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Новости Коронавирус и карантин
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49 новых случаев COVID-19 зафиксировали на Ривненщине, три человека умерли, общее количество инфицированных превысило 1 тыс., - ОГА

49 новых случаев COVID-19 зафиксировали на Ривненщине, три человека умерли, общее количество инфицированных превысило 1 тыс., - ОГА

По состоянию на утро 11 мая на Ривненщине зафиксировано 1004 случая заболевания коронавирусом. Из них - 205 медработников, 77 - детей. На сегодня госпитализированы - 226 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Ривненской ОГА.

За сутки выявлено 49 новых инфицированных COVID-19.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 23 человека. Вчера ушли из жизни 83-летняя женщина из Дубно, 66-летняя жительница Ривного и 58-летняя жительница Вараша.

Выздоровели 173 больных. Больше всего из Ривного и Сарненского района.

В Ривненском областном лабораторном центре и Ривненском центре общественного здоровья на проверке 168 проб для ПЦР-тестирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 46 новых случаев COVID-19 зафиксировали на Ривненщине, два человека умерли, - глава ОГА Коваль. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

карантин (16729) ОГА (2394) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ровенская область (1259)


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https://www.youtube.com/watch?v=6pUT-UOsgMM Исследование Стенфордского университата подтвердило бесполезность всеобщего карантина. (ссылка)
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11.05.2020 13:34 Ответить
срочно ужесточить карантин, запретить работу всех предприятий и всех магазинов включая продовольственные, запретить всем выход из квартир и домов, а самое главное - одеть всем ЦАКи в нос, тк они доказали свою эффективность в борьбе с вирусом короны головного мозга.
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11.05.2020 13:43 Ответить
У нас в городе каждый день человек 15- 20 каждый день от чего - то мрет. И всем пох. Только следы короновируса , как шкварки из ..... выковыривать пытаются.
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11.05.2020 13:44 Ответить
49 нових випадків COVID-19 зафіксували на Рівненщині, три людини померли, загальна кількість інфікованих перевищила 1 тис., - ОДА - Цензор.НЕТ 623
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11.05.2020 13:49 Ответить
 
 