РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11522 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
10 278 61

Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19, всего заболели более 221 тыс. человек

Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19, всего заболели более 221 тыс. человек

Число случаев новой коронавирусной инфекции в РФ за прошедшие сутки выросло на 11 656. Это новый рекорд. 46,5% больных не имеют клинических проявлений COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

На сегодня в стране насчитывается 221 344 заболевших. Таким образом, суточный прирост по стране составил 5,6%. Россия в понедельник обогнала Великобританию (220,4 тыс.) и Италию (219 тыс.) по количеству случаев заражений.

Новые инфицированные регистрировались в 84 регионах, больше всего в Москве - 6169.

В Московской области 1079 новых заразившихся, в Санкт-Петербурге - 307, в Нижегородской области - 291.

Общее число скончавшихся от заболевания достигло 2009, за сутки скончались еще 94 человека (56 из них в Москве).

Количество поправившихся после перенесенного вируса выросло до 39 801, в том числе 5495 человек, поправившихся за последние 24 часа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО будет оставаться "ядерным альянсом", пока у РФ и Китая есть атомное оружие, - Столтенберг

Автор: 

карантин (16729) россия (96472) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
На Цензоре не пишут россия с большой буквы. С большой можно как *********
показать весь комментарий
11.05.2020 11:13 Ответить
+17
В Испании и Италии тоже 220 тыс. заболело, но умерших в 15 раз больше чем в **********??? Очень подозрительно. Лаптеногие явно скрывают реальную картину
показать весь комментарий
11.05.2020 11:23 Ответить
+14
ХОРОШО но МАЛО ,даёшь НОВЫЕ и НОВЫЕ рекорды ...
показать весь комментарий
11.05.2020 11:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зачем нам новости про Россию?
А где состояние дел в Науру?
Почему нет сводки по югу Африки???
Почему нет никаких данных про Лаос?
показать весь комментарий
11.05.2020 11:10 Ответить
На Цензоре не пишут россия с большой буквы. С большой можно как *********
показать весь комментарий
11.05.2020 11:13 Ответить
Як це не пишуть? Чи чукча нє чітатєль? Читай статтю уважніше!
показать весь комментарий
11.05.2020 11:34 Ответить
Якщо ця інформація не подобається кільком Дормидонтовичам - то не біда.
показать весь комментарий
11.05.2020 11:15 Ответить
Ти русскій?
показать весь комментарий
11.05.2020 11:22 Ответить
Рюський,рюський. Только нос плюський и глаза узький. А так совсем рюський.
показать весь комментарий
11.05.2020 11:35 Ответить
А мы воюем с Лаосом?
показать весь комментарий
11.05.2020 11:26 Ответить
Моторила з гіркіним лаосяни в п'ятому поколінні.
показать весь комментарий
11.05.2020 11:28 Ответить
Будьласка докладніше.
Мі воюемо з Росією? А чому тоді мі з нами торгуємо?
Платежі за транзит газу берем, товарообіг між нашими країнами великий,
це щоб у мене був такий ворог то я б і дустом посипам вздовж кордону.
Наші артисти там, наші спортсмени теж там, наші люди їздять на заробітки,
цеж треба так люто ненавидіти ворога щоб підтримувати з ним траспортне сполучення!!!

