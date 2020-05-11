В Харькове от коронавируса умерла медсестра, которая заразилась на крестинах
В Харькове умерла больная коронавирусом медсестра, которая инфицировалась на Пасху на крестинах.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила пресс-секретарь Харьковской облгосадминистрации Ксения Ярикова.
Медицинская сестра работала в Областном специализированном диспансере радиационной защиты населения.
"По данным областного департамента здравоохранения, 48-летняя медсестра работала в диспансере радиационной защиты. Речь идет не о медицинском заболевании. Заразилась женщина на Пасху, находясь на крестинах", - рассказала Ярикова.
Директор диспансера Ирина Пирогова в комментарии "Суспільному" уточнила, что женщина на Пасху находилась на крестинах в Дергачевском районе области.
"Когда ее положили в инфекционную больницу, у нас провели эпидемиологическое расследование. Это бытовое заражение, не связанное с работой, в связи с отсутствием пациентов в больнице", - сообщила директор диспансера.
Пятерым работникам заведения сделали ПЦР-тест и поместили на самоизоляцию. Результатов теста, по словам Пироговой, еще ожидают.
"Клинических проявлений на сегодня ни у кого нет", - добавила она.
Харьковский областной диспансер радиационной защиты - один из 17 опорных учреждений, определенных для госпитализации больных с COVID-19, но пациентов с коронавирусом там еще не принимали.
По информации пресс-секретаря ОГА, заведение на карантине. Там проводят дезинфекцию и проверяют контактных лиц умершей работницы.
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не связанное с работой, в связи с отсутствием пациентов в больнице Источник: https://censor.net/n3194670
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