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Новости Коронавирус и карантин
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Киев лидирует по числу заражений COVID-19 за сутки, больше всего - на Оболони. Кличко заговорил о более строгом карантине. КАРТА

Киев лидирует по числу заражений COVID-19 за сутки, больше всего - на Оболони. Кличко заговорил о более строгом карантине. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Оболонском районе.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Печерский - +3 (всего 382)
- Шевченковский - + 1 (134)
- Соломенский - + 6 (174)
- Днепровский - +7 (166)
- Святошинский - + 9 (117)
- Деснянский - + 8 (184)
- Подольский - + 5 (93)
- Голосеевский - + 2 (159)
- Оболонский - + 13 (141)
- Дарницкий - + 12 (321)

Киев лидирует по числу заражений COVID-19 за сутки, больше всего - на Оболони. Кличко заговорил о более строгом карантине 01

"Если динамика заболевания будет так расти, любые смягчения будут нелогичными и могут привести к инфекционному взрыву, тогда придется вводить более строгий карантин. Соблюдайте правила безопасности! Берегите себя!" - отметил Кличко в своем Telegram-канале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве 66 новых случаев COVID-19, среди заболевших 6 медиков и 5 детей. Всего 1871 инфицированный, - Кличко. ИНФОГРАФИКА

Напомним, на утро 11 мая в Украине зафиксированы 416 новых случаев COVID-19: всего - 15 648, летальных - 408, выздоровели 3288 человек

В Минздраве отметили, что больше всего случаев коронавирусной болезни за минувшие сутки выявили в Киеве (66 случаев), Черновицкой области (56 случаев), Ривненской области (52 случая) и Львовской области (45 случаев).

Киев лидирует по числу заражений COVID-19 за сутки, больше всего - на Оболони. Кличко заговорил о более строгом карантине 02

карантин (16729) Киев (25796) Кличко Виталий (4661) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Найгірше це те, що завдяки непрофесійним діям МОЗ продовжується інфікування медиків!
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11.05.2020 11:35 Ответить
+10
Карантин провалился. Зато куча банкротов и безработных
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11.05.2020 11:36 Ответить
+9
Щоразу, як зростання епідемії починає зменшуватися, втручається бацила рускава міра - то пасочники, то поминальники, то пабєдабєси.
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11.05.2020 11:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Как в домашних условиях провести тест на короновирус
У 30% заболевших пропадает обоняние у других 30% заболевших пропадает вкус и выступают фиолетовые пятна на ногах, самый простой способ проверить больны ли вы на короновирус, встать утром засунуть палец в жопу понюхать если вы почувствовали запах, облизать проверить почувствовали ли вы вкус, если да значит с вероятностью 60% вы здоровы если нет бегите сдавать анализы в больницу...
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11.05.2020 11:34 Ответить
"а вы точно доктор?" (С)
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11.05.2020 11:41 Ответить
Київ лідирує за кількістю заражень COVID-19 за добу, найбільше - на Оболоні. Кличко заговорив про більш суворий карантин - Цензор.НЕТ 3643
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11.05.2020 12:04 Ответить
мужик, а какой вкус у гавна?
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11.05.2020 12:11 Ответить
Это принципиально не имеет значения главное не пристраститься и после пандемии уже по привычке не продолжать
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11.05.2020 12:43 Ответить
Найгірше це те, що завдяки непрофесійним діям МОЗ продовжується інфікування медиків!
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11.05.2020 11:35 Ответить
Это непрофессионализм врачей, а не МОЗ.
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11.05.2020 12:17 Ответить
А може пора штрафувати лікарів за недотримання техніки безпеки ?
це ж який прибуток буде бюджету !
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11.05.2020 13:08 Ответить
А за калічення паціентів - саджати. А тих хто залишиться і не калічить паціентів - підіймати оплату добряче.
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11.05.2020 14:49 Ответить
Щоразу, як зростання епідемії починає зменшуватися, втручається бацила рускава міра - то пасочники, то поминальники, то пабєдабєси.
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11.05.2020 11:36 Ответить
Пасха и поминальный день каким боком к руцкому мирку?
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11.05.2020 11:39 Ответить
Прихожани ПЦУ не свята не тусувалися. Їм не пече безкарно нажертися, як рускай душе.
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11.05.2020 11:51 Ответить
А ты знаеш все за ПЦУ,нет не знаеш,тусовки были под всеми церквями
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11.05.2020 11:57 Ответить
Тусовки может и были, только ПЦУ в отличие от МП призывали сидеть дома.
А ******** МП - приходите, вирус придуманный.
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11.05.2020 16:22 Ответить
Прихожане то одинаковые
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11.05.2020 18:11 Ответить
Так Сивохо ездит туда сюда ( Киев- Донецк) и ведь пускают !

