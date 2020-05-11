В Харькове от коронавируса умерла медсестра, которая заразилась на крестинах

В Харькове умерла больная коронавирусом медсестра, которая инфицировалась на Пасху на крестинах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила пресс-секретарь Харьковской облгосадминистрации Ксения Ярикова.

Медицинская сестра работала в Областном специализированном диспансере радиационной защиты населения.

"По данным областного департамента здравоохранения, 48-летняя медсестра работала в диспансере радиационной защиты. Речь идет не о медицинском заболевании. Заразилась женщина на Пасху, находясь на крестинах", - рассказала Ярикова.

Директор диспансера Ирина Пирогова в комментарии "Суспільному" уточнила, что женщина на Пасху находилась на крестинах в Дергачевском районе области.

"Когда ее положили в инфекционную больницу, у нас провели эпидемиологическое расследование. Это бытовое заражение, не связанное с работой, в связи с отсутствием пациентов в больнице", - сообщила директор диспансера.

Пятерым работникам заведения сделали ПЦР-тест и поместили на самоизоляцию. Результатов теста, по словам Пироговой, еще ожидают.

"Клинических проявлений на сегодня ни у кого нет", - добавила она.

Харьковский областной диспансер радиационной защиты - один из 17 опорных учреждений, определенных для госпитализации больных с COVID-19, но пациентов с коронавирусом там еще не принимали.

По информации пресс-секретаря ОГА, заведение на карантине. Там проводят дезинфекцию и проверяют контактных лиц умершей работницы.

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