09:31 Ответить
Пыжик 206??? Жалко??? Лучше на мопеде...
Хочешь, расскажу только что пришедший на ум анекдот? Ну, слушай: садится, как-то, Кличко в Пыжик 206...
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11.05.2020 09:35 Ответить
Лучше на трамвае, тогда, если его расстреляют полицейские, тот совсем не жалко.
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11.05.2020 09:37 Ответить
ой, а я люблю трамваи... еще с той поры, когда проезд стоил 3 коп, и по вагону ходила неряшливая толстая кондукторша с кожаной сумкой на груди и продетыми на палец билетами... в цифрах на билете скрывалась удача... нет, положительно, люблю трамваи... ностальжик, *****...
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11.05.2020 09:50 Ответить
Коп сам виноват, неверно оценил ситуацию, подверг угрозе свою жизнь, получил травмы, стрелял по колесам. В полицию что только голосовавших за Зе берут?
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11.05.2020 10:04 Ответить
Что не указали в рапорте,засекречено:Увидев грабителя,полицейский спросил:это ваша машина? Конечно ,ответил злоумышленник,я потерял ключи поэтому разбиваю окно.При этом толкнул копа,тот упал без сознания так как ударился сильно головой,угонщик понял ,что уйти от потерявшего сознания копа можно только на авто ,да и заказчик накажет,сев за руль ,путем нехитрых 2-3 минутных манипуляций завел авто,решив что свидетелей нельзя оставлять,решил развернутся и наехать на копа,от болевого шока,коп пришел в сознание,достал табельное оружие и начал стрелять.
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11.05.2020 12:29 Ответить
 
 