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Поляки не смогут заменить заробитчан из Украины. Мне сейчас нужны работники, но несмотря на кризис, желающих нет, - глава Ассоциации переработчиков Польши Гайовничек

Поляки не смогут заменить заробитчан из Украины. Мне сейчас нужны работники, но несмотря на кризис, желающих нет, - глава Ассоциации переработчиков Польши Гайовничек

Даже при учете кризиса и роста безработицы поляки не смогут заменить трудовых мигрантов из Украины, которые давно уже занимают свою нишу в Польше.

Об этом в интервью Укринформу рассказал владелец одной из крупнейших перерабатывающих компаний в Польше (Real SA), глава Ассоциации переработчиков фруктов и овощей Анджей Гайовничек, передает Цензор.НЕТ.

"Это все иллюзия. Очевидно, что нет (поляки не заменят украинских работников)", - подчеркнул польский работодатель.

Он сообщил, что его компании сейчас требуются на работу 30-40 работников, но несмотря на кризис, желающих трудоустроиться среди поляков пока нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если работники из Украины не приедут - будет катастрофа, - глава Ассоциации переработчиков Польши Гайовничек

Гайовничек подчеркнул, что украинцы, работающие в Польше, должны иметь достойные условия труда, социального и денежного обеспечения. По его мнению, украинцы должны зарабатывать в Польше минимум 12-14 злотых (75-90 грн) в час нетто.

"Но это зависит от сферы трудоустройства, поскольку, например, на строительстве зарабатывают чуть больше. Довольно часто украинцы стараются работать больше часов, чтобы больше заработать ", - сообщил глава Ассоциации переработчиков фруктов и овощей Анджей Гайовничек.

Как известно, в Польше сейчас находится до миллиона трудовых мигрантов из Украины. С середины марта, когда введены ограничения на пересечение границы, в Украину вернулись более 180 тыс. украинцев.

Автор: 