https://youtu.be/kB5zpjzRK1k
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11.05.2020 11:53 Ответить
Ездит не один , а с компанией таких же малороссов и колоборантов
Вопрос- ПОЧЕМУ ИХ НА КП ПУСКАЮТ ОБРАТНО В УКРАИНУ?

И где Миротворец!
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11.05.2020 11:55 Ответить
Карантин провалился. Зато куча банкротов и безработных
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11.05.2020 11:36 Ответить
+ психічнохворих зебілів, які зрозуміли суть Зевлади, але не хочуть бачити свою вину.
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11.05.2020 11:39 Ответить
А сколько злых и разочаровавшихся в действиях власти?
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11.05.2020 12:00 Ответить
Можно бесконечно смотреть на 3 вещи: как горит огонь, как течет вода и как Кличко продлевает карантин...
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11.05.2020 13:02 Ответить
Хто винен,що у нас не получився "пік" ,саме після якого виходять з карантину?
1) непослідовність і нерішучість влади у дотриманні ВСІМА норм карантину (у покараннні навіть невеликими як на світовий досвід штрафами,котрі звичайно,мали би мати більшу різноманітність у розмірах і способах застосування))..
2)пофігістські настрої Ббільшості у навіть інстинкті самозбереження внаслідок слабопоінформованості щодо наслідків,а найбільше внаслідок недовір"я медикам і Владі)
3)непідготовленість Медицини до Епідемії(причин багато,зокрема бідність Держави)...
https://censor.net/forum/3194591/chomu_karantin_v_ukran_ne_poluchivsya/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73721366

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Країни в "червоній зоні" щодо закінчення карантину....
https://www.endcoronavirus.org/countries#action
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11.05.2020 13:16 Ответить
🇺🇦Вдалось відбити атаку 🇺🇦

❗️Чергове спростування фальсифікації діагнозу коронавірусу для статистики та залякування громадян, що безпідставно дає владі постійно продовжувати карантин абсурду та тримати в стресі більшу частину України❗️

✔️До мене звернулась Екатерина Падалкина з села Долинка, Саратського району, Одеської області про захист її батька Падалкина Миколи Івановича та родини від бажання деяких нечесних лікарів приписати їм коронавірус.

✔️Подаю її лист, який вона підготувала, щоб Ви почитати та зрозуміли, яка масштабна фальсифікація з даними статистики по захворюваності коронавірусу йде по всій Україні та як саме деякі непорядні лікарі відносяться до звичайних громадян:

✅Я Падалкина Катерина Олександрівна, батько Падалкин Микола Іванович 24.07.1955 р.н. Одеська область, Саратський р-н, с. Долинка. 8 квітня діагностували пухлину в правій легені розміром 67 мм. З підозрою на рак легені 11квітня поїхали до Києва на обстеження, де 13 квітня зробили бронхоскопію... 21 квітня був результат «фвброзно-гнійна пневмонія» так як цей результат не відповідав томографії то нас відправили на додаткове обстеження до клініки «Феофанія» це було 21 квітня, 24 квітня прийшов другий результат «фіброзно-гнійна пневмонія з абструктивним абсцесом»

✅Після цього лікар з києва порадив звертатися до обласної лікарні для подальшого лікування.... 27 квітня в Саратській ЦРБ нам дали направлення до Одеської обласної лікарні. 29 квітня ми приїхали до Обласної обласної лікарні для подальшого лікування, там нам повідомили що перш ніж лягти до лікарні треба зробити тест на COVID-19 , в інфекційній лікарні у місті Одеса на вул. Пастера 5.

✅Коли ми приїхали до інфекційної лікарні я разом з батьком зайшли до приміщення де беруть цей аналіз на COVID-19, з нами поспілкувався лікар, ми йому розповіли причину звертання до них, після цього до нас зайшов мед-брат який взяв у тата кров з пальця для експрес тесту....

