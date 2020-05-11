За прошедшие сутки новых случаев COVID-19 в ВСУ не выявлено, всего болеет 41 человек, - Командование Медсил

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 39 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил ВСУ.

"По состоянию на 07:00 11 мая в Вооруженных силах Украины болеет 41 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 54 человека и 2 летальных случая.

На изоляции (в том числе самоизоляция) - 314 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 39 человек.

За прошедшие сутки новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 не зарегистрированы.

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