карантин (16729) мигранты (993) Польша (8548) трудовая миграция (247) заробитчане (587) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+21
Поляк на 12-14 злотых не будет стоять 12 часов раком. Потому и не идут местные, что платять грошИ.
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11.05.2020 13:39 Ответить
+18
за 700-800 гривень, под солнцем, дождем ветром, раком 12 часов- это ад и издевательство
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11.05.2020 13:43 Ответить
+14
На колени это монголы русских приучили,поляки достаточно себя уважают,не сравнивай русских холопов и шляхту
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11.05.2020 13:40 Ответить
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Страница 3 из 3
По факту у меня дочь имеет высшее образование по дошкольному обучению. Плюс с логопедическим уклоном. Я думаю в той же Польше она вполне могла бы найти себе работу по специальности. Но есть большое НО! Она не знает польский язык на должном уровне. Посем сейчас там и работает на низкоквалифицированном труде за 13 злотых в час. Но это все равно больше чем 3500грн в нашем детском саду воспитательницей. Плюс еще и нервы никто не мотает. Все познается в сравнении.
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11.05.2020 15:18 Ответить
Думать можно что угодно, но в Польше "работа по образованию" ей не светит. И потом, польские учителя получают минималку. В 2019 они 2 раза бастовали по месяцу по всей стране, чтобы им подняли. Училка в школе получает в районе 2250 зл в месяц (грязными).
Украинок-учителей не видел ни одной. Государство не будет связываться с оформлен7ием документов на нее, а без документов ее не возьмут. В частную школу/садик не возьмут в принципе.
Училки из Украины кого я знаю работают руками - парикмахерами, или на фабриках, в поле и пр.
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11.05.2020 15:29 Ответить
Вот и она на фабрике работает сейчас упаковщицей на 13 злотых в час. А там видно будет. У нее запас времени спозиционироваться большой - ей 24. Сейчас с мужем там. Муж по образованию сварщик, но покуда там же грузчиком работает на такую же зарплату. Как и что дальше у них получится - жизнь покажет. Но в Украине точно делать нечего, если о будущем думать. Я перспектив никаких покуда здесь не вижу.
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11.05.2020 16:15 Ответить
У нас на фирме порезчики ДСП получают 700 в день, ходят на работу с 9 до 5, явно не переробляються.
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11.05.2020 22:29 Ответить
Ну во-первых резчик ДСП подразумевает наличие определенных специальных навыков. Человека с улицы не поставишь. Второе там упаковщик без всяких навыков за 8 часов получает почти столько же что ваши резчики. Кроме того имеют возможность больше работать и в итоге получить больше. Третье я не думаю что у вас на фирме полно вакансий и что соискателя возьмут запросто. Ну и в четвертых с подобным заработком не так много у нас мест.
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11.05.2020 22:36 Ответить
в том что кто то работает кем то по старту, нет ничего позорного. все стартуют в принципе одинаково. среди женщин это обычно где-то в фирме по уборке. даже есть такое выражение "а кто по началу не путцыл?". если дочь поймёт, что в Украине ей и дальше ничего не светит, пусть учит польский и хотя бы немецкий паралельно. как по мну, польша не та страна где стоит строить свои планы на будущее. имхо. могу только пожелать дочери успеха и всегда расчитывать только на себя.
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11.05.2020 15:35 Ответить
Моя сестра работает в обычном садку воспитательницей и получает 8-9 тыс грн. плюс много выходных.
3500 грн. это бред какой то.
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11.05.2020 22:26 Ответить
Вы уверены что в обычном? Если не секрет что за садик? Думаю, что скорее всего он не муниципальный.
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11.05.2020 22:37 Ответить
я вообще, принципиально, не собирался и не собираюсь кого то нибыло брать и устраивать, хотя такие предложения из Украины о официальных поставках желающих мне были и я очень разочаровал своих знакомых полным отсутствием интереса в этой теме. это вообще не мои проблемы. просто я хотел сказать, что такие рабочие места с такой оплатой здесь есть и особенно сегодня. но я просто не себастьян перейро)) а вообще, я тоже за то, чтобы каждый чел учил самостоятельно любые шпрахи и искал работу именно сам, а не с помощью рекрутинговых фирм или любых посредников. независимость в этом деле приносит успех в будущем))
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11.05.2020 15:29 Ответить
Ну рекрутинговые фирмы и посредники это пока на старте. Покуда человек не был там и не знает что и как. Потом обычно сами договариваются и устраиваются. Вон у сепруги бывшая сотрудница. Муж сначала поехал сам. Он электрик. Сначала работал помощником электрика. Затем выучил польский, подтвердил квалификацию. Сейчас начальником у электриков на этом заводе (у него высшее образование по данной специальности) с другой совсем зарплатой. Забрал жену и детей к себе туда. Там сейчас и живут. Сюда только в гости приезжают. Сейчас в Польше у него карта побуту.
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11.05.2020 16:24 Ответить
