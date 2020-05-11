Получил вторую повестку от СБУ. Ее отправили за два дня до даты вызова, - Стерненко. ДОКУМЕНТ
Одесский активист Сергей Стерненко сообщил о получении повестки от СБУ.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 11.05.2020 на отделении Укрпочты мной была получена повестка о вызове к следователю по делу против меня на 07.05.2020. В том же деле о гибели титушки Кузнецова, который пытался за $1000 меня убить", - сообщил Стерненко, добавив, что это уже вторая повестка о вызове в этом деле.
Он уточнил, что данную повестку отправили 4 мая.
"То есть дойти она должна была не ранее 06.05. Если бы я получил ее 06.05, у меня были бы одни сутки до вызова. А это противоречит положениям УПК, который определяет, что сообщение о вызове лицо должно получить не менее чем за трое суток до даты, на которую вызывают", - написал активист.
Стерненко добавил, что в "этой повестке, как и в предыдущей, не указано для чего меня вызывают и в статусе кого".
Ранее стало известно, что СБУ и Офис Генпрокурора готовят Стерненко подозрение в убийстве.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
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Так что нет у него никаких законных оснований выполнять хотелки малограмотных следователей. Может это и будет повод взять его под стражу, у нас ведь на Закон плюют в первую очередь его правоохранители. Затем, в европейском суде, Украина из за таких чиновников выплачивает огромные компенсации. Вот если бы удерживали из их зарплат, вот тогда мозг у них работал бы совсем иначе.
Захист свого життя - це святе природне право людини, яке до речі закріплене Законом в Конституції України. Ніхто і ніщо не може його порушити, забрати чи знищити. Переслідувати людину тільки за те, що вона не дає себе мовчки вбити це злочин. Намагатися покарати людину за те, що вона захистила своє життя і тільки через це осталась жити це не тільки абсурд а й страшний злочин.
Покривати справжніх злочинців, корупціонерів і тих, хто роками грабує українців а переслідувати патріотів які воюють з цими корупціонерами це злочин. Навіть жити в країні, де це все таке можливо абсурд . Нехай ці про кремлівські капітулянти не думають що довічно будуть знищувати українських патріотів і Українську державу. Так також думам такий самий як і вони кривавий ЗЕК Іуда, де він? І так само буде і з ними Іудами, або ще і набагато гірше, якщо не вспіють втекти в паРашу.