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На передовой много ненужной бюрократии, в Киеве не думают, как облегчить жизнь воину, поэтому толковые командиры будут увольняться, - волонтер Москаленко

На передовой много ненужной бюрократии, в Киеве не думают, как облегчить жизнь воину, поэтому толковые командиры будут увольняться, - волонтер Москаленко

Волонтер Юрий Москаленко рассказал, как бюрократия и"совковый" подход побеждают в армии здравый смысл, бойцы вешают в блиндажах таблички и ярлычки для проверяющих, офицеры, вместо отдыха, заполняют десятки журналов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "УНИАН".

"На "нуле" заставляют вешать бирки, ярлычки, таблички, где только можно. "Биркование" на ящичках, крючочках, дверцах. Представьте, в блиндаже - два человека. У каждого над койкой висит крючок для оружия, и каждый подписан: "звание, подразделение, номер автомата". Зачем? Для кого? Тот, чей это автомат, знает, где его оружие. Зачем над сараем, сбитым из досок, вешать табличку "Пункт приема пищи", а внутри, над мусорным мешком, делать табличку "Место для грязной посуды" (бойцы используют пластиковые тарелки и ложки)?", - отметил волонтер.

По его словам, командиры от взводных до комбатов должны соблюдать кучу условностей. У линии фронта делают стенды с приказами и инструкциями, на которые никто не обращает внимания - не до них. Ротные ведут полтора-два десятка журналов.

"Руководство выше бригадного уровня не хочет работать, думать. В Генштабе и Минобороны сидит целая куча офицеров, которые непонятно за что отвечают и чем занимаются. Обязанности и функции размыты, дублируются. Все, что они умеют - создают видимость работы. Для того, чтобы видимость была осязаемой, придумывают занятия, дополнительные учения, журналы, ярлычки. Или облегчают себе работу по сбору информации: "Напряжем ротных или комбатов и не будем париться", - подчеркнул Москаленко.

"Армия отражает наше общество. У нас 90% населения наплевать на войну, и стольким же наплевать на инфекцию и ношение масок. Люди халатны, и власть такая же", - подчеркнул он.

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Автор: 

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Топ комментарии
+11
Так сказали же,когда назначали Хомчака-теперь мол армия заживет по новому.
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11.05.2020 11:56 Ответить
+11
Зеленая зараза уже и армию разваливает, твари проклятые. Разве они госудаственники? Нет. Они враги государства. Когда Зеленский последний раз был в Армии? Главнокомандующий хренов.Тьфу!
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11.05.2020 11:57 Ответить
+11
ну так прийшов же новий міністр оборони- бірка совковська.
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11.05.2020 11:57 Ответить
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Щоб це прибрати необхідно змінити закони, інструкції, накази... Бо інакше перевіряючі будуть постійно вказувати на порушення.
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11.05.2020 11:54 Ответить
Так сказали же,когда назначали Хомчака-теперь мол армия заживет по новому.
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11.05.2020 11:56 Ответить
Зеленая зараза уже и армию разваливает, твари проклятые. Разве они госудаственники? Нет. Они враги государства. Когда Зеленский последний раз был в Армии? Главнокомандующий хренов.Тьфу!
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11.05.2020 11:57 Ответить
Потрохівське зараза, як раз нічого не зробила, як було при Януковощу так і залишилось. Зе посьо, як і Потрох нічого не робить в цьому напрямку.
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11.05.2020 22:24 Ответить
ну так прийшов же новий міністр оборони- бірка совковська.
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11.05.2020 11:57 Ответить
так именно для этого Хомчаки-Тараны там и сидят.... посмотрите вот этот видосик..... из него многое становится ясным о нынешней власти.... (внимание - жесть!)
https://www.youtube.com/watch?v=Kbka1r0dv54
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11.05.2020 12:06 Ответить
А ЧОМУ ТАК І НЕ НАПИШЕШ, ЖИДІВСЬКА ВЛАДА УКРАЇНИ ???
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11.05.2020 12:34 Ответить
Кривонос в своем недавнем интервью, не помню уже для кого, так и сказал - мы не победили бюрократию и показуху в армии. Но таких командиров у нас невыгодно продвигать, нашим властям нужны послушные солдафоны.
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11.05.2020 12:08 Ответить
Знакомо... пля, это всегда раздражало... писарь с красивым почерком и коптерка, украшенная, как рождественская ёлка... наверное, отсюда и страсть к дембельским альбомам...
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11.05.2020 12:10 Ответить
Все генерали и половина полковников Украины, с младых ногтей пропитались духом и буквой Уставов и Наставлений Советской Армии. Учет и контроль за портянкой и полотенцем солдата, что-бы лишнего куска хлеба не сожрал, лежат в основе армии страны Советов. А на боевое слаживание с боевыми стрельбами отводилось мало времени, потом писали гору актов и журналов на списание боеприпасов. А в каждой части патроны, тротил, дымы, аккумуляторы, ключи слесарные, домкраты, радиаторы и т.д. и т.п. можно было достать по блату без проблем.
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11.05.2020 12:11 Ответить
СПРАВЖНІ ОФІЦЕРИ ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ З ІНШОЇ ПРИЧИНИ.
ВОНИ НЕ БАЖАЮТЬ ВИКОНУВАТИ ЗЛОЧИННІ НАКАЗИ !!!
ЧИТАЙТЕ КОНСТИТУЦІЮ УКРАЇНИ ШАНОВНІ !!!!!!!!!!!!!