ну в принципе да, можно положить рекрутинг по старту. но потом, человек по любому, должен перенять всё управление только на себя. и не останавливаться на достигнутом, а постоянно осваивать шпраху и или выбранную профессию или уметь перестроиться и переучиться на другую. электрик пошёл правильным путём, я почти так же прошёл. уже давным-давно, я пришёл без посредников сам. но я знал шпраху в обьёме института. и я тоже начинал с тачки, но мультиметр - это первое, что я купил себе придя сюда. электрику я знал дополнительно. часа через 3 работы с тачкой сломался электроотбойный молоток, оказалось тупо заклинило от пыли щётку перед коллектором. проблема была быстро решена и на следующий день я уже не работал с тачкой )) через 10 месяцев, я перевёз семью. через 8 лет я вернулся к изначальному своему состоянию по уезду со страны - махал снова мышкой по коврику )). ещё раз повторю, нет ничего позорного ни для кого, из того кем он начинает по старту. если будет полагаться только на самого себя, любой чел имеет шанс вернуться если не снова к своей бывшей профессии, то минимум близко к ней. все эти упрёки руссопропагандоно о слугах и жопомойках - это области совдеповской пропаганды.
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11.05.2020 16:47 Ответить
это меньше чем 3 ойро в час. Злотый рухнул к ойро после карантина, сейчас 12 зл = 2,67 ойро. А цены на продукты питания как раз подросли.
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11.05.2020 15:11 Ответить
Можете в Украине подобную оплату за подобную работу привести в пример?
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11.05.2020 15:21 Ответить
могу но не хочу. Мой камент о цене и оплате в Польше а не в Украине.
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11.05.2020 15:25 Ответить
Не не хотите, а не можете. Не поверю что у нас за низкоквалифицированный труд на поле получают такие же деньги что и в Польше. Даже логика простая говорит, что человек из дома никуда не поедет, если он дома может то же самое заработать. Если он не мазохист конечно.
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11.05.2020 16:26 Ответить
я и нигде не говорил что "такие же деньги". Ты мне приписываешь свои мысли и сам с ними споришь.
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11.05.2020 16:31 Ответить
Хм. Я тебя спросил можешь ли ты подобную оплату за подобную работу привести в Украине. Ты ответил цитирую: "могу но не хочу". И как твой ответ мне понимать? Подними глаза выше по ветке.
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11.05.2020 16:39 Ответить
поднял. Пишу про оплату труда - 2,67 евро в час, и про то что злотый упал к Евро после начала карантина. Про Украину не пишу.
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11.05.2020 17:05 Ответить
Ладно. Проехали.
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11.05.2020 17:08 Ответить
Нехай роблять 10ти річні візи і 20ти річні карти побиту . В Україні мільйони людей хочуть нормально жити , працювати і заробляти , а не шастати туди-сюди . Проблема в бюрократії і недолугих законах .
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11.05.2020 14:19 Ответить
работать на поле 12 часов в день без вызходных за 12 зл. в час - это "нормально жити і заробляти"? И сколько человек сможет так прожить?
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11.05.2020 15:12 Ответить
Смотря кто за чем туда поехал. Для тех кто всю жизнь в поле работал эта работа привычная. А заработок все равно больше чем у нас по селам платят. Те кто рассчитывает на большее может с этой работы начать, а потом при желании переквалифицироваться. А может сразу на другую работу ехать. Вакансий хватает.
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11.05.2020 15:20 Ответить
видишь ли, в условиях когда Польшу заполонли миллионы украинцев, готовых ипашить за копейки, вакансий с нормальной зарплатой ты не найдешь, если умеешь только в поле работать. Надо быть спецом - сварщик, автомеханик, и т.п. Основная масса приехавших из сел пролетают.
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11.05.2020 15:44 Ответить
Я думаю, сварщиков и механиков там своих хватает. А вот всякие там инженеры и т. п. это уже другое дело, но им и на родине неплохо живётся.
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11.05.2020 15:57 Ответить
инженеров украинских не берут практически, только если совсем приперло. Знаю инженеров которые работают руками - электриками например.
Сварщиков как раз берут, но надо сначала показать что ты умеешь, тебя просят сварить шов. Понравилось - берут.
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11.05.2020 16:03 Ответить
почему же не берут? берут если знаешь польский язык, и специалист в своей области. Трудно мне было на замену найти конструктора с Украины либо языка не знали ни польского ни английского, либо слабенькие спецы. Ну а те кто спецы, и с английским нах им та Польша?
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11.05.2020 18:26 Ответить
если ты берешь человека - ты можешь взять украинца. Если польский кадровик ищет людей - резюме инженера и конструктора из Украины летит в корзину для мусора. Как показывает опыт, даже до графы "знание языка" не доходят.
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11.05.2020 20:30 Ответить
