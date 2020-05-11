Ограничения на пересечение линии разграничения на Донбассе продлятся до особого распоряжения, - Госпогранслужба
С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции на Донбассе продолжают действовать временные ограничения на пересечение линии разграничения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Принимая во внимание правительственное решение продлить общегосударственный карантин до 22 мая, ограничения на пересечение линии разграничения бодут продолжаться и далее - до отдельного распоряжения. Напомним, они вводятся соответствующим приказом командующего Объединенными силами", - сказано в сообщении.
Во время действия этих ограничений пересечь линию разграничения возможно только по отдельному решению командующего Объединенными силами при веских причинах гуманитарного характера, или критических жизненных обстоятельств. Отмечается, что с 22 марта командующий ОС предоставил 283 таких индивидуальных разрешения. Основная часть - 236 положительных решений - были предоставлены для пересечения линии разграничения на КПВВ "Станица Луганская".
"Иногда люди, которые едут на оккупированную территорию под давлением критических жизненных обстоятельств, не могут пересечь линию разграничения даже при наличии положительного решения командующего ОС. Более двух десятков человек, которых украинские пограничники с отдельными решениями пропустили, пророссийские боевики заворачивали в "серую зону". Сотрудники Госпогранслужбы оперативно обеспечивали возвращение таких граждан на контролируемую территорию", - говорится в сообщении.
"Просим граждан, которые планируют пересекать линию разграничения, учесть карантин и действия представителей незаконных вооруженных формирований. Государственная пограничная служба Украины будет оперативно информировать об изменениях в режиме работы КПВВ", - добавили в пресс-службе Госпогранслужбы.
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та шо вы гаварите?.. гнилые зегандоны со слугами урода...
11.05.20 12:47 ограничения на пересечение линии разграничения будут продолжаться и далее . Источник: https://censor.net/n3194713
10.05.20 21:53 Всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд 15,4 тысячи граждан. Источник: https://censor.net/n3194639
Вот где самый источник заразы находится. Вопрос политический, под возможные местные выборы накручивается местное население на правильный выбор.
С пересечением линии разграничения вопрос стоит в несколько ином смысле. Речь идёт о пересечении с гуманитарной целью. О закрытии линии разграничения было объявлено за 3 часа. Народ физически не успел её пересечь и был оставлен в заложниках ситуации. За застрявшими без денег в Индии посылают самолёты. А застрявшие за 20 км. в Донецке или Курахово педоставлены сами себе. Человек поехал в ОРДЛО на 2 дня и 52 дня мыкается по знакомым, читая о рейсах из Мароко. Так как потенциально могла светить 2- недельная обсервация ни о каком однодневном пенсионном туризме речь не идёт. Мы просто не можем вернуться домой. Реально за время карантина в обе стороны в виде исключения пропущено около 100 человек. Но там онкология, они просто сдохнут в Ордло. Так что вопрос эвакуации из ОРДЛО чисто политический. Карантин не вечный. Всё откроется. Столькгомский синдром (созданный на пустом месте) будет в действии.
Беженцев в Украине не существует. Для этого нет никаких предпосылок. Переселенцы? Так это блажь пришла в голову. Взяли и переселились. Аналог самоизоляции.