Получил вторую повестку от СБУ. Ее отправили за два дня до даты вызова, - Стерненко. ДОКУМЕНТ

Одесский активист Сергей Стерненко сообщил о получении повестки от СБУ.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 11.05.2020 на отделении Укрпочты мной была получена повестка о вызове к следователю по делу против меня на 07.05.2020. В том же деле о гибели титушки Кузнецова, который пытался за $1000 меня убить", - сообщил Стерненко, добавив, что это уже вторая повестка о вызове в этом деле.

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Он уточнил, что данную повестку отправили 4 мая.

"То есть дойти она должна была не ранее 06.05. Если бы я получил ее 06.05, у меня были бы одни сутки до вызова. А это противоречит положениям УПК, который определяет, что сообщение о вызове лицо должно получить не менее чем за трое суток до даты, на которую вызывают", - написал активист.

Стерненко добавил, что в "этой повестке, как и в предыдущей, не указано для чего меня вызывают и в статусе кого".

Ранее стало известно, что СБУ и Офис Генпрокурора готовят Стерненко подозрение в убийстве.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

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14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.