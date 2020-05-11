РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10345 посетителей онлайн
Новости Оборона
2 776 59

"Питание - единственная реформа, которую смогли пробить волонтеры сквозь толстые бюрократические стены Минобороны", - волонтер Москаленко

Волонтер Юрий Москаленко считает, что руководство Минобороны должно прислушиваться и советоваться с волонтерами.

Об этом он рассказал в интервью "УНИАН", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Москаленко, он не видит, чтобы в Генштабе прислушивались к волонтерам, советовались, пользовались их информацией и адекватно реагировали на нее.

"В Генштабе есть люди, которые это все читают, но иногда неадекватно реагируют - влетает "по шапке" тем, кто допустил "слив" информации. А проблему не устраняют", - рассказал он.

Москаленко отметил, что питание - единственная реформа, которую смогли пробить волонтеры сквозь толстые бюрократические стены Минобороны.

"Был "Офис реформ" при МО, его ликвидировали. Остался Совет волонтеров, который пока выживает. Но я не вижу, чтобы к нам прислушивались, советовались, пользовались нашей информацией, адекватно реагировали на нее. Никто не заинтересован в реальных данных, всем нужна пелена на глазах. Все носит формальный характер. Чего ни коснись - все для галочки, для отписки, для формальности. Всем наплевать", - подытожил он.

Также читайте: Минобороны анонсировало создание департамента международного оборонного сотрудничества

Автор: 

армия (8506) Генштаб ВС (6590) Минобороны (9458) оборона (5252) волонтеры (2646)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
Гадить на волонтёров - всем известная политика кремля...Есть у Вас в методичке что-нибудь свеженькое, незаездженое, не пережёванное сотни раз? Придумайте какую-нибудь гадость от себя, пофантазируйте, подключите к тупому перепечатыванию свой мозг...
показать весь комментарий
11.05.2020 12:22 Ответить
+10
Ну, теперь точно не погодуют, бо ваш Главзебил войну в своей голове уже закончил. Оказалось для этого нужно всосать две дорожки кряду, и полный смир и согласие
показать весь комментарий
11.05.2020 12:31 Ответить
+9
А чего вы ожидали от совкового быдла у власти?
Думать надо было год назад.
показать весь комментарий
11.05.2020 12:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чего вы ожидали от совкового быдла у власти?
Думать надо было год назад.
показать весь комментарий
11.05.2020 12:11 Ответить
Гадить на волонтёров - всем известная политика кремля...Есть у Вас в методичке что-нибудь свеженькое, незаездженое, не пережёванное сотни раз? Придумайте какую-нибудь гадость от себя, пофантазируйте, подключите к тупому перепечатыванию свой мозг...
показать весь комментарий
11.05.2020 12:22 Ответить
Отрабатываешь имперские нарративы? В спам.
показать весь комментарий
11.05.2020 12:24 Ответить
Тысячи волонтеров помогали и помогают армии, я сам о себе знаю, какой посильный вклад внес в закупку и доставку ребятам на фронт очень нужны вещей, и видел своими глазами продовольствие, броники, тепловизоры и автомобили, подаренные волонтерам. Поэтому не какому-то быдлу вылазить после 6 лет войны и пытаться обливать дерьмом ВСЕХ волонтеров. Есть и чеки и отчеты, но не для таких как ты. А потому - в спам и больше никаких пояснений.
показать весь комментарий
11.05.2020 12:34 Ответить
Ты совсем дебил? Может тебе еще отчет аудиторской компании о том как я за свои деньги в магазинах экипировку покупал или в 2014 из Польши Целокс возил потому что у нас в Украине его не было вообще. Такие как ты только гавкать умеют, требуя отчета о потраченных средствах других людей, которым все чеки и видео доставленных покупок волонтеры присылают сами. Но ты-то кто, чтобы требовать от меня отчёта как я потратил свои деньги, а, дятел?
показать весь комментарий
11.05.2020 12:41 Ответить
Фальшивый Опанас под фальшивым флажком распинается о лжи.
Умора.
показать весь комментарий
11.05.2020 12:56 Ответить
Дудке уже написали, передислоцируйся на страницы волонтеров и смотри, проси отчеты.
С первого раза не доходит?
показать весь комментарий
11.05.2020 13:08 Ответить
Какой смысл кому-то показывать Дудке отчеты, если он не в состоянии понять смысл текста из пары предложений?
Человек написал, что покупал за свои деньги.
И ничего не писал о каком-то счете, на который собирал деньги.

