На утро 11 мая зафиксированы 416 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 15 648, летальных - 408, выздоровели 3288 человек
В Украине за сутки зафиксировали 416 новых случая инфицирования вирусом COVID-19.
Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в субботу утром, передает Цензор.НЕТ.
Всего с начала пандемии в Украине подтверждены 15 648 случаев заболевания COVID-19, из общего числа заболевших 408 человек умерли, из них 17 за минувшие сутки, 3 288 выздоровели, из них 228 за минувшие сутки.
Таким образом, сейчас в Украине COVID-19 болеет 11 952 человек, что на 171 больше, чем днем ранее.
Больше всего случаев коронавирусной болезни за минувшие сутки выявили в Киеве (66 случаев), Черновицкой области (56 случаев), Ривненской области (52 случая) и Львовской области (45 случаев).
Больше всего случаев COVID-19 зафиксированы в Черновицкой области (2 324 случая), Киеве (1871 случай), Ивано-Франковской области (1126 случаев) и Теронопольской области (1018 случаев).
По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 553 случая;
Волынская область - 482 случая;
Днепропетровская область - 731 случай;
Донецкая область - 100 случаев;
Житомирская область - 523 случая;
Закарпатская область - 730 случаев;
Запорожская область - 329 случаев;
Ивано-Франковская область - 1126 случаев;
Кировоградская область - 420 случаев;
м. Киев - 1871 случай;
Киевская область - 1000 случаев;
Львовская область - 798 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 223 случая;
Одесская область - 646 случаев;
Полтавская область - 247 случаев;
Ривненская область - 978 случаев;
Сумская область - 154 случая;
Тернопольская область - 1018 случаев;
Харьковская область - 595 случаев;
Херсонская область - 161 случай;
Хмельницкая область - 178 случаев;
Черновицкая область - 2324 случая;
Черкасская область - 342 случая;
Черниговская область - 77 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 мая 2020 г. в Центр поступили 529 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 39792 сообщения о подозрении на COVID-19.
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Не согласных отослать в РФ на Колыму, а перепуганных расстреливать на месте!...
Нашли 3 человека, пьющих чай в спортивных костюмах. Ни одного врача и только несколько медсестер.
На воротах приемного отделения висит амбарный замок.
Так медики-лаборанты могут один день, полтора из трёх в условиях пандемии отдохнуть?
Тесты это 50 на 50. А по большому счету, пандемии нет, идет промывание мозгов- кто глупый- верит,а у кого есть здравый смысл,тот понимает , что это всемирный цирк...
30 дней не превышает 550 человек. Плато ,по словам Виктора Ляшко,-это
350 - 550 новых заболеваний в сутки.
Похоже даже начали спуск ,дай-то Боже !
Идем на https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
Смотрим Daily New Cases in Ukraine (это количество новых нормированное числом тестов).
Это похоже на двуручную пилу с обломанными зубами, а не на плато.
Какие ко мне замечания? Относительно плато - это возвышенная равнина в горах,
а в медицине -стабилизация количества заболевших.
Касательно сравнений с пилой обращайтесь к Ляшко.
если человек недалекий,то ему что угодно можно внушить - Боже,царя храни, Да здравствует коммунизм/ капитализм, придумать "врагов нврода, капиталистическое окружение и много еще чего...
то,чего он не говорил.
Да,я человек верующий в Бога ,при чём здесь вся Ваша,притянутая за уши,абракадабра ?
Позволь догадаться.
Ты до 30 лет верила в деда мороза, а после начала верить в Голобородько и даже голосовала за него на президентских выборах в 2019-м?
Закрыть не проблема. Главное было обеспечить подушку безопасности для этих людей. Продуктовые рынки при этом работают. Люди ходят без масок, и этих людей очень много.
Все это больше похоже на панику. Люди , оставшиеся без работы, должны как-то кормить свои семьи.
Панические решения непродуманные - хотя и вызваны благими намерениями ,не приведут ни к чему хорошему.
Все одесситы хорошо плавают в основном, и все мы знаем, что будет, если ты, например, как в детстве, заплыл далеко за буйки, и вдруг начинаешь паниковать. Утонешь с большой вероятностью.
Я бы не закрывала ничего. Ограничения по количеству посетителей закрытых помещений, закрытые учебные заведения , без ограничений- открытые площадки- только средства индивидуальной защиты.
Но если введены такие жесткие ограничения, то нужны налоговые каникулы, решение вопроса с кредитами- а этого нет пока. Государство в таком случае ожидает коллапс. Цепочка невыплат потянет за собой все структуры. И коронавирус покажется тогда не последним злом.
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https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Так, за первые два месяца 2020 года в Украине умерло 100 738 человек.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Из них:
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ от туберкулеза - 581;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ ВИЧ - 576;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ онкозаболевания - 13 307;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ сахарного диабета - 356;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ болезней системы кровообращения - 68 548;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ от гриппа и пневмонии - 1 326.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ В ДТП за два месяца погибло 630 граждан, утонули - 154, в пожарах - 237. От отравления алкоголем - 448 человек умерло; самоубийств - 869, умышленные убийства - 243.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ По данным Госстата, население Украины за январь-февраль 2020 года сократилось на 44,3 тыс. человек до 41 858 100 человек.
бывший премьер-министр Гончарук проводил перепись населения.
Нет Луиса Корвалана,
Карантин не соблюдал,
И в покойники попал!
Даже древние герои
От Олимпа и до Трои,
Все от гриппа погибали,
Греки все от нас скрывали!...