Ви хлопці не послідовні в свому інтелектуальному поносі. З дивану воно краще воювати, і владою наданною вам інтернетом ви назначені бути еспертами в усіх областях.
показать весь комментарий
11.05.2020 11:34 Ответить
Мы гибридно воюем, артисты разлагают врага изнутри, а бизнесмены выкачивают оттуда бабло.
показать весь комментарий
11.05.2020 11:38 Ответить
Всего в странах, где смертность от COVID-19 менее 1 на миллион, проживает 36.4+316.9+1'027.1 = 1'380.4 млн народу, то есть 17.7% населения планеты.
В этом весёлом списке средне-тяжёлая простуда под названием «COVID-19» стоит где на 50-м, где на 180-м, где на 250-м месте. Приоритетом не является от слова «ни разу». Среднестатистический врач где-нибудь в Таиланде, поглядев на пациента со стра-а-ашной пневмонией «COVID-19», только усмехнётся: «А вчера, меня позвали к пациенту с устойчивым к антибиотикам туберкулёзом. А позавчера, у меня на приёме было два пациентки на предсмертной стадии СПИД. Что-что там у вас, нафиг, такое стра-а-ашное? Обычная пневмония, как осложнение ОРВИ? А плевать. Мы и не такое лечим!» Притом, в Таиланде вполне продвинутая медицина, в отличие от Анголы.
показать весь комментарий
11.05.2020 11:53 Ответить
потому что эти дикари постоянно шастают по Украине и разносят это болячку
показать весь комментарий
11.05.2020 12:11 Ответить
ХОРОШО но МАЛО ,даёшь НОВЫЕ и НОВЫЕ рекорды ...
показать весь комментарий
11.05.2020 11:12 Ответить
В Испании и Италии тоже 220 тыс. заболело, но умерших в 15 раз больше чем в **********??? Очень подозрительно. Лаптеногие явно скрывают реальную картину
показать весь комментарий
11.05.2020 11:23 Ответить
и к бабке не ходи!
показать весь комментарий
11.05.2020 11:26 Ответить
Вряд ли. Во всей восточной Европе похожая картина. Особенности совковой медицины, заточенной под массовую госпитализацию, а главное видимо - противотуберкулёзная вакцинация.
У Росії за добу понад 11,6 тис. нових випадків COVID-19, кількість хворих перевищила 220 тис. - Цензор.НЕТ 5905
показать весь комментарий
11.05.2020 11:29 Ответить
Потому что они еше болеют и в дальнейшем смертей может быть больше, а италия заразилась раньше там уже либо умерли, либо выздоровели
показать весь комментарий
11.05.2020 11:31 Ответить
Не факт, что Италия раньше заразилась. Тут вообще непонятно, кто раньше, а кто позже.
показать весь комментарий
11.05.2020 11:40 Ответить
росия вперде,дайош первое место!
показать весь комментарий
11.05.2020 15:13 Ответить
Гулять, так гулять.
В России за сутки более 11,6 тыс. новых случаев COVID-19, число заболевших превысило 220 тыс. - Цензор.НЕТ 9059
показать весь комментарий
11.05.2020 11:15 Ответить
46,5% больных не имеют клинических проявлений COVID-19."
Для тих хто не читає статтю.
показать весь комментарий
11.05.2020 11:19 Ответить
Там 86 % мізків не має.
показать весь комментарий
11.05.2020 11:27 Ответить
Для тих, хто не читає інші статті. ПЦР тест здатен виявити вырус в інкубацыйному періоді. Коли клінічних проявів ще нема.
показать весь комментарий
11.05.2020 11:27 Ответить
Для тих хто не читає новини то мінімум 80% відсотків позитивних не мають клінічних проявів віруса
показать весь комментарий
11.05.2020 11:31 Ответить
Як Ви поясните "мінімум 80% відсотків позитивних не мають клінічних проявів віруса" і "46,5% больных не имеют клинических проявлений COVID-19"?
показать весь комментарий
11.05.2020 11:38 Ответить
Як пояснити? Дуже легко. Фізично нереально все населення протестувати.
показать весь комментарий
11.05.2020 11:40 Ответить
Є більш просте пояснення
https://www.kommersant.ru/doc/4325890 Лукашенко: российские тесты на коронавирус ни к черту

Якщо таке каже навіть проросійський Лука, то з якістю тестів там дійсно швах.
показать весь комментарий
11.05.2020 13:15 Ответить
🇺🇦Вдалось відбити атаку 🇺🇦

❗️Чергове спростування фальсифікації діагнозу коронавірусу для статистики та залякування громадян, що безпідставно дає владі постійно продовжувати карантин абсурду та тримати в стресі більшу частину України❗️

✔️До мене звернулась Екатерина Падалкина з села Долинка, Саратського району, Одеської області про захист її батька Падалкина Миколи Івановича та родини від бажання деяких нечесних лікарів приписати їм коронавірус.