я оставил свое резюме на olx.pl собеседования, по скайп, тестовое задание, и через 2 недели я уже был в Польше на рабочем месте. Возможно огромные корпорации и выкидают, но средний бизнес требует, в спецах не только в Польше везде сейчас нехватка.
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11.05.2020 21:12 Ответить
айтишник?
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11.05.2020 21:15 Ответить
Видишь ли. Нормальная зарплата понятие относительное. Если бы не выгодно людям было - никто бы туда не ехал. Ты вон сам из Польши пишешь.
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11.05.2020 16:28 Ответить
тебе пан написал - 12-14 зл. Про "нормальную зарплату" дискутируй с ним.
А я приехал по другой теме, мне Польша как место зарабатывания денег никуда не уперлась.
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11.05.2020 16:30 Ответить
Тогда остальное что ты тут пишешь вообще непонятно. Как и твоя позиция. Ты говоришь, что в Польше типа не все так радужно и не все так просто. Это все и без тебя знают. Только знают еще и то, что в Украине все еще хуже.
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11.05.2020 16:40 Ответить
моя позиция такая - в Польшу едут не потому что тут рай, а от безысходности. Одну дупу меняют на другую которая немного почище. . В общем не страна мечты а скорее пристанище для работяг которые работают руками. Для остальных вообще не вариант.
А оппонирую я тем кто уверен что тут не дупа а рай и зарплаты от 1500 у.е. в месяц всем без разбору.
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11.05.2020 17:03 Ответить
Да какой там рай. Я лично там раем не считаю. Но у нас тут вообще дупа полная. Посему как один из выходов для молодежи вырваться из этой дупы - выезд туда. Да. Тоже далеко не айс. Но все же. А если башка на плечах и желание есть работать, то со временем там больше шансов реализоваться. А так судьба заробитчанина, а тем более иммигранта всегда тяжела была. И лучше это понимать здесь. На берегу т.с. И не строить себе в мечтах розовые замки. Дабы потом не разочаровываться.
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11.05.2020 17:12 Ответить
А мне говорил поляк Петр з которым я работал(я его называл "Тайсон" из "Ментовских войн")-золотая цепура на шее-ты Микола не шибко працюй,тут мало курва платят.А где говорю больше?В Англии ,7 фунтов в час.Ну,курва,шипко надо працювати/Я Петра уважаю/
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11.05.2020 14:22 Ответить
И все же ето в разы больше чем платят за такую же работу в Украрине. Только остается загадкой почему в Польше и остальной Европе при таких высокооплачиваемых работниках конечная цена на продукцию все равно остается ниже украинской?
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11.05.2020 14:30 Ответить
Що таке кредит 2-3% український фермер ніколи не чув,а що таке дотація тим більше. А за великі кредити платять споживачі
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11.05.2020 14:46 Ответить
зараз різниця в зарплатах в півтора рази, не така вже і суттєва, майже по всіх напрямках.
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11.05.2020 15:07 Ответить
Наприклад. Де в на в сыльському господарствы платять таку зарплатню?
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11.05.2020 15:24 Ответить
не в полтора а в 2
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11.05.2020 17:40 Ответить
приведи примеры продукции на которую цена ниже украинской.
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11.05.2020 15:12 Ответить
например, купили (по акции правда) в Сильпо 1 кг польского творога за 70 грн!!! Творог - бесподобный! Пойдите купите укр. творог за 70 грн!!
Потом еще 5 раз ходили - больше его не было
Той же фирмы йогурт большая банка за 13грн. Йогурт обычный, но купите наш обычный за 13 грн! Так это ж сюда еще из Польши привезти надо было!
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11.05.2020 16:45 Ответить
В Польше в супермаркетах нет творога по 70 грн. кило. Как и вообще развесного творога нет в принципе. Не знаю что за творог вы купили
Молочка в Польше немного дешевле Украины, ключевое слово - немного. 13 грн. это 2 зл. это стаканчик на 250 грамм но никак не "большая банка".
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11.05.2020 17:00 Ответить
вот у вас нет творога такого, а у нас есть)) приезжайте))
Йогурт был 400 мл
если не поленюсь, найду вам ссылку.
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11.05.2020 17:04 Ответить
Интересно что у нас в городе открываются специализированные магазины продуктов из Польши. Так вот чего я до сих пор не могу понять, так это то что в этих магазинах молочка дешевле чем наша отечественная в маркетах. ХЗ почему. Парадокс какой-то.
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11.05.2020 17:14 Ответить
у итальянца владельца обувной фабрики в Украине спросили почему в Италии у рабочего
2-3к евро а в Украине на том же производстве 200-300 евро. Ответил что б разбирались со своими властями.
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11.05.2020 18:31 Ответить
У итальянца случаем в роду евреев не было?
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11.05.2020 18:41 Ответить
https://shop.silpo.ua/detail/736360
он был 13 грн
https://shop.silpo.ua/detail/756639

