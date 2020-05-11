Вспышку COVID-19 обнаружили на Волыни: инфицированные посещали церковь на Пасху, заболел настоятель храма

В городе Ковеле Волынской области за последние дни коронавирус подтвердили у более чем 30 человек, 18 случаев - после посещения храма на Пасху.

Об этом вчера на брифинге сообщила главный санитарный врач Волынской области Наталия Янко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По словам Янко, в Ковеле коронавирус в последние дни выявлен у 18 человек, которые посещали церковь Архистратига Михаила (УПЦ МП) в пасхальные и поминальные дни. Она подчеркнула, что это вписывается в инкубационный период в 14 дней.

Заболел также и настоятель храма, а женщина, которая убиралась в церкви, умерла.

Кроме этого, в городе зарегистрирована вспышка инфекции на швейной фабрике, где коронавирус подтвержден уже у семи человек. Фабрика остановила работу.

Всего в Ковельском районе зарегистрировано 80 случаев COVID-19, в Ковеле - 77.

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