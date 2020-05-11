Поляки не смогут заменить заробитчан из Украины. Мне сейчас нужны работники, но несмотря на кризис, желающих нет, - глава Ассоциации переработчиков Польши Гайовничек
Даже при учете кризиса и роста безработицы поляки не смогут заменить трудовых мигрантов из Украины, которые давно уже занимают свою нишу в Польше.
Об этом в интервью Укринформу рассказал владелец одной из крупнейших перерабатывающих компаний в Польше (Real SA), глава Ассоциации переработчиков фруктов и овощей Анджей Гайовничек, передает Цензор.НЕТ.
"Это все иллюзия. Очевидно, что нет (поляки не заменят украинских работников)", - подчеркнул польский работодатель.
Он сообщил, что его компании сейчас требуются на работу 30-40 работников, но несмотря на кризис, желающих трудоустроиться среди поляков пока нет.
Гайовничек подчеркнул, что украинцы, работающие в Польше, должны иметь достойные условия труда, социального и денежного обеспечения. По его мнению, украинцы должны зарабатывать в Польше минимум 12-14 злотых (75-90 грн) в час нетто.
"Но это зависит от сферы трудоустройства, поскольку, например, на строительстве зарабатывают чуть больше. Довольно часто украинцы стараются работать больше часов, чтобы больше заработать ", - сообщил глава Ассоциации переработчиков фруктов и овощей Анджей Гайовничек.
Как известно, в Польше сейчас находится до миллиона трудовых мигрантов из Украины. С середины марта, когда введены ограничения на пересечение границы, в Украину вернулись более 180 тыс. украинцев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Украинок-учителей не видел ни одной. Государство не будет связываться с оформлен7ием документов на нее, а без документов ее не возьмут. В частную школу/садик не возьмут в принципе.
Училки из Украины кого я знаю работают руками - парикмахерами, или на фабриках, в поле и пр.
3500 грн. это бред какой то.
Сварщиков как раз берут, но надо сначала показать что ты умеешь, тебя просят сварить шов. Понравилось - берут.
А я приехал по другой теме, мне Польша как место зарабатывания денег никуда не уперлась.
А оппонирую я тем кто уверен что тут не дупа а рай и зарплаты от 1500 у.е. в месяц всем без разбору.
Потом еще 5 раз ходили - больше его не было
Той же фирмы йогурт большая банка за 13грн. Йогурт обычный, но купите наш обычный за 13 грн! Так это ж сюда еще из Польши привезти надо было!
Молочка в Польше немного дешевле Украины, ключевое слово - немного. 13 грн. это 2 зл. это стаканчик на 250 грамм но никак не "большая банка".
Йогурт был 400 мл
если не поленюсь, найду вам ссылку.
2-3к евро а в Украине на том же производстве 200-300 евро. Ответил что б разбирались со своими властями.
он был 13 грн
https://shop.silpo.ua/detail/756639
1 кг был 70 грн.
Поздравляю, Сильпо под видом "польских продуктов" впаривает какую-то туфту.
Еще инфа - на твороге написано что он для сырников. Т.е. это не может быть хороший сыр, на сырники идет всякое г....
Ну и дальше - в Ашане продается украинское мороженое Рудь. По твоей логике - ааа, в Украине мороженое дешевле чем в Польше!
По вкусу творог отличный.
Для сырников - он гомогенизированный, потому для сырников, без крупинок. Ненавижу крупинки.
Все остались в восторге.
По поводу Рудь, не понял логику. Конкретно этот польский творог по акции был дешевле украинского. Сколько стоит Рудь - без понятия.
Хотя в Польше нормальный творог стоит около 5 зл за 500 г, т.е. кг выходит около 65 грн. У них за молочку доплачивает государство производителям. У Украины денег на это нет.
Это 100% не творог.
А еще многомиллионные взятки и откаты в Украине тоже входят в цену товара.
А вот поляк со своим паспортом ЕС может работать везде.
Работать по безвизу можно только в 1 стране ЕС - Польше. Во всех остальных только по визе.
В Германии в начале года разрешили гражданам третьих стран, те и из Украины, жить и работать полгода без рабочей визы, сумел/успел офиц устроиться - дают рабочую визу на неск лет. НО: это было решение до пандемии и карантинов, как сейчас и не изменят ли - не знаю.
1. Надо сдать нем.язык - 8=99% заробитчан и на своем языке пишут с ошибками, поэтому сразу отпадают.
2. 6 месяцев разрешили насколько я знаю не полноценно работать, а изучать язык! И подрабатывать по 4 часа в день максимум, официально. Через 6 месяцев не сдал экзамен по языку - давайдосвидания. Теперь подумай, кто захочет брать человека без языка, на 4 часа в день.
Это послабление - для трудолюбивых вьетнамцев, китайцев, которые созьмут и выучат язык дома, сдадут экзамены и приедут на белом коне. 99% украинцев работающих сейчас в Польше - в пролете.
Это послабление - для трудолюбивых вьетнамцев, китайцев, которые созьмут и выучат язык ...
Необходимый минимум языка - где-то 30-50 часов работы, было бы желание. частично можно и по инету, опять-таки - желание. Неофициально - рассчитывают именно на украинцев, поработавших в Польше - переманить на бОльшие деньги. Знакомые уже стали расширять бизнес и подбирать кадры (среди уже работавших за бугром), а тут коронавирус.....
Обычному заробитчанину из села это не светит. Они и польский не могут освоить.
А кому щЯ легко???
Хотя я видел людей, которые эмигрировали и в 55 лет, и добились успехов.