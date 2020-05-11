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Новости
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Более 300 пассажиров прибыло в Украину из ОАЭ и Армении за прошедшие сутки, - Госпогранслужба

Более 300 пассажиров прибыло в Украину из ОАЭ и Армении за прошедшие сутки, - Госпогранслужба

За прошедшие сутки - 10 мая - эвакуационными рейсами из ОАЭ и Армении прибыли более 300 пассажиров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

При оформлении авиарейсов из Шарджи и Ереваа пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" осуществили температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья пассажиров. Лиц с повышенной температурой тела или жалобами на самочувствие среди прибывших не обнаружили.

Для прохождения карантина пассажиры этих рейсов выбрали самоизоляцию с помощью приложения "Дій вдома". Во время паспортного контроля пограничники также проверили правильность данных, занесенных в мобильного приложения.

Отметим, что всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд менее 15,4 тысячи граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 560 граждан вернулись в Украину за прошедшие сутки, - Госпогранслужба

Автор: 

Армения (830) Госпогранслужба (6647) ОАЭ (198)


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Пипец.А нам рынками и парками мозги выносят...
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11.05.2020 11:06 Ответить
Починаємо карантин заново.
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11.05.2020 11:09 Ответить
а армяне нам зачем? это же путлеровская номенклатура....
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11.05.2020 11:17 Ответить
Ого, троль
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20.07.2020 11:37 Ответить
ого , хачик? тролль с дабл л пишется карапет......
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31.07.2020 07:25 Ответить
 
 