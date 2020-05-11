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Новости Коронавирус и карантин
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На утро 11 мая зафиксированы 416 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 15 648, летальных - 408, выздоровели 3288 человек

На утро 11 мая зафиксированы 416 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 15 648, летальных - 408, выздоровели 3288 человек

В Украине за сутки зафиксировали 416 новых случая инфицирования вирусом COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в субботу утром, передает Цензор.НЕТ.

Всего с начала пандемии в Украине подтверждены 15 648 случаев заболевания COVID-19, из общего числа заболевших 408 человек умерли, из них 17 за минувшие сутки, 3 288 выздоровели, из них 228 за минувшие сутки.

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Таким образом, сейчас в Украине COVID-19 болеет 11 952 человек, что на 171 больше, чем днем ранее.

Больше всего случаев коронавирусной болезни за минувшие сутки выявили в Киеве (66 случаев), Черновицкой области (56 случаев), Ривненской области (52 случая) и Львовской области (45 случаев).

Больше всего случаев COVID-19 зафиксированы в Черновицкой области (2 324 случая), Киеве (1871 случай), Ивано-Франковской области (1126 случаев) и Теронопольской области (1018 случаев).

По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 553 случая;
Волынская область - 482 случая;
Днепропетровская область - 731 случай;
Донецкая область - 100 случаев;
Житомирская область - 523 случая;
Закарпатская область - 730 случаев;
Запорожская область - 329 случаев;
Ивано-Франковская область - 1126 случаев;
Кировоградская область - 420 случаев;
м. Киев - 1871 случай;
Киевская область - 1000 случаев;
Львовская область - 798 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 223 случая;
Одесская область - 646 случаев;
Полтавская область - 247 случаев;
Ривненская область - 978 случаев;
Сумская область - 154 случая;
Тернопольская область - 1018 случаев;
Харьковская область - 595 случаев;
Херсонская область - 161 случай;
Хмельницкая область - 178 случаев;
Черновицкая область - 2324 случая;
Черкасская область - 342 случая;
Черниговская область - 77 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 мая 2020 г. в Центр поступили 529 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 39792 сообщения о подозрении на COVID-19.

На утро 11 мая зафиксированы 416 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 15 648, летальных - 408, выздоровели 3288 человек 01

На утро 11 мая зафиксированы 416 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 15 648, летальных - 408, выздоровели 3288 человек 02
На утро 11 мая зафиксированы 416 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 15 648, летальных - 408, выздоровели 3288 человек 03
На утро 11 мая зафиксированы 416 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 15 648, летальных - 408, выздоровели 3288 человек 04
На утро 11 мая зафиксированы 416 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 15 648, летальных - 408, выздоровели 3288 человек 05

Автор: 

карантин (16729) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
коронавірусна маска
На утро 11 мая зафиксированы 416 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 15 648, летальных - 408, выздоровели 3288 человек - Цензор.НЕТ 2970
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11.05.2020 09:18 Ответить
+4
На утро 11 мая зафиксированы 416 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 15 648, летальных - 408, выздоровели 3288 человек - Цензор.НЕТ 2596
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11.05.2020 09:21 Ответить
+4
Выходные, тестов сделали меньше - вот и спад
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11.05.2020 09:26 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
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11.05.2020 09:15 Ответить
та да, нужно срочно ужесточить карантин!!!
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11.05.2020 10:17 Ответить
та да, нужно срочно ужесточить карантин!!!

