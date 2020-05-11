РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11455 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 930 14

За сутки в Киеве 66 новых случаев COVID-19, среди заболевших 6 медиков и 5 детей. Всего 1871 инфицированный, - Кличко. ИНФОГРАФИКА

За сутки в Киеве 66 новых случаев COVID-19, среди заболевших 6 медиков и 5 детей. Всего 1871 инфицированный, - Кличко. ИНФОГРАФИКА

Количество киевлян, у которых подтвердили коронавирус, за минувшие сутки увеличилось на 66 человек, среди них 6 медиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, снова увеличилось. Еще на 66 человек. Среди них - 6 медиков. На сегодня в столице уже 1871 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - написал Кличко.

Так, среди заболевших: 32 женщины в возрасте от 27 до 79 лет и две девочки - 1 и 3 лет. 29 мужчин от 28 до 84 лет и трое мальчиков - 4, 12, 16 лет. В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Мэр отметил, что больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Оболонском районе - 13 человек, Дарницком - 12 и Деснянском - 8 подтвержденных случаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 12 мая в Киеве будет увеличено количество отдельных рейсов общественного транспорта по спецбилетам, - КГГА

"Можно не верить в опасность и рассказывать, что это, мол, - мифы. Но ситуация на самом деле непростая. Особенно  накануне дня, когда мы собираемся вводить смягчение ограничительных мер. И если динамика заболевания будет так расти, любые смягчения будут нелогичными и могут привести к инфекционному взрыву, тогда придется вводить более строгий карантин. Соблюдайте правила безопасности! Берегите себя!" - отметил Кличко.

За сутки в Киеве 66 новых случаев COVID-19, среди заболевших 6 медиков и 5 детей. Всего 1871 инфицированный, - Кличко 01
За сутки в Киеве 66 новых случаев COVID-19, среди заболевших 6 медиков и 5 детей. Всего 1871 инфицированный, - Кличко 02

карантин (16729) Киев (25796) Кличко Виталий (4661) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
ох и новости. коровавирус, коровавирус, коровавирус, Тимошенке 5 лямов зелени, коровавирус, коровавирус...
показать весь комментарий
11.05.2020 10:41 Ответить
+3
Вы лично провели опрос заболевших и выяснили места их пребывания именно на майские праздники в зараженной среде?
показать весь комментарий
11.05.2020 10:56 Ответить
+2
кацапы в тройке лучших уже с +11,656 за сутки еще немного и догоните ненависную Америку
показать весь комментарий
11.05.2020 10:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І знову є медики, які інфіковані короновірусом! Чому Степанов займає свою посаду?
показать весь комментарий
11.05.2020 10:40 Ответить
МОЗ-1, МОЗ-2, МОЗ-3 і ніякого толку.
За добу в Києві 66 нових випадків COVID-19, серед захворілих 6 медиків і 5 дітей. Загалом 1871 інфікований, - Кличко - Цензор.НЕТ 5212
показать весь комментарий
11.05.2020 11:04 Ответить
ох и новости. коровавирус, коровавирус, коровавирус, Тимошенке 5 лямов зелени, коровавирус, коровавирус...
показать весь комментарий
11.05.2020 10:41 Ответить
Почему цензор ее даёт новости о багатотысячных протестах по всій Німеччині?
показать весь комментарий
11.05.2020 10:46 Ответить
кацапы в тройке лучших уже с +11,656 за сутки еще немного и догоните ненависную Америку
показать весь комментарий
11.05.2020 10:46 Ответить
Зате летальність нуляча!
Варламов розповідає, що вже закінчились місця в лікарнях, що були виділені під коронавірус включаючи їхню нову побудовану у чистому полі лікарню (а-ля в Ухані).
Але смертельних випадків - майже нема!
Ось вам дива російської медицини!
показать весь комментарий
11.05.2020 12:51 Ответить
Це наслідки порушення карантинних правил на травневі вихідні.
показать весь комментарий
11.05.2020 10:47 Ответить
Вы лично провели опрос заболевших и выяснили места их пребывания именно на майские праздники в зараженной среде?
показать весь комментарий
11.05.2020 10:56 Ответить
травневі свята аукнуться пізніше. Першотравенці тільки розпочинають надходити
показать весь комментарий
11.05.2020 12:52 Ответить
Карантин провалился. Зато уничтожили эконмику. Лукашенко оказался прав
показать весь комментарий
11.05.2020 11:32 Ответить
Капец, оказывается что Киев чуть ли не единственный город на планете с закрытым метро...
показать весь комментарий
11.05.2020 12:17 Ответить
нащо тобі метро коли набудували купу велодоріжок?
показать весь комментарий
11.05.2020 12:54 Ответить
Пришло время его затопить..
показать весь комментарий
11.05.2020 13:00 Ответить
Нащо його топити - тобі у Дніпрі води мало?
показать весь комментарий
11.05.2020 13:49 Ответить
 
 