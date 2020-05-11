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Новости Коронавирус и карантин
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В Харькове от коронавируса умерла медсестра, которая заразилась на крестинах

В Харькове от коронавируса умерла медсестра, которая заразилась на крестинах

В Харькове умерла больная коронавирусом медсестра, которая инфицировалась на Пасху на крестинах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила пресс-секретарь Харьковской облгосадминистрации Ксения Ярикова.

Медицинская сестра работала в Областном специализированном диспансере радиационной защиты населения.

"По данным областного департамента здравоохранения, 48-летняя медсестра работала в диспансере радиационной защиты. Речь идет не о медицинском заболевании. Заразилась женщина на Пасху, находясь на крестинах", - рассказала Ярикова.

Директор диспансера Ирина Пирогова в комментарии "Суспільному" уточнила, что женщина на Пасху находилась на крестинах в Дергачевском районе области.

"Когда ее положили в инфекционную больницу, у нас провели эпидемиологическое расследование. Это бытовое заражение, не связанное с работой, в связи с отсутствием пациентов в больнице", - сообщила директор диспансера.

Пятерым работникам заведения сделали ПЦР-тест и поместили на самоизоляцию. Результатов теста, по словам Пироговой, еще ожидают.

"Клинических проявлений на сегодня ни у кого нет", - добавила она.

Харьковский областной диспансер радиационной защиты - один из 17 опорных учреждений, определенных для госпитализации больных с COVID-19, но пациентов с коронавирусом там еще не принимали.

По информации пресс-секретаря ОГА, заведение на карантине. Там проводят дезинфекцию и проверяют контактных лиц умершей работницы.

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Автор: 

карантин (16729) Харьков (7634) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
О_о, диванный аналитик-инфекционист вылез, который нам сейчас расскажет что коронавируса нет и что это сговор мировых правительств.
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11.05.2020 10:08 Ответить
+5
Мораль: Сидите тихо как мышки и хвалите господина ПЖ, а то придёт страшный вирусок и всем сделает вам "шпок".
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11.05.2020 09:43 Ответить
+3
Такие подробности где заразилась чтоб 1,5 млн по новому закону не платить.
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11.05.2020 09:53 Ответить
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Мораль: Сидите тихо как мышки и хвалите господина ПЖ, а то придёт страшный вирусок и всем сделает вам "шпок".
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11.05.2020 09:43 Ответить
О_о, диванный аналитик-инфекционист вылез, который нам сейчас расскажет что коронавируса нет и что это сговор мировых правительств.
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11.05.2020 10:08 Ответить
Тут пасется стайка таких убогих лаптеногих троллей с огромными ФСБшными ушами.
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11.05.2020 11:03 Ответить
Такие подробности где заразилась чтоб 1,5 млн по новому закону не платить.
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11.05.2020 09:53 Ответить
мутная история...
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11.05.2020 10:06 Ответить
Очень удивлена что не упомянули. Крестил то поп из московского патриархата. Но уверена - в коментах появится.
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11.05.2020 10:11 Ответить
А поп помер? Вообще то мы крестим, отделив ребенка и крестных завесой из пленки. Во избежание. А то у нас половина медработников уже инфицирована, не дай Бог чего, и батюшку заразят.
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11.05.2020 10:21 Ответить
Нет, нет. Это была неудачная ирония и удивление что в новости не указано посещение именно храма московского патриархата. Это всё проходит на уровни редактора.
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11.05.2020 10:32 Ответить
Харьковская область - 595 больных, за день + 29.

не связанное с работой, в связи с отсутствием пациентов в больнице Источник: https://censor.net/n3194670
С насморком в больницу не кладут?
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11.05.2020 10:07 Ответить
Там вообще не пациентов сейчас.
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11.05.2020 11:04 Ответить
Ну звичайно ж на хрестинах!
На роботі вона інфікуватися не могла.
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11.05.2020 10:34 Ответить
Типа не помог Бог.
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11.05.2020 12:17 Ответить
 
 