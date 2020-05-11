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Новости Коронавирус и карантин
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Если работники из Украины не приедут - будет катастрофа, - глава Ассоциации переработчиков Польши Гайовничек

Если работники из Украины не приедут - будет катастрофа, - глава Ассоциации переработчиков Польши Гайовничек

Польский рынок труда зависим от трудовых мигрантов из Украины, а в сезон сбора фруктов и овощей их нужны "сотни тысяч". Без них будет очень сложно собрать урожай в Польше.

Об этом в интервью Укринформу рассказал глава польской Ассоциации переработчиков фруктов и овощей, владелец одной из крупнейших перерабатывающих компаний в Польше (Real SA) Анджей Гайовничек, передает Цензор.НЕТ.

"Польша является огромным производителем продуктов питания, одним из крупнейших в Европе. Скажем, мы больше в ЕС выращиваем шампиньонов и др. Поэтому, если работники из Украины не приедут, это будет катастрофа. То, что будет выращено в полях, пропадет, поскольку некому будет собирать", - заявил Гайовничек.

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По его словам, в Польше сейчас есть потребность в "сотнях тысяч" сезонных работников из Украины.

По его мнению, если украинцы через недели в связи с пандемией COVID-19 не смогут приехать в Польшу на начало сезона сбора клубники, то это может привести даже к протестам польских аграриев.

Как известно, в Польше сейчас находится до миллиона украинцев. С середины марта из Польши в Украину вернулись более 180 тыс. украинцев. Правительство Польши автоматически продлило украинцам срок действия виз и права пребывания по безвизовому режиму на период эпидемии COVID-19 и 30 дней после него.

Автор: 

карантин (16729) мигранты (993) Польша (8548) трудовая миграция (247) заробитчане (587) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+39
Вопрос стоит не в рабочих местах (их валом), а в оплате и условиях труда. И когда кто-то из правительства заявляет про "створення сто тисяч мільйонів" рабочих мест, кроме брезгливой усмешки, это не вызывает больше ничего.
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11.05.2020 11:22 Ответить
+22
Можно откат, а можно и пенделя. Пендель - более чудодейственное средство.
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11.05.2020 11:07 Ответить
+20
Польшу освободили четыре танкиста и собака, это известно всем )))
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11.05.2020 11:23 Ответить
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11.05.2020 15:04 Ответить
для европейцев мы конкуренты.

европейцы, как и любые иносранцы, не заинтересованы, чтоб у нас было все хорошо.
они поддерживают коррупцию и олигархическо-клептократический режим, который выводит украденные у нас деньги в их оффшоры.

мы им нужны как сырьевой придаток и рынок сбыта их продукции.
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11.05.2020 15:59 Ответить
Блаааа. Назовите же их! Кто именно в Европе "поддерживают коррупцию и олигархическо-клептократический режим" - Украина должна знать врага в лицо
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11.05.2020 18:02 Ответить
Ну уже плюс!!! дошло на Конец!!! это же не сесесер!!! каждому по способностям и че там ?каждому по потребностям??? идиЁты!! Трусы в кружевах не прокатит!
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11.05.2020 22:02 Ответить
вы что думали, вошли в ЕС и все пошло как по накатанной? тут пашут , как папы Карло, (не для вас!!) для себя! менталитет другой... даром вас кормить никто не будет... теперь уже нищую страну... я бы в первую очередь! если бы мог ))) прекратил раздрай в Украине!!!!! междусрач... плин... у нас кланы так не срутся... есть же предел! у вас я так понял вас на цензоре это в кайф обосрать друг друга...
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11.05.2020 22:15 Ответить
"я бы в первую очередь! если бы мог ))) прекратил раздрай в Украине!!!!! междусрач"

Ты, поведай, "милок", о каком-таком "междусраче" ты тут гутариш, м?
И, кстати, у "нищей страны", зарплата (минималка) уже выше, чем на Московии.
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12.05.2020 02:26 Ответить
Ну, ось свіжа заява польських радіоновинарів майже "в реальному часі":
французькі любителі сезонно-трудової халяви переконують, що як їм не дадуть завести 80 тисяч сезонних батраків з Польщі, то їх фасольку-полуницю-персики спіткає така ж "катастрохва", як і польську редиску-фасольку-полуницю без наших. І якщо братні єврокордони не відкриють найближчим часом, то вони почнуть організовувати чартерні авіарейси за халявними євроарбайтерами.

