Степанов о медреформе: Мы не останавливаем второй этап, мы меняем ситуацию, чтобы не терять больницы и медперсонал
Министерство здравоохранения не останавливает второй этап медицинской реформы, который стартовал с 1 апреля 2020 года. Все действия нового руководства Минздрава направлены на то, чтобы изменить ситуацию и в результате реформы не потерять медицинский персонал и не допустить закрытия больниц.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил во время эфира на телеканале "Украина 24".
"Медреформа в том виде, как мы ее получили, означает увольнение около 50 тыс. медработников и закрытие 332 больниц. Наша команда работает, чтобы безотлагательно изменить ситуацию, чтобы государство не потеряло медиков и не произошло массового закрытия больниц", - подчеркнул Степанов.
По словам главы ведомства, реформа системы здравоохранения Украины, разработанная предыдущими руководителями Минздрава, основана на отдельных элементах моделей западных стран, но совсем не адаптирована к украинским реалиям.
"НСЗУ рассчитала тарифы, которые 5 февраля утвердил Кабмин. Эти тарифы были рассчитаны всего за 2 месяца до старта второго этапа реформы. Большинство тарифов были разработаны без консультаций с профильными врачами, то есть их составляли чиновники, которые не имеют полного понимания, как в действительности работает медицина", - пояснил министр.
При этом, как отметил Степанов, процесс реформирования украинской медицины может длиться около трех лет. При этом реальные изменения начнутся уже в 2021 году.
"Минздрав разработает справедливые тарифы, по которым будет осуществляться финансирование отрасли в 2021 году. Новые тарифы будут основываться на рыночных заработных платах для работников отрасли и качественных стандартах оказания медицинских услуг", - резюмировал глава Минздрава.
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Почали реформи - знову не так ...
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А Ви не в Голівуді.
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Шановний, коли були останній раз в лікарні? Система Сімашко придатна придатна лише в тоталітарній державі. В демократичній державі дана система не придатна, оскільки діють закони ринку. Тому необхідно запроваджувати страхову медицину під пильним контролем держави. Відповідно громадяни, які не спроможні самостійно оплатити страховий поліс, повинні бути захищені державою. Але це можливо лише у випадку відсутності корупції і нормального функціонування економіки.
Шкода одне, що багато людей не побачать цього.
Крім того не було "зеленої" енергетики, крім ГЕС.
Щодо "прокладок" - нічого заперечити не можу.
Але зараз і рівень неплатежів населення теж чималенький.
А так, значить, нормальна мед. страховка не 100 баксів, сер ...
http://fraza.ua/column/289784-pro-lzhivyj-i-prestupnyj-moz-ukrainy?utm_source=iua Можно ли назвать преступниками людей, которые, зная, что причиняют вред огромному количеству людей, тем не менее - делают это? А если при этом они лгут и мотивируют свои действия некими благими намерениями?