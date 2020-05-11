Неизвестный сжег флаг УПА у мемориала погибшим во Второй мировой войне на Тернопольщине, - Нацполиция

Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 мая в селе Людвище Шумского района. Сорванный и сожженный красно-черный флаг, установленный у мемориала погибшим во Второй мировой войне, увидел местный активист.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Тернопольской области.

Выехав на место происшествия, сотрудники Шумского отделения полиции обследовали территорию и обнаружили остатки сожженного флага. Полицейские провели первоочередные следственные действия, опросили местных жителей.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 296 УК - хулиганство. Правоохранители принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.

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