✅ І все більше нічого не робили... через хвилин 10-15 нам нам повідомили що експрес тест негативний і на зворотній стороні Саратського направленні написали що «експрес-тест негативний, госпіталізації в ОКЛ дозволяється, після цього ми приїхали до Обласної лікарні де батька поклали до відділення таракальної хірургії. Але 3 травня мені зателефонували і повідомили що в тата позитивний ПЦР аналіз, хоча його не брали. Я дзвонила в інфекційну лікарню та казала їм що в тата не брали ПЦР аналіз... та мене ніхто не слухав... швидко повідомили губернатору Одеси.. повідомили в Саратській район ,зробили статистику. 4 травня його перевели до лікарні Водніков, там і взяли всі аналізи...

✅ 5 травня десь о 20.00 нам повідомили що ПЦР аналіз негативний і тата образу перевели до Одеську Онкологічну лікарню..

☑️Як голова ГО ІДЕЯ НАЦІЇ вимагаю розібратися в даній ситуації та захистити родину Падалкинів від нав'язуванням їній родині хвороби COVID-19, а також на офіційному сайті МОЗу спростувати ініормацію щодо того, що Палалкин Микола Іванович хворів на коронавірус та принести вибачення цій родині, щоб відновити справедливість:
- Президенту України Офіс Президента України Володимир Зеленський.
- Голові Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль.
- Міністру Міністерство охорони здоров'я України Максим Степанов.
- Голові Одеська обласна державна адміністрація Сергія Паращенка.
- Голові Саратська районна державна адміністрація.

➡️Також звертаюсь до тих, хто потерпає від влади чи від непрофесійних чи нечесних лікарів - не мовчіть, Ваш голос може врятувати Ваше життя і життя Ваших близьких, а також це засвідчить яка фальсифікація відбувається під час карантину абсурду!

#ягромадянин #вільнийжурналіст
#ідеянації #ялюдина #дихайвільно
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11.05.2020 11:46 Ответить
засуньте себе в жопу ваши "голоси"...

вы можете подавать в суды разных инстанций с требованиями наказания виновных, а всё остальное "собака лает а караван идёт"...

и жоппозиция - те же актёры - призывают, закликают, понты колотят и нихера не делают...
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11.05.2020 12:16 Ответить
Є протилежні факти.Львів.. задля "згладжування статистики" деякі факти короновірусу фіксують як пневмонію..
дуже все залежить від регіонів..
тому у деяких регіонах ,особливо райцентри,де короновірус був локалізований,карантинні міри можна значно послаблювати,в інших необхідно посилювати(Київ)
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11.05.2020 13:06 Ответить
Русскій?
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11.05.2020 11:59 Ответить
В Киеве проживает-находится более 10% всего населения Украины. Было бы странно, если бы сдесь не было бы заболеваний
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11.05.2020 11:53 Ответить
Откуда ему знать?
У него ж мозги напрочь отбиты, клептомания на уровне рефлексов и все.
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11.05.2020 11:55 Ответить
Совсем отчаянный боксёр
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11.05.2020 11:54 Ответить
Это еще что. Через недельку-две дедывоевалы аукнуться и шашлычники. Их сейчас по паркам бегает больше чем на пасху в разы да и по магазинам и рынкам тоже. Все веселье еще впереди. )
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11.05.2020 11:55 Ответить
Чувствуется, что у короназомби от страха крыша совсем поехала.
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11.05.2020 12:09 Ответить
труслівий лукашенка баіцца карантін аб'являть
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11.05.2020 12:25 Ответить
какой же ты тупой(((
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11.05.2020 12:17 Ответить
баран - а как парк может заразить?
********...
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11.05.2020 12:17 Ответить
Ти порохобот?
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11.05.2020 12:31 Ответить
ну не зебил...
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11.05.2020 13:02 Ответить
просто..
ти у ГУглі забанений,Світанок ? )))
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11.05.2020 13:09 Ответить
"просто..."

вон оно как - а я и не знал.
Мне проблематично понимать логические выверты идиотов типа: "этого не может быть потому что этого не может быть никогда"
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11.05.2020 13:16 Ответить
зараз я тобі,Світанок, слово ідіот заб"ю назад у горлянку... За допомогою дерев"яного столярного клина...
за голослівні виперди ...