1 кг был 70 грн.
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11.05.2020 17:15 Ответить
только что вернулся с закупов. Ни в Ашане ни в Бедронке таких товаров нет.
Поздравляю, Сильпо под видом "польских продуктов" впаривает какую-то туфту.
Еще инфа - на твороге написано что он для сырников. Т.е. это не может быть хороший сыр, на сырники идет всякое г....
Ну и дальше - в Ашане продается украинское мороженое Рудь. По твоей логике - ааа, в Украине мороженое дешевле чем в Польше!
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11.05.2020 20:27 Ответить
все вопросы к Сильпо.
По вкусу творог отличный.
Для сырников - он гомогенизированный, потому для сырников, без крупинок. Ненавижу крупинки.
Все остались в восторге.
По поводу Рудь, не понял логику. Конкретно этот польский творог по акции был дешевле украинского. Сколько стоит Рудь - без понятия.
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11.05.2020 22:44 Ответить
по акции - не показатель. Сравнивай с ценой украинского творога по акции.
Хотя в Польше нормальный творог стоит около 5 зл за 500 г, т.е. кг выходит около 65 грн. У них за молочку доплачивает государство производителям. У Украины денег на это нет.
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11.05.2020 23:58 Ответить
На Виноградаре покупаю в продуктовых ларьках регулярно наш творог по 41 грн/кг на развес. По 42 даже с добавками измельченной кураги или изюма. Хороший, не сырный продукт, как продают 200 грамм этого Г до 40 грн.
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11.05.2020 21:07 Ответить
ну сами подумайте: как при цене литра молока творог может стоить 40 грн/кг! Это вас кто-то обманул.
Это 100% не творог.
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11.05.2020 22:40 Ответить
Это потому, что польские олигархи- это нищеброды по сравнению с украинскими.
А еще многомиллионные взятки и откаты в Украине тоже входят в цену товара.
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11.05.2020 15:40 Ответить
В какие разы??? В Украине полно работ за 60-70 грн в час, не туда надо ехать за 75-90 грн в час.
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11.05.2020 22:35 Ответить
Платять фігню, тому і не їде ніхто
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11.05.2020 14:36 Ответить
Своих гастеров из Британии заберите и будет вам счастье.
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11.05.2020 14:42 Ответить
так они не хотят, вот в чем проблема
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11.05.2020 16:46 Ответить
12 зл*8 часов=600 гривен за 8 часовой день! при этом жить в бараке за который нужно отдавать минимум по 1200 грн в месяц. ляхи там вообще епонулись головой.
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11.05.2020 14:45 Ответить
если ты скажешь что хочешь работать 8 часов в день, тебя никто не возьмет. Берут на 10-12 часов в день и 6 дней в неделю.
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11.05.2020 15:14 Ответить
Не знаю как у тебя там кто говорит. Но вот у меня сейчас там дети на фабрике работают. Могу сказать, что берут туда минимум на три месяца работы. Хочешь раньше уйти - за месяц предупредить должен. Гарантированно 8часов работы 5 дней в неделю. Надгодыны по желанию и если на твоей операции есть такая потребность. Как и выход в выходные. Только заробитчане сами ломятся и хотят эти самые надгодыны чтобы больше заработать. Не знаю как где - у них так. Так что они работают сейчас в основном 10 - 12 часов. В выходной по желанию. Могут выйти - могут отказаться. И да, там выше писали барак оплатить. Ну во-первых не барак - общежитие. Условия вполне приличные бытовые кухня, холодильник, стиралка - вобщем по быту все есть. Во-вторых у них проживание бесплатно. А так да - кто как устроился. И да, они по рабочей визе на полгода.
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11.05.2020 16:48 Ответить
Поляки в Нідерландах працюють за 8-10 євро на годину,це мінімум а українці за 3 євро в Польщі. Може краще попробувати поїхати дальше,а не батрачити в пихатих пшеків
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11.05.2020 14:50 Ответить
немцы нелегалов не берут. А легально украинцев там оформить почти невозможно.
А вот поляк со своим паспортом ЕС может работать везде.
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11.05.2020 15:15 Ответить
А как же безвиз? Тогда для чего он нужен?
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11.05.2020 15:24 Ответить
Исключительно для туризма и посещения родственников.
Работать по безвизу можно только в 1 стране ЕС - Польше. Во всех остальных только по визе.
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11.05.2020 15:38 Ответить
А почему только в Польше?
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11.05.2020 15:39 Ответить
Работать по безвизу можно только в 1 стране ЕС - Польше. Во всех остальных только по визе.
В Германии в начале года разрешили гражданам третьих стран, те и из Украины, жить и работать полгода без рабочей визы, сумел/успел офиц устроиться - дают рабочую визу на неск лет. НО: это было решение до пандемии и карантинов, как сейчас и не изменят ли - не знаю.
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11.05.2020 16:07 Ответить
не совсем так.
1. Надо сдать нем.язык - 8=99% заробитчан и на своем языке пишут с ошибками, поэтому сразу отпадают.
2. 6 месяцев разрешили насколько я знаю не полноценно работать, а изучать язык! И подрабатывать по 4 часа в день максимум, официально. Через 6 месяцев не сдал экзамен по языку - давайдосвидания. Теперь подумай, кто захочет брать человека без языка, на 4 часа в день.
Это послабление - для трудолюбивых вьетнамцев, китайцев, которые созьмут и выучат язык дома, сдадут экзамены и приедут на белом коне. 99% украинцев работающих сейчас в Польше - в пролете.
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11.05.2020 16:11 Ответить
Возможно, подробности не помню. Так любая эмиграция - это бег с барьерами, причем в гору, а не на санках под горку.

