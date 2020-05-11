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Саакашвили: грузинскому народу грозит массовый голод, если отношения между Киевом и Тбилиси будут испорчены

Саакашвили: грузинскому народу грозит массовый голод, если отношения между Киевом и Тбилиси будут испорчены

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявляет, что грузинскому народу, по его словам, грозит голод, если отношения между Киевом и Тбилиси будут испорчены в результате его назначения на должность председателя Исполнительного комитета реформ в Украине, против чего протестует власть Грузии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", так цитирует его слова в эфире грузинского телеканала "Мтавари архи" грузинское русскоязычное интернет-издание Sova.

"Если Грузия исчезнет для Украины, на людях в Украине это не отразится. Если же Украина исчезнет для Грузии, это будут пустые прилавки в магазинах, массовый голод, беды. Поэтому, конечно, об этом не говорится, и Украина этого не сделает", - заявил он.

По его словам, значительная часть того, что люди покупают в грузинских магазинах, "например, зерновые, гречка, мясопродукты, колбаса, молоко, - завозится из Украины".

Экс-президент Грузии также утверждал, что против его назначения в Киеве на самом деле была Москва.

"Для России это был очень принципиальный вопрос ... Для России это было четкой демонстрацией того, что Украина - независимая страна, а ее президент - полный достоинства президент независимого государства. Я не хочу быть яблоком раздора. Но демонстрировать и напоминать об этом России и международному сообществу - необходимо", - цитирует издание Саакашвили.

В четверг, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Позже стало известно, что Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили.

Также читайте: Если у меня не будет результатов – никаких других постов тоже не будет, - Саакашвили

Автор: 

Грузия (4506) россия (96472) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+56
Саакашвили: грузинскому народу грозит массовый голод, если отношения между Киевом и Тбилиси будут испорчены - Цензор.НЕТ 2928
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11.05.2020 13:43 Ответить
+44
Грузины просто найдут у кого-то другого купить необходимое.
А само заявление похоже на шантаж: нынешняя власть запретит частным предприятиям торговать с Грузией из-за Саакашвили?
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11.05.2020 13:45 Ответить
+43
Ну так стоишь ли ты этого ?
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11.05.2020 13:41 Ответить
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Страница 3 из 3
За підсумками 2019 р. товарообіг між Україною та Грузією скоротився на 6,4% та склав $574,3 млн.
Обсяги експорту українських товарів до Грузії скоротилися на 18,2% та склали $392,6 млн., а обсяги грузинського імпорту товарів до України збільшились на 36,0% та склали $181,7 млн.
Сальдо у торгівлі товарами за цей період позитивне для України і становило $210,9 млн.
У структурі експорту товарів з України до Грузії переважали поставки таких видів продукції:
тютюн і промислові замінники тютюну - 20,1%;
чорні метали - 11,6%;
залишки та відходи харчової промисловості - 5,4%;
молоко та молочні продукти, яйця птиці, натуральний мед - 4,7%;
алкогольні і безалкогольні напої, оцет - 3,6%;
м'ясо та їстівні субпродукти - 3,3%;
реактор ядерні, котли, машини - 3,3%;
електричнi машини - 3,3%.
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11.05.2020 15:10 Ответить
Перші два неїстивні, залишаються залишки та відходи харчової промисловості - 5,4%; навіть не знаю що там грузини їдять.
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11.05.2020 15:11 Ответить
реактор ядерні ??????? в Грузії ????????????

тютюн і промислові замінники тютюну - 20,1% (!!!) ; ???????????? что єтьо ?

