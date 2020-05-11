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Украинский посол Мельник о крымском пари со Шредером: "Готов отдать бутылку массандровского вина"

Украинский посол Мельник о крымском пари со Шредером:

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который предложил экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру пари после его высказываний о бесперспективности возврата оккупированного Крыма под контроль Украины, в случае своего проигрыша готов отдать бутылку крымского вина.

Об этом он сказал в комментарии Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Если я проиграю это пари, то у меня есть где-то бутылка очень хорошего, массандровского вина 1975 года. Это как раз год моего рождения. Когда-то мне его подарили. Для меня эта бутылка представляет ценность, прежде всего, потому что Крым был и остается Украиной, независимо от того, кто сегодня там орудует преступно. Поэтому я готов бы был эту бутылку господину Шредеру подарить. Но этого я никогда не сделаю по одной простой причине – это пари я никогда не проиграю", – сказал Мельник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-канцлер Германии Шредер заявил, что Россия не вернет Крым. Украинский посол Мельник предложил ему пари

Герхард Шредер в интервью немецкой газете Tagesspiegel сказал, что оккупированный Россией Крым никогда не вернется в состав Украины и антироссийские санкции следует отменять. На это отреагировал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, который назвал данные заявления Шредера "бесстыдными". Украинский дипломат предложил экс-канцлеру заключить пари: "Хотелось бы объявить этому 76-летнему экс-политику и топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе". Реакции Шредера на предложение посла пока не последовало.

Герхард Шредер работает на компанию российского "Газпрома" –возглавляет совет директоров "Северный поток-2", в 2017 году его также назначили председателем совета директоров "Роснефти", которая находится под западными санкциями.

Автор: 

Крым (26437) Шредер Герхард (71) Мельник Андрей (231)


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Топ комментарии
+7
Крим- це Україна! Шредера посадити треба на ту бутилку сракою ! Холуй кремлівський-безпринципний і продажний мудак!
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11.05.2020 12:00 Ответить
+6
Хрен ему , а не Массандровское вино....ну так пробку и этикетку показать и фанфурик Бояры!
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11.05.2020 11:58 Ответить
+5
Повидимому ещё не успели.
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11.05.2020 12:12 Ответить
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Мельник жжёт Как он трупу вино подарит?
""Хотелось бы объявить этому 76-летнему экс-политику и топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины."
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11.05.2020 11:57 Ответить
Вы поклонник бумагорезки?
Может тоже хотите в пари поучаствовать? У вас есть что предложить Мельнику?
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11.05.2020 12:54 Ответить
Ого, три убойнейших вопроса! Я раздавлен. Сльёзы мишают мине говарить. Как же быть? А может просто ответить? Точняк!
Ответы.
1. Нет.
2. Нет.
3. Нет.
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11.05.2020 13:16 Ответить
Тогда у вас не должно быть сомнений в выигрыше Мельника и вопросы должны быть:
- А что этот старый пердун готов отдать украинцу за свой гнилой базар?
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11.05.2020 13:24 Ответить
Почему не должно? Пердун довольно старый, и я могу представить, что завтра утром услышу в новостях о его скоропостижной смерти и, соответственно, проигрыше пари Мельником.
А вот услышать завтра в новостях, что Крым вдруг резко вернулся в Украину, гораздо меньше шансов.
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11.05.2020 13:28 Ответить
В вас патриотизма меньше чем скептицизма.
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11.05.2020 13:36 Ответить
Может во мне просто ума больше?
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11.05.2020 13:42 Ответить
Погибшие на Донбассе - по вашему они безмозглые патриоты?
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12.05.2020 13:59 Ответить
Поспорить можно на ящик Массандры, или два если только будет конкретная дата, к примеру пятидесятилетие этого Мельника. Прошло уже 6 лет, а сдвигов в этом вопросе нет и в обозримом будущем не предвидется
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11.05.2020 15:06 Ответить
Хрен ему , а не Массандровское вино....ну так пробку и этикетку показать и фанфурик Бояры!
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11.05.2020 11:58 Ответить
Тихо сам с собою я веду беседу,что аки забыло переключить?
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11.05.2020 12:04 Ответить
Крим- це Україна! Шредера посадити треба на ту бутилку сракою ! Холуй кремлівський-безпринципний і продажний мудак!
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11.05.2020 12:00 Ответить
Во время учений в Оманском заливе иранские военные по ошибке открыли огонь по одному из своих кораблей. Об этом в своем Twitter сообщило иранское агентство https://twitter.com/aaa_iran/status/1259611635989217285 ААА.
"Фрегат Konarak был поражен ракетой с эсминца Jamaran в Оманском заливе", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, в результате инцидента погиб весь экипаж из 40 человек.
По данным телеканала https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/5/11/%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE-%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86 Al Jazeera , военно-морские силы Ирана периодически проводят учения в Оманском заливе, чтобы оставаться в полной готовности к любой чрезвычайной ситуации.
Телеканал отмечает, что Konarak выполнял задачу по доставке морской цели в район маневров, однако не успел покинуть его вовремя. Подбитый фрегат затонул.
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11.05.2020 12:04 Ответить
Мельник молодец. Он - один из самых патриотичных дипломатов Украины.... Странно, что путинская зелёная шобла "слуг" не заменила его на какого-то безграмотного, туповатого "звезду" из 95-го квартала или "смехопанорамы"...
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11.05.2020 12:04 Ответить
Повидимому ещё не успели.
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11.05.2020 12:12 Ответить
хорошо оценили крым))
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11.05.2020 12:07 Ответить
можно и две.
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11.05.2020 12:46 Ответить
Думаю, что Шрёдер не доживёт до возврата Крыма. Надеюсь, что это произойдёт достаточно скоро, но условием возврата Крыма будет развал параши, а тогда Шрёдеру сразу...
Український посол Мельник про кримське парі зі Шредером: "Готовий віддати пляшку масандрівського вина" - Цензор.НЕТ 5965
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11.05.2020 12:12 Ответить
Есть такая притча. Ходжа Насреддин заключил пари с падишахом о том, что за 10 лет научит осла разговаривать. Друзьям же Ходжа Насреддин сказал, что за 10 лет либо падишах умрет либо осел.
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11.05.2020 12:19 Ответить
Он обещал научить осла арифметике
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11.05.2020 15:09 Ответить
Герхард Шредер в интервью немецкой газете Tagesspiegel сказал, что оккупированный Россией Крым никогда не вернется в состав Украины и антироссийские санкции следует отменять
И после етого вы еще будете рассказывать что формула Штанмаера пропихивается чтобы способствовать деокупации украинских землель? После таких заявлений Украина как минимум должна с осторожностью и большим скептицизмом относиться к требованиям Германии и Франции выполнять какие то условия от кремля. Потому что все кремлевские условия ето шаги к пропасти.
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11.05.2020 12:20 Ответить
Герхард Шредер работает на компанию российского "Газпрома" -возглавляет совет директоров "Северный поток-2", в 2017 году его также назначили председателем совета директоров "Роснефти"

