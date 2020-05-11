Саакашвили: грузинскому народу грозит массовый голод, если отношения между Киевом и Тбилиси будут испорчены

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявляет, что грузинскому народу, по его словам, грозит голод, если отношения между Киевом и Тбилиси будут испорчены в результате его назначения на должность председателя Исполнительного комитета реформ в Украине, против чего протестует власть Грузии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", так цитирует его слова в эфире грузинского телеканала "Мтавари архи" грузинское русскоязычное интернет-издание Sova.

"Если Грузия исчезнет для Украины, на людях в Украине это не отразится. Если же Украина исчезнет для Грузии, это будут пустые прилавки в магазинах, массовый голод, беды. Поэтому, конечно, об этом не говорится, и Украина этого не сделает", - заявил он.

По его словам, значительная часть того, что люди покупают в грузинских магазинах, "например, зерновые, гречка, мясопродукты, колбаса, молоко, - завозится из Украины".

Экс-президент Грузии также утверждал, что против его назначения в Киеве на самом деле была Москва.

"Для России это был очень принципиальный вопрос ... Для России это было четкой демонстрацией того, что Украина - независимая страна, а ее президент - полный достоинства президент независимого государства. Я не хочу быть яблоком раздора. Но демонстрировать и напоминать об этом России и международному сообществу - необходимо", - цитирует издание Саакашвили.

В четверг, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Позже стало известно, что Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили.

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