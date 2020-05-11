Украинский посол Мельник о крымском пари со Шредером: "Готов отдать бутылку массандровского вина"
Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который предложил экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру пари после его высказываний о бесперспективности возврата оккупированного Крыма под контроль Украины, в случае своего проигрыша готов отдать бутылку крымского вина.
Об этом он сказал в комментарии Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.
"Если я проиграю это пари, то у меня есть где-то бутылка очень хорошего, массандровского вина 1975 года. Это как раз год моего рождения. Когда-то мне его подарили. Для меня эта бутылка представляет ценность, прежде всего, потому что Крым был и остается Украиной, независимо от того, кто сегодня там орудует преступно. Поэтому я готов бы был эту бутылку господину Шредеру подарить. Но этого я никогда не сделаю по одной простой причине – это пари я никогда не проиграю", – сказал Мельник.
Герхард Шредер в интервью немецкой газете Tagesspiegel сказал, что оккупированный Россией Крым никогда не вернется в состав Украины и антироссийские санкции следует отменять. На это отреагировал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, который назвал данные заявления Шредера "бесстыдными". Украинский дипломат предложил экс-канцлеру заключить пари: "Хотелось бы объявить этому 76-летнему экс-политику и топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе". Реакции Шредера на предложение посла пока не последовало.
Герхард Шредер работает на компанию российского "Газпрома" –возглавляет совет директоров "Северный поток-2", в 2017 году его также назначили председателем совета директоров "Роснефти", которая находится под западными санкциями.
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""Хотелось бы объявить этому 76-летнему экс-политику и топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины."
Может тоже хотите в пари поучаствовать? У вас есть что предложить Мельнику?
Ответы.
1. Нет.
2. Нет.
3. Нет.
- А что этот старый пердун готов отдать украинцу за свой гнилой базар?
А вот услышать завтра в новостях, что Крым вдруг резко вернулся в Украину, гораздо меньше шансов.
"Фрегат Konarak был поражен ракетой с эсминца Jamaran в Оманском заливе", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, в результате инцидента погиб весь экипаж из 40 человек.
По данным телеканала https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/5/11/%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE-%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86 Al Jazeera , военно-морские силы Ирана периодически проводят учения в Оманском заливе, чтобы оставаться в полной готовности к любой чрезвычайной ситуации.
Телеканал отмечает, что Konarak выполнял задачу по доставке морской цели в район маневров, однако не успел покинуть его вовремя. Подбитый фрегат затонул.
И после етого вы еще будете рассказывать что формула Штанмаера пропихивается чтобы способствовать деокупации украинских землель? После таких заявлений Украина как минимум должна с осторожностью и большим скептицизмом относиться к требованиям Германии и Франции выполнять какие то условия от кремля. Потому что все кремлевские условия ето шаги к пропасти.
Дидываивале, можем павтарить, с днем пабеды....? ,
2 Вряд ли наша армия и экономика достигла уровней русни чтобы силой забрать Крым,
3 Благодаря порошку население нашей страны раздроблено и ненавидит друг друга по политическому, религиозному, нацональномуму и мовному признакам. Это особенно чувствуется когда читаешь комментарии на "цензоре" сразу становится видно что у нас Україна "єдина" и гражданским конфликтом и "не пахнет".
4 Надежда на кризис призрачная. Кризис такая штука что сильные становятся слабыми
но слабые то умирают
5 ЕСовские сцыкуны и чмошники нас предали, некоторые (Италия Венгрия Франция та и фрау Риббентроп сцарю любимое пивко регулярно шлёт ) даже не пытаются делать красивое лицо
Назовите хоть одну "непатриотическую причину которая даёт надежду на возращение Крыма (даже насчёт дыры и луганды большие сомнения)
Опять же если Шрёдер выиграет кому будет отдавать бутылку Мельник?.
Пусть со мной поспорит 99,9 %, я выиграю
По телевизору заседания анонимных алкоголиков начинается обязательно с фразы "я алкоголик". Потому что успех решения тяжёлой проблемы зависит в первую очередь
от адекватной оценки ситуации и признания проблемы даже если эта правда горькая.
Можна сколько угодно закидывать шапками врага как это делают "активисты-патриоты"
только ему (врагу) ***** ваши тупые акции-шмакции типа: день вышиваньки, самый длинный в мире прапор, живые цепи, сине-жёлтые шарики в сторону врага, спорим на бутылку и прочая *****. Единственное чего эти так называемые "патриоты" добиваются такими действиями
это дискредитация граждан Украины и Украины как страны.