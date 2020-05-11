Если работники из Украины не приедут - будет катастрофа, - глава Ассоциации переработчиков Польши Гайовничек

Польский рынок труда зависим от трудовых мигрантов из Украины, а в сезон сбора фруктов и овощей их нужны "сотни тысяч". Без них будет очень сложно собрать урожай в Польше.

Об этом в интервью Укринформу рассказал глава польской Ассоциации переработчиков фруктов и овощей, владелец одной из крупнейших перерабатывающих компаний в Польше (Real SA) Анджей Гайовничек, передает Цензор.НЕТ.

"Польша является огромным производителем продуктов питания, одним из крупнейших в Европе. Скажем, мы больше в ЕС выращиваем шампиньонов и др. Поэтому, если работники из Украины не приедут, это будет катастрофа. То, что будет выращено в полях, пропадет, поскольку некому будет собирать", - заявил Гайовничек.

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По его словам, в Польше сейчас есть потребность в "сотнях тысяч" сезонных работников из Украины.

По его мнению, если украинцы через недели в связи с пандемией COVID-19 не смогут приехать в Польшу на начало сезона сбора клубники, то это может привести даже к протестам польских аграриев.

Как известно, в Польше сейчас находится до миллиона украинцев. С середины марта из Польши в Украину вернулись более 180 тыс. украинцев. Правительство Польши автоматически продлило украинцам срок действия виз и права пребывания по безвизовому режиму на период эпидемии COVID-19 и 30 дней после него.