Вніманіє вапріс. До наших найбільш патріотичніших європатріотів:
нах...віга перейматися проблемами задоворлення сезонного попиту польських виробників, якщо можна одразу взятися за допомогу французьким, які сезонним батракам платять разів у два-три більше?
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11.05.2020 16:35 Ответить
Якбы у Фринцию так було би легко вйихать на работу як у Польшу , это бил би не ваприс .! .
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11.05.2020 18:33 Ответить
У правилах в'їзду різниці немає. А яби наше МЗС працювало, як слід, то не було б різниці і в доступі "на ринок праці", тим більше, коли там дефіцит пропозиції.
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11.05.2020 22:46 Ответить
нах...віга перейматися проблемами задоворлення сезонного попиту польських виробників, якщо можна одразу взятися за допомогу французьким,
Французы пускали официально только из ЕС. А поляки и из Украины.
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11.05.2020 19:28 Ответить
У шенгенській зоні однакові правила для в'їзду іноземців з-за її меж - різними можуть бути вимоги щодо працевлаштування. І ось саме це повинно бути предметом діяльності МЗС, а не торгівля квотами на експорт рабсили.
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11.05.2020 22:41 Ответить
І ось саме це повинно бути предметом діяльності МЗС, а не торгівля квотами на експорт рабсили.
Последствия потери независимости - низззя спорить с "западными партнерами".
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12.05.2020 23:13 Ответить
І коли це ви нізавісімолсть патірялі - у 90-му?
Як бачите, із западнимі партньорамі намагаються не так сперечатися, як торгуватися.
Інша справа, що торгують вони не своїми задницями, а нашими... А це вже проблема хоч і традиційна, але "внутрішня" і до питання державної незалежності прямого стосунку не має - не переживайте там.
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12.05.2020 23:36 Ответить
Як бачите, із западнимі партньорамі намагаються не так сперечатися, як торгуватися.

