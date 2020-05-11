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Новости
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Минздрав находится на постоянной связи с регионами, чтобы провести реформу с учетом мнений всех медиков, - Степанов

Минздрав находится на постоянной связи с регионами, чтобы провести реформу с учетом мнений всех медиков, - Степанов

Министерство здравоохранения находится на постоянной связи с регионами, чтобы понимать проблемы медиков на местах и ​​учесть их мнение в медицинской реформе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге во время рабочей поездки в Полтавскую область.

"Я уверен, что для проведения качественной реформы нужно посещать регионы и воочию видеть, что происходит. Нужно общаться с медиками и понимать их ожидания и видение реформы", - подчеркнул Степанов.

По словам министра, в ходе визита в Полтавскую он посетит Хорольскую центральную районную больницу, Центр экстренной медицины и медицины катастроф, а также Областную клиническую больницу.

При этом, как подчеркнул Максим Степанов, от изменений в реформе здравоохранения должны выиграть как медики, так и пациенты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы полностью провести медреформу, нам нужно три года, - Степанов

"Цель медицинской реформы - обеспечить доступность и качество медицинских услуг для всех граждан Украины. Превратить "лозунги" в реальность. Сделать такую ​​систему здравоохранения, которой мог бы гордиться каждый гражданин Украины", - резюмировал министр.

визит (3122) Минздрав (4906) Степанов Максим (2062) медреформа (122) Полтавская область (1206)


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Топ комментарии
+4
Не наворовались? Прекратите вирусобесие. От вас уже тошнит
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11.05.2020 11:49 Ответить
+3
не знал шо реформа медицины делают для медиков - думал для пациентов - так кто тогда индеец?
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11.05.2020 11:39 Ответить
+2
БРЕХНЯ!
Цель реформы сократить расходы на медицину! именно этого от вас требуют западные кураторы и именно это вы и делаете потому что вам нужны кредиты!! А ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ЭТО ЛАПША ДЛЯ ЛОХОВ КОТОРЫЕ ЕЩЕ ВАМ ВЕРЯТ!!
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11.05.2020 11:39 Ответить
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не знал шо реформа медицины делают для медиков - думал для пациентов - так кто тогда индеец?
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11.05.2020 11:39 Ответить
та да...
Лишить их з/п и лечить поцыентов за их бабло. Отакое в самый раз!
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11.05.2020 13:06 Ответить
БРЕХНЯ!
Цель реформы сократить расходы на медицину! именно этого от вас требуют западные кураторы и именно это вы и делаете потому что вам нужны кредиты!! А ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ЭТО ЛАПША ДЛЯ ЛОХОВ КОТОРЫЕ ЕЩЕ ВАМ ВЕРЯТ!!
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11.05.2020 11:39 Ответить
можно вопрос? а чем восточные кураторы ,отличаются от западных кураторов? - по твоему и без лозунгов - а то я записываю))
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11.05.2020 11:43 Ответить
восточные кураторы т.е. представители РАШКИ те вообще то просто пытаются нас завоевать с помощью оружия!! типа крым война на домбабве - это если ты не в курсе!!
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11.05.2020 11:45 Ответить
З кураторами там мінус, але в цілому правда.
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11.05.2020 11:46 Ответить
почему с кураторами МИНУС?! простой вопрос медреформа дает занчительный отрицательный рейтинг власти! логично было бы власти объявить отмену медреформы (ну хотя бы для пиара тиап мы услышали голос народа), но власть так не делает! а почему?! а потому что кто то против такого публичного объявления (объявить не значит сделать, но даже объявить неззя)! вот и вопрос а кто же это такой который против?!!
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11.05.2020 11:51 Ответить
Мінус тому, що це не куратори хочуть, пасма зевлада. МВФ вимагає зовсім інше.
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11.05.2020 11:56 Ответить
недавно на политека было выступление Глузмана, он про тех кто пихает нам реформу имени СУПРУН расказал так сказать на пальцах! и освятил вопрос почему типа новая власть не может или не хочет ее отменить! Хотишь посмотри!!
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11.05.2020 12:00 Ответить
Я в принципі знаю чого зевлада не хоче відміняти реформу та сама наробило поганих прав у медицині, але пошукаю також слова Глузмана.
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11.05.2020 12:05 Ответить
вы бы разобрались по чему деньги,наши налоговые деньги, в ЭПИДЕМИЮ - не доходят до врачей - зеленые несмышленыши ......
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11.05.2020 11:42 Ответить
Не знаю про ваш зв'язок із регіонами, але саме при Степанові звільнилося назавжди дуже багато медиків та велику кількість ІНФІКУВАЛИ короновірусом. Степанова у відставку!
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11.05.2020 11:43 Ответить
ЗА 11 ДНЕЙ МАЯ,ПОГИБЛО НА ВОДОЕМАХ 21 ЧЕЛОВЕК..СРОЧНО ВСЕ ВОДОЕМЫ НА КАРАНТИН,ПРОДАЖУ ПЛАВОК И ТРУСОВ ЗАПРЕТИТЬ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ,ОСУШИТЬ ВСЕ ВОДОЕМЫ,ВОДА В КРАНАХ ПОНЕДЕЛЬНО
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11.05.2020 11:43 Ответить
С регионами Мозамбика и Сомали??
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11.05.2020 11:43 Ответить
И ВЫДАТЬ СПЕЦПРОПУСКА ДЛЯ ЛОДОЧНИКОВ
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11.05.2020 11:44 Ответить
Дремлет притихший северный город
Большая граната и я еще молод
Плыву через реку, дозорный не спит
А слева уключина громко скрипит
И тогда я схватил мужика за грудки и тихонько сказал

