РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11664 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 002 14

Ограничения на пересечение линии разграничения на Донбассе продлятся до особого распоряжения, - Госпогранслужба

Ограничения на пересечение линии разграничения на Донбассе продлятся до особого распоряжения, - Госпогранслужба

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции на Донбассе продолжают действовать временные ограничения на пересечение линии разграничения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Принимая во внимание правительственное решение продлить общегосударственный карантин до 22 мая, ограничения на пересечение линии разграничения бодут продолжаться и далее - до отдельного распоряжения. Напомним, они вводятся соответствующим приказом командующего Объединенными силами", - сказано в сообщении.

Во время действия этих ограничений пересечь линию разграничения возможно только по отдельному решению командующего Объединенными силами при веских причинах гуманитарного характера, или критических жизненных обстоятельств. Отмечается, что с 22 марта командующий ОС предоставил 283 таких индивидуальных разрешения. Основная часть - 236 положительных решений - были предоставлены для пересечения линии разграничения на КПВВ "Станица Луганская".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пункт пропуска "Рава-Русская" и Скадовский морской порт возобновят работу, - Кабмин

"Иногда люди, которые едут на оккупированную территорию под давлением критических жизненных обстоятельств, не могут пересечь линию разграничения даже при наличии положительного решения командующего ОС. Более двух десятков человек, которых украинские пограничники с отдельными решениями пропустили, пророссийские боевики заворачивали в "серую зону". Сотрудники Госпогранслужбы оперативно обеспечивали возвращение таких граждан на контролируемую территорию", - говорится в сообщении.

"Просим граждан, которые планируют пересекать линию разграничения, учесть карантин и действия представителей незаконных вооруженных формирований. Государственная пограничная служба Украины будет оперативно информировать об изменениях в режиме работы КПВВ", - добавили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Госпогранслужба (6647) карантин (16729) пункт пропуска (676) КПВВ (330) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
вот сейчас живем без лугандона и его жителей и нормально, ничего не происходит! дешь план "Б" !!!!!!!! а зельц?
показать весь комментарий
11.05.2020 12:56 Ответить
+5
да не ограничения а вообще перекройте на йух наглухо и забудьте! пусть сивуха на предателей дрочит!!!!
показать весь комментарий
11.05.2020 12:54 Ответить
+2
"Обмеження на перетин лінії розмежування на Донбасі триватимуть до особливого розпорядження"

та шо вы гаварите?.. гнилые зегандоны со слугами урода...
Обмеження на перетин лінії розмежування на Донбасі триватимуть до особливого розпорядження, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9137
показать весь комментарий
11.05.2020 13:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
да не ограничения а вообще перекройте на йух наглухо и забудьте! пусть сивуха на предателей дрочит!!!!
показать весь комментарий
11.05.2020 12:54 Ответить
вот сейчас живем без лугандона и его жителей и нормально, ничего не происходит! дешь план "Б" !!!!!!!! а зельц?
показать весь комментарий
11.05.2020 12:56 Ответить
в магазинах нормально..очередей нет..возле банкоматов и обменников тоже все спокойно..и самое главное-не выставляют дома и квартиры!!!
показать весь комментарий
11.05.2020 14:14 Ответить
"Обмеження на перетин лінії розмежування на Донбасі триватимуть до особливого розпорядження"

