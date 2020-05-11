Микроавтобус на светофоре в Киеве протаранил две легковушки: скорая забрала двух человек. ФОТОрепортаж
На улице Большой Васильковской в Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии двух человек госпитализировали.
Об этом сообщает Dtp.kiev.ua, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что водитель микроавтобуса "Опель" протаранил стоящие на светофоре "Шкода" и "Киа", протянув их больше 30 метров до середины АЗС.
Пострадали и были госпитализированы двое: водитель и пассажирка "Шкода".
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Источник: https://censor.net/n3194717
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а хдє присудок (сказуйємойє)?
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зробили лучче - водітєль протаранив і протігнув дві тачки 30 метрів