вся Грузия и весь Кавказ перешли на махорку ?????
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11.05.2020 16:12 Ответить
А ще грузини закупляють в Україні солод для виготовлення пива.
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11.05.2020 19:09 Ответить
Во подонок...
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11.05.2020 15:16 Ответить
Вчера перевёл своё приложение на грузинский язык, зная что дружеские отношения между украинцами и грузинами не ипортит ни какая кремлевская какашка
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11.05.2020 15:16 Ответить
Саакашвілі: грузинському народу загрожує масовий голод, якщо відносини між Києвом і Тбілісі будуть зіпсовані - Цензор.НЕТ 5257
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11.05.2020 15:26 Ответить
Два кловуна.
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11.05.2020 22:38 Ответить
Судити треба по справах.Грузія за Саакашвілі зробила великі кроки в боротьбі з корупцією.В Україні це йому не вдалось.Не вдалось ,бо один в полі не воїн.Не впевнен що в цей раз все здійсниться,але сподіваюсь на краще.
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11.05.2020 15:38 Ответить
Автором і фінансистом грузинських реформ був Каха Бендукідзе, а втілювала ті реформи в життя ціла команда, Саака був просто самим галасливим серед них. Коли реформи почали давати успішні результати, Саака почав перетягувати ковдру на себе і віджимати своєю широкою дупою справжніх реформаторів від влади, чим і зруйнував успішну трансформацію Грузії, почавши корчити з себе наполеончика. Так судити треба по справам - Саака з кланом почав віджимати чужу власність, пхаючи опонентам віники в дупу, а то і просто вбиваючи їх, тому змушений був тікати з Грузії і боїться віддатись в руки грузинського правосуддя, ним же реформованого. В Одесі у Сааки у руках була ОДА, прокурор в ранзі зампрокурора, поліція-міліція, митниця, і що - обісрався навіть в межах звичайних повноважень голови ОДА, розвалив все держуправління, злив місцеві вибори і вибори мера Одеси ригам, які до нього тихенько сиділи і посцикувли під себе, молячись, щоб не згадали про них.
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11.05.2020 16:10 Ответить
Будь які досягнення держави це досягнення президента.Так само як і всі провали.Президент вступаючи на посаду відповідає за ВСЕ.
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11.05.2020 16:26 Ответить
Повністю згодний. І це стосується, не лише Саакашвілі, але й Порошенко, і Зеленського.
(останнє я нагадую попередньому оратору)
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11.05.2020 19:12 Ответить
Якщо попередній оратор це я,то не маю нічого проти.Але...Не можно намалювати портрет однією фарбою .Будуть і світлі і темні .Так і діяльність любої людини треба оцінювати в комплексі.Більше позитиву +.Більше негативу -.А якщо підуть одні плюси,це вже буде царство небесне.
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11.05.2020 20:14 Ответить
Саака-каналізація самостійно не закриється.
тля з кагалом її відкрили, а хто вже заткне ...
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11.05.2020 15:40 Ответить
Керівництво України має відмежуватись від цих погроз голодомором грузинському народові від імені України і негайно екстрадитувати це політичне сміття до Грузії, бо буде разом з цим покидьком нести відповідальність за злочин проти людяності, яким є погроза голодомором, і дискредитацію України в світі. Якби у Сааки окрім любові до себе, підстаркуватого мажора з ЧК-КГБістської династії, було хоч трохи любові до свого народу, він би мав сам убитись об стіну, щоб не вимирав від голоду через нього його народ. Тьфу, гидота!
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11.05.2020 15:49 Ответить
Блд, какую ахинею несут эти Зелёные ублюдки!!!
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11.05.2020 15:54 Ответить
Стоило ли из за этого "великого" реформатора сорить два народа? И что он может "нареформировать", если не может даже собственный вес сбросить?
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11.05.2020 16:03 Ответить
Саак - это дымовая завеса, чтоб отвлечь от чего-то важного. Начал отрабатывать роль.
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11.05.2020 16:12 Ответить
точно, зебенькины шифера напускают мишкину пургу как дымовую завесу
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11.05.2020 16:15 Ответить
Я не хочу быть яблоком раздора. Но демонстрировать и напоминать об этом России и международному сообществу - необходимо",(но яблоком раздора все же буду, и политика раздора у куйла ,именно такой политикой ,он оккупирует чужие територии и создает кровопролитные конфликты и очаги многолетнего раздора))))_
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11.05.2020 16:12 Ответить
Мимохіть принизив власний народ та й нас (не його народ)
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11.05.2020 16:17 Ответить
Сааквшвілі,як Людина,яка служила військову службу в Україні,вчилася в Україні,допомагала Україні,вивчила українську мову та є громадянином України-викликає більше поваги в народі,ніж якийсь Порошеску-український барига з злодійського олігарх клану "Кучка-Потрох 2000".https://www.youtube.com/watch?v=fVnt67kPwlM
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11.05.2020 23:14 Ответить
Как сказал Арестович-в мире Саакашвили есть только Саакашвили.
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11.05.2020 17:00 Ответить
Мессийка. Правда масштаб пока меньше чем у *****. Но психиатрам стоит подготовиться.
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11.05.2020 17:02 Ответить
Після цих слів на адресу Сакартвело він, Саакашвілі, став для мене шматком примітивного лайна. Щоб він далі не робив. Він прирівняв себе до "овоча_ростовського". Тьху!
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11.05.2020 17:34 Ответить
всё верно сказал.
а кацапы, их грузинские прихвостни и мармеладные ненавидят Саакашвили.
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11.05.2020 17:44 Ответить
Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

· 3 ч

Зараз під твіт про Саакашвілі прибігли його захисники, які говорять, що Саакашвілі ворог номер 1 для Хла. Для тих у кого коротка пам'ять, даю пряму мову Хла від 29 квітня 2019 року. Тоді він звернувся з цією пропозицією до Зе. Висновки зробите самі.

https://twitter.com/i/status/1258693385680019456
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11.05.2020 17:55 Ответить
Жодного дня без заяв саакашвілі. Конкурує з зеленським в розмовному жанрі.
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11.05.2020 19:59 Ответить
а шо обовязково здавати мізки в ломбард шоб зайняти якусь посаду?
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11.05.2020 20:51 Ответить
Это предатель Грузинского народа! Выкормыш путина.
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11.05.2020 21:02 Ответить
Грузия умрет от голода??? Идиот!
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11.05.2020 21:56 Ответить
За шо нам усе це горе?
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11.05.2020 22:06 Ответить
Кто против Саакашвили, тот против Украины.
Не ссыте панове коррупционеры, все случиться очень быстро и по закону Украинв
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11.05.2020 22:45 Ответить
Ага.Навіть короновіРус баригам не є такий страшний,як слова Саакашвілі,бо барига і під час війни 122-і тис.га землі для власного агрокомплекса прихватить під Вінницею,причому разом з кріпаками та надрами. http://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/poroshenko-vsled-za-konditerskim-perepisal-na-syna-i-agrobiznes/
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11.05.2020 22:49 Ответить
І що, зелебобіки???
це гігант думки???
Атец української демократії???
Он вам нареформує...
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12.05.2020 00:23 Ответить
Он что, ***** такое заявлять?
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12.05.2020 12:44 Ответить
вечергний кфартал гостеприимно открывает свои двери для идиотов
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12.05.2020 12:46 Ответить
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