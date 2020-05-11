Поляки не смогут заменить заробитчан из Украины. Мне сейчас нужны работники, но несмотря на кризис, желающих нет, - глава Ассоциации переработчиков Польши Гайовничек

Даже при учете кризиса и роста безработицы поляки не смогут заменить трудовых мигрантов из Украины, которые давно уже занимают свою нишу в Польше.

Об этом в интервью Укринформу рассказал владелец одной из крупнейших перерабатывающих компаний в Польше (Real SA), глава Ассоциации переработчиков фруктов и овощей Анджей Гайовничек, передает Цензор.НЕТ.

"Это все иллюзия. Очевидно, что нет (поляки не заменят украинских работников)", - подчеркнул польский работодатель.

Он сообщил, что его компании сейчас требуются на работу 30-40 работников, но несмотря на кризис, желающих трудоустроиться среди поляков пока нет.

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Гайовничек подчеркнул, что украинцы, работающие в Польше, должны иметь достойные условия труда, социального и денежного обеспечения. По его мнению, украинцы должны зарабатывать в Польше минимум 12-14 злотых (75-90 грн) в час нетто.

"Но это зависит от сферы трудоустройства, поскольку, например, на строительстве зарабатывают чуть больше. Довольно часто украинцы стараются работать больше часов, чтобы больше заработать ", - сообщил глава Ассоциации переработчиков фруктов и овощей Анджей Гайовничек.

Как известно, в Польше сейчас находится до миллиона трудовых мигрантов из Украины. С середины марта, когда введены ограничения на пересечение границы, в Украину вернулись более 180 тыс. украинцев.