бо парки закривають не і-за того,що вони заражені,а тому,що там майже неможливо проконтролювати "соціальну дистанцію...Лондонська поліція,наприклад,розписалась у власному безсиллі..

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ЧЕТВЕРГ, 30 АПРЕЛЯ 2020,

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/30/7249948/ Київ лідирує за кількістю заражень COVID-19 за добу, найбільше - на Оболоні. Кличко заговорив про більш суворий карантин - Цензор.НЕТ 1850 https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/30/7249948/ Київ лідирує за кількістю заражень COVID-19 за добу, найбільше - на Оболоні. Кличко заговорив про більш суворий карантин - Цензор.НЕТ 1850 https://t.me/share/url?url=http%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2020%2F04%2F30%2F7249948%2F&text=%C3%EE%F0%EE%E4%20%E2%20%D8%E2%E5%F6%E8%E8%20%E8%E7-%E7%E0%20%EA%EE%F0%EE%ED%E0%E2%E8%F0%F3%F1%E0%20%F0%E0%E7%E1%F0%E0%F1%FB%E2%E0%E5%F2%20%ED%E0%E2%EE%E7%20%E2%20%EF%E0%F0%EA%E0%F5%2C%20%F7%F2%EE%E1%FB%20%**%FE%E4%E8%20%E2%20%ED%E8%F5%20%ED%E5%20%E3%F3%**%FF%**%E8 Київ лідирує за кількістю заражень COVID-19 за добу, найбільше - на Оболоні. Кличко заговорив про більш суворий карантин - Цензор.НЕТ 1850 https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/30/7249948/#comments Київ лідирує за кількістю заражень COVID-19 за добу, найбільше - на Оболоні. Кличко заговорив про більш суворий карантин - Цензор.НЕТ 1850
Шведский город Лунд распорядился разбрасывать навоз в парках, чтобы избежать массовых собраний по случаю весеннего фестиваля и рисков распространения коронавируса.
Об этом сообщает https://www.bbc.com/ BBC.
Муниципалитет, который также планирует установить барьеры вокруг главного парка города, попросил жителей отказаться от традиционной Вальпургиевой ночи, которая отмечается 30 апреля, очень популярного языческого праздника, что символизирует конец зимы, во время которого шведы поют и устраивают костры в парках и садах.
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11.05.2020 13:26 Ответить
украинцам, для которых мак и конопля тысячелетиями были важными жизненными растениями, идиоты запретили их выращивать потому что среди примитивных народов есть наркоманы.
идиотизм...

запретить людям плавать потому что тонут?
запретить автомобили из-за аварий? (куда там коронавирусу - 3500 человек в сутки)

вот такие идиоты благодаря их поддерживающим идиотам и принимают такие решения.
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11.05.2020 13:39 Ответить
посадить человека в клетку чтобы он не смог совершить преступления...

ты способно понять что ты предлагаешь?
А точнее - ты не способно понять того что происходит...
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11.05.2020 13:42 Ответить
Забей.С такими спорить нет смысла.
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11.05.2020 13:52 Ответить
оно обнулось
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11.05.2020 13:55 Ответить
Ты классный был боксер Кличко, но ты всё перечеркнул став никудышным мэром.
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11.05.2020 12:04 Ответить
Відповіді всім Co-ідіотам в одному відео - https://www.youtube.com/watch?v=Lr5e8YLeJ-8 Пошаговое разоблачение вранья и манипуляций
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11.05.2020 12:23 Ответить
Больных не переубедить. Они не слышат умных людей. Они верят в ковид - великий и ужасный. Эти паникеры также истерили из-за Эболы (эпидемии которой так и не случилось), гриппов и тд. Это те, которым скажи надеть трусы на голову и шапочку из фольги и они послушаются.
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11.05.2020 14:54 Ответить
Считать нужно на 1000 жителей, а не общее количество на город.
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11.05.2020 12:32 Ответить
Пока не перезаразится процентов 70-80 населения шарика можно будет не закрывать службы утренних нагнетаний страшилок и цифирей. У этих людей на пару тройку лет теперь есть работа. Потом наступят будни. Коронавирус войдет в длиннющий список остальных болячек и станет интересен только службам статистики.
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11.05.2020 12:38 Ответить
Надо было закрыть вьезд в Киев. А в Оболонском районе сейчас массовое нарушение карантина - народ толпами лазит, компаниями собираются, мамашки толпами без масок как ходили так и ходят.
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11.05.2020 12:41 Ответить
Ключевые слова -как ходили так и ходят. Тогда где массовый падеж населения. Где трупы на тротуарах и все остальные катаклизмы по вере адептов коронабесия?
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11.05.2020 12:48 Ответить
Не соблюдали карантин только мамаши, воообще никогда Это какая то особая каста. Они считают себя особенными. Остальные блюли, и пенсы тоже. Но сейчас все как с цепи сорвались. Это я про Ипалонский район, если чо.
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11.05.2020 14:46 Ответить
...и Слава Богу что трупы не валяются....
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11.05.2020 15:36 Ответить
треба було ,бл..дь,ще на "Квітну неділю" виписати всім довбо..бам з РПЦ штрафи по 17 тисяч прямо при виході з церков...