Не согласных отослать в РФ на Колыму, а перепуганных расстреливать на месте!...
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11.05.2020 10:31 Ответить
Нафига в статистику больных считать количество выздоровевших..?? Математика сАвсЭм страннЫЙ..
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11.05.2020 09:17 Ответить
коронавірусна маска
На утро 11 мая зафиксированы 416 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 15 648, летальных - 408, выздоровели 3288 человек - Цензор.НЕТ 2970
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11.05.2020 09:18 Ответить
Вот это ротик!!!
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11.05.2020 11:31 Ответить
На утро 11 мая зафиксированы 416 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 15 648, летальных - 408, выздоровели 3288 человек - Цензор.НЕТ 2596
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11.05.2020 09:21 Ответить
Журналюги пытались найти хоть одного больного в самой "загруженной" Черновицкой больнице.
Нашли 3 человека, пьющих чай в спортивных костюмах. Ни одного врача и только несколько медсестер.
На воротах приемного отделения висит амбарный замок.
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11.05.2020 09:23 Ответить
Выходные, тестов сделали меньше - вот и спад
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11.05.2020 09:26 Ответить
Серьезно? Так уже ж третий день выходные, а вчера было на сотню с лишним больше
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11.05.2020 09:30 Ответить
Да?
Так медики-лаборанты могут один день, полтора из трёх в условиях пандемии отдохнуть?
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11.05.2020 09:34 Ответить
Выходные, тестов сделали меньше - вот и спад

Тесты это 50 на 50. А по большому счету, пандемии нет, идет промывание мозгов- кто глупый- верит,а у кого есть здравый смысл,тот понимает , что это всемирный цирк...
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11.05.2020 10:34 Ответить
Про тесты - да хоть 1 на 100. Меньше сделали - меньше результат.
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11.05.2020 10:49 Ответить
на 100 меньше, чем вчера.
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11.05.2020 09:29 Ответить
Кажется закрепились на плато ,т.е. количество заболевших за последние
30 дней не превышает 550 человек. Плато ,по словам Виктора Ляшко,-это
350 - 550 новых заболеваний в сутки.
Похоже даже начали спуск ,дай-то Боже !
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11.05.2020 09:33 Ответить
А может банальный дефицит тестов? Ведь реально мало тестируют.
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11.05.2020 09:37 Ответить
Может и так,даже скорее всего. Я высказываю не своё мнение ,а заключение В.Ляшко.
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11.05.2020 10:53 Ответить
Плато? Вы хоть в курсе, что оно такое?
Идем на https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
Смотрим Daily New Cases in Ukraine (это количество новых нормированное числом тестов).
Это похоже на двуручную пилу с обломанными зубами, а не на плато.
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11.05.2020 09:48 Ответить
Я процитировала заключение Главного сан.врача Виктора Ляшко .
Какие ко мне замечания? Относительно плато - это возвышенная равнина в горах,
а в медицине -стабилизация количества заболевших.
Касательно сравнений с пилой обращайтесь к Ляшко.
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11.05.2020 10:47 Ответить
Закон Мерфи. Если дела идут плохо, то в скором времени они пойдут ещё хуже. Если обстановка улучшается - значит вы чего то не замечаете.
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11.05.2020 09:56 Ответить
Я оптимист.
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11.05.2020 10:54 Ответить
Кажется закрепились на плато ,

если человек недалекий,то ему что угодно можно внушить - Боже,царя храни, Да здравствует коммунизм/ капитализм, придумать "врагов нврода, капиталистическое окружение и много еще чего...
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11.05.2020 10:29 Ответить
Если человек далёкий...от элементарного воспитания,то приписывает оппоненту
то,чего он не говорил.
Да,я человек верующий в Бога ,при чём здесь вся Ваша,притянутая за уши,абракадабра ?
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11.05.2020 10:51 Ответить
"Кажется закрепились на плато"
Позволь догадаться.
Ты до 30 лет верила в деда мороза, а после начала верить в Голобородько и даже голосовала за него на президентских выборах в 2019-м?
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11.05.2020 12:07 Ответить
Мимо,в молоко.
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11.05.2020 12:51 Ответить
Это мой комментарий от 18 марта.
Закрыть не проблема. Главное было обеспечить подушку безопасности для этих людей. Продуктовые рынки при этом работают. Люди ходят без масок, и этих людей очень много.

Все это больше похоже на панику. Люди , оставшиеся без работы, должны как-то кормить свои семьи.

Панические решения непродуманные - хотя и вызваны благими намерениями ,не приведут ни к чему хорошему.

