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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток враг не проявлял огневой активности на Донбассе, - Минобороны

С начала суток враг не проявлял огневой активности на Донбассе, - Минобороны

Российско-оккупационные войска с начала суток не открывали огонь по позициям украинских воинов на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, российские оккупационные войска активности не проявляли", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Минобороны (9458) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+3
та бандитам некогда, они опохмеляются.... им путлер в честь праздника пару вагонов путинки и гжелки подогнал.
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11.05.2020 13:18 Ответить
+2
Видать бухие сегодня лаптеногие после вчерашнего возлияния за "дедовоевателей"
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11.05.2020 13:40 Ответить
+1
интересно, а чем там хренячили по позициям орков? уж кучно ложились заряды.
позиции расхренячили в хлам. поэтому смелых больше нет.
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11.05.2020 12:55 Ответить
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интересно, а чем там хренячили по позициям орков? уж кучно ложились заряды.
позиции расхренячили в хлам. поэтому смелых больше нет.
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11.05.2020 12:55 Ответить
тока не говорите что это минометы.
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11.05.2020 12:58 Ответить
По траектории и скорости снаряда, таки миномёты. Мы знаем, что в мире есть миномётный высокоточный боеприпас. В Украине, по крайней мере официально, таких плюшек, не было замечено. Дальше только версии.
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11.05.2020 13:16 Ответить
сушняк)
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11.05.2020 13:08 Ответить
та бандитам некогда, они опохмеляются.... им путлер в честь праздника пару вагонов путинки и гжелки подогнал.
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11.05.2020 13:18 Ответить
Видать бухие сегодня лаптеногие после вчерашнего возлияния за "дедовоевателей"
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11.05.2020 13:40 Ответить
баярочкой апахмеляются и лаптём занюхивают.
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11.05.2020 13:56 Ответить
Нечисть не проявляет огневой активности,значит похмеляется и готовит "сюрпризы"...
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11.05.2020 14:11 Ответить
Жаль,что наши не достали огнем отого кацапа,что метнулся на 13.00 по траншее...
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11.05.2020 14:18 Ответить
Они сегодня отмечают день рышпублики.
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11.05.2020 15:36 Ответить
 
 