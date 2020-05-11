Степанов о медреформе: Мы не останавливаем второй этап, мы меняем ситуацию, чтобы не терять больницы и медперсонал

Министерство здравоохранения не останавливает второй этап медицинской реформы, который стартовал с 1 апреля 2020 года. Все действия нового руководства Минздрава направлены на то, чтобы изменить ситуацию и в результате реформы не потерять медицинский персонал и не допустить закрытия больниц.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил во время эфира на телеканале "Украина 24".

"Медреформа в том виде, как мы ее получили, означает увольнение около 50 тыс. медработников и закрытие 332 больниц. Наша команда работает, чтобы безотлагательно изменить ситуацию, чтобы государство не потеряло медиков и не произошло массового закрытия больниц", - подчеркнул Степанов.

По словам главы ведомства, реформа системы здравоохранения Украины, разработанная предыдущими руководителями Минздрава, основана на отдельных элементах моделей западных стран, но совсем не адаптирована к украинским реалиям.

"НСЗУ рассчитала тарифы, которые 5 февраля утвердил Кабмин. Эти тарифы были рассчитаны всего за 2 месяца до старта второго этапа реформы. Большинство тарифов были разработаны без консультаций с профильными врачами, то есть их составляли чиновники, которые не имеют полного понимания, как в действительности работает медицина", - пояснил министр.

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При этом, как отметил Степанов, процесс реформирования украинской медицины может длиться около трех лет. При этом реальные изменения начнутся уже в 2021 году.

"Минздрав разработает справедливые тарифы, по которым будет осуществляться финансирование отрасли в 2021 году. Новые тарифы будут основываться на рыночных заработных платах для работников отрасли и качественных стандартах оказания медицинских услуг", - резюмировал глава Минздрава.