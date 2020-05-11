Киев лидирует по числу заражений COVID-19 за сутки, больше всего - на Оболони. Кличко заговорил о более строгом карантине. КАРТА
За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Оболонском районе.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
- Печерский - +3 (всего 382)
- Шевченковский - + 1 (134)
- Соломенский - + 6 (174)
- Днепровский - +7 (166)
- Святошинский - + 9 (117)
- Деснянский - + 8 (184)
- Подольский - + 5 (93)
- Голосеевский - + 2 (159)
- Оболонский - + 13 (141)
- Дарницкий - + 12 (321)
"Если динамика заболевания будет так расти, любые смягчения будут нелогичными и могут привести к инфекционному взрыву, тогда придется вводить более строгий карантин. Соблюдайте правила безопасности! Берегите себя!" - отметил Кличко в своем Telegram-канале.
Напомним, на утро 11 мая в Украине зафиксированы 416 новых случаев COVID-19: всего - 15 648, летальных - 408, выздоровели 3288 человек
В Минздраве отметили, что больше всего случаев коронавирусной болезни за минувшие сутки выявили в Киеве (66 случаев), Черновицкой области (56 случаев), Ривненской области (52 случая) и Львовской области (45 случаев).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У 30% заболевших пропадает обоняние у других 30% заболевших пропадает вкус и выступают фиолетовые пятна на ногах, самый простой способ проверить больны ли вы на короновирус, встать утром засунуть палец в жопу понюхать если вы почувствовали запах, облизать проверить почувствовали ли вы вкус, если да значит с вероятностью 60% вы здоровы если нет бегите сдавать анализы в больницу...
це ж який прибуток буде бюджету !
А ******** МП - приходите, вирус придуманный.
https://youtu.be/kB5zpjzRK1k
Вопрос- ПОЧЕМУ ИХ НА КП ПУСКАЮТ ОБРАТНО В УКРАИНУ?
И где Миротворец!
1) непослідовність і нерішучість влади у дотриманні ВСІМА норм карантину (у покараннні навіть невеликими як на світовий досвід штрафами,котрі звичайно,мали би мати більшу різноманітність у розмірах і способах застосування))..
2)пофігістські настрої Ббільшості у навіть інстинкті самозбереження внаслідок слабопоінформованості щодо наслідків,а найбільше внаслідок недовір"я медикам і Владі)
3)непідготовленість Медицини до Епідемії(причин багато,зокрема бідність Держави)...
https://censor.net/forum/3194591/chomu_karantin_v_ukran_ne_poluchivsya/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73721366
--------------------------------------------------------------------------------
Країни в "червоній зоні" щодо закінчення карантину....
https://www.endcoronavirus.org/countries#action
❗️Чергове спростування фальсифікації діагнозу коронавірусу для статистики та залякування громадян, що безпідставно дає владі постійно продовжувати карантин абсурду та тримати в стресі більшу частину України❗️
✔️До мене звернулась Екатерина Падалкина з села Долинка, Саратського району, Одеської області про захист її батька Падалкина Миколи Івановича та родини від бажання деяких нечесних лікарів приписати їм коронавірус.
✔️Подаю її лист, який вона підготувала, щоб Ви почитати та зрозуміли, яка масштабна фальсифікація з даними статистики по захворюваності коронавірусу йде по всій Україні та як саме деякі непорядні лікарі відносяться до звичайних громадян:
✅Я Падалкина Катерина Олександрівна, батько Падалкин Микола Іванович 24.07.1955 р.н. Одеська область, Саратський р-н, с. Долинка. 8 квітня діагностували пухлину в правій легені розміром 67 мм. З підозрою на рак легені 11квітня поїхали до Києва на обстеження, де 13 квітня зробили бронхоскопію... 21 квітня був результат «фвброзно-гнійна пневмонія» так як цей результат не відповідав томографії то нас відправили на додаткове обстеження до клініки «Феофанія» це було 21 квітня, 24 квітня прийшов другий результат «фіброзно-гнійна пневмонія з абструктивним абсцесом»
✅Після цього лікар з києва порадив звертатися до обласної лікарні для подальшого лікування.... 27 квітня в Саратській ЦРБ нам дали направлення до Одеської обласної лікарні. 29 квітня ми приїхали до Обласної обласної лікарні для подальшого лікування, там нам повідомили що перш ніж лягти до лікарні треба зробити тест на COVID-19 , в інфекційній лікарні у місті Одеса на вул. Пастера 5.
✅Коли ми приїхали до інфекційної лікарні я разом з батьком зайшли до приміщення де беруть цей аналіз на COVID-19, з нами поспілкувався лікар, ми йому розповіли причину звертання до них, після цього до нас зайшов мед-брат який взяв у тата кров з пальця для експрес тесту....
✅ І все більше нічого не робили... через хвилин 10-15 нам нам повідомили що експрес тест негативний і на зворотній стороні Саратського направленні написали що «експрес-тест негативний, госпіталізації в ОКЛ дозволяється, після цього ми приїхали до Обласної лікарні де батька поклали до відділення таракальної хірургії. Але 3 травня мені зателефонували і повідомили що в тата позитивний ПЦР аналіз, хоча його не брали. Я дзвонила в інфекційну лікарню та казала їм що в тата не брали ПЦР аналіз... та мене ніхто не слухав... швидко повідомили губернатору Одеси.. повідомили в Саратській район ,зробили статистику. 4 травня його перевели до лікарні Водніков, там і взяли всі аналізи...
