Skadden признала выплату Тимошенко и Власенко по $5,5 млн компенсаций, - The New York Times
Американская фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, готовившая в 2012 году отчет для Министерства юстиции Украины по делу Юлии Тимошенко, выплатила ей и ее адвокату, нардепу Сергею Власенко, минимум 11 млн долларов в рамках досудебного урегулирования.
Об этом пишет New York Times, информирует Цензор.НЕТ.
По данным источников издания, знакомых с обстоятельствами досудебного урегулирования, эта фирма выплатила по крайней мере 11 млн долларов, чтобы избежать судебного иска.
В 2011 году Тимошенко приговорили к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. В 2012 году Министерство юстиции наняло Skadden для "независимой оценки" судебного процесса над Тимошенко в связи с ее иском против Украины в ЕСПЧ. В выводах Skadden говорилось, что дело не было политически мотивированным.
Позже в компании признали, что доклад по делу Тимошенко был противоречивым и писался адвокатами "по заказу Пола Манафорта в интересах его клиента Виктора Януковича".
После этого Skadden решила выплатить им компенсацию, которая поступила в Украину через счета Reid Collins & Tsai. По подсчетам издания, Тимошенко и Власенко получили по 5,5 млн долларов каждый. Депутат Власенко указал эти поступления в своих декларациях как "иностранный доход", а Тимошенко - как "компенсацию ущерба, нанесенного политическими репрессиями 2011-2014".
Напомним, ранее Тимошенко задекларировала 148,3 млн грн компенсации за политические репрессии.
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https://www.dialog.ua/ukraine/207075_1589190000 https://www.dialog.ua/ukraine/207075_1589190000
Саме Лі Куан Ю у 2010 році дав Азірову три поради як підняти економіку України. Порада номер три звучала так: "Усунути від влади Ю.Т., бо вона дуже дестракшн... соррі, дестрактів".
Є в офіційній стенограмі.
Даже не мечтайте. И ты, и такие, как Юля.
Не хвилюйся. В Лук'янівці збудували платні апартаменти для віп-в'язнів. Тобі перепаде найкраща. Звісно площою вона не буде пів мільона га, але все одно буде де повернутись.
процесса над Тимошенко в связи с ее иском против Украины в ЕСПЧ.
В выводах Skadden говорилось, что дело не было политически мотивированным.
*
Позже в компании признали, что доклад по делу Тимошенко был противоречивым и писался
адвокатами "по заказу Пола Манафорта в интересах его клиента Виктора Януковича".
После этого Skadden решила выплатить им компенсацию,
которая поступила в Украину через счета Reid Collins & Tsai
= = = = =
в этом мутняке ФАНТАСТИЧЕСКИМИ являются ДВА ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
1. необходимы публичные примеры , когда аудиторы выплачивают компенсацию
лицам , которые их ваще НЕ-НА-НИ-МА-ЛИ !
напомню что : нанимало Министерство юстиции, бюджетная государственная структура.
поэтому аудиторы компенсацию обязаны направлять в бюджет ;
2. если аудиторы Skadden выплачивают компенсацию ,
то при каких делах компенсация поступает от какой-то япономать "Reid Collins & Tsai" ?
рано заюльки в экстази бьются .
Весь этот мутняк только
доказывает что тимашёнка из того же паханата что и янык-парАшенко
Юля сама понимает, что пипл от неё рефлекторно Б Л Ю Ё Т .
Юля b сама понимает, что пипл от неё рефлекторно Б Л Ю Ё Т .
Юлеботы проспамили оппонентов и думают, что дело в шляпе - да, Sulima Ivan ?
Власенко - юрист, взвесил все сложности + необходимость предоставления документов, а также политическую составляющую и решил не заморачиваться. Если графа "иностранный доход", то высоковероятно пойдёт в налогообложение.
А Юля решила попробовать пожадничать - потому что если квалифицировать платёж как "возмещение убытков / вреда", тогда по налоговому законодательству нашему платить подоходный налог не надо. Но тогда надо доказывать природу платежа - документы предоставлять и т.п.
И ещё один вопрос у меня - по правилам е-декларирования (ст. 52 Закона Украины "О предотвращении коррупции") надо не только о выплате дохода свыше 50 прожиточных минимумов указывать, но и об открытии счетов за границей. Хотелось бы понимать, Вона от юрфирмы деньги получила на свой украинский банковский счёт или ей открыли его в США. Если в США, то сделано ли уведомление в НАЗК ???
Мочалка немного тенех отмыла, видимо скоро выборы и пришло время рихтовать заточку, потому как ботоксная репа морщится начала. Думаю на пластику и на косметику должно хватить.
Кстати, штатовская финансовая разведка уже доказала, что эта липовая экспертиза была оплачена со счета Виктора Пинчука.
П.С - Юля , а слабо віддати це бабло на потреби фронту ?
со сцены Майдан "разогревали" своими пламенными спичами
сотрапники Тимошенки Яценюк , Турчинов , Аваков ,
где-то в засаде под флагом Тимошенки сидел Лёшка Порошенко, ага отпрыск того самого ...
снайперские винтовки с Майдана
вывозил сотрапник Юльки по особым поручениям Пашинский ...
и тереть бы Ю.Тимошенке неворовке при яныке нары ,
если бы Яценюк Турчинов Аваков Пашинский с Порошенком Луценком
не пролили кровь Небесной Сотни , чтобы неворовка откинулась .
а Юля с ними
расплатилась как царица : петьке посаду презика, кулявлобу премьера, арсену МВД
ну и прочим турчиновым пашинским по мелочи кто-где пристроился при петьке грабить ...
жизни Героев Небесной Сотни , чтобы неворовка откинулась досрочно
ведь это совсем не воровство .
и что экс-тимашёнщина кулявлобы турчиновы аваковы пашинские
грабили с 2014 по 2019 пересичных граждан и майдановцев ,
которые Ю.Тимошенко освободили из под яныка это ведь тоже не воровство ...
и лицензии выданные кабмином Ю.Тимошенки
в 2008-2010гг шуфричам фирташам на экспорт газа ,
то есть фактически лицензии тимашёнки на газовый грабёж страны ,
это тоже не воровство ...
в 2008-2010гг шуфричам фирташам на экспорт газа ,
то есть фактически лицензии тимашёнки на газовый грабёж страны ,
это тоже не воровство ...