Дидываивале, можем павтарить, с днем пабеды....? ,
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11.05.2020 12:25 Ответить
Да, дела... Нордические арийцы скромно работают на восточных варваров
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11.05.2020 12:38 Ответить
Надо фрицу Шредеру и Штанмаеру напомнить, что их дядя и кумир Гитлер тоже планы большие строил и не верил что отбросит коньки в бункере
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11.05.2020 12:40 Ответить
Все проще. Антарктида растает. Уровень моря подымится на Х метров. Крым утонет. Останутся пару островков под названием Старый и Новый Крым в территориальных водах Украины. Но! Шредер бутылку зажмет. Наймет дорогих адвокатов. Между нами, он мне бутылку продул. Давно это было. Зажмет с***! Ой! Ох! Зажмет с***!
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11.05.2020 13:12 Ответить
ПРОДАЖНА стара шлюха Шродер
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11.05.2020 13:27 Ответить
1 Шредер старый и скоро издохнет

2 Вряд ли наша армия и экономика достигла уровней русни чтобы силой забрать Крым,

3 Благодаря порошку население нашей страны раздроблено и ненавидит друг друга по политическому, религиозному, нацональномуму и мовному признакам. Это особенно чувствуется когда читаешь комментарии на "цензоре" сразу становится видно что у нас Україна "єдина" и гражданским конфликтом и "не пахнет".
4 Надежда на кризис призрачная. Кризис такая штука что сильные становятся слабыми

но слабые то умирают

5 ЕСовские сцыкуны и чмошники нас предали, некоторые (Италия Венгрия Франция та и фрау Риббентроп сцарю любимое пивко регулярно шлёт ) даже не пытаются делать красивое лицо

Назовите хоть одну "непатриотическую причину которая даёт надежду на возращение Крыма (даже насчёт дыры и луганды большие сомнения)

Опять же если Шрёдер выиграет кому будет отдавать бутылку Мельник?.

Пусть со мной поспорит 99,9 %, я выиграю

По телевизору заседания анонимных алкоголиков начинается обязательно с фразы "я алкоголик". Потому что успех решения тяжёлой проблемы зависит в первую очередь
от адекватной оценки ситуации и признания проблемы даже если эта правда горькая.
Можна сколько угодно закидывать шапками врага как это делают "активисты-патриоты"
только ему (врагу) ***** ваши тупые акции-шмакции типа: день вышиваньки, самый длинный в мире прапор, живые цепи, сине-жёлтые шарики в сторону врага, спорим на бутылку и прочая *****. Единственное чего эти так называемые "патриоты" добиваются такими действиями
это дискредитация граждан Украины и Украины как страны.
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11.05.2020 13:42 Ответить
Твою ж... Лайкнуть рука не поднимается. Просто скажу, что всё так и есть
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11.05.2020 13:50 Ответить
Взагалі то шредеру треба надіслати зашморг. Як нагадування того ЩО САМЕ відбувається з німцями що співпрацюють з Імперією Зла - московією.
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11.05.2020 13:59 Ответить
У Германії показують багато документальних стрічок про 2 світову війну. У текстах умовно у 9 з 10 випадків йдеться не про Червону армію, радянські війська, а про russische Soldaten, russische Generäle, russische Armee. Так точно, як путінська пропаганда каже, що перемога над нацизмом - то російська перемога. Посол Мельник показав своє відношення до проблеми, як український патріот і європейська людина. Добре б офіційно звернутись до авторів документальних стрічок ч виправити помилку.
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11.05.2020 18:18 Ответить
Молла Насреддин при заключении такого пари был уверен - или ишак околеет или падишах умрёт.
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12.05.2020 14:29 Ответить
 
 