✔️Подаю її лист, який вона підготувала, щоб Ви почитати та зрозуміли, яка масштабна фальсифікація з даними статистики по захворюваності коронавірусу йде по всій Україні та як саме деякі непорядні лікарі відносяться до звичайних громадян:

✅Я Падалкина Катерина Олександрівна, батько Падалкин Микола Іванович 24.07.1955 р.н. Одеська область, Саратський р-н, с. Долинка. 8 квітня діагностували пухлину в правій легені розміром 67 мм. З підозрою на рак легені 11квітня поїхали до Києва на обстеження, де 13 квітня зробили бронхоскопію... 21 квітня був результат «фвброзно-гнійна пневмонія» так як цей результат не відповідав томографії то нас відправили на додаткове обстеження до клініки «Феофанія» це було 21 квітня, 24 квітня прийшов другий результат «фіброзно-гнійна пневмонія з абструктивним абсцесом»

✅Після цього лікар з києва порадив звертатися до обласної лікарні для подальшого лікування.... 27 квітня в Саратській ЦРБ нам дали направлення до Одеської обласної лікарні. 29 квітня ми приїхали до Обласної обласної лікарні для подальшого лікування, там нам повідомили що перш ніж лягти до лікарні треба зробити тест на COVID-19 , в інфекційній лікарні у місті Одеса на вул. Пастера 5.

✅Коли ми приїхали до інфекційної лікарні я разом з батьком зайшли до приміщення де беруть цей аналіз на COVID-19, з нами поспілкувався лікар, ми йому розповіли причину звертання до них, після цього до нас зайшов мед-брат який взяв у тата кров з пальця для експрес тесту....

✅ І все більше нічого не робили... через хвилин 10-15 нам нам повідомили що експрес тест негативний і на зворотній стороні Саратського направленні написали що «експрес-тест негативний, госпіталізації в ОКЛ дозволяється, після цього ми приїхали до Обласної лікарні де батька поклали до відділення таракальної хірургії. Але 3 травня мені зателефонували і повідомили що в тата позитивний ПЦР аналіз, хоча його не брали. Я дзвонила в інфекційну лікарню та казала їм що в тата не брали ПЦР аналіз... та мене ніхто не слухав... швидко повідомили губернатору Одеси.. повідомили в Саратській район ,зробили статистику. 4 травня його перевели до лікарні Водніков, там і взяли всі аналізи...

✅ 5 травня десь о 20.00 нам повідомили що ПЦР аналіз негативний і тата образу перевели до Одеську Онкологічну лікарню..

☑️Як голова ГО ІДЕЯ НАЦІЇ вимагаю розібратися в даній ситуації та захистити родину Падалкинів від нав'язуванням їній родині хвороби COVID-19, а також на офіційному сайті МОЗу спростувати ініормацію щодо того, що Палалкин Микола Іванович хворів на коронавірус та принести вибачення цій родині, щоб відновити справедливість:
- Президенту України Офіс Президента України Володимир Зеленський.
- Голові Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль.
- Міністру Міністерство охорони здоров'я України Максим Степанов.
- Голові Одеська обласна державна адміністрація Сергія Паращенка.
- Голові Саратська районна державна адміністрація.

➡️Також звертаюсь до тих, хто потерпає від влади чи від непрофесійних чи нечесних лікарів - не мовчіть, Ваш голос може врятувати Ваше життя і життя Ваших близьких, а також це засвідчить яка фальсифікація відбувається під час карантину абсурду!