тоді б не було "Паски" і "майских",не треба було б робити "цирки" з "обсерваціїю".... і всі носили маски у магазинах і дотримувалмсь дистанції.. і сьогодні спокійно би можна було почати виходити з карантину..
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11.05.2020 13:32 Ответить
Там завжди так. туристів-алкашів з регіонів повно. Вони знають в Києві два місця - хрещатік і абалонь.
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11.05.2020 14:52 Ответить
Раніше потрібно було слідкувати, зараз вже нічого не допоможе, лише природні процеси.
Більше сидіти -в багатьох банально нема грошей.
в Києві вже тижнів зо 2 всі плюють на карантин.
Менти зайняті кришуванням наркоти , казино та борделів- там можна підзаробити.
а що ти підзаробиш, оштрафувавши голожопого і п'яного зебіла на 17 тисяч, наприклад.
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11.05.2020 12:42 Ответить
тут погоджусь..
посилення карантину натрапить на загальне несприйняття..

і протилежні зуссиля Кличка,можливо навіть обгрунтовані -Як "сцяти проти вітру"
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11.05.2020 13:28 Ответить
просто не нужно было пытаться сделать невозможное
когда ты это осознаешь, можешь считать, что ты в порядке
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11.05.2020 13:58 Ответить
А у співвідношенні до населення районів як картинка виглядає? Наскільки інформативна картина по районах? Якщо хто захворів, наприклад, з непарного боку вулиці Вишгородської, то буде йти у статистику Подільського району, а якщо з парної - то Оболонського. І так по більшості районів.
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11.05.2020 12:45 Ответить
Віталику, запускай метро. Якось незвично без натовпу "гуля(ю)шших" з Оболоні та Троєщини на Хрещатику.
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11.05.2020 13:10 Ответить
Чому саме у Києві знімати карантин рано..Хіба що кияни напостійно надінуть маски.Всі і всюди...
Як би це не остогидло киянам...


Київ Мегаполіс з статистикою,котра повинна бути близькою іншим мегаполісам з високою концентрацією населення..

Нынешний апрель поставил рекорд по смертности в Москве за последние 10 лет.
Рост смертности в среднем привысил показатели прошлых лет на 20%. Разница в сравнению с обычными периодами составляет около 2000 человек. Официально же от коронавирусом умерло лишь 642 человека.
Куда дели ещё 1400?
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11.05.2020 13:36 Ответить
превышение на 20% - это, конечно, конец света
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11.05.2020 14:02 Ответить
вы плохо понимаете значение слова "мегаполис". Киев до него не дотягивает и очень сильно. Для моих друзей из Европы и родственников из США Киев лишь большое село. Так что с мегаполисом вы погорячились.
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11.05.2020 14:57 Ответить
...посмотри видео или поедь в штаты..... и ты увидешь какой красивый Киев и какой бомжатский Нью-Йорк.........сравнила хер с пальцем...пардон..........я тоже раньше думал что там лучше...может тебе и в Россия кажется Оазисом Вселенной????
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11.05.2020 15:41 Ответить
Кличко, досить нас лякати. За те, що ти знищуєш економіку та доводиш населення до зубожіння, тобі та твоїм господарям доведеться відповідати. Скасовуй швидше карантин та запускай метро, а то буде тобі непереливки.
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11.05.2020 18:36 Ответить
 
 