Минздрав находится на постоянной связи с регионами, чтобы провести реформу с учетом мнений всех медиков, - Степанов
Министерство здравоохранения находится на постоянной связи с регионами, чтобы понимать проблемы медиков на местах и учесть их мнение в медицинской реформе.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге во время рабочей поездки в Полтавскую область.
"Я уверен, что для проведения качественной реформы нужно посещать регионы и воочию видеть, что происходит. Нужно общаться с медиками и понимать их ожидания и видение реформы", - подчеркнул Степанов.
По словам министра, в ходе визита в Полтавскую он посетит Хорольскую центральную районную больницу, Центр экстренной медицины и медицины катастроф, а также Областную клиническую больницу.
При этом, как подчеркнул Максим Степанов, от изменений в реформе здравоохранения должны выиграть как медики, так и пациенты.
"Цель медицинской реформы - обеспечить доступность и качество медицинских услуг для всех граждан Украины. Превратить "лозунги" в реальность. Сделать такую систему здравоохранения, которой мог бы гордиться каждый гражданин Украины", - резюмировал министр.
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Лишить их з/п и лечить поцыентов за их бабло. Отакое в самый раз!
Цель реформы сократить расходы на медицину! именно этого от вас требуют западные кураторы и именно это вы и делаете потому что вам нужны кредиты!! А ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ЭТО ЛАПША ДЛЯ ЛОХОВ КОТОРЫЕ ЕЩЕ ВАМ ВЕРЯТ!!
Большая граната и я еще молод
Плыву через реку, дозорный не спит
А слева уключина громко скрипит
И тогда я схватил мужика за грудки и тихонько сказал
Я убью тебя лодочник, я убью тебя лодочник,
Я убью тебя лодочник, я убью тебя лодочник.(с)
Мы совершим большую ошибку, если не поставим вопрос о запрете партий "Слуга народа" и "Европейская солидарность" как партий враждебных для Украины и украинского народа!
😁😁
😇
Мы мучаемся с ним уже целый год!!!!!!!
Оно - единственная наша проблема, породившая все остальные!
Надо то-то делать.
Может начать с петиции?
Лозунг: зеленский - спаси Украину! Уйди добровольно (пока не поздно) и т.д. и т.п. должен звучать везде и каждый Божий день!
Мол, оно несостоятельное и недееспособное существо, пришедшее к власти путем мощнейшей психической атаки на недонаселение.
Ну....как-то так. Юристы могут составить более толерантный текст, не потеряв основную мысль.
Пока - петиция. Потом - посмотрим.
Но каждый день воздух должен быть пронизан этой мыслью.