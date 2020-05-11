На передовой много ненужной бюрократии, в Киеве не думают, как облегчить жизнь воину, поэтому толковые командиры будут увольняться, - волонтер Москаленко

Волонтер Юрий Москаленко рассказал, как бюрократия и"совковый" подход побеждают в армии здравый смысл, бойцы вешают в блиндажах таблички и ярлычки для проверяющих, офицеры, вместо отдыха, заполняют десятки журналов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "УНИАН".

"На "нуле" заставляют вешать бирки, ярлычки, таблички, где только можно. "Биркование" на ящичках, крючочках, дверцах. Представьте, в блиндаже - два человека. У каждого над койкой висит крючок для оружия, и каждый подписан: "звание, подразделение, номер автомата". Зачем? Для кого? Тот, чей это автомат, знает, где его оружие. Зачем над сараем, сбитым из досок, вешать табличку "Пункт приема пищи", а внутри, над мусорным мешком, делать табличку "Место для грязной посуды" (бойцы используют пластиковые тарелки и ложки)?", - отметил волонтер.

По его словам, командиры от взводных до комбатов должны соблюдать кучу условностей. У линии фронта делают стенды с приказами и инструкциями, на которые никто не обращает внимания - не до них. Ротные ведут полтора-два десятка журналов.

"Руководство выше бригадного уровня не хочет работать, думать. В Генштабе и Минобороны сидит целая куча офицеров, которые непонятно за что отвечают и чем занимаются. Обязанности и функции размыты, дублируются. Все, что они умеют - создают видимость работы. Для того, чтобы видимость была осязаемой, придумывают занятия, дополнительные учения, журналы, ярлычки. Или облегчают себе работу по сбору информации: "Напряжем ротных или комбатов и не будем париться", - подчеркнул Москаленко.

"Армия отражает наше общество. У нас 90% населения наплевать на войну, и стольким же наплевать на инфекцию и ношение масок. Люди халатны, и власть такая же", - подчеркнул он.

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