Это послабление - для трудолюбивых вьетнамцев, китайцев, которые созьмут и выучат язык ...
Необходимый минимум языка - где-то 30-50 часов работы, было бы желание. частично можно и по инету, опять-таки - желание. Неофициально - рассчитывают именно на украинцев, поработавших в Польше - переманить на бОльшие деньги. Знакомые уже стали расширять бизнес и подбирать кадры (среди уже работавших за бугром), а тут коронавирус.....
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11.05.2020 16:19 Ответить
необходимый минимум языка - В1, это никак не 50 часов работы. Это очень сложная вещь.
Обычному заробитчанину из села это не светит. Они и польский не могут освоить.
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11.05.2020 16:23 Ответить
Вроде для того, чтобы легализовать нелегалов, которые уже мослают долго и язык знают. И в Польше многие наши уже получили сертификаты европейского образца. А вообще закон для всех стран 3го мира. Выбрать будет из кого, и с вузом, и с Б1
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11.05.2020 22:00 Ответить
будет, но теперешнее поколение заробитчан пролетает мимо кассы. Вот молодежь которая еще в школе, может воспользуется этим шансом и начнет учить немецкий язык.
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12.05.2020 00:01 Ответить
Еще в Венгрии.
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11.05.2020 16:22 Ответить
Придется пшыковским голубым кровям напрягтись и почуять, что такое запах СВОЕЙ земли.
А кому щЯ легко???
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11.05.2020 14:51 Ответить
Спочатку беруть на роботу, а як захворіє робітник: вивозять за місто і кидають...
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11.05.2020 15:27 Ответить
Все на борьбу с урожаем!!!
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11.05.2020 17:12 Ответить
Поляки не можуть замінити українців!..Просто розпирає гордість,як приємно себе чути незамінимим...
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11.05.2020 17:39 Ответить
Чем раньше человек уехал из Украины, тем лучше.
Хотя я видел людей, которые эмигрировали и в 55 лет, и добились успехов.
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11.05.2020 20:41 Ответить
Тут бачу всі умніками поставали хоч не знають про що говорять. Зараз мінімалка в Польщі 17 зл брутто - це 13.7 нетто, які 12 злотих? Так можливо тим ідіотам що в полі на чорно роблять так і платять, не знаю, ніколи там не робив. Але якщо вони безмозглі і погоджуються на таке, це їхні проблеми. Не є тут так погано як всі пишуть. Наприклад на будові найнижчий мізер що пропонують - 15 зл + житло, пошукайте в інеті вакансії, гарантую що нижче не знайдете. Так дійсно злотий знецінився і до долара і до євро ~ на 10%, це великий мінус, думаю у зв'язку з цим багато хто захоче заробляти в євро і буде шукати шляхи влаштуватися в багатших країнах.
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11.05.2020 20:52 Ответить
700 грн я и в Борисполе плачу. За 8 часов. Гвозди бить и саморезы крутить. Нах в польшу ехать? Да вот беда... Работникам хватает и 400-500 грн сдельной зарплаты.
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11.05.2020 21:59 Ответить
Ну Вы же больше нескольких не устроите. Даже если вас сотня таких в Борисполе, то это - несколько сотен. Вы представьте себе масштаб этой безработицы! Там только по безвизу 200000 пашет!
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11.05.2020 22:04 Ответить
А почему желающих среди поляков нет???
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11.05.2020 22:20 Ответить
В Германии полы драют.
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12.05.2020 03:14 Ответить
75-90 грн в час это сильно мало. У нас в Украине в среднем 60-70 в час платят.
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11.05.2020 22:23 Ответить
12 зл*8 часов=600 гривен за 8 часовой день! при этом жить в бараке за который нужно отдавать минимум по 1200 грн в месяц. ляхи там вообще епонулись головой.
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11.05.2020 22:37 Ответить
Никогда не понимал идиотов, едущих в чужую страну на огороды) Ума не хватает взять в аренду кусок поля и вырастить те же овощи/фрукты/ягоды и всю прибыль получить себе.
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12.05.2020 03:14 Ответить
в мене 22,5 злотих нетто, правда зараз працюю по 5-6 годин. мало, лять!
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12.05.2020 14:04 Ответить
Отслеживаю цены на недвижимость в Польше: https://atlantestates.com/ru/ https://atlantestates.com/ru/ Если брать квартиру в складчину на 3-4 человека, смысл ехать есть. Цена на жилье в долгосрок упала аж на 20-30%, возле курортных городов типа Гданська- аж на 30-50%. Стали платить меньше, но вместе с тем и в Украине сейчас не ок.
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27.05.2020 19:11 Ответить
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