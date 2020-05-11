РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11380 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
8 312 19

С 12 мая в Киеве будет увеличено количество отдельных рейсов общественного транспорта по спецбилетам, - КГГА

С 12 мая в Киеве будет увеличено количество отдельных рейсов общественного транспорта по спецбилетам, - КГГА

С 12 мая в столице будет увеличено количество отдельных рейсов общественного транспорта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Александр Густелев.

"Как и планировалось, с ослаблением карантинных мероприятий в Киеве будет увеличено количество маршрутов наземного общественного транспорта. ... Проезд в транспорте будет происходить при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

Так, с 12 мая будут запущены дополнительные рейсы общественного транспорта из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое. В режиме спецрейсов будут курсировать автобусный маршрут № 20 "Жилой массив Корчеватое - станция метро "Площадь Льва Толстого", автобусный маршрут № 33т "ДВРЗ - станция метро "Черниговская" и троллейбусный маршрут № 37-А "Станция метро "Лесная" - ул. Николая Закревского. Поликлиника.

Также читайте: КГГА обнародовала требования к работе кафе и парикмахерских: по записи, в перчатках и без выдачи меню

Автор: 

карантин (16729) КГГА (2991) Киев (25796) транспорт (1760) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Густелев Александр (7)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Педалики просто выполняют политический заказ банковой на блокировку пермещения людей, к "карантину" это имеет такое же отношение, как и прошлогодний снег. В Харькове транспорт ездит (и рынки работают) и никакого "вслеска" там из-за этого нет - наоборот там заболеваемость ниже чем в окарантиненном педаликом Киеве.
показать весь комментарий
11.05.2020 10:24 Ответить
+2
а спецбилеты по чем, виталий?
показать весь комментарий
11.05.2020 09:49 Ответить
+2
Работало дольше всех, но от страха получить пример демонстрации дурости закрытия метро в Киеве, кабминн насильно закрыл и его. Кернес не хотел этого делать, но заставили.
показать весь комментарий
11.05.2020 10:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а спецбилеты по чем, виталий?
показать весь комментарий
11.05.2020 09:49 Ответить
Ти па чьом брал?
показать весь комментарий
11.05.2020 09:51 Ответить
с какой целью врешь. что я брал ?
показать весь комментарий
11.05.2020 09:58 Ответить
а с какой целью інтірісуєся?
показать весь комментарий
11.05.2020 10:17 Ответить
Ти можеш відповісти на питання ?
показать весь комментарий
11.05.2020 13:03 Ответить
Тільки для вас! Прочитайте закон 211.
показать весь комментарий
11.05.2020 09:55 Ответить
Может ещё и на фракции нас поделят?
показать весь комментарий
11.05.2020 09:52 Ответить
Вже поділили!
показать весь комментарий
11.05.2020 10:01 Ответить
400грн. за шт. від КМДА.
показать весь комментарий
11.05.2020 10:09 Ответить
Безкоштовно!
показать весь комментарий
11.05.2020 10:13 Ответить
Користувачам дійсно безкоштовно. А чи платить за них підприємство, що їх потім видає працівникам не цікавився.
показать весь комментарий
11.05.2020 10:19 Ответить
не платит. это ответственность работодателя. если ты ему нужен на работе, приди в бухгалтерию, забери.
показать весь комментарий
11.05.2020 10:23 Ответить
На скільки знаю, все одно це проходить через КМДА.
показать весь комментарий
11.05.2020 10:26 Ответить
Окупанты во время войны аусвайсы на передвижение тоже выдавали только в городской управой.
показать весь комментарий
11.05.2020 10:48 Ответить
Дайте посилання, я куплю. Серйозно.
У нас на компанію (200+ працівників) виділено всього 15 перепусток.
Простим працівникам, ясна річ, не дічґсталося
показать весь комментарий
11.05.2020 13:35 Ответить
Педалики просто выполняют политический заказ банковой на блокировку пермещения людей, к "карантину" это имеет такое же отношение, как и прошлогодний снег. В Харькове транспорт ездит (и рынки работают) и никакого "вслеска" там из-за этого нет - наоборот там заболеваемость ниже чем в окарантиненном педаликом Киеве.
показать весь комментарий
11.05.2020 10:24 Ответить
і мєтро в Харькавє работаєт?
показать весь комментарий
11.05.2020 10:28 Ответить
Весь наземный только с ограничением по числу пассажиров?
показать весь комментарий
11.05.2020 11:09 Ответить
Работало дольше всех, но от страха получить пример демонстрации дурости закрытия метро в Киеве, кабминн насильно закрыл и его. Кернес не хотел этого делать, но заставили.
показать весь комментарий
11.05.2020 10:42 Ответить
 
 