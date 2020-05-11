С 12 мая в Киеве будет увеличено количество отдельных рейсов общественного транспорта по спецбилетам, - КГГА

С 12 мая в столице будет увеличено количество отдельных рейсов общественного транспорта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Александр Густелев.

"Как и планировалось, с ослаблением карантинных мероприятий в Киеве будет увеличено количество маршрутов наземного общественного транспорта. ... Проезд в транспорте будет происходить при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

Так, с 12 мая будут запущены дополнительные рейсы общественного транспорта из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое. В режиме спецрейсов будут курсировать автобусный маршрут № 20 "Жилой массив Корчеватое - станция метро "Площадь Льва Толстого", автобусный маршрут № 33т "ДВРЗ - станция метро "Черниговская" и троллейбусный маршрут № 37-А "Станция метро "Лесная" - ул. Николая Закревского. Поликлиника.

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