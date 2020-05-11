Киев лидирует по числу заражений COVID-19 за сутки, больше всего - на Оболони. Кличко заговорил о более строгом карантине. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Оболонском районе.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Печерский - +3 (всего 382)

- Шевченковский - + 1 (134)

- Соломенский - + 6 (174)

- Днепровский - +7 (166)

- Святошинский - + 9 (117)

- Деснянский - + 8 (184)

- Подольский - + 5 (93)

- Голосеевский - + 2 (159)

- Оболонский - + 13 (141)

- Дарницкий - + 12 (321)

"Если динамика заболевания будет так расти, любые смягчения будут нелогичными и могут привести к инфекционному взрыву, тогда придется вводить более строгий карантин. Соблюдайте правила безопасности! Берегите себя!" - отметил Кличко в своем Telegram-канале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве 66 новых случаев COVID-19, среди заболевших 6 медиков и 5 детей. Всего 1871 инфицированный, - Кличко. ИНФОГРАФИКА

Напомним, на утро 11 мая в Украине зафиксированы 416 новых случаев COVID-19: всего - 15 648, летальных - 408, выздоровели 3288 человек

В Минздраве отметили, что больше всего случаев коронавирусной болезни за минувшие сутки выявили в Киеве (66 случаев), Черновицкой области (56 случаев), Ривненской области (52 случая) и Львовской области (45 случаев).