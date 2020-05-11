Более 300 пассажиров прибыло в Украину из ОАЭ и Армении за прошедшие сутки, - Госпогранслужба
За прошедшие сутки - 10 мая - эвакуационными рейсами из ОАЭ и Армении прибыли более 300 пассажиров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
При оформлении авиарейсов из Шарджи и Ереваа пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" осуществили температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья пассажиров. Лиц с повышенной температурой тела или жалобами на самочувствие среди прибывших не обнаружили.
Для прохождения карантина пассажиры этих рейсов выбрали самоизоляцию с помощью приложения "Дій вдома". Во время паспортного контроля пограничники также проверили правильность данных, занесенных в мобильного приложения.
Отметим, что всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд менее 15,4 тысячи граждан.
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