Все одесситы хорошо плавают в основном, и все мы знаем, что будет, если ты, например, как в детстве, заплыл далеко за буйки, и вдруг начинаешь паниковать. Утонешь с большой вероятностью.
Я бы не закрывала ничего. Ограничения по количеству посетителей закрытых помещений, закрытые учебные заведения , без ограничений- открытые площадки- только средства индивидуальной защиты.

Но если введены такие жесткие ограничения, то нужны налоговые каникулы, решение вопроса с кредитами- а этого нет пока. Государство в таком случае ожидает коллапс. Цепочка невыплат потянет за собой все структуры. И коронавирус покажется тогда не последним злом.
https://censor.net/comments/locate/3182263/0192150f-f8c0-7014-a7d0-************Ответить
Мне нравится 2
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11.05.2020 09:33 Ответить
З сьогодні пом*якшення карантину ..то можливе збільшення .!
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11.05.2020 09:36 Ответить
Стаистика подсчета что сродни ДТП читают сколько разбилось на бусиках сколько на легковушках
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11.05.2020 09:47 Ответить
Огласите пожалуйста ситуацию по онкозаболеваниям,туберкулезу,СПИДу и голодным смертям
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11.05.2020 09:50 Ответить
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Государственная служба статистики обнародовала данные о количестве и причинах смертей украинцев в период с января по февраль 2020 года.

https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Так, за первые два месяца 2020 года в Украине умерло 100 738 человек.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Из них:
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ от туберкулеза - 581;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ ВИЧ - 576;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ онкозаболевания - 13 307;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ сахарного диабета - 356;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ болезней системы кровообращения - 68 548;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ от гриппа и пневмонии - 1 326.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ В ДТП за два месяца погибло 630 граждан, утонули - 154, в пожарах - 237. От отравления алкоголем - 448 человек умерло; самоубийств - 869, умышленные убийства - 243.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ По данным Госстата, население Украины за январь-февраль 2020 года сократилось на 44,3 тыс. человек до 41 858 100 человек.
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11.05.2020 10:35 Ответить
Эти данные ,наверное,просчитаны по той методике ,по которой
бывший премьер-министр Гончарук проводил перепись населения.
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11.05.2020 13:31 Ответить
Просыпаюсь утром рано-
Нет Луиса Корвалана,
Карантин не соблюдал,
И в покойники попал!

Даже древние герои
От Олимпа и до Трои,
Все от гриппа погибали,
Греки все от нас скрывали!...
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11.05.2020 09:52 Ответить
408/15648=2,6%- какая пандемия? А с учетом нашей статистики, работающей под власть ,там 0,8-1%-обычный естественный фон убыли населения.
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11.05.2020 10:39 Ответить
408/15648=2,6%- какая пандемия? А с учетом нашей статистики, работающей под власть ,там 0,8-1%-обычный естественный фон убыли населения.
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11.05.2020 10:41 Ответить
А может это как раз что перекрыли транспортные коммуникации между населенными пунктами и сократили местный транспорт? Да, это очень тяжело для людей, итальянского варианта мы похоже избежали.
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11.05.2020 11:43 Ответить
кацапы в тройке лучших уже с +11,656 за сутки еще немного и догоните ненависную Америку
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11.05.2020 10:47 Ответить
Идет накрутка статистики, что в россии что в США. В США особенно в тех штатах где демократы. В республиканских штатах коронавируса в десять раз меньше. Тоесть коронавирус обирає політичну приналежність штатів
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11.05.2020 12:14 Ответить
На ранок 11 травня зафіксовано 416 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 15 648, летальних - 408, одужали 3288 осіб - Цензор.НЕТ 7467
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11.05.2020 14:00 Ответить
После ослабления карантина посмотрим статистику через 10 дней, наверняка заболевших будет в два раза больше чем на сегодня.
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11.05.2020 22:12 Ответить
На ранок 11 травня зафіксовано 416 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 15 648, летальних - 408, одужали 3288 осіб - Цензор.НЕТ 3188
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11.05.2020 23:21 Ответить
?
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12.05.2020 06:56 Ответить
 
 