...
Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
...
А ЗЛОЧИН НАРАЗІ ПОЛЯГАЄ В ПОСЯГАННІ зеленського НА ТЕРІТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСТНІСТЬ УКРАЇНИ !!!
...
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
..
Ці положення Конституції знайшли свій розвиток в ч. З та ч. 4 ст. 41 КК та у відповідних статтях Особливої частини КК. Так, службова особа, яка віддала явно злочинний наказ (розпорядження), підлягає кримінальній відповідальності за зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК) і за підбурювання (організатор-ство) вчинення злочину, передбаченого в наказі (розпорядженні).
Кримінальна відповідальність особи, яка виконала явно злочинний наказ, залежить від того, чи усвідомлювала вона злочинний характер наказу (розпорядження).
Якщо, виходячи із зробленої оцінки, для особи було очевидно, що наказ є злочинним, і вона, проте, виконала такий наказ (розпорядження), то така особа підлягає кримінальній відповідальності за вчинений злочин на загальних підставах як виконавець злочину.
...
А ТЕПЕР СКАЖІТЬ МЕНІ,ХТО З ВІЙСЬКОВИХ ЩЕ НЕ УСМІДОМИВ ЩО СТАВ ЗЛОЧИНЦЕМ ????
НУ ХІБА ЩО ТАМ УСІ ОЛІГОФРЕНИ ЗІБРАЛИСЯ.
ОТО ВІЙСЬКО !!!
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11.05.2020 12:26 Ответить
в зсу вернулся совок и все негативное что с ним связано.
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11.05.2020 13:05 Ответить
Про те, "кагділа" на передовій і взагалі у війську та як там справи с "пітанієм" (в тому читслі й з "боєвим") можуть розповідати ті, хто там знаходиться та має відповідні повноваження, а вже ніяк не волонтери, навіть "прохвесійні".
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11.05.2020 13:15 Ответить
Це правда,совок в Українській армії є невмирущим. Пузато щокаті полковники та генерали замість ******** армії будують совково-потішну армію в найуродливішому її варіанті. ЦЕ не їх вина вони інакше не вміють,і даремно стараються натовці ,америкоси, канадійці в кінцевому варіанті виходить уродливий СОВОК
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11.05.2020 13:24 Ответить
Командиру бригади.
Докладаю
Ваш наказ щодо біркування всього виконано. Більш того - бірки зашифровано та замасковано. Ключи шифрів прив'язано до вібухового пристрою, прикопано у "сірій зоні" та встановлено на неможливість вийняти. Це зроблено для того, щоб вороги, що зайдуть на позиції внаслідок чергової зради з боку ворогів у ГШ, МО та ОП (які там безумовно є) не змогли виявити де ми серемо.
Командир роти (звання, П.І.П)
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11.05.2020 13:52 Ответить
Армія. Віра. Мова.
Не розумію, навіщо Зе' паплюжить цей девіз?
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11.05.2020 15:41 Ответить
Все в генштабе старые совковые генкрысы пенсионерки.
Что вы от них хотите?
Я надеялся что после 14го заработают лифты и в штаб придут новые боевые офицеры... Но не так сталося как гадалося.
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11.05.2020 17:57 Ответить
совки засели кругом
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11.05.2020 18:38 Ответить
Потросяка так реформував, що з 2015 року люди тільки тікають з армвх, довелось збільшувати кількість строковиків.
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11.05.2020 22:25 Ответить
 
 