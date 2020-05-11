С начала суток враг не проявлял огневой активности на Донбассе, - Минобороны
Российско-оккупационные войска с начала суток не открывали огонь по позициям украинских воинов на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, российские оккупационные войска активности не проявляли", - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий11.05.2020 12:55 Ответить Ссылка
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