Дудка как сплетники из еврейского анекдота про Изю и его "дочь-проститутку", хотя у Изи не дочь, а сын.
показать весь комментарий
11.05.2020 13:18 Ответить
Я правильно понимаю Дудку, что все волонтеры воры, поэтому упорно разносимая зрадогонами прошлых лет теория о том, что армию после 2014 года восстановили исключительно волонтеры и простой нарид, вопреки желанию власти, не соответствует действительности?
показать весь комментарий
11.05.2020 13:29 Ответить
Вы, ревизор - любитель, обратились бы в министерство обороны и попросили бы их отчитаться о расходах на питание воинов. Они распоряжаются бюджетными деньгами, и обязаны давать отчёт Вам, как налогоплательщику. А волонтёры должны отчитываться перед жервователями помощи, а не перед первым встречным .... Вы же ни копейки не жертвовали ни на армию, ни на госпитали, ни на помощь воинам - инвалидам, ни на сирот и вдов погибших воинов - героев... Вы - обычный ОПЗЖшный жлоб, развлекающийся , обсирая истинных защитников Украины, патриотов....
показать весь комментарий
11.05.2020 13:03 Ответить
волонтер оперирует средствами жертвователей,
а для этого их надо получить во владение.., не путай, придурок с собственностью )))
ты полный идиот
показать весь комментарий
11.05.2020 13:24 Ответить
подшивай
ты в состоянии отличить право владения от права собственности??
я уверен, ты даже не слышал этих слов... НИКОГДА ))))
показать весь комментарий
11.05.2020 13:37 Ответить
ты ХТО такое, требовать отчет на ТВОЙ стол,
на правильных столах ВСЕ есть
показать весь комментарий
11.05.2020 13:32 Ответить
Не всі.Багато таких,що всі чеки і витрати оприлюднюють.
показать весь комментарий
11.05.2020 13:19 Ответить
Было бы очень странно, если бы в зелёном правительстве "врагов Украины" , министерство обороны содействовало бы укреплению украинской армии, а не её развалу....Времена януковича возвращаются .. Приоритеты сегодняшней власти - защита интересов врага...
показать весь комментарий
11.05.2020 12:14 Ответить
Армия и флот начинаются со общей столовой и общего солдатского котла. Успешные армии мира, едят и отдыхают от ратных дел в комфортных условиях.
"Питание - единственная реформа, которую смогли пробить волонтеры сквозь толстые бюрократические стены Минобороны", - волонтер Москаленко - Цензор.НЕТ 5048
показать весь комментарий
11.05.2020 12:18 Ответить
Ну, теперь точно не погодуют, бо ваш Главзебил войну в своей голове уже закончил. Оказалось для этого нужно всосать две дорожки кряду, и полный смир и согласие
показать весь комментарий
11.05.2020 12:31 Ответить
наивный чукотский юноша
показать весь комментарий
11.05.2020 12:40 Ответить
Таке було і при совкі..))
показать весь комментарий
11.05.2020 12:56 Ответить
Годували. Фотки можеш і Бірюкова подивитись.
показать весь комментарий
11.05.2020 13:37 Ответить
В Широкому Лані?
показать весь комментарий
11.05.2020 13:38 Ответить
никогда офицеры не питаются вместе с солдатами, разве что в окопе, и то не факт. панибратство к хорошему не ведет.
показать весь комментарий
11.05.2020 12:57 Ответить
Клоунское малоросское быдло развалит армию, и с радостью встретит танки мордора, чтобы получить от сюзерена грамоту на правление малоросским округом.
показать весь комментарий
11.05.2020 12:27 Ответить
Дык, так при кловане рехформ то и не было!!
Усе от ПОПы..144...)))
показать весь комментарий
11.05.2020 12:55 Ответить
какая реформа? вы что издеваетесь? дерьмом кормят. вместо мяса печенка мороженая и сосиски непонятного происхождения. вместо масла - маргарин. вместо сыра хрень похожаЯ на сыр... рефррматоры хреновы , одна цель реформы бабло срубить
показать весь комментарий
11.05.2020 12:37 Ответить
Неоднократно слышал от бойцов 128 бригады, что после реформы питание улучшилось в разы.
показать весь комментарий
11.05.2020 12:44 Ответить
на первых порах да. потом возвращаемся к исходной точке. и большая разница есть где находится подразделение. на "курорте" - лучше,
показать весь комментарий
11.05.2020 12:56 Ответить
Любой власти волонтеры грабить Народ и Армию мешают.. но , есть ,шо грабить помогают..
😇
показать весь комментарий
11.05.2020 12:54 Ответить
А что второе вы продвигали, кроме этого единственного?
показать весь комментарий
11.05.2020 12:58 Ответить
Канєшно волонтьори ту реформу забацали.А Марченко зі своїм ГУРСМЗ ЗСУ,-так,третя нога,п'яте колесо.
І війська рф знамениті добробати зупинили,поки ЗСУ збоку курили.
показать весь комментарий
11.05.2020 13:26 Ответить
ЕДИНСТВЕННАЯ!!!111РАЗ! (с)

"Харчування - єдина реформа, яку змогли пробити волонтери крізь товсті бюрократичні стіни Міноборони", - волонтер Москаленко - Цензор.НЕТ 6296
показать весь комментарий
11.05.2020 14:40 Ответить
 
 