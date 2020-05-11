Неизвестный сжег флаг УПА у мемориала погибшим во Второй мировой войне на Тернопольщине, - Нацполиция
Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 мая в селе Людвище Шумского района. Сорванный и сожженный красно-черный флаг, установленный у мемориала погибшим во Второй мировой войне, увидел местный активист.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Тернопольской области.
Выехав на место происшествия, сотрудники Шумского отделения полиции обследовали территорию и обнаружили остатки сожженного флага. Полицейские провели первоочередные следственные действия, опросили местных жителей.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 296 УК - хулиганство. Правоохранители принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.
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мировых энциклопедияхлахтинских методичках не написали про https://censor.net/blogs/3194400/druga_svtova_dv_porazki_dv_peremogi войну.
Не вплітайте кульки Шарія в славетну історію українського козацтва. Це - різна політична вага.
Та вчить історію в "бані".
Але тоді ще не було досягнуто єдності щодо українського прапора, і червоно-чорні також як і жовто-блакитні кольори дуже часто зустрічалися на українських козацьких хоругвах. Продовжувалася подальша уніфікація кольорів і зображень на прапорах козацьких полків, аж до самої фатальної трагедії окупації Української Гетьманщини в 17 ст. проклятою татаро угро-фінською личаковою Московією - ордою, і повного знищення Запорізької Січі вигаданою в 18 ст. цією жахливою царською вже нібито Росією але не славянскою - ордою...
А в ХХ столітті величні жовто-блакитні та червоно-чорні прапори знову повертаються - разом з відновленням державності Української держави (УНР) і новими українськими козаками УНР і ОУН - УПА.
Захiдна Україна, син питає поради у батька: батько а націоналісти всі кажуть що комуняку та москаляку завжди потрiбно на гиляку? Дуже - дуже таки файна їх думка синку ! Звичайно що комуняку та i москаляку завжди i притому що нигайно потрiбно на гиляку! Та ще синку i кожен день їх змiнювати на нових -свіжих, щоб завжди вони були як свіженькі огірочки. I взагалі щоб дуже довго з ними не морочиться синку, треба відразу всіх скільки тiльки їх виродків, цих наших лютих ворогiв загарбників комуняк та москаляк всiх до єдиного до гіляк!
А взяв би синку Святий Боже та i допомiг би нам українцям, забрав їх усіх продажних зрадників коммуняк - та кривавих загарбникiв москалiв до себе, та в Пекло. Тоді і руки і гілки дерев взагалі не довелося було б бруднити, об цих гидких, мерзенних та смердючих москалiв та комуняк....!!! Сумно що мабудь ще не вспів Святий Боже відправити всіх кремлівських ячничар перевертнів у Пекло. Ось вони і паскудять виродки.