#ягромадянин #вільнийжурналіст
#ідеянації #ялюдина #дихайвільно
показать весь комментарий
11.05.2020 11:41 Ответить
Так ведь большинство россиян на это не обратят внимание.Утешатся и только перекрестятся - слава богу половина переболеют безболезненно,не понимая что это цветочки и дальше могут последовать ягодки.
показать весь комментарий
11.05.2020 11:54 Ответить
Та скоро росия всех обгонит. Всех вылечит. Победители херовы....
показать весь комментарий
11.05.2020 11:20 Ответить
46,5% больных не имеют клинических проявлений COVID-19."
показать весь комментарий
11.05.2020 11:20 Ответить
Вони є носіями вірусу і заражають інших.
показать весь комментарий
11.05.2020 11:23 Ответить
В принипі це добре, більше інфікують.
показать весь комментарий
11.05.2020 11:25 Ответить
Если верить их статистике, то они в день делают тестов больше, чем мы с начала года. Если нас делать хотя бы 50 тысяч тестов в день, картина будет значительно ближе к небратьям.
показать весь комментарий
11.05.2020 11:33 Ответить
согласен. Но тесты дают чисто академический интерес, на лечение никак не влияет. Поэтому пусть их делают те, кому деньги некуда девать.
показать весь комментарий
11.05.2020 11:46 Ответить
Тесты влияют на распространение инфекции. Протестированный, если не дебил, будет сидеть дома.
показать весь комментарий
11.05.2020 11:47 Ответить
Догнати й обійти Америку!
показать весь комментарий
11.05.2020 11:22 Ответить
США они наверное не догонят, но серебрянная медаль им обеспечена.
показать весь комментарий
11.05.2020 11:24 Ответить
но медаль будет большая и делать будет якутский скульптор
показать весь комментарий
11.05.2020 11:27 Ответить
То что такой большой процент без клинических проявлений просто недоработка биологов. В следующий раз все будет серйознее.
показать весь комментарий
11.05.2020 11:29 Ответить
А как там бункерный педофил,ещё здоров?
показать весь комментарий
11.05.2020 11:32 Ответить
А почему бункерный? Он вроде 9-го парад в Кремле принимал. Или двойник?
показать весь комментарий
11.05.2020 11:36 Ответить
в крємлє бил парад?...
показать весь комментарий
11.05.2020 12:40 Ответить
Да. Но не на Красной площади, а именно внутри стен крепости.
показать весь комментарий
11.05.2020 12:42 Ответить
То есть, что педофил сомнений нет? Вроде или принимал?
показать весь комментарий
11.05.2020 12:47 Ответить
Сам погугли. Точно не знаю, но была инфа в новостях.
показать весь комментарий
11.05.2020 12:49 Ответить
В этом соревновании с США у РФ просто маленькая команда. США-330 млн. Россия-90 млн.
показать весь комментарий
11.05.2020 11:35 Ответить
Один рузке чудо-богатырь стоит 10 гейропейцев. Еще Сашка Суворов утверждал, что воюют не числом, а умением. А ещё (возможно он же) утверждал, что смелость (читай удальство и руцкое разп#зд@йство) города берёт. Так что не стоит заранее хоронить Рашку. Вполне возможно, что они и сами с этим прекрасно справятся. Отакое от.
показать весь комментарий
11.05.2020 11:46 Ответить
в принципе в параше карантин и всё с ним связанное нужно отменять! срочно! иначе снова омерику не перегонят, а диды то завещали! всего то - ну если не насморк, то слегка необычный грип, а сцут аки сивохо )))
показать весь комментарий
11.05.2020 11:41 Ответить
У Росії за добу понад 11,6 тис. нових випадків COVID-19, кількість хворих перевищила 220 тис. - Цензор.НЕТ 5499 Что - то пошло не так.
показать весь комментарий
11.05.2020 11:42 Ответить
Коронавирус разгоняют? Эффективнее Гундяя с кадилом позвать. Бесовской вирус самоликвидируется при запахе ладана и немытого поповского тела.
показать весь комментарий
11.05.2020 11:48 Ответить
Они отгоняют красоту, которая могла бы спасти мир. Но россияне помешаны на войнах и смертях. Они мечтают о них, их лозунг - "Можем повторить!".
показать весь комментарий
11.05.2020 14:42 Ответить
мне как то профиг сколько кацапских чмошников заразилось и сколько подохло. чем больше , тем лучше ))))) мокши нелюди))))
показать весь комментарий
11.05.2020 13:08 Ответить
Вот и добился наконец путин такой долгожданной бронзовой медали по результатам коронавируса!
показать весь комментарий
11.05.2020 13:34 Ответить
Надо всем в церкви собраться. Или митинг с парадом забабахать.
показать весь комментарий
11.05.2020 13:49 Ответить
И єто радует! Расея, расея.....давай-давай, поднатужься и перегони Америку в плане умерших, я за расею в этом плане держу кулачки!
Расеяне, вы просто обязаны догнать и перегнать Америку по количеству умерших!
показать весь комментарий
11.05.2020 14:08 Ответить
"46,5% больных не имеют клинических проявлений" - все таки кацапы до фига проверяют.
показать весь комментарий
11.05.2020 14:23 Ответить
Обратите внимание. Каждый раз по раше пишут, что почти половина "больных не имеют клинических проявлений COVID-19." А не специально ли они себе "накручивают" статистику, чтобы требовать отмены санкций?
показать весь комментарий
11.05.2020 14:29 Ответить
Кто меч поднял, тот от него и погибнет.
показать весь комментарий
11.05.2020 15:55 Ответить
 
 