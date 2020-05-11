На утро 11 мая зафиксированы 416 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 15 648, летальных - 408, выздоровели 3288 человек

В Украине за сутки зафиксировали 416 новых случая инфицирования вирусом COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в субботу утром, передает Цензор.НЕТ.

Всего с начала пандемии в Украине подтверждены 15 648 случаев заболевания COVID-19, из общего числа заболевших 408 человек умерли, из них 17 за минувшие сутки, 3 288 выздоровели, из них 228 за минувшие сутки.

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Таким образом, сейчас в Украине COVID-19 болеет 11 952 человек, что на 171 больше, чем днем ранее.

Больше всего случаев коронавирусной болезни за минувшие сутки выявили в Киеве (66 случаев), Черновицкой области (56 случаев), Ривненской области (52 случая) и Львовской области (45 случаев).

Больше всего случаев COVID-19 зафиксированы в Черновицкой области (2 324 случая), Киеве (1871 случай), Ивано-Франковской области (1126 случаев) и Теронопольской области (1018 случаев).

По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 553 случая;

Волынская область - 482 случая;

Днепропетровская область - 731 случай;

Донецкая область - 100 случаев;

Житомирская область - 523 случая;

Закарпатская область - 730 случаев;

Запорожская область - 329 случаев;

Ивано-Франковская область - 1126 случаев;

Кировоградская область - 420 случаев;

м. Киев - 1871 случай;

Киевская область - 1000 случаев;

Львовская область - 798 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 223 случая;

Одесская область - 646 случаев;

Полтавская область - 247 случаев;

Ривненская область - 978 случаев;

Сумская область - 154 случая;

Тернопольская область - 1018 случаев;

Харьковская область - 595 случаев;

Херсонская область - 161 случай;

Хмельницкая область - 178 случаев;

Черновицкая область - 2324 случая;

Черкасская область - 342 случая;

Черниговская область - 77 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 мая 2020 г. в Центр поступили 529 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 39792 сообщения о подозрении на COVID-19.







