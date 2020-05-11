На передовой много ненужной бюрократии, в Киеве не думают, как облегчить жизнь воину, поэтому толковые командиры будут увольняться, - волонтер Москаленко
Волонтер Юрий Москаленко рассказал, как бюрократия и"совковый" подход побеждают в армии здравый смысл, бойцы вешают в блиндажах таблички и ярлычки для проверяющих, офицеры, вместо отдыха, заполняют десятки журналов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "УНИАН".
"На "нуле" заставляют вешать бирки, ярлычки, таблички, где только можно. "Биркование" на ящичках, крючочках, дверцах. Представьте, в блиндаже - два человека. У каждого над койкой висит крючок для оружия, и каждый подписан: "звание, подразделение, номер автомата". Зачем? Для кого? Тот, чей это автомат, знает, где его оружие. Зачем над сараем, сбитым из досок, вешать табличку "Пункт приема пищи", а внутри, над мусорным мешком, делать табличку "Место для грязной посуды" (бойцы используют пластиковые тарелки и ложки)?", - отметил волонтер.
По его словам, командиры от взводных до комбатов должны соблюдать кучу условностей. У линии фронта делают стенды с приказами и инструкциями, на которые никто не обращает внимания - не до них. Ротные ведут полтора-два десятка журналов.
"Руководство выше бригадного уровня не хочет работать, думать. В Генштабе и Минобороны сидит целая куча офицеров, которые непонятно за что отвечают и чем занимаются. Обязанности и функции размыты, дублируются. Все, что они умеют - создают видимость работы. Для того, чтобы видимость была осязаемой, придумывают занятия, дополнительные учения, журналы, ярлычки. Или облегчают себе работу по сбору информации: "Напряжем ротных или комбатов и не будем париться", - подчеркнул Москаленко.
"Армия отражает наше общество. У нас 90% населения наплевать на войну, и стольким же наплевать на инфекцию и ношение масок. Люди халатны, и власть такая же", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/watch?v=Kbka1r0dv54
ВОНИ НЕ БАЖАЮТЬ ВИКОНУВАТИ ЗЛОЧИННІ НАКАЗИ !!!
ЧИТАЙТЕ КОНСТИТУЦІЮ УКРАЇНИ ШАНОВНІ !!!!!!!!!!!!!
...
Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
...
А ЗЛОЧИН НАРАЗІ ПОЛЯГАЄ В ПОСЯГАННІ зеленського НА ТЕРІТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСТНІСТЬ УКРАЇНИ !!!
...
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
..
Ці положення Конституції знайшли свій розвиток в ч. З та ч. 4 ст. 41 КК та у відповідних статтях Особливої частини КК. Так, службова особа, яка віддала явно злочинний наказ (розпорядження), підлягає кримінальній відповідальності за зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК) і за підбурювання (організатор-ство) вчинення злочину, передбаченого в наказі (розпорядженні).
Кримінальна відповідальність особи, яка виконала явно злочинний наказ, залежить від того, чи усвідомлювала вона злочинний характер наказу (розпорядження).
Якщо, виходячи із зробленої оцінки, для особи було очевидно, що наказ є злочинним, і вона, проте, виконала такий наказ (розпорядження), то така особа підлягає кримінальній відповідальності за вчинений злочин на загальних підставах як виконавець злочину.
...
А ТЕПЕР СКАЖІТЬ МЕНІ,ХТО З ВІЙСЬКОВИХ ЩЕ НЕ УСМІДОМИВ ЩО СТАВ ЗЛОЧИНЦЕМ ????
НУ ХІБА ЩО ТАМ УСІ ОЛІГОФРЕНИ ЗІБРАЛИСЯ.
ОТО ВІЙСЬКО !!!
Докладаю
Ваш наказ щодо біркування всього виконано. Більш того - бірки зашифровано та замасковано. Ключи шифрів прив'язано до вібухового пристрою, прикопано у "сірій зоні" та встановлено на неможливість вийняти. Це зроблено для того, щоб вороги, що зайдуть на позиції внаслідок чергової зради з боку ворогів у ГШ, МО та ОП (які там безумовно є) не змогли виявити де ми серемо.
Командир роти (звання, П.І.П)
Не розумію, навіщо Зе' паплюжить цей девіз?
Что вы от них хотите?
Я надеялся что после 14го заработают лифты и в штаб придут новые боевые офицеры... Но не так сталося как гадалося.