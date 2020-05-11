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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 заболели 27 детей и 62 медика, всего - 1083 ребенка и 3026 медработников, - Степанов

За сутки COVID-19 заболели 27 детей и 62 медика, всего - 1083 ребенка и 3026 медработников, - Степанов

За минувшие сутки проведены 5157 исследований на коронавирус методом ПЦР.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 416 человек, из них 27 детей и 62 медработника, были госпитализированы 132 человека. За минувшие сутки зафиксированы 17 летальных случаев, 228 пациентов выздоровели. Всего за все время пандемии заболели 15 648 человек, из них 1083 ребенка, а также 3026 медработников. Всего выздоровели 3288 человек, а летальных случаев - 408. За минувшие сутки проведены 5157 исследований методом ПЦР", - рассказал Степанов.

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Автор: 

дети (6612) карантин (16729) Минздрав (4906) статистика (2311) врачи (1518) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Украинский врач во время коронавируса живёт не дольше, чем пушка на танковом направлении.
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11.05.2020 10:31 Ответить
Даааа.. на душу населения, количество больных детей и врачей у нас наверное больше всех.. ипать позор..
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11.05.2020 10:31 Ответить
Всім швидкого одужання
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11.05.2020 10:32 Ответить
 
 