✅ 5 травня десь о 20.00 нам повідомили що ПЦР аналіз негативний і тата образу перевели до Одеську Онкологічну лікарню..
☑️Як голова ГО ІДЕЯ НАЦІЇ вимагаю розібратися в даній ситуації та захистити родину Падалкинів від нав'язуванням їній родині хвороби COVID-19, а також на офіційному сайті МОЗу спростувати ініормацію щодо того, що Палалкин Микола Іванович хворів на коронавірус та принести вибачення цій родині, щоб відновити справедливість:
- Президенту України Офіс Президента України Володимир Зеленський.
- Голові Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль.
- Міністру Міністерство охорони здоров'я України Максим Степанов.
- Голові Одеська обласна державна адміністрація Сергія Паращенка.
- Голові Саратська районна державна адміністрація.
➡️Також звертаюсь до тих, хто потерпає від влади чи від непрофесійних чи нечесних лікарів - не мовчіть, Ваш голос може врятувати Ваше життя і життя Ваших близьких, а також це засвідчить яка фальсифікація відбувається під час карантину абсурду!
#ягромадянин #вільнийжурналіст
#ідеянації #ялюдина #дихайвільно
вы можете подавать в суды разных инстанций с требованиями наказания виновных, а всё остальное "собака лает а караван идёт"...
и жоппозиция - те же актёры - призывают, закликают, понты колотят и нихера не делают...
дуже все залежить від регіонів..
тому у деяких регіонах ,особливо райцентри,де короновірус був локалізований,карантинні міри можна значно послаблювати,в інших необхідно посилювати(Київ)
У него ж мозги напрочь отбиты, клептомания на уровне рефлексов и все.
********...
ти у ГУглі забанений,Світанок ? )))
вон оно как - а я и не знал.
Мне проблематично понимать логические выверты идиотов типа: "этого не может быть потому что этого не может быть никогда"
за голослівні виперди ...
бо парки закривають не і-за того,що вони заражені,а тому,що там майже неможливо проконтролювати "соціальну дистанцію...Лондонська поліція,наприклад,розписалась у власному безсиллі..
---------------------------------------------------------------------------------------------
ЧЕТВЕРГ, 30 АПРЕЛЯ 2020,
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/30/7249948/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/30/7249948/ https://t.me/share/url?url=http%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2020%2F04%2F30%2F7249948%2F&text=%C3%EE%F0%EE%E4%20%E2%20%D8%E2%E5%F6%E8%E8%20%E8%E7-%E7%E0%20%EA%EE%F0%EE%ED%E0%E2%E8%F0%F3%F1%E0%20%F0%E0%E7%E1%F0%E0%F1%FB%E2%E0%E5%F2%20%ED%E0%E2%EE%E7%20%E2%20%EF%E0%F0%EA%E0%F5%2C%20%F7%F2%EE%E1%FB%20%**%FE%E4%E8%20%E2%20%ED%E8%F5%20%ED%E5%20%E3%F3%**%FF%**%E8 https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/30/7249948/#comments
Шведский город Лунд распорядился разбрасывать навоз в парках, чтобы избежать массовых собраний по случаю весеннего фестиваля и рисков распространения коронавируса.
Об этом сообщает https://www.bbc.com/ BBC.
Муниципалитет, который также планирует установить барьеры вокруг главного парка города, попросил жителей отказаться от традиционной Вальпургиевой ночи, которая отмечается 30 апреля, очень популярного языческого праздника, что символизирует конец зимы, во время которого шведы поют и устраивают костры в парках и садах.
идиотизм...
запретить людям плавать потому что тонут?
запретить автомобили из-за аварий? (куда там коронавирусу - 3500 человек в сутки)
вот такие идиоты благодаря их поддерживающим идиотам и принимают такие решения.
ты способно понять что ты предлагаешь?
А точнее - ты не способно понять того что происходит...
тоді б не було "Паски" і "майских",не треба було б робити "цирки" з "обсерваціїю".... і всі носили маски у магазинах і дотримувалмсь дистанції.. і сьогодні спокійно би можна було почати виходити з карантину..
Більше сидіти -в багатьох банально нема грошей.
в Києві вже тижнів зо 2 всі плюють на карантин.
Менти зайняті кришуванням наркоти , казино та борделів- там можна підзаробити.
а що ти підзаробиш, оштрафувавши голожопого і п'яного зебіла на 17 тисяч, наприклад.
посилення карантину натрапить на загальне несприйняття..
і протилежні зуссиля Кличка,можливо навіть обгрунтовані -Як "сцяти проти вітру"
когда ты это осознаешь, можешь считать, что ты в порядке
Як би це не остогидло киянам...
Київ Мегаполіс з статистикою,котра повинна бути близькою іншим мегаполісам з високою концентрацією населення..
Нынешний апрель поставил рекорд по смертности в Москве за последние 10 лет.
Рост смертности в среднем привысил показатели прошлых лет на 20%. Разница в сравнению с обычными периодами составляет около 2000 человек. Официально же от коронавирусом умерло лишь 642 человека.
Куда дели ещё 1400?