Если работники из Украины не приедут - будет катастрофа, - глава Ассоциации переработчиков Польши Гайовничек
Польский рынок труда зависим от трудовых мигрантов из Украины, а в сезон сбора фруктов и овощей их нужны "сотни тысяч". Без них будет очень сложно собрать урожай в Польше.
Об этом в интервью Укринформу рассказал глава польской Ассоциации переработчиков фруктов и овощей, владелец одной из крупнейших перерабатывающих компаний в Польше (Real SA) Анджей Гайовничек, передает Цензор.НЕТ.
"Польша является огромным производителем продуктов питания, одним из крупнейших в Европе. Скажем, мы больше в ЕС выращиваем шампиньонов и др. Поэтому, если работники из Украины не приедут, это будет катастрофа. То, что будет выращено в полях, пропадет, поскольку некому будет собирать", - заявил Гайовничек.
По его словам, в Польше сейчас есть потребность в "сотнях тысяч" сезонных работников из Украины.
По его мнению, если украинцы через недели в связи с пандемией COVID-19 не смогут приехать в Польшу на начало сезона сбора клубники, то это может привести даже к протестам польских аграриев.
Как известно, в Польше сейчас находится до миллиона украинцев. С середины марта из Польши в Украину вернулись более 180 тыс. украинцев. Правительство Польши автоматически продлило украинцам срок действия виз и права пребывания по безвизовому режиму на период эпидемии COVID-19 и 30 дней после него.
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европейцы, как и любые иносранцы, не заинтересованы, чтоб у нас было все хорошо.
они поддерживают коррупцию и олигархическо-клептократический режим, который выводит украденные у нас деньги в их оффшоры.
мы им нужны как сырьевой придаток и рынок сбыта их продукции.
Ты, поведай, "милок", о каком-таком "междусраче" ты тут гутариш, м?
И, кстати, у "нищей страны", зарплата (минималка) уже выше, чем на Московии.
французькі любителі сезонно-трудової халяви переконують, що як їм не дадуть завести 80 тисяч сезонних батраків з Польщі, то їх фасольку-полуницю-персики спіткає така ж "катастрохва", як і польську редиску-фасольку-полуницю без наших. І якщо братні єврокордони не відкриють найближчим часом, то вони почнуть організовувати чартерні авіарейси за халявними євроарбайтерами.
Вніманіє вапріс. До наших найбільш патріотичніших європатріотів:
нах...віга перейматися проблемами задоворлення сезонного попиту польських виробників, якщо можна одразу взятися за допомогу французьким, які сезонним батракам платять разів у два-три більше?
Французы пускали официально только из ЕС. А поляки и из Украины.
Последствия потери независимости - низззя спорить с "западными партнерами".
Як бачите, із западнимі партньорамі намагаються не так сперечатися, як торгуватися.
Інша справа, що торгують вони не своїми задницями, а нашими... А це вже проблема хоч і традиційна, але "внутрішня" і до питання державної незалежності прямого стосунку не має - не переживайте там.
Покажите плз, торговлю с "западными партнерами" (и независимости) на примере посылания Коболева своего начальства - правительства и премьер-министра Украины. Для справки - единственным оф владельцем "Нафтогаз Украины" теоретически является правительство Украины.
Оплата жилья - договорные отношения хозяина и съемщика. С какого боку тут государство... разве что оно платить будет.