РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11637 посетителей онлайн
Новости ДТП
4 374 10

Микроавтобус на светофоре в Киеве протаранил две легковушки: скорая забрала двух человек. ФОТОрепортаж

На улице Большой Васильковской в Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии двух человек госпитализировали.

Об этом сообщает Dtp.kiev.ua, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что водитель микроавтобуса "Опель" протаранил стоящие на светофоре "Шкода" и "Киа", протянув их больше 30 метров до середины АЗС.

Пострадали и были госпитализированы двое: водитель и пассажирка "Шкода".

Смотрите также: Трое военнослужащих погибли в ДТП в Винницкой области. ФОТО

Микроавтобус на светофоре в Киеве протаранил две легковушки: скорая забрала двух человек 01
Микроавтобус на светофоре в Киеве протаранил две легковушки: скорая забрала двух человек 02
Микроавтобус на светофоре в Киеве протаранил две легковушки: скорая забрала двух человек 03
Микроавтобус на светофоре в Киеве протаранил две легковушки: скорая забрала двух человек 04
Микроавтобус на светофоре в Киеве протаранил две легковушки: скорая забрала двух человек 05
Микроавтобус на светофоре в Киеве протаранил две легковушки: скорая забрала двух человек 06

ДТП (7700) Киев (25796)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+1
водитель микроавтобуса "Опель" стоящие на светофоре "Шкода" и "Киа"
Источник: https://censor.net/n3194717
----------------------------------
а хдє присудок (сказуйємойє)?
показать весь комментарий
11.05.2020 13:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
водитель микроавтобуса "Опель" стоящие на светофоре "Шкода" и "Киа"
Источник: https://censor.net/n3194717
----------------------------------
а хдє присудок (сказуйємойє)?
показать весь комментарий
11.05.2020 13:16 Ответить
водитель микроавтобуса "Опель" протаранил стоящие на светофоре "Шкода" и "Киа", протянув их больше 30 метров Источник: https://censor.net/n3194717
--------------------------
зробили лучче - водітєль протаранив і протігнув дві тачки 30 метрів
показать весь комментарий
11.05.2020 14:15 Ответить
помятая кия похожа на субару легаси 4
показать весь комментарий
11.05.2020 15:00 Ответить
тормоза отказали.
показать весь комментарий
11.05.2020 13:19 Ответить
так волочив ше - значить давив на газ
показать весь комментарий
11.05.2020 13:21 Ответить
может просто низко летел.
показать весь комментарий
11.05.2020 13:30 Ответить
нє, по фізікє на большей скорості рассєянійє енергії бистрєйє проісходіт (расплющіл би сільнєйє пєрвую лєгковушку), а тут пьор по-бичьйї - нєспєша, но упорно - 30 мєтров двє інамаркі пропіхал
показать весь комментарий
11.05.2020 13:49 Ответить
Разучились за время крантына вести себя правильно на дороге (((
показать весь комментарий
11.05.2020 13:20 Ответить
надеюсь, не довезут! меньше идиотов будет. и так полно
показать весь комментарий
11.05.2020 13:43 Ответить
Жалко что ты в этот момент между шкодой и киа не стоял.
показать весь комментарий
11.05.2020 15:06 Ответить
 
 