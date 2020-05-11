Skadden признала выплату Тимошенко и Власенко по $5,5 млн компенсаций, - The New York Times

Американская фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, готовившая в 2012 году отчет для Министерства юстиции Украины по делу Юлии Тимошенко, выплатила ей и ее адвокату, нардепу Сергею Власенко, минимум 11 млн долларов в рамках досудебного урегулирования.

Об этом пишет New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

По данным источников издания, знакомых с обстоятельствами досудебного урегулирования, эта фирма выплатила по крайней мере 11 млн долларов, чтобы избежать судебного иска.

В 2011 году Тимошенко приговорили к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. В 2012 году Министерство юстиции наняло Skadden для "независимой оценки" судебного процесса над Тимошенко в связи с ее иском против Украины в ЕСПЧ. В выводах Skadden говорилось, что дело не было политически мотивированным.

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Позже в компании признали, что доклад по делу Тимошенко был противоречивым и писался адвокатами "по заказу Пола Манафорта в интересах его клиента Виктора Януковича".

После этого Skadden решила выплатить им компенсацию, которая поступила в Украину через счета Reid Collins & Tsai. По подсчетам издания, Тимошенко и Власенко получили по 5,5 млн долларов каждый. Депутат Власенко указал эти поступления в своих декларациях как "иностранный доход", а Тимошенко - как "компенсацию ущерба, нанесенного политическими репрессиями 2011-2014".

Напомним, ранее Тимошенко задекларировала 148,3 млн грн компенсации за политические репрессии.