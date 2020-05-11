"Питание - единственная реформа, которую смогли пробить волонтеры сквозь толстые бюрократические стены Минобороны", - волонтер Москаленко
Волонтер Юрий Москаленко считает, что руководство Минобороны должно прислушиваться и советоваться с волонтерами.
Об этом он рассказал в интервью "УНИАН", информирует Цензор.НЕТ.
По словам Москаленко, он не видит, чтобы в Генштабе прислушивались к волонтерам, советовались, пользовались их информацией и адекватно реагировали на нее.
"В Генштабе есть люди, которые это все читают, но иногда неадекватно реагируют - влетает "по шапке" тем, кто допустил "слив" информации. А проблему не устраняют", - рассказал он.
Москаленко отметил, что питание - единственная реформа, которую смогли пробить волонтеры сквозь толстые бюрократические стены Минобороны.
"Был "Офис реформ" при МО, его ликвидировали. Остался Совет волонтеров, который пока выживает. Но я не вижу, чтобы к нам прислушивались, советовались, пользовались нашей информацией, адекватно реагировали на нее. Никто не заинтересован в реальных данных, всем нужна пелена на глазах. Все носит формальный характер. Чего ни коснись - все для галочки, для отписки, для формальности. Всем наплевать", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Думать надо было год назад.
Умора.
С первого раза не доходит?
Человек написал, что покупал за свои деньги.
И ничего не писал о каком-то счете, на который собирал деньги.
Дудка как сплетники из еврейского анекдота про Изю и его "дочь-проститутку", хотя у Изи не дочь, а сын.
а для этого их надо получить во владение.., не путай, придурок с собственностью )))
ты полный идиот
ты в состоянии отличить право владения от права собственности??
я уверен, ты даже не слышал этих слов... НИКОГДА ))))
на правильных столах ВСЕ есть
Усе от ПОПы..144...)))
😇
І війська рф знамениті добробати зупинили,поки ЗСУ збоку курили.