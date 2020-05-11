За прошедшие сутки новых случаев COVID-19 в ВСУ не выявлено, всего болеет 41 человек, - Командование Медсил
Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 39 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил ВСУ.
"По состоянию на 07:00 11 мая в Вооруженных силах Украины болеет 41 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 54 человека и 2 летальных случая.
На изоляции (в том числе самоизоляция) - 314 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 39 человек.
За прошедшие сутки новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 не зарегистрированы.
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Александр Иванов #442761
показать весь комментарий11.05.2020 09:36 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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