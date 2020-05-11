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49 новых случаев COVID-19 зафиксировали на Ривненщине, три человека умерли, общее количество инфицированных превысило 1 тыс., - ОГА
По состоянию на утро 11 мая на Ривненщине зафиксировано 1004 случая заболевания коронавирусом. Из них - 205 медработников, 77 - детей. На сегодня госпитализированы - 226 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Ривненской ОГА.
За сутки выявлено 49 новых инфицированных COVID-19.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 23 человека. Вчера ушли из жизни 83-летняя женщина из Дубно, 66-летняя жительница Ривного и 58-летняя жительница Вараша.
Выздоровели 173 больных. Больше всего из Ривного и Сарненского района.
В Ривненском областном лабораторном центре и Ривненском центре общественного здоровья на проверке 168 проб для ПЦР-тестирования.
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Вовочка - много ходов очка
показать весь комментарий11.05.2020 13:34 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
i що ж робити
показать весь комментарий11.05.2020 13:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
нетоварищ
показать весь комментарий11.05.2020 13:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
i що ж робити
показать весь комментарий11.05.2020 13:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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