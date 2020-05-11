За сутки в Киеве 66 новых случаев COVID-19, среди заболевших 6 медиков и 5 детей. Всего 1871 инфицированный, - Кличко. ИНФОГРАФИКА

Количество киевлян, у которых подтвердили коронавирус, за минувшие сутки увеличилось на 66 человек, среди них 6 медиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, снова увеличилось. Еще на 66 человек. Среди них - 6 медиков. На сегодня в столице уже 1871 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - написал Кличко.

Так, среди заболевших: 32 женщины в возрасте от 27 до 79 лет и две девочки - 1 и 3 лет. 29 мужчин от 28 до 84 лет и трое мальчиков - 4, 12, 16 лет. В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Мэр отметил, что больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Оболонском районе - 13 человек, Дарницком - 12 и Деснянском - 8 подтвержденных случаев.

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"Можно не верить в опасность и рассказывать, что это, мол, - мифы. Но ситуация на самом деле непростая. Особенно накануне дня, когда мы собираемся вводить смягчение ограничительных мер. И если динамика заболевания будет так расти, любые смягчения будут нелогичными и могут привести к инфекционному взрыву, тогда придется вводить более строгий карантин. Соблюдайте правила безопасности! Берегите себя!" - отметил Кличко.



