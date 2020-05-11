Саакашвили: грузинскому народу грозит массовый голод, если отношения между Киевом и Тбилиси будут испорчены
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявляет, что грузинскому народу, по его словам, грозит голод, если отношения между Киевом и Тбилиси будут испорчены в результате его назначения на должность председателя Исполнительного комитета реформ в Украине, против чего протестует власть Грузии.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", так цитирует его слова в эфире грузинского телеканала "Мтавари архи" грузинское русскоязычное интернет-издание Sova.
"Если Грузия исчезнет для Украины, на людях в Украине это не отразится. Если же Украина исчезнет для Грузии, это будут пустые прилавки в магазинах, массовый голод, беды. Поэтому, конечно, об этом не говорится, и Украина этого не сделает", - заявил он.
По его словам, значительная часть того, что люди покупают в грузинских магазинах, "например, зерновые, гречка, мясопродукты, колбаса, молоко, - завозится из Украины".
Экс-президент Грузии также утверждал, что против его назначения в Киеве на самом деле была Москва.
"Для России это был очень принципиальный вопрос ... Для России это было четкой демонстрацией того, что Украина - независимая страна, а ее президент - полный достоинства президент независимого государства. Я не хочу быть яблоком раздора. Но демонстрировать и напоминать об этом России и международному сообществу - необходимо", - цитирует издание Саакашвили.
В четверг, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
Позже стало известно, что Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили.
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Обсяги експорту українських товарів до Грузії скоротилися на 18,2% та склали $392,6 млн., а обсяги грузинського імпорту товарів до України збільшились на 36,0% та склали $181,7 млн.
Сальдо у торгівлі товарами за цей період позитивне для України і становило $210,9 млн.
У структурі експорту товарів з України до Грузії переважали поставки таких видів продукції:
тютюн і промислові замінники тютюну - 20,1%;
чорні метали - 11,6%;
залишки та відходи харчової промисловості - 5,4%;
молоко та молочні продукти, яйця птиці, натуральний мед - 4,7%;
алкогольні і безалкогольні напої, оцет - 3,6%;
м'ясо та їстівні субпродукти - 3,3%;
реактор ядерні, котли, машини - 3,3%;
електричнi машини - 3,3%.
тютюн і промислові замінники тютюну - 20,1% (!!!) ; ???????????? что єтьо ?
вся Грузия и весь Кавказ перешли на махорку ?????
(останнє я нагадую попередньому оратору)
тля з кагалом її відкрили, а хто вже заткне ...
а кацапы, их грузинские прихвостни и мармеладные ненавидят Саакашвили.
@jozefkneht1
· 3 ч
Зараз під твіт про Саакашвілі прибігли його захисники, які говорять, що Саакашвілі ворог номер 1 для Хла. Для тих у кого коротка пам'ять, даю пряму мову Хла від 29 квітня 2019 року. Тоді він звернувся з цією пропозицією до Зе. Висновки зробите самі.
https://twitter.com/i/status/1258693385680019456
Не ссыте панове коррупционеры, все случиться очень быстро и по закону Украинв
це гігант думки???
Атец української демократії???
Он вам нареформує...