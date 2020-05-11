"Питание - единственная реформа, которую смогли пробить волонтеры сквозь толстые бюрократические стены Минобороны", - волонтер Москаленко

Волонтер Юрий Москаленко считает, что руководство Минобороны должно прислушиваться и советоваться с волонтерами.

Об этом он рассказал в интервью "УНИАН", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Москаленко, он не видит, чтобы в Генштабе прислушивались к волонтерам, советовались, пользовались их информацией и адекватно реагировали на нее.

"В Генштабе есть люди, которые это все читают, но иногда неадекватно реагируют - влетает "по шапке" тем, кто допустил "слив" информации. А проблему не устраняют", - рассказал он.

Москаленко отметил, что питание - единственная реформа, которую смогли пробить волонтеры сквозь толстые бюрократические стены Минобороны.

"Был "Офис реформ" при МО, его ликвидировали. Остался Совет волонтеров, который пока выживает. Но я не вижу, чтобы к нам прислушивались, советовались, пользовались нашей информацией, адекватно реагировали на нее. Никто не заинтересован в реальных данных, всем нужна пелена на глазах. Все носит формальный характер. Чего ни коснись - все для галочки, для отписки, для формальности. Всем наплевать", - подытожил он.

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