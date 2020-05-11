49 новых случаев COVID-19 зафиксировали на Ривненщине, три человека умерли, общее количество инфицированных превысило 1 тыс., - ОГА

По состоянию на утро 11 мая на Ривненщине зафиксировано 1004 случая заболевания коронавирусом. Из них - 205 медработников, 77 - детей. На сегодня госпитализированы - 226 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Ривненской ОГА.

За сутки выявлено 49 новых инфицированных COVID-19.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 23 человека. Вчера ушли из жизни 83-летняя женщина из Дубно, 66-летняя жительница Ривного и 58-летняя жительница Вараша.

Выздоровели 173 больных. Больше всего из Ривного и Сарненского района.

В Ривненском областном лабораторном центре и Ривненском центре общественного здоровья на проверке 168 проб для ПЦР-тестирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 46 новых случаев COVID-19 зафиксировали на Ривненщине, два человека умерли, - глава ОГА Коваль. ИНФОГРАФИКА