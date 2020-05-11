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Неизвестный сжег флаг УПА у мемориала погибшим во Второй мировой войне на Тернопольщине, - Нацполиция

Неизвестный сжег флаг УПА у мемориала погибшим во Второй мировой войне на Тернопольщине, - Нацполиция

Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 мая в селе Людвище Шумского района. Сорванный и сожженный красно-черный флаг, установленный у мемориала погибшим во Второй мировой войне, увидел местный активист.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Тернопольской области.

Выехав на место происшествия, сотрудники Шумского отделения полиции обследовали территорию и обнаружили остатки сожженного флага. Полицейские провели первоочередные следственные действия, опросили местных жителей.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 296 УК - хулиганство. Правоохранители принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.

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Автор: 

Нацполиция (16608) УПА (634) флаг (940) хулиганство (356) Тернопольская область (747)


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Топ комментарии
+14
найти и на шлагшток намотать его кишки
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11.05.2020 12:42 Ответить
+12
Червоно-чорний прапор, який ви називаєте "бандерівським", це один з двох бойових стягів Війська Запорізського. Один прапор був жовто-блакитний, інший - червоно-чорний.
Не вплітайте кульки Шарія в славетну історію українського козацтва. Це - різна політична вага.
Та вчить історію в "бані".
Невідомий спалив прапор УПА біля меморіалу загиблим у Другій світовій на Тернопільщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5666
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11.05.2020 13:21 Ответить
+8
Чого ж нєізвесний,- активний член партії портнов- шарій- лукаш... В їх світлинах на фб массово розповсюджуеться ненависть до західної України, до всього українського та знелюднення певних етносів за мовними та етнічними ознаками. Мін. Це 161 ст КК України
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11.05.2020 13:15 Ответить
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найти и на шлагшток намотать его кишки
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11.05.2020 12:42 Ответить
и сжечь тварюку..
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11.05.2020 15:25 Ответить
Вумниф, то УПА - то міф? А з ким тоді на Західній Україні воювали каральні загони НКВД - аналог гітлєрівських СС? І у війні проти кого їх підтримували так звані "ястребки" - аналог місцевих поліцаїв?
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11.05.2020 13:14 Ответить
Во всех мировых энциклопедиях лахтинских методичках не написали про https://censor.net/blogs/3194400/druga_svtova_dv_porazki_dv_peremogi войну.
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11.05.2020 13:17 Ответить
Червоно-чорний прапор, який ви називаєте "бандерівським", це один з двох бойових стягів Війська Запорізського. Один прапор був жовто-блакитний, інший - червоно-чорний.
Не вплітайте кульки Шарія в славетну історію українського козацтва. Це - різна політична вага.
Та вчить історію в "бані".
Невідомий спалив прапор УПА біля меморіалу загиблим у Другій світовій на Тернопільщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5666
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11.05.2020 13:21 Ответить
Кацап залетный.
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11.05.2020 12:53 Ответить
Меморіал загиблим у Другій світовій війні. Що, хіба тільки "савєтскіє воїни" загинули ні цій війні?
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11.05.2020 13:19 Ответить
В е правильно. І тому замість червоної лмчти на Західній Україні на таких меморіалах встановлюють прапор УПА. Щодо згадуваних тобою "савєцкіх войн", то їх було багато, вони були загарбницькі і ставити їм меморіали некомільфо. От які меморіали у скажімо Фінляндії можна ставити савєцкім окупантам і прославляти Зимову війну?
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11.05.2020 13:19 Ответить
А что такое совецкие воины?
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11.05.2020 13:31 Ответить
Чого ж нєізвесний,- активний член партії портнов- шарій- лукаш... В їх світлинах на фб массово розповсюджуеться ненависть до західної України, до всього українського та знелюднення певних етносів за мовними та етнічними ознаками. Мін. Це 161 ст КК України
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11.05.2020 13:15 Ответить
УПА воевала и с гитлеровцами и с кремлевскими фашистами. на дворе 21 век, ни гитлеровской германии, ни советского союза уже давно нет. зато у "бандеровцев" есть свое независимое государство. Слава Героям!
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11.05.2020 14:34 Ответить
Поздно, очень поздно, запросили шановного москаля до дубочку на гіляку, чекисткая свинособака успело размножиться!!!
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11.05.2020 14:35 Ответить
Раша гадит! Але як правільно, як геніально написав класик українського націоналізму: " не так страшні російські воші, як ( їх) украінські гниди.....
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11.05.2020 15:51 Ответить
Невідомий спалив прапор УПА біля меморіалу загиблим у Другій світовій на Тернопільщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7888
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11.05.2020 16:17 Ответить
Навіть на зманеній картині москаля -кацапа Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султану" зображені два козацьких стяга. Один з них - жовто-блакитний, а другий - червоно-чорний. Також відомо, що вiдомий історик українського козацтва Дмитро Яворницький також підтверджує що ці два кольори були притаманні українським козацьким хоругвам ще з самого початку зародження Запорізької Січі.
Але тоді ще не було досягнуто єдності щодо українського прапора, і червоно-чорні також як і жовто-блакитні кольори дуже часто зустрічалися на українських козацьких хоругвах. Продовжувалася подальша уніфікація кольорів і зображень на прапорах козацьких полків, аж до самої фатальної трагедії окупації Української Гетьманщини в 17 ст. проклятою татаро угро-фінською личаковою Московією - ордою, і повного знищення Запорізької Січі вигаданою в 18 ст. цією жахливою ​​царською вже нібито Росією але не славянскою - ордою...
А в ХХ столітті величні жовто-блакитні та червоно-чорні прапори знову повертаються - разом з відновленням державності Української держави (УНР) і новими українськими козаками УНР і ОУН - УПА.
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11.05.2020 16:14 Ответить
-
Захiдна Україна, син питає поради у батька: батько а націоналісти всі кажуть що комуняку та москаляку завжди потрiбно на гиляку? Дуже - дуже таки файна їх думка синку ! Звичайно що комуняку та i москаляку завжди i притому що нигайно потрiбно на гиляку! Та ще синку i кожен день їх змiнювати на нових -свіжих, щоб завжди вони були як свіженькі огірочки. I взагалі щоб дуже довго з ними не морочиться синку, треба відразу всіх скільки тiльки їх виродків, цих наших лютих ворогiв загарбників комуняк та москаляк всiх до єдиного до гіляк!
А взяв би синку Святий Боже та i допомiг би нам українцям, забрав їх усіх продажних зрадників коммуняк - та кривавих загарбникiв москалiв до себе, та в Пекло. Тоді і руки і гілки дерев взагалі не довелося було б бруднити, об цих гидких, мерзенних та смердючих москалiв та комуняк....!!! Сумно що мабудь ще не вспів Святий Боже відправити всіх кремлівських ячничар перевертнів у Пекло. Ось вони і паскудять виродки.
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11.05.2020 16:29 Ответить
Яка Державна політика такі і дії насєлєнія. Риба смердить та гниє з головешки. А точніше який виборець ....., ....вірно, що в західних країнах голосувати можуть тільки платники податків, а нерізна шваль.
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11.05.2020 22:12 Ответить
 
 