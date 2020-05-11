За сутки на Львовщине выявили 45 новых случаев COVID-19, всего в области 798 заболевших, - горсовет

По состоянию на утро 11 мая на Львовщине подтвердили 798 случая инфицирования COVID-19, из них - 20 летальных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 3282 человека, госпитализированы - 478, на амбулаторном лечении - 2804 человека, выписаны - 324 человека. Сейчас в больнице находится 153 человека, из них в реанимации - 8 человек, на аппаратах ИВЛ - 3 человека.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 798 человек, 20 человек умерли. 157 пациентов выздоровели", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На утро 11 мая зафиксированы 416 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 15 648, летальных - 408, выздоровели 3288 человек

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 239 ПЦР-тестов, из которых 45 - положительные (среди них - 28 это жители Львова).