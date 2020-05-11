Украинский посол Мельник о крымском пари со Шредером: "Готов отдать бутылку массандровского вина"

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который предложил экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру пари после его высказываний о бесперспективности возврата оккупированного Крыма под контроль Украины, в случае своего проигрыша готов отдать бутылку крымского вина.

Об этом он сказал в комментарии Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Если я проиграю это пари, то у меня есть где-то бутылка очень хорошего, массандровского вина 1975 года. Это как раз год моего рождения. Когда-то мне его подарили. Для меня эта бутылка представляет ценность, прежде всего, потому что Крым был и остается Украиной, независимо от того, кто сегодня там орудует преступно. Поэтому я готов бы был эту бутылку господину Шредеру подарить. Но этого я никогда не сделаю по одной простой причине – это пари я никогда не проиграю", – сказал Мельник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-канцлер Германии Шредер заявил, что Россия не вернет Крым. Украинский посол Мельник предложил ему пари

Герхард Шредер в интервью немецкой газете Tagesspiegel сказал, что оккупированный Россией Крым никогда не вернется в состав Украины и антироссийские санкции следует отменять. На это отреагировал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, который назвал данные заявления Шредера "бесстыдными". Украинский дипломат предложил экс-канцлеру заключить пари: "Хотелось бы объявить этому 76-летнему экс-политику и топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе". Реакции Шредера на предложение посла пока не последовало.

Герхард Шредер работает на компанию российского "Газпрома" –возглавляет совет директоров "Северный поток-2", в 2017 году его также назначили председателем совета директоров "Роснефти", которая находится под западными санкциями.