та шо вы гаварите?.. гнилые зегандоны со слугами урода...
Обмеження на перетин лінії розмежування на Донбасі триватимуть до особливого розпорядження, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9137
показать весь комментарий
11.05.2020 13:06 Ответить
да сивуха, мы твою команду хорошо знаем! интересно ты с пушком в соцсетях переписуешься?
показать весь комментарий
11.05.2020 13:15 Ответить
Линия разграничения или линия фронта? Если все таки линия разграничения значит войны у нас нет?
показать весь комментарий
11.05.2020 13:22 Ответить
ты конечно тактик и стратег еще тот. а линия сопрокосновения это что такое? а линия обороны? а знаешь что такое фронт? молчал бы уж лучше. как ты эту линию не назови, а от этого полковник рашистского фсб гиркин пришедший в Славянск с вооруженным до зубов сводным отрядом куйловских грушников фсбешников казачков и прочей росиянской сволоты, украинцем не станет, а это и есть война. поэтому хлебало завали кацапчик. фашисты вы ******** а лугандоновцы ваши посипаки!
показать весь комментарий
11.05.2020 15:39 Ответить
08.05.20 17:39 мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, передан список из 300 человек, которым нужно пересечь линию разграничения на востоке Украины с гуманитарной целью. Источник: https://censor.net/n3194398
11.05.20 12:47 ограничения на пересечение линии разграничения будут продолжаться и далее . Источник: https://censor.net/n3194713
10.05.20 21:53 Всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд 15,4 тысячи граждан. Источник: https://censor.net/n3194639
Вот где самый источник заразы находится. Вопрос политический, под возможные местные выборы накручивается местное население на правильный выбор.
показать весь комментарий
11.05.2020 13:32 Ответить
Рассмотрение вопроса о пересечении линии соприкосновения ( хотя мое мнение что она должна и раньше была бы работать только в одну строну- для беженцев, т.е. в в свободную часть Украины как и в случае с Крымом, только в одну сторону) Ну если и открывать сообщение ( по старой системе), то только после того как пандемия на территории Украины будет полностью остановлена ( заражения прекратятся полностью), и после этого пройдет не менее 30 дней. Кроме того если будет мониторинг положения с заражением на оккупированной территории ( достоверный) с точно таким же результатом.. А так мы как то пытаемся сгладить и удержать ситуацию, а наплыв с той стороны ( при чем возрастных людей, потенциальных носителях вируса), обвалит все наши достижения карантина. И нам опять придется его вводить в жесткой форме. Поэтому , хоть это и "политический" вопрос, десять раз нужно сначала подумать, чем что то предпринимать
показать весь комментарий
11.05.2020 13:55 Ответить
Нет ни одной соседней страны с которой бы не работали пункты пропуска. Более 10 тысяч каждый день въезжает, и это длится на протяжении всего так называемого карантина. Чтобы приехать из Италии достаточно в данный момент не иметь значительно повышенную температуру и заявить что хорошо себя чувствуешь.

С пересечением линии разграничения вопрос стоит в несколько ином смысле. Речь идёт о пересечении с гуманитарной целью. О закрытии линии разграничения было объявлено за 3 часа. Народ физически не успел её пересечь и был оставлен в заложниках ситуации. За застрявшими без денег в Индии посылают самолёты. А застрявшие за 20 км. в Донецке или Курахово педоставлены сами себе. Человек поехал в ОРДЛО на 2 дня и 52 дня мыкается по знакомым, читая о рейсах из Мароко. Так как потенциально могла светить 2- недельная обсервация ни о каком однодневном пенсионном туризме речь не идёт. Мы просто не можем вернуться домой. Реально за время карантина в обе стороны в виде исключения пропущено около 100 человек. Но там онкология, они просто сдохнут в Ордло. Так что вопрос эвакуации из ОРДЛО чисто политический. Карантин не вечный. Всё откроется. Столькгомский синдром (созданный на пустом месте) будет в действии.
показать весь комментарий
11.05.2020 17:12 Ответить
работать только в одну строну- для беженцев.
Беженцев в Украине не существует. Для этого нет никаких предпосылок. Переселенцы? Так это блажь пришла в голову. Взяли и переселились. Аналог самоизоляции.
показать весь комментарий
11.05.2020 17:16 Ответить
у нас такая же жопа . что от них требывать( смешно блин , ну смех и только) у нас нет ни тестов ни масок , ....., а вот у них надо как положено и кто это будет делать?
показать весь комментарий
11.05.2020 18:22 Ответить
как всегда кинут людей и желчью брызгать, как всегда (ничего не надо сами виноваты), кто так говорит пусть напишит петицию что бы Крым и донбасс отдать путину. так нет война , а как там да пофиг сами виноваты.Сразу говорю можете быть не согласны с моим мнением , мне пофиг (могу самым невежиственым и грубо ответить в зависимости от восприятия их понимания тех слов которые до них доходят
показать весь комментарий
11.05.2020 18:06 Ответить
 
 