Минздрав находится на постоянной связи с регионами, чтобы провести реформу с учетом мнений всех медиков, - Степанов

Министерство здравоохранения находится на постоянной связи с регионами, чтобы понимать проблемы медиков на местах и ​​учесть их мнение в медицинской реформе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге во время рабочей поездки в Полтавскую область.

"Я уверен, что для проведения качественной реформы нужно посещать регионы и воочию видеть, что происходит. Нужно общаться с медиками и понимать их ожидания и видение реформы", - подчеркнул Степанов.

По словам министра, в ходе визита в Полтавскую он посетит Хорольскую центральную районную больницу, Центр экстренной медицины и медицины катастроф, а также Областную клиническую больницу.

При этом, как подчеркнул Максим Степанов, от изменений в реформе здравоохранения должны выиграть как медики, так и пациенты.

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"Цель медицинской реформы - обеспечить доступность и качество медицинских услуг для всех граждан Украины. Превратить "лозунги" в реальность. Сделать такую ​​систему здравоохранения, которой мог бы гордиться каждый гражданин Украины", - резюмировал министр.