Я убью тебя лодочник, я убью тебя лодочник,
Я убью тебя лодочник, я убью тебя лодочник.(с)
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11.05.2020 11:48 Ответить
Основоположникам медицинского геноцида Порошенко и Зеленскому впору на коленях просить прощение у украинского народа за содеянное с медициной и медработниками. И у какого шутника хватило ума план по уничтожению народа Украины назвать "медицинской реформой"? Петя и Вова! Вы не реформаторы, вы убийцы!!!
Мы совершим большую ошибку, если не поставим вопрос о запрете партий "Слуга народа" и "Европейская солидарность" как партий враждебных для Украины и украинского народа!

😁😁
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11.05.2020 11:49 Ответить
А партію регіонів та ОПЖЗ ти залишиш!🐸
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11.05.2020 11:50 Ответить
З Вами разом, один хрін -мерці 🐷!!
😇
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11.05.2020 12:25 Ответить
Не наворовались? Прекратите вирусобесие. От вас уже тошнит
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11.05.2020 11:49 Ответить
За кого голосували?
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11.05.2020 11:51 Ответить
Пусть едет не в областную больницу, и даже не в районную, а поселковые, там где численность населения не 100 тысяч. Именно им скоро хана. Хотя все те, что наверху у власти, думают, что у любого жителя небольших поселков машина есть, доехать - раз плюнуть. Супрун - чтоб ты здохла.
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11.05.2020 11:51 Ответить
та даже если и есть машина, машине чтобы доехать нужна дорога, а с дорогами у нас жопа!! не то что с поселковыми у нас жопа с магистральными дорогами!!
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11.05.2020 11:53 Ответить
Я вот думаю.... откаты к ********* начались с приходом этого полудурка к власти.
Мы мучаемся с ним уже целый год!!!!!!!
Оно - единственная наша проблема, породившая все остальные!
Надо то-то делать.
Может начать с петиции?
Лозунг: зеленский - спаси Украину! Уйди добровольно (пока не поздно) и т.д. и т.п. должен звучать везде и каждый Божий день!
Мол, оно несостоятельное и недееспособное существо, пришедшее к власти путем мощнейшей психической атаки на недонаселение.
Ну....как-то так. Юристы могут составить более толерантный текст, не потеряв основную мысль.
Пока - петиция. Потом - посмотрим.
Но каждый день воздух должен быть пронизан этой мыслью.
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11.05.2020 11:51 Ответить
Министр Степанов - высокопрофессиональное трепло. Ему верить нельзя.
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11.05.2020 12:40 Ответить
Міністр рехформатор буде слухати усі думки, а сам міністр має думку щодо медицини. Нащо було ставати тим міністром коли ти не знаєш що робити хіба що стирити і сховатися
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11.05.2020 13:33 Ответить
Вчера смотрела заседание комитета Верховной рады по поводу покупки защитных котюмо в это просто треш 10 человек сидят разбераются так есть коррупция при закупке защитных котюмов или нет Все понимают что есть и ничего сделать немогут она сидит и з пеной у рта доказывает что нет. Це просто такие ценные защитные котюмы которые только могут пошить китайцы и только по такой цене. Ведь можно просто на нее повесить все смерти людей которым не выдали средства защиты и посадить за убийство и все и больше ничего никому не доказывать
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11.05.2020 14:20 Ответить
 
 