Покажите плз, торговлю с "западными партнерами" (и независимости) на примере посылания Коболева своего начальства - правительства и премьер-министра Украины. Для справки - единственным оф владельцем "Нафтогаз Украины" теоретически является правительство Украины.
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13.05.2020 02:05 Ответить
Польша не поддержала тех, кто там работал во время каратина, хотябы отменой платы за жилье. Люди имели большие проблемы. Чего же они теперь хотят? Пусть существенно повышают оплату труда.
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11.05.2020 16:59 Ответить
Плата за жильё это частники, а частнику ты не можешь говорить не бери за аренду.
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11.05.2020 17:05 Ответить
хотябы отменой платы за жилье.
Оплата жилья - договорные отношения хозяина и съемщика. С какого боку тут государство... разве что оно платить будет.
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11.05.2020 19:30 Ответить
пшеки хитросделанные сами горбатьтесь. паны сраные
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11.05.2020 17:41 Ответить
Ты просто дебильно сделанная
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11.05.2020 17:51 Ответить
Дебилом сделанная...
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11.05.2020 20:09 Ответить
Правильно. а мы паедем пахать на орду...
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11.05.2020 21:49 Ответить
паны работайте
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11.05.2020 18:03 Ответить
Не понимаю здешней жаркой дискуссии .. ! .Неужели пахать на местных олигархов за гроши , престижнее , чем на польских работодателей за вдвое большую плату ??
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11.05.2020 18:40 Ответить
Maksim Perepelitca...Зная вашу "патриотичность"во времена петра великого, вы предлагаете пахать на польских работодателей, нежели на Потрошенко??? да вы Ахренели чоли???
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11.05.2020 22:30 Ответить
А поляки готові заплатити більше при дефіциті робочої сили та сплачувати аванс та медичне страхування. Якщо так то добре, а якщо ні, то до роботи панове просимо, досвіл який ви здобули в Німеччині,Нідерландах, та Великбританії вам допоможе.
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11.05.2020 19:30 Ответить
А может своё надо выращивать?
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11.05.2020 19:55 Ответить
Согласен,да ведь у нас такие законы как при Хрущеве,если у тебя есть коза то ты обязан сдать государству шкуру.
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11.05.2020 21:22 Ответить
Значит приедут и не будет никакой катастрофы.
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11.05.2020 20:05 Ответить
Яка бяда! Шампіньйонів гєйропа не отримає. Чи не продукт першої необхідності.
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11.05.2020 20:21 Ответить
Запрет на выезд гастеров в ЕС ничего полезного не даст. Это сделано для того, что бы напакостить ЕС и гастарбайтерам.
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11.05.2020 21:45 Ответить
В Польше платят 20 тыс грн за 10-12 раб. день, пусть сами работают за эти копейки.
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11.05.2020 22:15 Ответить
и 6 дней в неделю, за эти раб часы у нас почти столько же можно заработать.
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11.05.2020 22:19 Ответить
Лучше поехать на те же сезонные работы в Финляндию или Голандию там платят от 1500-2000 евро и условия намного лучше.
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11.05.2020 22:18 Ответить
Не знаю где так платят за такие деньги и местные работали бы. У нас 880€ приблизительно а может и меньше. Это чистая зарплата проживание включено.
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12.05.2020 00:47 Ответить
Всего? И есть желающие ехать на 880 евро в месяц? Там на дорогу половину потратишь + питание в Норвегии в разы дороже, чем в Украине.
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12.05.2020 10:49 Ответить
Зачем такую фигню писать?
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12.05.2020 22:40 Ответить
Какую? Вы бы поехали за 880 евро в месяц в Норвегию пахать? При том, что там средняя зп 4000-5000 евро и цены соответствующие?
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13.05.2020 00:51 Ответить
Бздэники обленились?
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11.05.2020 22:47 Ответить
махать батогом и орать шибче курво, шибче не на кого будет?
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11.05.2020 23:02 Ответить
Каждая лиса свой хвост хвалит,но из постколониальной Украиньі сваливать нужно однозначно хотя-бьі до начала правления демократического правителя,типо Саакашвили.
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11.05.2020 23:45 Ответить
Некому собирать урожаи, потому что все поляки убежали работать в зап. европу от своих нищенских зарплат в польше, теперь их бывшие работодатели ищут рабов на их место Конечно, кто же кроме украинцев будет горбатиться на хитровые.аных ляхов
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12.05.2020 01:53 Ответить
Эти зели совсем о**ли ! Лимитировать пермещения лиц требованиями государства - это нарушение прав человека.... Есть права на свободу передвижения и точка... Если страна с каки-то херов берёт на себя обязанности посредника, которого никто не нанимал - это просто бандитизм. Наезд чистой формулы... Им - совкам и долбодятлам даже не понятно, что они не могут в своих дурацких требованиях видеть Стороной страну. Потому что в свободных странах сторона - это каждая фирма..И никакая страна не будет указывать своим предпринимателям кого..на сколько..и с какими сопуствующими трудоустраивать работников... Они - совки - не имеют в голове даже представления об институте демократии... Для них власть или совковая диктатура или бандитизм...что в сущности одно и то же... Эта власть - это какой-то позор...
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12.05.2020 02:58 Ответить
Дык треба зенести кому треба
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12.05.2020 08:23 Ответить
Лос, лос, лос! Арбайтен шнелле!
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12.05.2020 08:39 Ответить
Хорошо бы этим воспользоваться и перехватить у Польши рынки - может быть и заробитчанам не нужно будет в Польшу ехать в следующем году.
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12.05.2020 10:47 Ответить
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